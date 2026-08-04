Британия выделила 181 млн долларов на техобслуживание торпед

Британия заключила контракт с BAE Systems на ремонт торпедного вооружения

Tекст: Мария Иванова

Минобороны королевства заключило контракт с британской оборонной компанией BAE Systems, передает РИА «Новости»



Соглашение на сумму 135 млн фунтов стерлингов (более 181 млн долларов) предполагает ремонт торпедного вооружения военно-морских сил страны.

«Компания BAE Systems займется техническим обслуживанием и ремонтом торпед Spearfish и Sting Ray военно-морских сил Великобритании», – отмечается в сообщении оборонного ведомства. Контракт рассчитан на период с июля 2026 года по июнь 2029 года.

Специалисты будут обслуживать торпедное оборудование на подводных лодках, надводных кораблях и патрульных самолетах. Месяцем ранее премьер-министр Британии Энди Бернем сообщил о выделении 8,4 млрд фунтов стерлингов (более 11 млрд долларов) на строительство четырех атомных подводных лодок типа «Дредноут». В июне СМИ писали, что все британские атомные подлодки находятся на техобслуживании и выведены из строя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля правительство Великобритании выделило более 11 млрд долларов на строительство четырех атомных субмарин типа «Дредноут».

Месяцем ранее британский флот остался без единой рабочей атомной подводной лодки из-за необходимости технического обслуживания.В

начале прошлого года Лондон заключил контракт с компанией Rolls-Royce на разработку ядерных реакторов для подводного флота.