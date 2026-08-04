  • Новость часаПутин официально легализовал оборот криптовалют в России
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    Частные спекулянты наказаны за доверие к успеху искусственного интеллекта
    Минобороны: В Бакшеевке были важные опорные пункты ВСУ
    Депутат назвал просчет ВСУ, готовивших теракт против главы исторического региона
    Россиянам подсказали, как выбрать безопасный арбуз
    Российские беспилотники обесточили военные заводы в Сумской области
    ЕК заявила о планах запретить энергоносители из России вопреки дефициту в ЕС
    Германия и Франция собрались выкупить производителя танков Leopard
    Россия заблокировала десятки тысяч бутылок армянской газировки
    Писториус случайно проговорился о секретных поставках новейшего оружия Киеву
    4 августа 2026, 14:09 • Новости дня

    Блогера Гасанова заочно приговорили к четырем годам колонии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пресненский районный суд Москвы вынес заочное решение по делу о финансовых махинациях в отношении блогера Гусейна Гасанова.

    Инстанция назначила обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок четыре года в колонии общего режима, передает РИА «Новости».

    Прокуратура просила отправить фигуранта за решетку на шесть лет.

    Также суд конфисковал квартиру Гасанова в «Москва-Сити» в пользу государства.

    Адвокат блогера Дмитрий Козяйкин заявлял о надежде подзащитного на оправдательный приговор.

    Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по этому делу в феврале 2026 года.

    3 августа 2026, 20:07 • Новости дня
    Участниц «Тур де Франс» заподозрили в махинациях с размером груди

    Устроителей «Тур де Франс» призвали проверить бюстгальтеры участниц

    Участниц «Тур де Франс» заподозрили в махинациях с размером груди
    @ Lublin N/z uczestniczki peleton Foto Ireneusz Wnuk/PressFocus/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Несколько команд Мирового тура в женском велоспорте обратились к Международному союзу велосипедистов (UCI) с требованием усилить контроль за экипировкой спортсменок на индивидуальных гонках. Поводом стали подозрения, что некоторые велогонщицы используют специальные вставки в бюстгальтеры, чтобы изменить форму груди и получить преимущество за счет улучшения аэродинамики.

    Представители нескольких женских WorldTeams заявили, что замечают подобную практику во время гонок с раздельным стартом. По их словам, отдельные спортсменки визуально имеют значительно больший размер груди в гонках на время, чем в обычных групповых заездах, передает WielerFlits.  Собеседники издания считают, что таким образом некоторые участницы пытаются создать более обтекаемую форму тела. Искусственное изменение экипировки запрещено правилами UCI, однако на практике, как отмечается, подобные нарушения практически не контролируются.

    На проблему обратил внимание профессор аэродинамики Университета Хериот-Уатт в Шотландии и LUT в Финляндии Берт Блокен. После изучения фотографий одной из участниц олимпийской гонки на время в Париже 2024 года он заявил: «Это явно неправильно». По словам ученого, речь идет о так называемом эффекте Chest Fairing (аэродинамический обтекатель груди) – изменении воздушного потока вокруг тела за счет создания более плавной формы грудной клетки. Такая технология позволяет уменьшить сопротивление воздуха и снизить нагрузку на спортсмена.

    «Мы говорим о Chest Fairing, с помощью которого изменяется поток воздуха вокруг тела и таким образом уменьшается избыточное давление на бедра. Благодаря этому гонщик испытывает меньшее сопротивление воздуха. Не так, что в гонке на время вы получите десятки секунд преимущества, но на дистанции 20–30 километров это может дать секунды, которые могут оказаться решающими», – отметил Блокен.

    Ранее профессор проводил исследование совместно с другими специалистами, изучая влияние подобных аэродинамических решений у велосипедистов и триатлетов. По его данным, оптимальная форма, закрывающая область груди, может снизить сопротивление воздуха до 3,6%, что способно дать преимущество примерно 0,78 секунды на каждый километр дистанции.

