  • Новость часаАртиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ в Запорожской области
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    Писториус случайно проговорился о секретных поставках новейшего оружия Киеву
    4 августа 2026, 13:53 • Новости дня

    Politico: НАТО доверило управление боевыми операциями ИИ Palantir

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс управляет реальными боевыми операциями с помощью американского искусственного интеллекта, который автоматически находит цели на спутниковых снимках и рассчитывает расход боеприпасов, пишут СМИ.

    Альянс осуществляет контроль над вооруженными столкновениями с помощью систем обработки данных от американской корпорации Palantir, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Информацию подтвердил командующий объединения по трансформации адмирал Пьер Вандье.

    «У альянса нет ни одной жизнеспособной альтернативы технологиям боевого ИИ от Palantir», – заявил высокопоставленный военный. Он также добавил, что в настоящий момент у разработчика отсутствуют реальные конкуренты на рынке.

    Программное обеспечение позволяет анализировать огромные массивы спутниковых снимков для выявления целей. Алгоритмы дают рекомендации по выбору оптимального вооружения и автоматически формируют заявки на пополнение арсеналов.

    Сейчас единственной кампанией с участием различных структур блока остается конфликт на Украине. Для логистического обеспечения этих процессов под руководством американских специалистов создали специальный штаб в немецком Висбадене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Североатлантический альянс объявил о внедрении системы искусственного интеллекта Maven от Palantir для отслеживания российских войск.

    В прошлом году армия США подписала с этой компанией крупнейший контракт на разработку программного обеспечения.

    Глава корпорации Алекс Карп открыто помогает киевскому режиму.

    4 августа 2026, 08:11 • Новости дня
    Военные разработали дрон-перехватчик «Астра-ПВО» со скоростью более 500 км/ч
    Военные разработали дрон-перехватчик «Астра-ПВО» со скоростью более 500 км/ч
    @ Виктор Антонюк/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Инженеры группировки войск «Запад» собрали уникальный БПЛА, способный уничтожать вражеские реактивные беспилотники самолетного типа на огромной скорости, сообщил представитель подразделения.

    Новую модель «Астра-ПВО» спроектировали мастера ремонтной роты 20-й общевойсковой армии группировки «Запад», передает ТАСС.

    Главная задача аппарата заключается в перехвате ударных дронов ВСУ. Максимальная скорость новинки достигает 560 км/ч.

    «Он поднимается вертикально, как FPV-дрон. Затем при работе есть три режима, когда меняется положение камеры, – вертикальный, 45 градусов и режим ракеты», – рассказал собеседник.

    Высокая скорость дает этому аппарату огромное преимущество в бою.

    Беспилотник способен уничтожать цели кинетическим ударом или использовать полноценную боевую часть. Разработчики пояснили, что скоростной потенциал перехватчика полностью раскроется после внедрения систем искусственного интеллекта.

    Существует также модификация «Астра-КЗ», предназначенная для поражения вражеской техники и укреплений. Этот вариант оснащается специальным ввинчиваемым боеприпасом от РПГ. Вскоре ударный дрон пройдет первые испытания в зоне спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западная пресса отметила появление у России реактивных беспилотников со скоростью до 500 км/ч.

    В начале июля российские военные приступили к боевым испытаниям зенитного дрона с искусственным интеллектом «Сварог про».

    Весной бойцы установили рекорд по уничтожению украинских аппаратов с помощью перехватчика «Елка».

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    4 августа 2026, 07:00 • Новости дня
    «Северяне»: Бежавшие из Бакшеевки боевики ВСУ подорвались на своих минах

    Бежавшие из Бакшеевки боевики ВСУ подорвались на своих минах

    «Северяне»: Бежавшие из Бакшеевки боевики ВСУ подорвались на своих минах
    @ Madeleine Kelly/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях и увидели, как ВСУ выводили сослуживцев из Бакшеевки Харьковского направления на свои же минные поля.

