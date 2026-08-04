  • Новость часаПутин официально легализовал оборот криптовалют в России
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Частные спекулянты наказаны за доверие к успеху искусственного интеллекта
    Минобороны: В Бакшеевке были важные опорные пункты ВСУ
    Депутат назвал просчет ВСУ, готовивших теракт против главы исторического региона
    Россиянам подсказали, как выбрать безопасный арбуз
    Российские беспилотники обесточили военные заводы в Сумской области
    ЕК заявила о планах запретить энергоносители из России вопреки дефициту в ЕС
    Германия и Франция собрались выкупить производителя танков Leopard
    Россия заблокировала десятки тысяч бутылок армянской газировки
    Писториус случайно проговорился о секретных поставках новейшего оружия Киеву
    4 августа 2026, 14:07 • Новости дня

    Путин упростил регистрацию автомобилей в новых регионах России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил закон, упрощающий процедуру регистрации транспортных средств в новых субъектах страны.

    Правительство получит полномочия определять в 2026-2027 годах случаи, когда автомобили можно будет зарегистрировать без уплаты таможенных сборов, утилизационного платежа и государственной пошлины, передает РИА «Новости».

    Для постановки на учет не потребуются диагностическая карта, таможенные документы и оценка соответствия техническим требованиям. Паспорта транспортных средств будут выдаваться в бумажном виде. Нововведения касаются автомобилей граждан России, проживающих в новых регионах, а также машин местных компаний и государственных организаций.

    Документ также продлевает до 1 января 2027 года срок действия документов для регистрации прав на недвижимость. Документы об усыновлении станут бессрочными, а об опеке будут действовать в течение года. Кроме того, муниципальным служащим старше 70 лет разрешили продлевать срок службы до 2028 года.

    В июне Путин поручил подготовить законопроект о продлении срока службы пожилых муниципальных чиновников в новых регионах.

    Осенью прошлого года власти обязали жителей этих субъектов заменить автомобильные номера на российские до конца 2025 года.

    Ранее депутаты Госдумы поддержали инициативу о легализации оформленных до воссоединения документов на недвижимость.

    4 августа 2026, 02:11 • Новости дня
    Иностранные браузеры стали блокировать сайты крупнейших банков России

    Иностранные браузеры стали блокировать сайты крупнейших банков РФ

    Иностранные браузеры стали блокировать сайты крупнейших банков России
    @ Daniel Naupold/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Пользователи стали замечать предупреждающие окна при попытке открыть веб-страницы ряда крупных российских банков через популярные иностранные приложения для серфинга в интернете.

    Трудности со входом на ресурсы финансовых учреждений зафиксированы в Google Chrome, Microsoft Edge и Safari, передает РИА «Новости».

    При переходе на адреса Альфа-банка, Россельхозбанка, ПСБ, «Уралсиба» и банка «Дом.РФ» появляется предупреждение, блокирующее страницу. При этом Сбербанк не открылся только в Chrome, а Газпромбанк, Т-банк и Совкомбанк загрузились без проблем.

    Обойти ограничение можно, нажав кнопку дополнительных сведений в окне с предупреждением, а затем выбрав опцию перехода. Для стабильной работы порталов кредитные организации рекомендуют установить отечественные сертификаты безопасности.

    В конце июля Минцифры призвало пользователей получить эти цифровые документы из-за отзыва сертификатов зарубежными удостоверяющими центрами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор опроверг блокировку форума Hip-Hop.ru. Хакеры взломали страницу Ле Пен в сети X. В Латвии постановил заблокировать доступ к восьми популярным российским интернет-ресурсам.


    Комментарии (20)
    4 августа 2026, 01:10 • Новости дня
    В МИД назвали условие начала переговоров по Украине

    МИД: Начало переговоров по Украине зависит от готовности западных стран

    В МИД назвали условие начала переговоров по Украине
    @ Sergey Petrov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва готова к дипломатическому урегулированию украинского конфликта, однако начало диалога полностью зависит от готовности западных стран устранить первопричины текущего кризиса, заявил замглавы Министерства иностранных дел Михаил Галузин.

    «Мы готовы всегда к переговорам, мы открыты к переговорному решению, не раз это доказывали», – приводит ТАСС слова дипломата на полях третьего Российско-казахстанского медиафорума.