    В правилах UCI прямо указано, что экипировка спортсменов должна выполнять исключительно функцию одежды и не может искусственно изменять форму тела: запрещено размещать под формой или на ней дополнительные элементы, включая прокладки, пеноматериалы, ленты или пластиковые конструкции, если они используются для улучшения аэродинамики.

    За нарушение этого пункта предусмотрено немедленное исключение из соревнования или удаление результата из итогового протокола. Также могут назначаться денежные штрафы, размер которых зависит от уровня турнира.

    Некоторые команды накануне этапа «Тур де Франс Фемм» с индивидуальной гонкой на 21 километр от Жевре-Шамбертена до Дижона призвали судей UCI обратить особое внимание на соблюдение правил и проводить проверки экипировки спортсменок после финиша. Предлагаемый командами вариант контроля – проверка участниц женским членом судейской коллегии в закрытой зоне сразу после гонки, чтобы исключить наличие запрещенных вставок или других элементов под одеждой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Международный союз велосипедистов (UCI) отказал пяти российским юниорам в получении нейтрального статуса.

    Зимой Международный олимпийский комитет анонсировал запуск масштабной гендерной реформы для защиты спортсменок.

    Весной МОК официально запретил трансгендерам участие в женских соревнованиях на Олимпиаде 2028 года.

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    4 августа 2026, 02:11 • Новости дня
    Иностранные браузеры стали блокировать сайты крупнейших банков России

    Иностранные браузеры стали блокировать сайты крупнейших банков РФ

    Иностранные браузеры стали блокировать сайты крупнейших банков России
    @ Daniel Naupold/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Пользователи стали замечать предупреждающие окна при попытке открыть веб-страницы ряда крупных российских банков через популярные иностранные приложения для серфинга в интернете.

    Трудности со входом на ресурсы финансовых учреждений зафиксированы в Google Chrome, Microsoft Edge и Safari, передает РИА «Новости».

    При переходе на адреса Альфа-банка, Россельхозбанка, ПСБ, «Уралсиба» и банка «Дом.РФ» появляется предупреждение, блокирующее страницу. При этом Сбербанк не открылся только в Chrome, а Газпромбанк, Т-банк и Совкомбанк загрузились без проблем.

    Обойти ограничение можно, нажав кнопку дополнительных сведений в окне с предупреждением, а затем выбрав опцию перехода. Для стабильной работы порталов кредитные организации рекомендуют установить отечественные сертификаты безопасности.

    В конце июля Минцифры призвало пользователей получить эти цифровые документы из-за отзыва сертификатов зарубежными удостоверяющими центрами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор опроверг блокировку форума Hip-Hop.ru. Хакеры взломали страницу Ле Пен в сети X. В Латвии постановил заблокировать доступ к восьми популярным российским интернет-ресурсам.


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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (0)
    4 августа 2026, 01:10 • Новости дня
    В МИД назвали условие начала переговоров по Украине

    МИД: Начало переговоров по Украине зависит от готовности западных стран

    В МИД назвали условие начала переговоров по Украине
    @ Sergey Petrov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва готова к дипломатическому урегулированию украинского конфликта, однако начало диалога полностью зависит от готовности западных стран устранить первопричины текущего кризиса, заявил замглавы Министерства иностранных дел Михаил Галузин.

    «Мы готовы всегда к переговорам, мы открыты к переговорному решению, не раз это доказывали», – приводит ТАСС слова дипломата на полях третьего Российско-казахстанского медиафорума.

    Он отметил, что перспективы мирного процесса появятся только при осознании западными государствами необходимости честного обсуждения ситуации. Если спонсоры Киева не заставят украинские власти соблюдать договоренности, Россия продолжит специальную военную операцию.

    Галузин добавил, что армия будет точечно защищать национальные интересы, минимизируя разрушения.

    «Будем добиваться устранения первопричин конфликта, будем заниматься защитой наших интересов военным путем, действуя точечно и эффективно, чтобы минимизировать разрушения и уберечь наших людей по обе стороны линии боевого соприкосновения», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер заявил, что Россия и Украина готовы к сделке в случае взаимных уступок. Рубио сообщил о попытках возобновить переговоры по Украине.