    «Часть военнослужащих 113 обр ТерО пытались сбежать из села Бакшеевка, однако подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях. Характерно, что группа украинских солдат следовала за коптером своего подразделения, оператор которого вывел их на минное поле», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Волчанском направлении штурмовые подразделения «Северян» продвинулись на четырёх участках до 300 метров. Стрелковые бои идут в селе Ивановка, в Бакшеевке, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в селе Анищино (Анискино).

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и на подступах к Вольной Слободе. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 17 участках до 400 метров. Не прекращаются бои в Рыжевке, Писаревке, Марьино, посёлке Хотень, их окрестностях и в лесных массивах южнее Иволжанского.

    «Северяне» узнали, что на базе Шосткинского центра профессионально-технического образования, Шосткинского высшего профессионального училища и Сумского высшего профессионального училища строительства и дизайна ВСУ планируют открыть цеха по сборке БПЛА и комплектующих для нужд ВСУ.

    «Студенты училищ будут принудительно привлекаться к работам, а из бюджета региона на эти цели выделено 69,9 млн гривен», – добавили бойцы.

    За сутки, как сказано в сводке, подтвержденные потери противника составили свыше 280 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 130 в Харьковской областях).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области. ВС России начали формировать буферную зону под Сумами. Российские войска закрепились на окраинах двух сел Сумской области.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    3 августа 2026, 22:25 • Новости дня
    Залужный назвал сказкой разговоры о вступлении Украины в НАТО

    Залужный заявил о невозможности вступления Украины в НАТО

    Залужный назвал сказкой разговоры о вступлении Украины в НАТО
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Разговоры о скором присоединении Киева к Североатлантическому альянсу являются сказками, заявил украинский посол в Лондоне Валерий Залужный на совещании дипломатов.

    Залужный раскритиковал военный потенциал Североатлантического альянса и признал недостижимость членства Киева в организации, передает ТАСС со ссылкой на издание «Европейская правда».

    «Очень хорошо знаю НАТО. Лет 12, пожалуй, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в нее, к сожалению, не вступим!» – сказал Залужный.

    По его словам, присоединение к блоку невозможно при нынешнем уровне развития Вооруженных сил Украины, тогда как сама организация руководствуется устаревшими доктринами. Посол добавил, что Киеву потребуется не менее 12 лет на внедрение необходимых стандартов, чтобы достичь хотя бы половины уровня развития военно-промышленного комплекса России.

    Месяцем ранее Валерий Залужный выразил уверенность в утрате Североатлантическим альянсом своих перспектив.

    В мае Залужный признал потерю Украиной военной инициативы на фронте.

    Весной бывший главком ВСУ Залужный пообещал заставить своего сына вернуть утраченные территории.

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    4 августа 2026, 05:40 • Новости дня
    Раненые российские десантники восемь суток отбивали атаки противника

    Раненые десантники восемь суток отбивали атаки ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Бойцы штурмового отряда захватили вражеские укрепления на Ореховском направлении и более недели удерживали их, несмотря на полученные ранения и постоянные попытки прорыва, сообщило Минобороны.

    Военнослужащие гвардейского соединения Воздушно-десантных войск совершили подвиг в зоне проведения спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    Штурмовой группе приказали выбить противника из лесополосы и дождаться подкрепления.

    «Шли четыре дня, четыре ночи, дошли туда, они нас не ждали. Ну и сразу же начали шуметь», – рассказал десантник Сергей.

    Затем бойцы захватили два укрепления, однако один из напарников получил ранение. Группа немного отступила и закрепилась на новых рубежах.

    На следующие сутки трое военнослужащих заняли еще два опорных пункта противника. В течение восьми дней раненые бойцы успешно отразили три попытки контрнаступления.

    По словам штурмовика, украинские силы создали мощные трехуровневые укрытия из старых железнодорожных шпал. ВСУ также вырыли сеть скрытых тоннелей, позволяющих незаметно заходить в тыл. Для предотвращения внезапного нападения один солдат постоянно прикрывал товарищей со спины.

