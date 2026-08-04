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    4 августа 2026, 14:12 • Новости дня

    Путин подписал закон об упрощении госзакупок в регионах

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин подписал закон, направленный на упрощение и ускорение закупочных процедур для российских регионов.

    Путин подписал закон, направленный на упрощение и ускорение закупочных процедур для российских регионов, передает РИА «Новости».

    Документ допускает замену закупаемого товара на продукцию с аналогичными или улучшенными характеристиками и изменение страны происхождения при соблюдении защитных мер для отечественных товаров.

    Для контрактов с неопределенным объемом разрешается изменение цены и количества товара в пределах 10%. В сельских населенных пунктах для обеспечения жизнедеятельности можно заключать контракты с единственным поставщиком на сумму до 600 тыс. рублей без ограничения годового объема закупок 50 млн рублей.

    При закупках лекарств заказчик сможет указывать наименование препаратов.

    «Это облегчит процесс закупки и позволит сделать ее более адресной с точки зрения самого пациента и его лечения», – пояснила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

    До конца 2027 года порог начальной цены контракта при электронном запросе котировок повышается с 10 млн до 20 млн рублей. С 1 января 2027 года увеличивается лимит цены при закупках у малого бизнеса с 20 млн до 30 млн рублей. Закон вступает в силу с 1 октября 2026 года.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал поправки для установления преимущества отечественной продукции при госзакупках.

    Эксперты Национального центра «Россия» обсудили перспективы перевода государственных закупок на цифровые платформы.

    Счетная палата создала специализированный департамент аудита закупочной деятельности.

    3 августа 2026, 16:50 • Новости дня
    Путин пожелал успеха финалистам конкурса «Большая перемена»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин посетил церемонию закрытия масштабного молодежного мероприятия «Большая перемена» и обратился с напутственными словами к самым креативным подросткам страны.

    Российский лидер выступил на церемонии закрытия финала конкурса в Красноярске, передает ТАСС. Владимир Путин отметил, что участники проекта – это креативная молодежь, которая активно ищет свое призвание и уверенно смотрит вперед.

    «Я очень рад вас всех видеть. Приятно очень встретиться с теми, кто проявил себя самым лучшим образом в поиске себя самого и своего дела в будущей жизни, в будущем России», – обратился к финалистам глава государства.

    Во время выступления президенту временами приходилось перекрикивать ликующую толпу подростков. В завершение речи политик пожелал молодым людям дальнейших успехов и поблагодарил их за участие в проекте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, седьмой сезон всероссийского конкурса стартовал в марте текущего года. Прошлой осенью финал для студентов колледжей успешно завершился в Нижнем Новгороде. Победители этого масштабного проекта получают по одному миллиону рублей.

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    3 августа 2026, 17:36 • Новости дня
    Путин рассказал, что для него значит победа

    Путин: Победа – это когда ты преодолеваешь самого себя

    Путин рассказал, что для него значит победа
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками конкурса «Большая перемена» объяснил, что истинная победа – это прежде всего преодоление самого себя.

    Путин поделился своим видением того, что значит побеждать. Об этом сообщает Telegram-канал «Юнашев Live».

    В ходе общения с финалистом конкурса «Большая перемена» глава государства ответил на вопрос о значении успеха вне спортивной сферы. «Победа – это когда ты преодолеваешь самого себя», – подчеркнул российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск на церемонию закрытия финала конкурса «Большая перемена». Глава государства присоединился к мероприятиям решающего этапа соревнований.

    За шесть лет существования проекта участие в нем приняли более семи миллионов школьников.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    3 августа 2026, 06:15 • Новости дня
    Telegraph заявила о медленной смерти «коалиции желающих»
    Telegraph заявила о медленной смерти «коалиции желающих»
    @ i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    «Коалиция желающих» переживает медленную «смерть» на фоне отсутствия четкого лидерства, пишет газета Telegraph.

    В материале Telegraph, озаглавленном «Медленная смерть коалиции желающих», отмечается, что новый премьер Британии Энди Бернем сосредоточен на внутренней повестке, а президент Франции Эммануэль Макрон не сможет баллотироваться на новый срок. Уход с политической арены прежних лидеров лишает объединение опоры, передает РИА «Новости».