    Он отметил, что перспективы мирного процесса появятся только при осознании западными государствами необходимости честного обсуждения ситуации. Если спонсоры Киева не заставят украинские власти соблюдать договоренности, Россия продолжит специальную военную операцию.

    Галузин добавил, что армия будет точечно защищать национальные интересы, минимизируя разрушения.

    «Будем добиваться устранения первопричин конфликта, будем заниматься защитой наших интересов военным путем, действуя точечно и эффективно, чтобы минимизировать разрушения и уберечь наших людей по обе стороны линии боевого соприкосновения», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер заявил, что Россия и Украина готовы к сделке в случае взаимных уступок. Рубио сообщил о попытках возобновить переговоры по Украине.

    В Москве ранее заявили об открытости России к конструктивным контактам с Украиной.

    Комментарии (25)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 17:36 • Новости дня
    Путин рассказал, что для него значит победа

    Путин: Победа – это когда ты преодолеваешь самого себя

    Путин рассказал, что для него значит победа
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками конкурса «Большая перемена» объяснил, что истинная победа – это прежде всего преодоление самого себя.

    Путин поделился своим видением того, что значит побеждать. Об этом сообщает Telegram-канал «Юнашев Live».

    В ходе общения с финалистом конкурса «Большая перемена» глава государства ответил на вопрос о значении успеха вне спортивной сферы. «Победа – это когда ты преодолеваешь самого себя», – подчеркнул российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск на церемонию закрытия финала конкурса «Большая перемена». Глава государства присоединился к мероприятиям решающего этапа соревнований.

    За шесть лет существования проекта участие в нем приняли более семи миллионов школьников.

    Комментарии (14)
    3 августа 2026, 19:38 • Новости дня
    Самолет Cessna 182 пропал в Иркутской области

    Губернатор Кобзев сообщил о пропаже самолета Cessna в Иркутской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Легкомоторный самолет, патрулировавший лесные пожары в Бодайбинском районе Иркутской области, не вернулся на базу и перестал выходить на связь, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

    Кобзев сообщил о пропаже легкомоторного самолета в своем канале в «Максе». На борту находились два человека: командир воздушного судна и летчик-наблюдатель.

    «Буквально час назад пришло сообщение от региональной диспетчерской службы министерства лесного комплекса, что в назначенное время не вышел на связь и не вернулся в место вылета самолет Cessna 182, который занимался мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе», – написал Кобзев.

    Борт должен был вернуться в поселок Мама в 20.50. Экипаж осмотрел пожар в местном лесничестве и направился в сторону Бодайбо, после чего ушел на юго-восток. Последние координаты воздушного судна были зафиксированы в 13.58.

    В ближайшее время на поиски пропавшего самолета вылетит борт из Якутии. Утром к спасательной операции присоединятся два вертолета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне текущего года спасатели приостановили поиски пропавшего во время патрулирования лесов Приморья вертолета Robinson R44.

    Годом ранее в Якутии при мониторинге лесопожарной обстановки оборвалась связь с самолетом Ан-2.


    Комментарии (0)
    4 августа 2026, 12:49 • Новости дня
    Депутат назвал просчет ВСУ, готовивших теракт против главы исторического региона

    Депутат Колесник: Ответ на теракты Украины должен быть соразмерным

    Депутат назвал просчет ВСУ, готовивших теракт против главы исторического региона
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Планируя покушение на руководителя одного из исторических регионов России, противник преследовал несколько целей. В частности, пытаться показать жителям этих российских территорий якобы несостоятельность государства и разобщить граждан, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Андрей Колесник. Как сообщили в ФСБ, злоумышленники готовили теракт во время визита главы одного из регионов в Крым.

    «Система охраны глав субъектов России, выстроенная на местах, достаточно серьезная. Поэтому, по всей видимости, украинские спецслужбы посчитали, что совершить покушение на руководителя одного из исторических регионов будет проще во время его командировки», – отметил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

    По его мнению, противник преследовал несколько целей. «Среди них – запугать людей, попытаться показать жителям исторических российских территорий якобы несостоятельность власти, разобщить граждан», – перечислил собеседник и призвал население не поддаваться панике.

    Парламентарий высоко оценил работу ФСБ. Вместе с тем, по его оценкам, необходимо принимать дополнительные меры для повышения уровня безопасности в стране. «Украина развязала террористическую войну против нас и ответ на это должен быть соразмерным», – сказал Колесник.