    За проявленный героизм на Ореховском направлении отличившихся воинов наградили орденами Мужества. Высокие госнаграды вручили десантникам в военном госпитале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем. Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ. Ветеран СВО рассказал о ночном бое с 3 тыс. солдат ВСУ на кладбище. Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев.

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    4 августа 2026, 03:20 • Новости дня
    ВС России начали формировать буферную зону под Сумами

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие приступили к созданию буферной зоны в районе населенного пункта Новая Сечь, осуществив серию результативных ударов по позициям украинских войск, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим о Сумском направлении и о районе населенного пункта Новая Сечь, то наши военнослужащие не сидели на месте и занимались формированием буферной зоны. За последние несколько суток были результативные накаты на украинские позиции в районе населенных пунктов Кияница и Храповщина», – заявил он ТАСС.

    Ранее Марочко заявлял, что российские подразделения начали закрепляться на окраинах Кияницы и Храповщины.

    Он подчеркнул, что украинская линия обороны на этом участке фронта заметно ослабла, а резервов для восполнения потерь у Киева недостаточно.

    При этом самый широкий участок буферной зоны – у сумской Юнаковки

    «Если мы говорим о формировании буферной зоны и расстояние, где противник больше всего отодвинут от государственной границы Российской Федерации, то сейчас это юнаковский участок, где у наших войск и самые большие территориальные завоевания», – сказал он.

    Напомним, что об освобождении Новой Сечи Минобороны России сообщало 29 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тыловики ВС России создали подземные склады на Сумском направлении. Российские войска закрепились на окраинах двух сел Сумской области. Россия создает новую точку давления в Сумской области.

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    3 августа 2026, 23:23 • Новости дня
    Украина пыталась получить лицензию на Patriot у администрации Байдена

    Байден отказался выдавать Украине лицензию на Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские официальные лица говорят, что у Киева был шанс решить проблему с Patriot много лет назад, но и тогда Вашингтон отверг эту идею, пишет украинская Kyiv Independent со ссылкой на украинского чиновника.

    «Украинская сторона пытается получить лицензии почти два года. Официальные лица сообщили Kyiv Independent, что если бы предыдущая администрация США одобрила это предложение, Украина уже могла бы производить ракеты-перехватчики, необходимые для защиты своих городов от участившихся российских ракетных атак», – сказано в материале.

    «Мы пытались это сделать и предлагали различные варианты, но нам просто сказали «нет» без каких-либо объяснений», – приводит РИА «Новости» слова украинского  чиновника, знакомый с ходом обсуждения.

    Киев предвидел возникновение проблемы задолго до того, как закончились ракеты Patriot, и искал способ уменьшить свою зависимость от поставок из США.

    В статье указано, что Украина обращалась с запросом и к экс-главе Пентагона Ллойду Остину и экс-советнику Белого дома по нацбезопасности Джейку Салливану, – бесполезно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WP узнала, что Украина испытывает критический дефицит ракет для Patriot. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал  низкую эффективность ПВО из-за дефицита ракет-перехватчиков. Президент США отклонил экстренный запрос Киева на предоставление 300 боеприпасов для защиты энергетической инфраструктуры.


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    4 августа 2026, 03:50 • Новости дня
    США ввели санкции против двух управлений Минобороны России

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская администрация ограничила работу ряда российских военных структур из-за обвинений в якобы распространении оружия массового уничтожения.

    Вашингтон применил новые ограничительные меры в отношении российских военных и коммерческих структур, передает ТАСС со ссылкой на Госдепартамент США.

    «24 июля 2026 года правительство США приняло меры против иностранных лиц, предусмотренные <…> законом о нераспространении [ОМУ] в отношении Ирана», – КНДР и Сирии, отмечается в документе.

    Под санкции попали Сухопутные войска, Главное ракетно-артиллерийское управление и Управление перспективных межвидовых исследований Минобороны.

    В список также включены 1061-й центр материально-технического обеспечения, две компании и пять физических лиц. Американские власти обвиняют их в передаче запрещенных технологий Ирану, Сирии и Северной Корее.