    «После того, как Кир ушел, а президент Франции Эммануэль Макрон не сможет участвовать в президентских выборах в следующем году, есть опасения, что возникнет вакуум лидерства, который может оставить Европу без руля», – пишет издание.

    По данным Telegraph, в Лондоне уже пытаются просчитать, как возможная победа Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции повлияет на британо-французские отношения и работу коалиции.

    Газета напоминает, что Ле Пен обещала вывести Францию из командования НАТО и снять санкции с России. Потенциальным новым лидером коалиции автор называет канцлера Германии Фридриха Мерца, однако указывает на растущую внутриполитическую нестабильность в Германии. Кроме того, Германия отказалась присоединиться к контингенту коалиции для переброски на Украину, аналогичное решение приняла Польша.

    По оценке Telegraph, сохранить коалицию можно только в том случае, если Бернем согласится взять на себя роль ее лидера.

    В коалицию желающих входят более 30 стран, инициаторами стали Британия и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон сообщил о планах Британии и Франции создать военные базы по всей Украине в случае прекращения огня.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет вступать в «коалицию желающих», поддерживающую конфликт на Украине.

    Сменивший Кира Стармера премьер Британии Энди Бернем в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал сохранить курс Лондона на давление на Россию и продолжение помощи Киеву.

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    2 августа 2026, 09:13 • Новости дня
    Путин поздравил десантников с Днем Воздушно-десантных войск
    Путин поздравил десантников с Днем Воздушно-десантных войск
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в своем поздравлении с Днем ВДВ выразил уверенность в способности крылатой пехоты решать поставленные задачи и вносить значимый вклад в обеспечение национальной безопасности страны.

    Российский лидер направил поздравление личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск, передает сайт Кремля. В своем обращении он подчеркнул, что в рядах легендарной крылатой пехоты всегда служили люди крепкой закалки и сильные духом.

    «Особо отмечу умелые и решительные действия десантников, которые сегодня плечом к плечу с боевыми товарищами защищают Россию в ходе специальной военной операции, проявляют героизм и мужество на самых ответственных участках фронта», – заявил президент.

    «Уверен, что личный состав Воздушно-десантных войск и впредь будет достойно решать поставленные задачи, вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности Отечества. Желаю вам, вашим родным и близким успехов и всего наилучшего», – заявил Путин.

    День Воздушно-десантных войск в России ежегодно отмечается 2 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о присвоении звания Героя России 111 военнослужащим ВДВ с начала спецоперации.

    В мае президент наградил 83-ю десантно-штурмовую бригаду орденом Кутузова за мужество.

    В прошлом году глава государства поздравил личный состав с 95-летием создания Воздушно-десантных войск.

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    3 августа 2026, 16:14 • Новости дня
    Путин прибыл с рабочей поездкой в Красноярск

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск, он посетил кампус Сибирского федерального университета, где состоится торжественная церемония закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

    Президент России Владимир Путин находится с рабочим визитом в Красноярске, передает ТАСС. Глава государства прибыл в местный кампус Сибирского федерального университета.

    В рамках поездки запланировано участие российского лидера в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

    В предыдущий раз президент посещал Красноярск в марте 2019 года. Тогда он присутствовал на открытии XXIX Всемирной зимней универсиады и общался со спортсменами сборной России в деревне Универсиады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года президент России направил приветственную телеграмму участникам финала конкурса «Большая перемена».

    В начале того же месяца в центре «Артек» стартовал финальный этап шестого сезона этого проекта.

    Летом прошлого года в аналогичном мероприятии соревновались сотни школьников из десятков стран мира.

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    2 августа 2026, 00:28 • Новости дня
    Путин: Строительство первой ВСМ в России идет полным ходом

    Tекст: Антон Антонов

    Строительство первой российской высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербург идет полным ходом, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем железнодорожника.

    «Все последние годы благодаря системной, ответственной работе сплочённой высококлассной команды профессионалов железнодорожная инфраструктура России постоянно развивается. Полным ходом идёт строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Президент напомнил, что в 2026 году исполняется 175 лет первой железной дороге общегосударственного значения, соединившей Москву и Петербург. По его словам, эта магистраль стала основным этапом в создании мощной транспортной сети, которая укрепила обороноспособность и поддержала экономический рост, открыла пути к освоению территорий и значительно повысила мобильность миллионов людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с Днем железнодорожника.

