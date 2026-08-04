Путин подписал закон об упрощении госзакупок в регионах

Tекст: Вера Басилая

Путин подписал закон, направленный на упрощение и ускорение закупочных процедур для российских регионов, передает РИА «Новости».

Документ допускает замену закупаемого товара на продукцию с аналогичными или улучшенными характеристиками и изменение страны происхождения при соблюдении защитных мер для отечественных товаров.

Для контрактов с неопределенным объемом разрешается изменение цены и количества товара в пределах 10%. В сельских населенных пунктах для обеспечения жизнедеятельности можно заключать контракты с единственным поставщиком на сумму до 600 тыс. рублей без ограничения годового объема закупок 50 млн рублей.

При закупках лекарств заказчик сможет указывать наименование препаратов.

«Это облегчит процесс закупки и позволит сделать ее более адресной с точки зрения самого пациента и его лечения», – пояснила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

До конца 2027 года порог начальной цены контракта при электронном запросе котировок повышается с 10 млн до 20 млн рублей. С 1 января 2027 года увеличивается лимит цены при закупках у малого бизнеса с 20 млн до 30 млн рублей. Закон вступает в силу с 1 октября 2026 года.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал поправки для установления преимущества отечественной продукции при госзакупках.

Эксперты Национального центра «Россия» обсудили перспективы перевода государственных закупок на цифровые платформы.

Счетная палата создала специализированный департамент аудита закупочной деятельности.