    Ограничения подразумевают полный запрет на закупку товаров и услуг у фигурантов списка. Американским ведомствам запрещено оказывать им любую поддержку или выдавать лицензии.

    Данные меры вводятся на два года с возможностью исключений по решению американского руководства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США ввели санкции против российской компании Air Cargo Pro. Украина ввела десятилетние санкции против оборонных предприятий России. В США предрекли разрушительные последствия «адских санкций» против России.

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    4 августа 2026, 01:25 • Новости дня
    Латиноамериканские картели стали отправлять боевиков на Украину для опыта

    Латиноамериканские картели отправляют боевиков на Украину

    Tекст: Катерина Туманова

    В рядах ВСУ значительно увеличилось количество наемников из стран Латинской Америки, которые приезжают для получения опыта ведения боевых действий, рассказал командир одного из подразделений спецназа «Ахмат с позывным Аид.

    «Основное количество наемников на Украине – это латиноамериканцы, колумбийцы, мексиканцы. То есть сейчас преимущественно делается ставка на них», – сообщил он РИА «Новости».

    Боец добавил, что ранее на стороне Киева воевали в основном грузины и поляки, теперь иностранцы из стан Латинской Америки сменяют друг друга в рядах ВСУ, чтобы вернуться на родину с опытом боевых действий.

    По словам Аида, зимой был зафиксирован массовый заход латиноамериканских наемников в Сумскую область, где часть из них уничтожили в командном пункте.

    Киевские власти, по словам бойцов, выстроили отношения с картелями, боевики которых становятся «бесконечным ресурсом пополнения пушечного мяса».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия стала курировать латиноамериканские наркокартели на Украине. Служба внешней разведки сообщила о расширении взаимодействия киевских властей с мексиканскими наркокартелями. Семьи погибших колумбийских наемников ВСУ потребовали компенсаций от Украины.


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    4 августа 2026, 01:40 • Новости дня
    Дания увеличила срок службы в армии и нарастила войска

    Tекст: Катерина Туманова

    Около 1600 датских военнослужащих в понедельник приступили к расширенному призыву в стране, начав 11-месячный срок службы, поскольку Дания ускоряет наращивание обороноспособности под давлением проблем безопасности в Арктике и войны на Украине.

    В 2024 году Дания заявила о планах впервые расширить призыв на военную службу, включив в него женщин, и увеличить стандартный срок службы с четырех до 11 месяцев, а также увеличить число призывников с 5000 до 7500 в год к 2033 году, напоминает Reuters.

    Прибытие новобранцев совпадает с подготовкой Дании к первой в этом месяце отправке призывников в Гренландию: рота численностью более 100 солдат, которые будут служить в течение месяца, примет на себя оперативные задачи от профессиональных войск.

    Развертывание войск имеет дополнительный политический вес, поскольку президент США Дональд Трамп неоднократно пытался аннексировать  полуавтономную датскую территорию, ссылаясь на национальную безопасность.

    Это требование, категорически отвергают правительства Гренландии и Дании. На прошедшем в июле саммите НАТО в Анкаре премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна готова защищать каждый дюйм территории, входящей в военный альянс, «включая нашу собственную».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Дании отказалась продавать Гренландию США. Трамп назвал исторической глупостью возврат Гренландии Дании. Датские и гренландские переговорщики на секретной встрече в Вашингтоне отказались  уступать суверенитет над этой территорией.

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    4 августа 2026, 05:35 • Новости дня
    Корабли Тихоокеанского флота вышли на учения в Японском и Охотском морях

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Силы Тихоокеанского флота начали развертывание на Дальнем Востоке, в Японском и Охотском морях, а также в Тихом океане, сообщили в Минобороны.

    На Дальнем Востоке начались учения Тихоокеанского флота, указали в министерстве, передает РИА «Новости».

