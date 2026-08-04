МВД Казахстана предложило ввести платный въезд для иностранцев

Tекст: Валерия Городецкая

Соответствующая инициатива опубликована на портале «Открытые НПА», передает «Коммерсант». Точная стоимость такого разрешения пока не определена.

Полученные средства планируется направить на защиту персональных данных и модернизацию цифровой инфраструктуры. Публичное обсуждение документа продлится до 17 августа 2026 года, после чего он может быть скорректирован с учетом полученных замечаний.

В ведомстве полагают, что нововведение позволит вести более точный учет прибывающих иностранцев и автоматизировать часть миграционных процедур. Внедрение системы намечено на период с августа по декабрь текущего года. По мнению представителей МВД, это даст возможность своевременно подготовить логистические мощности и пограничную инфраструктуру.

Ранее МИД Казахстана опроверг слухи о введении визового режима с Россией. В 2024 году власти республики ввели специальную визу для современных кочевников.

До этого в стране запланировали вернуть обязательную регистрацию для пребывающих более тридцати дней иностранцев.