    На этом фоне он напомнил, что ранее Владимир Зеленский утвердил 40-дневную операцию СБУ против России. А накануне глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень экстремистов и террористов) призвал «не цепляться» за сроки и сообщил, что действия украинских спецслужб будут продолжаться.

    В этой связи Колесник обратил внимание на вербовку Киевом россиян для совершения терактов. «Людям, которые соглашаются сотрудничать с Украиной, следует помнить, что с момента договоренности счет их жизни идет на часы. Украинские кураторы либо дистанционно взорвут исполнителя, как это произошло во время теракта в Москве 1 августа, либо ликвидируют, как в случае с совершившей теракт в Монако женщиной», – рассуждает депутат.

    Схожей точки зрения придерживаются авторы Telegram-канала «Рыбарь». Они отмечают, что украинские спецслужбы регулярно вербуют исполнителей через различные соцсети, причем объектами становятся как приезжие, так и местные жители. «Сбор информации, дистанционное управление, подготовка диверсии – все это уже хорошо знакомый почерк ГУР», – добавили аналитики.

    Эксперты подчеркивают, что российские спецслужбы успевают пресекать диверсии и теракты еще на этапе подготовки. «Однако рассчитывать, что таких попыток станет меньше, не приходится. Пока украинские спецслужбы сохраняют возможность вести подобную деятельность, они будут продолжать искать новых исполнителей внутри России. Поэтому ключевая задача сегодня – работать на опережение, выявлять вербовщиков, их пособников и потенциальных исполнителей еще до того, как они приступят к подготовке диверсий», – говорится в публикации.

    Ранее ФСБ сообщила о задержании в Севастополе двух граждан России, которые по заданию Киева планировали теракт против руководителя одного из новых регионов, когда тот находился в Крыму. Установлено, что мужчины были завербованы посредством Telegram сотрудником ГУР МО Украины.

    Граждане 1992 и 1999 годов рождения на первоначальном этапе конфиденциального сотрудничества осуществляли сбор разведывательной информации в отношении подразделений Вооруженных сил России, дислоцированных в Крыму. Затем они прошли обучение обращению с самодельными взрывными устройствами. После этого куратор поручил им совершить террористические акты в отношении руководителя одного из новых регионов в период его пребывания на территории полуострова, заявили в Центре общественных связей ФСБ.

    Также мужчины планировали вступить в запрещенную на территории РФ украинскую террористическую организацию. При обысках у подозреваемых нашли три FPV-дрона со взрывчаткой и СВУ, снаряженных боевыми зарядами с пластичным взрывчатым веществом по 350 грамм в каждом, а также СВУ с массой взрывчатого вещества 800 грамм.

    Следственным отделом УФСБ по Крыму и Севастополю в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 и (приготовление к террористическому акту), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 275 (государственная измена) Уголовного кодекса России.

    Месяцем ранее сотрудники ФСБ арестовали двух россиян за передачу военной информации украинской разведке. В начале июля задержанный диверсант признался в подготовке подрыва железнодорожных путей в Крыму.

    Смотрите опубликованные ФСБ кадры в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

    Комментарии (0)
    4 августа 2026, 03:35 • Новости дня
    Отец Илона Маска восхитился уровнем развития России
    Отец Илона Маска восхитился уровнем развития России
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский инженер и предприниматель Эррол Маск высоко оценил организованность, чистоту и инфраструктурные достижения современной России, назвав ее удивительным местом.

    Эррол Маск, признался, что поражен инфраструктурой и высоким уровнем развития России. По его словам, эти качества заметны с первого взгляда.

    «Я не могу не поражаться тому, что вижу в России. Это удивительное место. На многие вещи я как инженер смотрю и думаю: «Как вам удалось это сделать?» Меня просто поражает уровень развития, организованности и чистоты в России», – заявил Маск РИА «Новости».

    Предприниматель добавил, что неоднократно бывал в России, но пока не знает, когда сможет совершить следующий визит в столь восхищающую его страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отец Маска назвал Россию лучшим выбором для инвестиций, он также восхитился организацией ПМЭФ.

    Эррол Маск ранее допустил переезд в Москву.