    «Масштабное развертывание ТОФ: корабельные группы и ракетные комплексы выходят в районы маневров. Силы Тихоокеанского флота начали движение в назначенные районы Японского и Охотского морей, а также северо-западной части Тихого океана», – говорится в сообщении.

    В море вышли тральные, поисково-ударные и ракетно-катерные группы. Корабельную ударную группировку возглавил гвардейский ракетный крейсер «Варяг».

    Одновременно с этим на суше активизировались береговые войска. Расчеты ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» уже совершают марши для занятия стартовых позиций на побережье.

    К этим маневрам ТОФ привлечены свыше 13 тыс. военнослужащих.

    В мае большой десантный корабль «Николай Вилков» выполнил артиллерийские стрельбы в Японском море.

    Зимой отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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    4 августа 2026, 02:40 • Новости дня
    Тихоокеанский флот начал масштабные учения на Дальнем Востоке
    Тихоокеанский флот начал масштабные учения на Дальнем Востоке
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Масштабные маневры Тихоокеанского флота охватили акватории дальневосточных морей, к маневрам по защите морских рубежей привлекли свыше 13 тыс. военнослужащих, десятки боевых кораблей и авиацию.

    Тренировки по защите дальневосточных рубежей стартовали в акваториях Японского и Охотского морей, а также в северо-западной части Тихого океана, сообщает Минобороны в Max-канале.

    В маневрах задействованы около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. Воздушную поддержку оказывают порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотников морской авиации.

    Главной задачей учения стала проверка готовности руководящего состава к управлению группировками сил и решению нестандартных оперативных задач.

    Военнослужащие на практике отработают комплексное применение высокоточного оружия и современных образцов военной техники.

    Учения Тихоокеанского флота проходят в тесном взаимодействии с другими силовыми ведомствами и федеральными органами исполнительной власти России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля российские и индонезийские моряки завершили совместные учения в Японском море. Россия и Китай начали вместе патрулировать Азиатско-Тихоокеанский регион. Экипажи боевых кораблей России и Китая обменялись опытом в ходе берегового этапа маневров учения «Морское взаимодействие-2026».

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    4 августа 2026, 07:15 • Новости дня
    Пес-поводырь помог ВС России вывести людей из Константиновки

    Пес-поводырь помог бойцам ВС России вывести людей из-под обстрелов

    Tекст: Катерина Туманова

    Обученный лабрадор-поводырь по кличке Мира помог российским военным эвакуировать гражданское население из Константиновки при атаках дронов, указывая безопасный путь группе мирных жителей и солдат под шквалом БПЛА-атак.

    Лабрадор-поводырь принадлежал глухой жительнице Константиновки и во время бомбежки пес даже накрывал собой хозяйку, передает ТАСС. Об удивительном случае спасения рассказал заместитель командира танкового полка Южной группировки войск с позывным Каскад.

    «У одной из женщин была собака дочери, которая во время бомбежки накрыла собой мать. Эта собака – лабрадор по кличке Мира – была поводырем, так как дочь была глухая. Собака вообще молодец», – поделился военнослужащий в видеоролике Минобороны.

    По словам бойца, на маршруте кто-то из людей из-за контузии от взрывов пытался свернуть в неверном направлении. Обученная командам собака тут же садилась и отказывалась идти, пока вся группа не собиралась вместе.

    Во время операции ВСУ постоянно атаковали людей дронами. Несмотря на это, эвакуация завершилась благополучно.

    Напомним, об освобождении Константиновки стало известно третьего июля. Тогда же Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный заявил, что ВСУ уничтожали дронами окруженных в Константиновке украинских солдат. Командование ВСУ  категорически запрещало личному составу отступать из Константиновки.

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    4 августа 2026, 04:15 • Новости дня
    Мирошник связал появление Драпатого с усилением атак на мирное население

    Мирошник: Киев усилил атаки на мирные объекты при Драпатом

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый главком ВСУ Михаил Драпатый усилил террористические удары по гражданским объектам, так как ВСУ после смены военного руководства значительно нарастила интенсивность атак на мирное население и гражданскую инфраструктуру, заметил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Усилились те тенденции, которые были обозначены ранее. Они не развернулись, не поменялись, просто были активизированы. Упор на терроризм, на войну с гражданскими объектами и гражданскими лицами был сделан именно при Федорове и сейчас поддерживается и расширяется Драпатым», – сказал Мирошник «Известиям».

