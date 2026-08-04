Ученые смогли уничтожить раковые клетки с помощью вибрации молекул

Инновационный подход к лечению онкологии основан на применении молекул аминоцианина, передает «Газета.Ru» со ссылкой на публикацию в Advanced Science.
Под воздействием ближнего инфракрасного света они начинают вибрировать с частотой около 40 трлн раз в секунду.
Подобные колебания буквально разрывают мембрану больной клетки изнутри, приводя к ее гибели за несколько минут. В лабораторных условиях технология уничтожила до 99% злокачественных образований. Испытания на мышах с меланомой продемонстрировали исчезновение опухолей у половины животных.
Главным преимуществом нового метода является механический принцип действия.
«Молекулярные отбойные молотки физически разрушают оболочку клеток», – отмечают авторы исследования. В отличие от химиотерапии, это существенно снижает риск развития устойчивости болезни к лечению.
Использование инфракрасного излучения дает возможность бороться с новообразованиями глубоко во внутренних органах. Пока разработка находится на ранней стадии, поэтому до начала клинических испытаний на людях предстоит провести дополнительные проверки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Российской академии наук Геннадий Красников заявлял о разработке методов лечения онкологических заболеваний без применения химиотерапии.
Ранее специалисты МГУ разрушили ткани злокачественной опухоли с помощью высокоинтенсивного ультразвука.
Также создатели российской вакцины от рака сократили дозу препарата для первого пациента из-за сверхмощной выработки антигенов.