    Комментарии (6)
    4 августа 2026, 07:00 • Новости дня
    «Северяне»: Бежавшие из Бакшеевки боевики ВСУ подорвались на своих минах

    Бежавшие из Бакшеевки боевики ВСУ подорвались на своих минах

    «Северяне»: Бежавшие из Бакшеевки боевики ВСУ подорвались на своих минах
    @ Madeleine Kelly/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях и увидели, как ВСУ выводили сослуживцев из Бакшеевки Харьковского направления на свои же минные поля.

    «Часть военнослужащих 113 обр ТерО пытались сбежать из села Бакшеевка, однако подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях. Характерно, что группа украинских солдат следовала за коптером своего подразделения, оператор которого вывел их на минное поле», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Волчанском направлении штурмовые подразделения «Северян» продвинулись на четырёх участках до 300 метров. Стрелковые бои идут в селе Ивановка, в Бакшеевке, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в селе Анищино (Анискино).

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и на подступах к Вольной Слободе. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 17 участках до 400 метров. Не прекращаются бои в Рыжевке, Писаревке, Марьино, посёлке Хотень, их окрестностях и в лесных массивах южнее Иволжанского.

    «Северяне» узнали, что на базе Шосткинского центра профессионально-технического образования, Шосткинского высшего профессионального училища и Сумского высшего профессионального училища строительства и дизайна ВСУ планируют открыть цеха по сборке БПЛА и комплектующих для нужд ВСУ.

    «Студенты училищ будут принудительно привлекаться к работам, а из бюджета региона на эти цели выделено 69,9 млн гривен», – добавили бойцы.

    За сутки, как сказано в сводке, подтвержденные потери противника составили свыше 280 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 130 в Харьковской областях).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области. ВС России начали формировать буферную зону под Сумами. Российские войска закрепились на окраинах двух сел Сумской области.

    Комментарии (0)
    4 августа 2026, 14:17 • Новости дня
    ЕК заявила о планах запретить энергоносители из России вопреки дефициту в ЕС
    ЕК заявила о планах запретить энергоносители из России вопреки дефициту в ЕС
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия продолжит добиваться тотального запрета на поставки топлива из РФ. Об этом сообщила представитель ведомства Анна-Кайса Итконен.

    «Цель Еврокомиссии – запретить любую российскую энергию на европейском рынке, и ЕК намерена довести эту задачу до реализации», – приводит ТАСС слова Итконен.

    Чиновница напомнила о действующем эмбарго на нефть, исключение из которого пока составляют лишь Венгрия и Словакия. Брюссель активно работает с этими странами для их перехода на альтернативные источники. При этом отключение венгерской АЭС «Пакш» из-за обмеления рек пока не создает угроз для энергоснабжения региона.

    Одновременно ситуация с запасами газа в Европе остается напряженной. Нетто-закачка топлива в июле упала до минимума за последние шесть лет на фоне сильной жары и снижения импорта СПГ. Отбор из подземных хранилищ впервые за четыре года превысил один млрд кубометров, увеличившись на 55% к прошлому году.

    Суммарная нетто-закачка в середине лета сократилась на 21% и составила всего 8,5 млрд кубометров. К концу июля 2026 года европейские резервуары были заполнены лишь на 56,88%. Это на 16,31 процентного пункта ниже средних значений за последние пять лет.

    В конце прошлого года Еврокомиссия запланировала полностью запретить закупки российской нефти.

    Накануне запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до исторического минимума.

    При этом в июле Бельгия обеспечила весь импорт сжиженного природного газа исключительно за счет поставок из России.

    Комментарии (8)
    3 августа 2026, 22:35 • Новости дня
    Экипаж атакованного БПЛА ВСУ судна Nadezhda эвакуирован в порт Новороссийска

    Экипаж атакованного судна Nadezhda эвакуирован в порт Новороссийска

    Tекст: Катерина Туманова

    Моряки с судна Nadezhda, подвергшегося атаке беспилотников в Черном море, успешно доставлены в порт силами Военно-морского флота России, передает Минтранс Турции.

    «3 августа 2026 года поступило сообщение о том, что судно типа Ро-Ро Nadezhda, следовавшее из порта Новороссийска в Самсун, поверглось атаке беспилотников примерно в 20 морских милях от побережья Новороссийска. На борту судна находились 22 члена экипажа, 13 из которых – граждане Турции», – приводит ТАСС сообщение турецкого Минтранса.