    В Москве ранее заявили об открытости России к конструктивным контактам с Украиной.

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    4 августа 2026, 10:53 • Новости дня
    Агенты Киева пытались изменить вывеску в Крыму на украинский язык
    Агенты Киева пытались изменить вывеску в Крыму на украинский язык
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Задержанные спецслужбами украинские диверсанты не смогли обнаружить позиции ПВО в Крыму и получили новое задание – изменить вывеску на украинский язык, сообщила ФСБ.

    По словам одного из задержанных, их работа заключалась в том, чтобы найти ПВО в Крыму, но они ее не нашли, поэтому вернулись в Симферополь, передает РИА «Новости». По данным спецслужб, задание злоумышленникам поступило от украинских кураторов.

    В дальнейшем кураторы поручили агентам новую задачу. От них требовалось изменить текст на одной из уличных вывесок в Симферополе с русского языка на украинский.

    Задержанные спецслужбами за подготовку покушения на главу одного из новых регионов жители Севастополя также собирались устроить теракт на критической инфраструктуре Крымского полуострова

    Суд в Симферополе арестовал планировавших теракты на объектах инфраструктуры украинских агентов.

    Оперативники изъяли у задержанных в Севастополе фигурантов снаряженные взрывчаткой беспилотники.

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    4 августа 2026, 13:25 • Новости дня
    Писториус случайно проговорился о секретных поставках новейшего оружия Киеву

    Bild: Писториус случайно раскрыл секретную поставку Киеву немецких САУ RCH-155

    Писториус случайно проговорился о секретных поставках новейшего оружия Киеву
    @ IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Во время визита на оборонный завод в Касселе глава Минобороны ФРГ Борис Писториус случайно раскрыл засекреченные данные о передаче Киеву новейших самоходных гаубиц.

    Руководитель оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус выдал засекреченную информацию о передаче Киеву самоходных артиллерийских установок RCH-155, передает ТАСС.

    До этого инцидента власти Германии официально не подтверждали поставку данных боевых машин. Было известно лишь о прохождении украинскими военными обучения по управлению этой техникой.

    Осматривая производственные мощности концерна KNDS, министр заявил: «Колесная гаубица получила одобрение на Украине».

    Политик добавил, что первая отправленная украинским войскам машина находилась на заводе два года назад. Журналисты издания Bild отмечают, что таким образом чиновник подтвердил давнее присутствие систем на украинской территории.

    Установка RCH-155 считается одной из самых современных в своем классе. Машина отличается высокой мобильностью и способна вести прицельный огонь прямо на ходу, одновременно осуществляя поиск новых целей. Скорострельность орудия достигает девяти выстрелов в минуту, однако данных о применении техники в боях пока нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прошлого года министр обороны ФРГ Борис Писториус передал украинской стороне первую самоходную артиллерийскую установку RCH 155. На следующий день глава немецкого военного ведомства прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения военной помощи.

    До этого Берлин пообещал поставить ВСУ 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

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    4 августа 2026, 09:59 • Новости дня
    Жители Молдавии с иронией отреагировали на анонс концерта Ахеджаковой
    Жители Молдавии с иронией отреагировали на анонс концерта Ахеджаковой
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Анонс спектакля с участием Лии Ахеджаковой в Кишиневе вызвал волну негативных и ироничных комментариев среди пользователей соцсетей в Молдавии.

    Жители Молдавии выразили массовое недовольство в соцсетях после появления информации о спектакле «Веди свой плуг по костям мертвецов» с участием актрисы Лии Ахеджаковой, передает РИА «Новости».

    Выступление запланировано на 13 октября в Театре оперы и балета в Кишиневе, билеты стоят от 30 до 85 долларов.

    Под объявлением организаторов пользователи оставили множество комментариев, отмечая, что подобным артистам не место в их стране. «Почему всех подряд приглашают в Кишинев, здесь уже приют для предателей», – возмутился один из жителей.

    «Когда артист становится никому не нужен, он сразу едет в Кишинев, чтобы подзаработать», – написал другой пользователь.