    ВСМ Москва – Санкт-Петербург станет первой в мире со скоростью до 400 километров в час и колеей 1520 миллиметров.

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    3 августа 2026, 16:42 • Новости дня
    Путин: Более семи млн школьников поучаствовали в «Большой перемене» за шесть лет
    Путин: Более семи млн школьников поучаствовали в «Большой перемене» за шесть лет
    @ Евгений Биятов/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Участие в конкурсе «Большая перемена» за шесть лет приняло более семи млн учеников, сообщил президент России Владимир Путин.

    Свыше семи млн школьников приняли участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» с момента его основания в 2020 году, передает ТАСС. Такую цифру озвучил президент России Владимир Путин на церемонии закрытия финала мероприятия.

    «За те годы, в течение которых мы проводим конкурс, приняли участие – только представьте себе! – более семи миллионов человек», – обратил внимание глава государства.

    Президент добавил, что важно не только количество участников, но и выдающиеся достижения ребят, прошедших испытания. Конкурс помогает школьникам раскрыть свой потенциал и добиться значимых результатов в различных сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, седьмой сезон всероссийского конкурса стартовал в марте текущего года. В ноябре прошлого года президент России направил приветственную телеграмму студентам-финалистам.

    Летом прошлого года в детском центре «Артек» начался финальный этап соревнований для школьников.

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    1 августа 2026, 20:28 • Новости дня
    В Петербурге раскрыли новую схему обмана с покупкой жилья

    Жителю Петербурга продали квартиру вместе с проживающим в ней стариком

    Tекст: Вера Басилая

    Жителя Санкт-Петербурга обманули при покупке жилья, продав недвижимость вместе со стариком, имеющим бессрочное право на проживание в нем.

    Пострадавший житель Санкт-Петербурга стал жертвой мошенничества, пришедшего на смену известной «схеме Долиной», передает «Lenta.ru»  со ссылкой на Mash.

    Выяснилось, что в девяностые годы пожилой мужчина отказался от приватизационной доли, получив взамен пожизненную прописку.

    Перед исчезновением бывший собственник посоветовал: «Просто подружитесь с дедушкой и примите его в семью». Правоохранительные органы отказались вмешиваться в ситуацию. Закон полностью защищает права прописанного гражданина, поэтому решить вопрос через суд не получится.

    Специалисты рынка недвижимости фиксируют рост числа подобных историй. Недобросовестные продавцы тщательно скрывают информацию о людях, имеющих вечное право пользования квадратными метрами.

    В июле Верховный суд России утвердил новые правила оспаривания сделок с недвижимостью.


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    2 августа 2026, 00:11 • Новости дня
    Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
    Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с Днем железнодорожника.

    «Уважаемые друзья! Сердечно поздравляю с праздником работников и ветеранов железнодорожного транспорта России, всех, кто своим напряжённым добросовестным трудом вносит вклад в развитие этой ключевой для нашей страны, стратегически важной отрасли. Мы гордимся достижениями, свершениями и победами многих поколений ваших предшественников», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Путин отметил, что технические и инженерные решения, примененные при строительстве железных дорог, воплотили передовые идеи своего времени и сделали российские магистрали символом надежности и прогресса.

    Он указал, что железнодорожники сегодня активно внедряют электронную логистику, цифровизацию сервисов и услуг, повышают безопасность, скорость и доступность грузовых и пассажирских перевозок.

    Президент поблагодарил работников отрасли за «работу на совесть», верность профессии и высокие результаты и пожелал им здоровья, новых успехов и всего самого доброго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на встрече с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым положительно оценил сокращение интервалов движения пассажирских поездов РЖД почти в четыре раза, до трех-четырех минут.

    Белозеров сообщил, что РЖД работают над сокращением интервала движения пассажирских поездов до 3–4 минут, протестировали его на южном направлении

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    2 августа 2026, 00:44 • Новости дня
    Путин подчеркнул роль железнодорожников в снабжении войск в зоне СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подчеркнул роль железнодорожников в снабжении войск, поддержке приграничных районов и восстановлении сообщения в Донбассе и Новороссии.

    Путин в поздравлении с Днем железнодорожника отметил героизм железнодорожников «в годы суровых испытаний, когда вся страна встала на защиту Отечества».

