Онкобольных из поселка на Урале отправили на химиотерапию за 60 километров

Tекст: Алексей Дегтярёв

С июля 2026 года пациентов с онкологическими заболеваниями из поселка Арти направили на лечение в Красноуфимск, сообщает портал E1.RU.

Ранее химиотерапию проводили в местном медицинском учреждении. Теперь больным, среди которых много пожилых людей без личного транспорта, приходится вставать рано утром, чтобы успеть на рейсовый автобус.

«В Арти живет моя мама, ей делали поддерживающую терапию. В течение пяти лет помощь оказывали именно в поселке, а в июле все отменили», – рассказала местная жительница.

Она отметила, что после тяжелых процедур поездка на общественном транспорте становится настоящим испытанием для ослабленных пациентов.

В больнице Красноуфимска пояснили, что у них работает Центр амбулаторной онкологической помощи с необходимым оборудованием и специалистами. Там заверили, что вопрос доставки пациентов уже решается, и больница в Арти организует перевозку своих подопечных.

Региональный минздрав подтвердил изменения, сославшись на новые правила оказания медицинской помощи. По федеральному законодательству, проведение химиотерапии теперь возможно только в специализированных центрах амбулаторной помощи, поэтому больница в Артях больше не имеет права проводить такие процедуры.

Ранее Минздрав опроверг информацию о дефиците препаратов для химиотерапии.

В 2024 году власти Якутии для помощи пациентам из труднодоступных поселков создали специальные мобильные медицинские бригады.