    Там указали, что первоначальные сообщения указывали на повреждения жилых помещений и носовой части судна, пожар все еще продолжается.

    Моряки были благополучно доставлены в Новороссийск силами российского Военно-морского флота. По предварительным данным, трое членов команды могут находиться в тяжелом состоянии.

    Возгорание на борту продолжается, но спасательная операция пока невозможна из-за сохраняющейся угрозы новых ударов беспилотников в данном районе, заявили в турецком ведомстве.

    Ранее 3 августа украинские беспилотники атаковали следовавшее в Россию турецкое торговое судно

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле министры иностранных дел Турции и Украины обсудили безопасность судоходства в Черном море. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала предыдущие удары ВСУ по турецким судам форменным разбоем.

    Комментарии (0)
    4 августа 2026, 02:53 • Новости дня
    Хоккеист Амир Ханов скоропостижно скончался в 19 лет на мастер-классе в Уфе

    Хоккеист Амир Ханов скоропостижно скончался в 19 лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Воспитанник «Салавата Юлаева», 19-летний хоккеист Амир Ханов потерял сознание и умер на творческом мастер-классе, куда пришел со своей девушкой.

    Отец спортсмена сообщил: «Амиру стало плохо на мастер-классе по лепке из глины, куда он пришел вместе со своей девушкой». Молодой человек внезапно потерял сознание и умер, передают «Вести» со ссылкой на Telegram-канал Mash Batash.

    Амир Ханов на протяжении шести лет выступал за молодежную систему «Салавата Юлаева». В сезоне-2024/25 защитник начал играть в Национальной молодежной хоккейной лиге.

    За свою непродолжительную карьеру хоккеист успел провести матчи за рыбинский «Полет» и хоккейный клуб «Самара».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, футболист сборной Колумбии умер в 18 лет во время матча.
    Удар мячом в грудь убил юного футболиста в Аргентине.


    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 19:30 • Новости дня
    Путин выразил надежду на запуск метро в Красноярске «в наши времена»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин рассчитывает, что начавшееся более 30 лет назад строительство красноярского метро завершится в ближайшие годы.

    Глава государства провел рабочую встречу с губернатором региона Михаилом Котюковым, передает РИА «Новости». Основной темой обсуждения стала реализация крупных инфраструктурных проектов? в том чсиле строительству метро.

    Губернатор доложил о серьезном прогрессе в строительстве. «Проект начинался в незапамятные времена, что называется. А сегодня уже больше десяти километров подземных тоннелей», – отметил Котюков. Он добавил, что за полтора года строители сделали больше, чем за прошедшие 30 лет.

    В ответ российский лидер выразил надежду на успешное завершение работ. «Надо, чтобы он (проект – прим. ВЗГЛЯД) закончился в наши времена», – отметил с улыбкой Путин.

    Президент также подчеркнул важность контроля за расходами. По его словам, средства на реализацию выделены, однако необходимо четко определить итоговую стоимость совместно с подрядчиками и экспертами.

    Сейчас проектная документация полностью готова и одобрена государственной экспертизой. Руководитель края заверил, что профильные ведомства активно занимаются уточнением всех финансовых расчетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел очную встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым.

    Перед этим глава государства посетил церемонию закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

    Ранее российский лидер обсуждал строительство красноярского метро с председателем совета директоров компании «Бамтоннельстрой-Мост» Русланом Байсаровым.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 17:50 • Новости дня
    Путин назвал Красноярск географическим центром России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На церемонии закрытия всероссийского конкурса «Большая перемена» президент РФ Владимир Путин отметил уникальное расположение и важнейший научно-промышленный статус Красноярска.

    Путин принял участие в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена», передает РИА «Новости». Мероприятие состоялось в понедельник, 3 августа.

    «Здорово, что ваша встреча проходит именно здесь, в Красноярске. Обращаю ваше внимание на то, что это – географический центр нашей огромной страны. Красноярск – это географический центр России», – сказал Путин.

    Российский лидер также подчеркнул важность города в масштабах всей страны. По его словам, Красноярск выступает крупным промышленным, индустриальным, научным и образовательным центром России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России с рабочим визитом прибыл в Красноярск. За шесть лет в проекте «Большая перемена» поучаствовали более 7 млн школьников.