    «И сегодня работники РЖД оказывают неоценимую помощь в снабжении войск, участвующих в специальной военной операции. Нередко с риском для жизни доставляют жителям приграничных районов всё необходимое, восстанавливают сообщение на освобождённых территориях Новороссии и Донбасса», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с Днем железнодорожника.

    Накануне он на встрече с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым поручил компании продолжать всестороннюю поддержку участников специальной военной операции и их семей.

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    2 августа 2026, 09:45 • Новости дня
    Герой России Сайбель: Развитие железных дорог стало одним из приоритетов Народной программы ЕР

    Герой России Сайбель: Железнодорожная отрасль играет ключевую роль в развитии России

    Герой России Сайбель: Развитие железных дорог стало одним из приоритетов Народной программы ЕР
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    Железнодорожная отрасль решает не только транспортные задачи, но и выступает важным фактором развития регионов и экономики страны, сказал газете ВЗГЛЯД замначальника департамента социального развития ОАО «РЖД» Владимир Сайбель. По его словам, реализация крупных инфраструктурных проектов, в том числе предусмотренных Народной программой «Единой России», создает новые возможности для долгосрочного развития территорий. Напомним, в воскресенье в России отмечается День железнодорожника.

    «Железнодорожная отрасль играет ключевую роль в развитии страны – от укрепления экономики и повышения связанности регионов до реализации масштабных инфраструктурных проектов», – отметил Герой России Владимир Сайбель, заместитель начальника департамента социального развития ОАО «РЖД», один из координаторов Народной программы «Единой России».

    По его словам, многие из этих направлений отражены в Народной программе ЕР, где особое внимание уделяется проектам, которые создают новые возможности для регионов и формируют основу для долгосрочного экономического роста. Одним из ключевых инструментов реализации этих задач остается развитие железнодорожной инфраструктуры.

    «Сегодня компания успешно решает важнейшие государственные задачи: от развития инфраструктуры малых и средних городов до обеспечения обороноспособности страны и поддержки участников специальной военной операции. В этом большая заслуга многотысячного коллектива профессионалов РЖД», – сказал Сайбель.

    Как отметил собеседник, перед работниками отрасли стоят масштабные цели, обозначенные президентом России. При участии «Единой России» и в рамках Народной программы партии реализуются крупные инфраструктурные проекты страны.

    «Среди них – строительство высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, которая даст новый импульс экономике, а также расширение Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей для укрепления транспортной связи центральных регионов с Дальним Востоком», – подчеркнул Сайбель.

    По словам эксперта, в основе стабильной работы транспортной системы лежит ежедневный труд миллионов специалистов. «Коллективу РЖД есть чем гордиться: все государственные показатели и задачи выполняются в полном объеме. Но мы не останавливаемся на достигнутом и готовы отвечать на новые вызовы», – добавил он.

    «Для меня большая гордость трудиться в этой выдающейся команде. От всей души поздравляю коллег с профессиональным праздником! Желаю благополучия и новых успехов на благо нашей страны», – заключил Сайбель.

    Напомним, в это воскресенье в России отмечается День железнодорожника. Этот профессиональный праздник был учрежден в 1936 году, и на постсоветском пространстве он отмечается не только в РФ, но и в Армении, Белоруссии, Кыргызстане, Узбекистане, а также Молдавии.

    Ранее стало известно, что в Народную программу «Единой России» вошло почти 3 млн предложений. По словам главы партии Дмитрий Медведева, это превышает аналогичный показатель 2021 года. При этом большинство инициатив касается проблем неравномерного развития страны.

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    3 августа 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин принял участие в церемонии закрытия конкурса «Большая перемена»
    Путин принял участие в церемонии закрытия конкурса «Большая перемена»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин присоединился к мероприятиям финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

    Соревнования для учеников пятых-седьмых классов и зарубежных старшеклассников проходят в Красноярске с 29 июля по 4 августа, передает ТАСС.

    Участниками решающего этапа стали более 800 ребят. Проект существует с 2020 года и за это время охватил свыше 7 млн детей и подростков по всей стране. Сейчас к нему могут присоединиться школьники всех возрастов и студенты колледжей.