    Смена командования произошла на фоне массовых митингов на Украине. Протестующие требовали уволить Александра Сырского и вернуть экс-министра обороны Михаила Федорова. Одновременно Службу внешней разведки возглавил бывший секретарь СНБО Рустем Умеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Марочко сообщил о негативном отношении солдат ВСУ к Драпатому. Зеленский под давлением улицы лишил  Александра Сырского поста главнокомандующего. Политолог Владимир Корнилов объяснил это кадровое решение страхом Зеленского перед толпой.

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    4 августа 2026, 06:45 • Новости дня
    Bloomberg: В Белом доме примут представителей IT-гигантов по вопросу ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация Трампа планирует во вторник принять в Белом доме представителей крупных IT-компаний, которые занимаются искусственным интеллектом (ИИ), чтобы обсудить новую американскую систему добровольных испытаний безопасности моделей ИИ.

    Недавно разработанная концепция основана на июньском указе  президента США Дональда Трампа о кибербезопасности ИИ, который предусматривает добровольный подход к проверке безопасности моделей и активизацию усилий по укреплению критически важных компьютерных систем, передает Bloomberg.

    Встреча пройдет на фоне попыток американских чиновников понять, как реагировать на волну новых моделей ИИ от китайских компаний, которые конкурируют с лучшими разработками американских лабораторий и ставят под сомнение лидерство США в области ИИ.

    По словам источников, знакомых с ситуацией, администрация Трампа планирует во вторник принять в Белом доме представителей компаний, занимающихся искусственным интеллектом и обсудить эти вопросы.

    Среди разработчиков ИИ, планирующих принять участие, указаны OpenAI, Anthropic PBC и Google ( Alphabet Inc.).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, создатель нейросети Gemini призвал США контролировать ИИ в мире. Белый дом захотел контролировать доступ компаний к новым ИИ-моделям. Гендиректор Google Сундар Пичаи призвал пользователей критически относиться к ответам искусственного интеллекта.


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    4 августа 2026, 09:41 • Новости дня
    Завершены испытания новейшего детектора дронов с дальностью два километра

    Завершились испытания детектора дронов с радиусом обнаружения до двух километров

    Tекст: Ольга Иванова

    Обновленный российский комплекс «Набат v3» теперь фиксирует воздушные и надводные цели на дистанции до двух километров, перехватывая аналоговые видеосигналы с беспилотников противника, сообщили разработчики.

    Специалисты Центра беспилотных систем и технологий успешно протестировали обновленный аппарат Набат v3, передает РИА «Новости».

    Предыдущая модификация прибора распознавала угрозы на дистанции полтора километра, тогда как новинка увеличила этот показатель до двух километров. Устройство эффективно обнаруживает как воздушные, так и надводные цели.

    Разработчиком комплекса выступила компания GoDrone. «Набат v3 - новейшая разработка компании GoDrone, испытания устройства завершены. В ходе них изделие продемонстрировало способность работать в диапазоне от 200 до 8800 МГц, радиус обнаружения может достигать двух километров», - заявили представители организации.

    Широкий частотный диапазон позволяет фиксировать большинство современных беспилотников. Важной особенностью стала возможность перехвата видеосигнала, который часто используется в FPV-дронах. Прибор весит не более 360 граммов и работает от одного аккумулятора девять часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, модернизированный детектор дронов «Набат-3» поступил в подразделения в зоне специальной военной операции.

    Отечественные аппараты «Тень» получили возможность перехватывать сигнатуры американских беспилотников Hornet.

    Разработчики шестой версии детектора «Булат» добавили функцию вывода картинки с вражеских аппаратов на цветной экран.

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