    «Она родилась в СССР, училась, работала, была пионеркой, наверное, и билет комсомольский имела, может даже в партии была. Так как же ее воспитали, что это чудовище так ненавидит Россию? Позор таким актерам», – возмущаются в Сети.

    Около половины отзывов написаны на украинском языке с приглашениями выступить в городах Украины, на что молдаване ответили предложением Ахеджаковой выступать именно там.

    Ранее Ахеджакова выступала против СВО, а осенью прошлого года появилась на сцене в Германии с украинским флагом, что стало поводом для проверки МВД.

    В июне власти Молдавии обнародовали список нежелательных российских исполнителей.

    Весной жители Кишинева потребовали отменить концерт группы «Машина времени».

    Сама Лия Ахеджакова в 2024 году после спектакля в США произнесла лозунг украинских националистов.

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    4 августа 2026, 07:21 • Новости дня
    Воробьев: Пять человек погибли при атаке беспилотников на Подмосковье
    Воробьев: Пять человек погибли при атаке беспилотников на Подмосковье
    @ Sergey Petrov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате массированной атаки дронов на Московскую область погибли пять человек, повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

    Основные разрушения пришлись на муниципальный округ Чехов. В промышленной зоне Новоселок из-за падения дронов вспыхнуло несколько пожаров, указал Воробьев в Max.

    Самое масштабное возгорание произошло на складе, где открытое горение уже удалось потушить. Кроме того, урон нанесен электроподстанции и административному зданию.

    «По предварительной информации, погибли пять человек, еще шестеро получили ранения», – добавил губернатор.

    Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

    В деревне Солнышково обломки дрона повредили частный дом и автомобиль, возникший пожар ликвидирован, никто не пострадал.

    Военные продолжают работу по отражению атаки, беспилотники фиксируются в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно-Прудском округах.

    Также в ночь с понедельника на вторник над Ростовской областью поразили около 40 беспилотников.

    Над Тульской областью за этот период уничтожили три БПЛА.

    В Ленобласти дроны ВСУ поразили складскую зону в Тосненском районе.

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    4 августа 2026, 12:19 • Новости дня
    В «Единой России» назвали недопустимыми налоговые доначисления за льготы

    Tекст: Вера Басилая

    «Единая Россия» выступает за понятное и предсказуемое налоговое администрирование, при котором бизнес заранее знает требования. Партия считает недопустимыми доначисления компаниям за использование предусмотренных законом льгот, заявил член генсовета партии, председатель общественного совета партийного проекта «Предпринимательство» Александр Калинин.

    Калинин заявил, что представители «Единой России» настаивают на формировании понятной системы взаимодействия государства и бизнеса, передает ТАСС.

    «Если закон не устанавливает ограничений на применение нескольких преференциальных режимов одновременно, бизнес вправе ими пользоваться. Нельзя сначала создавать условия для развития и привлечения инвестиций, а затем пересматривать эти решения задним числом», – заявил Калинин.

    Политик добавил, что двойное толкование норм и неожиданные претензии спустя годы создают серьезную неопределенность. По его словам, «Единая Россия» выступает за понятное налоговое администрирование, при котором предприниматели заранее знают требования государства и могут планировать свою деятельность.

    «Двойное толкование норм и неожиданные претензии спустя годы создают неопределенность и снижают доверие к механизмам поддержки», – отметил политик.

    В рамках подготовки обновленной Народной программы партия активно собирает предложения предпринимателей по снижению административной нагрузки. Все собранные инициативы планируется тщательно проработать совместно с профильными ведомствами. Главная цель заключается в создании устойчивой системы, которая поможет отечественным компаниям предсказуемо развиваться, привлекать инвестиции и открывать новые рабочие места.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, представители партии «Единая Россия» выступили за смягчение налоговых условий для малого бизнеса.

    Председатель общественного совета партийного проекта «Предпринимательство» Александр Калинин предложил сохранить действующие условия работы самозанятых до конца 2028 года.