    Эксперты оценивают умение конкурсантов работать в команде и находить нестандартные выходы из сложных ситуаций. Также жюри обращает внимание на творческое мышление и организаторские способности молодежи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, седьмой сезон всероссийского конкурса стартовал в марте текущего года. Организаторы проекта сделали ставку на командную работу школьников.

    В прошлом году финальный этап состязания начался в детском центре «Артек».

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    3 августа 2026, 19:30 • Новости дня
    Путин выразил надежду на запуск метро в Красноярске «в наши времена»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин рассчитывает, что начавшееся более 30 лет назад строительство красноярского метро завершится в ближайшие годы.

    Глава государства провел рабочую встречу с губернатором региона Михаилом Котюковым, передает РИА «Новости». Основной темой обсуждения стала реализация крупных инфраструктурных проектов? в том чсиле строительству метро.

    Губернатор доложил о серьезном прогрессе в строительстве. «Проект начинался в незапамятные времена, что называется. А сегодня уже больше десяти километров подземных тоннелей», – отметил Котюков. Он добавил, что за полтора года строители сделали больше, чем за прошедшие 30 лет.

    В ответ российский лидер выразил надежду на успешное завершение работ. «Надо, чтобы он (проект – прим. ВЗГЛЯД) закончился в наши времена», – отметил с улыбкой Путин.

    Президент также подчеркнул важность контроля за расходами. По его словам, средства на реализацию выделены, однако необходимо четко определить итоговую стоимость совместно с подрядчиками и экспертами.

    Сейчас проектная документация полностью готова и одобрена государственной экспертизой. Руководитель края заверил, что профильные ведомства активно занимаются уточнением всех финансовых расчетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел очную встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым.

    Перед этим глава государства посетил церемонию закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

    Ранее российский лидер обсуждал строительство красноярского метро с председателем совета директоров компании «Бамтоннельстрой-Мост» Русланом Байсаровым.

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    3 августа 2026, 11:22 • Новости дня
    В России предложили изменить правила блокировки банковских счетов

    Tекст: Вера Басилая

    Российские аналитики выступили с инициативой обязать кредитные организации раскрывать информацию о количестве ошибочно заблокированных счетов граждан на фоне резкого роста числа жалоб.

    За последние два года в социальных сетях появилось более 81 тыс. сообщений о блокировке банковских счетов, пишут «Ведомости».

    При этом за последние 12 месяцев число таких жалоб достигло 53,5 тысяч, увеличившись на 93%.

    Исследование показало, что наиболее резкие всплески обсуждений проблемы происходили осенью 2025 года. В августе количество сообщений выросло на 152,8%, а в ноябре – еще на 54,1%. Эксперты отмечают, что действующие ограничения применяются для борьбы с серым капиталом, однако из-за этого могут страдать невиновные граждане.

    Специалисты предлагают обязать банки раскрывать сведения о числе ошибочных блокировок. По их мнению, это позволит оценить масштаб проблемы и усилить контроль. Кроме того, эксперты считают необходимым создать более понятный порядок обжалования блокировок и восстановления доступа к счетам.

    В начале текущего года российские банки заблокировали до 3 млн счетов физических лиц.

    Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина признала наличие перегибов в борьбе с мошенниками.

    Прошлым летом регулятор обязал кредитные организации подробно объяснять клиентам причины введения ограничений.

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    3 августа 2026, 17:50 • Новости дня
    Путин назвал Красноярск географическим центром России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На церемонии закрытия всероссийского конкурса «Большая перемена» президент РФ Владимир Путин отметил уникальное расположение и важнейший научно-промышленный статус Красноярска.

    Путин принял участие в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена», передает РИА «Новости». Мероприятие состоялось в понедельник, 3 августа.

    «Здорово, что ваша встреча проходит именно здесь, в Красноярске. Обращаю ваше внимание на то, что это – географический центр нашей огромной страны. Красноярск – это географический центр России», – сказал Путин.

    Российский лидер также подчеркнул важность города в масштабах всей страны. По его словам, Красноярск выступает крупным промышленным, индустриальным, научным и образовательным центром России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России с рабочим визитом прибыл в Красноярск. За шесть лет в проекте «Большая перемена» поучаствовали более 7 млн школьников.

    На церемонии закрытия глава государства пожелал финалистам дальнейших успехов.

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