    На церемонии закрытия глава государства пожелал финалистам дальнейших успехов.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 18:36 • Новости дня
    Путин обменялся футбольными пасами с юным ведущим в Красноярске
    Путин обменялся футбольными пасами с юным ведущим в Красноярске
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сыграл в футбол с юным ведущим всероссийского конкурса «Большая перемена».

    Президент России Владимир Путин вернул два футбольных паса, выходя на сцену финала всероссийского конкурса «Большая перемена» в Красноярске, передает РИА «Новости». Собравшиеся в зале участники финала встретили российского лидера бурными овациями.

    В момент появления главы государства один из юных соведущих церемонии по имени Денис дал пас в сторону президента. Путин обменялся с мальчиком двумя футбольными пасами, после чего официально поприветствовал всех собравшихся на мероприятии.

    Конкурс «Большая перемена» считается самым масштабным проектом для талантливых детей и подростков в стране. Программа включает 12 направлений, или «вызовов», охватывающих сферы от науки и технологий до искусства и творчества. По итогам представления новаторских проектов 300 школьников-победителей получат возможность отправиться в путешествие через всю Россию на специально оборудованном поезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Красноярск. Глава государства присоединился к мероприятиям финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

    На церемонии закрытия российский лидер озвучил цифру в семь миллионов участников проекта за шесть лет.

    Комментарии (0)
    4 августа 2026, 03:07 • Новости дня
    Авторское общество подало в суд на театр Надежды Кадышевой
    Авторское общество подало в суд на театр Надежды Кадышевой
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российское авторское общество по защите авторских прав потребовала взыскать 100 тыс. рублей с Национального театра народной музыки и песни «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой.

    Исковое заявление поступило в суд 31 июля. Документ пока не принят к производству, а точные основания требований неизвестны, передает РИА «Новости».

    Стороны уже встречались в суде ранее. В ноябре 2025 года суд обязала театр выплатить 40 тыс. рублей за исполнение композиции «Россия! Русь!» без договора с автором Виктором Пеленягрэ. Выступление состоялось в апреле 2025 года на мероприятии «Плывет веночек» в столичном концертном зале «Москва».

    Представители «Золотого кольца» не согласились с вердиктом и подали апелляцию. В ходе рассмотрения жалобы в марте 2026 года истцы внезапно отказались от претензий без объяснения причин.

    Дискография народной артистки России включает более 20 студийных альбомов, концертные записи и сборники. Вокал Надежды Кадышевой звучит в двух кинокартинах: «Широка река» 2008 года и «Судьбы загадочное завтра» 2010 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале на «Золотое Кольцо» Кадышевой подали иск в суд на два млн рублей. Основателей «Секрета» Леонидова и Фоменко привлекли к суду из-за мюзикла. Санаторий «Актер» потребовал от Союза театральных деятелей 37 млн рублей.


    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 17:20 • Новости дня
    Путин провел встречу с губернатором Красноярского края

    Путин провел первую очную встречу с губернатором Красноярского края Котюковым

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в рамках рабочего визита в Красноярск провел встречу с губернатором региона Михаилом Котюковым.

    Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителем Красноярского края Михаилом Котюковым, передает ТАСС. Мероприятие проходит в Красноярске в рамках рабочего визита российского лидера.

    Перед этим глава государства посетил церемонию закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена». Там он пообщался со школьниками, ставшими финалистами состязания.

    Михаил Котюков руководит регионом с 2023 года. Он постоянно принимает участие в мероприятиях с участием президента, но эта двусторонняя встреча стала первой, прошедшей в очном формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Красноярск. Глава государства принял участие в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

    Российский лидер пожелал дальнейших успехов финалистам масштабного молодежного мероприятия.

    Комментарии (0)
    Главное
    «Герани» поразили логистический центр ВСУ в Сумской области
    Число погибших при ударе дрона в Геленджике детей достигло четырех
    Немецкий политик призвала выслать посла Украины из Германии из-за слов о России
    Iraqi Airways возобновила прямые рейсы в Москву из Багдада
    В Москве под суд отдали девушек, заставлявших выплачивать большие чеки ресторана
    Британцы высмеяли Бернема за уход в отпуск после назначения
    Экс-солиста группы «Ляпис Трубецкой» заочно осудили в Белоруссии