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    4 августа 2026, 12:12 • Новости дня
    В Москве под суд отдали девушек, заставлявших выплачивать большие чеки ресторана
    В Москве под суд отдали девушек, заставлявших выплачивать большие чеки ресторана
    @ Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице будут судить семерых участников преступной группы, которые заманивали мужчин через сайты знакомств в нелегальное заведение с завышенными ценами, сообщили в прокуратуре города.

    Злоумышленницы искали потенциальных жертв в интернете и приглашали их на встречи. Мужчин приводили в заведение на Ленинградском проспекте, у которого не было лицензии на продажу алкоголя, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В кафе девушкам приносили шампанское дорогих марок по завышенной стоимости. Один бокал обходился в 6 тыс. рублей. При этом у отсутствовали кассовые аппараты.

    Следствие установило десять пострадавших, а общий ущерб составил более 250 тыс. рублей.

    «Теперь четыре женщины и трое их подельников-мужчин предстанут перед судом по обвинению в мошенничествах», – отметили в ведомстве.

    В прошлом году полиция Петербурга арестовала создателя ресторана с подставными спутницами.

    Перед Днем святого Валентина эксперты предупредили россиян о мошенницах в приложениях для знакомств.

    В начале года МВД раскрыло схему обмана с возвратом средств за билеты на совместные мероприятия.

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    4 августа 2026, 14:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Бакшеевку в Харьковской области
    Российские войска освободили Бакшеевку в Харьковской области
    @ max.ru/morf

    Tекст: Мария Иванова

    Зв минувшие сутки армия России освободила Бакшеевку в Харьковской области.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины около Черкасских Тишков, Сердобино, Черного, Ивановки и УстиновкиХарьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах рядом с Уланово, Бунякино, Рыжевкой и Писаревкой.

    При этом ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, две бронемашины, пять артиллерийских орудий и три станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Нижней Журавки, Подлимана Харьковской области, Святогорска, Татьяновки и Сидорово Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили свыше 210 военнослужащих.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Николаевки, Никаноровки, Славянска, Краматорска, Веролюбовки, Куртовки и Николайполья ДНР.

    За минувшие сутки противник потерял до 215 военнослужащих, четыре бронемашины и три артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Красноподолья, Белозерского, Грузского, Дружковки, Водянского, Новогригоровки, Анновки, Доброполья ДНР, Райполя, Новопавловки и Иванови Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 355 военнослужащих, четыре бронемашины и два орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области.

    В минувшие выходные российские войска освободили запорожское Любицкое и харьковскую Ольговку.

    До этого российские войска освободили Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР.

    Российская армия освободила 32 населенных пункта за июль.

    ВС России за минувшую неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов.

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    3 августа 2026, 19:46 • Новости дня
    Ганчев заявил об отступлении украинских войск на Великобурлукском направлении

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные успешно продвигаются в Харьковской области, заставляя противника отступать и провоцируя украинские власти на экстренные меры по пополнению личного состава.

    Вооруженные силы России продолжают успешное наступление в Харьковской области, вынуждая украинские подразделения оставлять свои позиции. Из-за высоких потерь Киев готовится к новым волнам призыва, передает ТАСС.

    Глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев прокомментировал недавнее освобождение населенного пункта Белый Колодезь. По его словам, противник испытывает серьезную нехватку солдат на линии фронта.

    «Российская армия планомерно выбивает врага с нашей территории и продвигается на великобурлукском направлении. По предварительной информации, киевский режим ужесточит мобилизацию в Харькове и Харьковской области, чтобы восполнить дефицит личного состава вооруженных формирований, действующих на Харьковском направлении», – заявил чиновник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» взяли под контроль харьковские поселки Белый Колодезь и Устиновка. Украинские военные понесли серьезные потери при обороне данных рубежей.

    Ранее Министерство обороны сообщило об освобождении села Артельное в этом же регионе.


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    4 августа 2026, 10:06 • Новости дня
    ФСБ: Диверсанты готовили теракты на критической инфраструктуре Крыма
    ФСБ: Диверсанты готовили теракты на критической инфраструктуре Крыма
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Задержанные спецслужбами за подготовку покушения на главу одного из новых регионов жители Севастополя также собирались устроить теракт на критической инфраструктуре Крымского полуострова, сообщили в ФСБ.

    «После обучения обращению с самодельным взрывным устройством куратор поручил задержанным совершить террористические акты на объектах критически важной инфраструктуры региона», – отметили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Кроме того, агенты на первоначальном этапе они собирали разведывательную информацию о российских войсках в Крыму.

    Ранее во вторник ФСБ сообщила, что предотвращен теракт против руководителя одного из новых российских регионов. Его готовили двое жителей Севастополя.

    Месяцем ранее сотрудники ФСБ арестовали двух россиян за передачу военной информации украинской разведке.

    В начале июля задержанный диверсант признался в подготовке подрыва железнодорожных путей в Крыму.

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    3 августа 2026, 17:44 • Новости дня
    Российские военные поразили четыре сухогруза с оружием для украинской армии
    Российские военные поразили четыре сухогруза с оружием для украинской армии
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России нанесли успешные удары по судам в порту Николаева и акватории Черного моря, уничтожив доставленное для противника вооружение, сообщили в Минобороны.

    Российские дроны атаковали транспортные корабли, перевозившие снаряжение для украинских войск. Информацию об успешной операции официально канале Max Министерства обороны.

    «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ», – заявили в военном ведомстве.

    В министерстве уточнили, что в результате налета беспилотников поражены два сухогруза в порту Николаева прямо во время выгрузки. Еще два судна с военными грузами дроны настигли непосредственно в акватории Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили два сухогруза с оружием в порту Николаева. В этот же день войска уничтожили резервуары с горючим в Одессе.

    Неделей ранее беспилотники атаковали два судна с военным грузом в Николаеве.

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    3 августа 2026, 20:30 • Новости дня
    Бундесвер развернул спецподразделение РЭБ у белорусской границы

    Euronews: Бундесвер развернул спецподразделение РЭБ у белорусской границы

    Бундесвер развернул спецподразделение РЭБ у белорусской границы
    @ DPA/Picture Alliance/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Немецкая армия разместила в Литве подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые осуществляют круглосуточный перехват и мониторинг сигналов вдоль белорусской государственной границы, сообщили СМИ.

    Как передает телеканал Euronews, в Литве немецкие солдаты ведут наблюдение за электромагнитным пространством. Они перехватывают сигналы радио- и радиолокационных систем, передает РИА «Новости».

    Замаскированные позиции и мобильные комплексы немецких сил находятся вдоль государственной границы Белоруссии. Командование немецкой армии называет этот район «стеклянным полем боя». Там ведется круглосуточный перехват данных, мониторинг частот и дешифровка сигналов радиолокационных систем.

    Немецкое командование также задействует пешие группы спецназа РЭБ. Военнослужащие используют 30-килограммовые ранцевые комплексы для развертывания автономных сетей связи в зонах без коммуникационной инфраструктуры. Собранные у границ Белоруссии сведения направляются в единый координационный центр НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус допустил возможность принудительного призыва солдат для укомплектования литовской бригады.

    В июне новое бронетанковое подразделение бундесвера провело масштабные маневры с беспилотниками вблизи белорусской границы.

    Берлин планирует развернуть полностью боеготовое формирование на восточных рубежах альянса к 2027 году.

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    3 августа 2026, 17:36 • Новости дня
    Путин рассказал, что для него значит победа

    Путин: Победа – это когда ты преодолеваешь самого себя

    Путин рассказал, что для него значит победа
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками конкурса «Большая перемена» объяснил, что истинная победа – это прежде всего преодоление самого себя.

    Путин поделился своим видением того, что значит побеждать. Об этом сообщает Telegram-канал «Юнашев Live».

    В ходе общения с финалистом конкурса «Большая перемена» глава государства ответил на вопрос о значении успеха вне спортивной сферы. «Победа – это когда ты преодолеваешь самого себя», – подчеркнул российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск на церемонию закрытия финала конкурса «Большая перемена». Глава государства присоединился к мероприятиям решающего этапа соревнований.

    За шесть лет существования проекта участие в нем приняли более семи миллионов школьников.

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