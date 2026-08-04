  • Новость часаАртиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ в Запорожской области
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    4 августа 2026, 13:41 • Новости дня

    Reuters: Удары по Ирану оставили США без ракет ATACMS

    США израсходовали почти все ракеты ATACMS и PrSM против Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные практически исчерпали арсенал высокоточных дальнобойных ракет в ходе недавнего обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

    Вооруженные силы Соединенных Штатов потратили почти все имеющиеся в наличии ракеты ATACMS и PrSM во время операций против Ирана, передает РИА «Новости».

    «Речь идет прежде всего о вооружении армии класса «земля-земля», известном как... ATACMS и... PrSM. США израсходовали «практически все» эти вооружения», – отмечается в публикации агентства Reuters. Стоимость одной такой ракеты превышает миллион долларов.

    Помимо этого, Пентагон использовал чуть менее половины мировых запасов крылатых ракет Tomahawk. Обострение ситуации началось 8 июля, когда президент Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия с Тегераном. После этого американская авиация провела серию атак, которые Центральное командование назвало ответом на действия против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    Иранские силы нанесли ответные удары по американским базам на Ближнем Востоке и обвинили Вашингтон в срыве договоренностей. Ранее Центр стратегических и международных исследований сообщал, что США также выпустили более 1,5 тыс. ракет Patriot и 200 перехватчиков THAAD, что привело к дефициту средств противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США отменил масштабную атаку на Иран из-за риска истощения запасов систем ПВО.

    Американские аналитики зафиксировали критическую нехватку высокоточных боеприпасов в армии.

    Вооруженные силы полностью израсходовали запас новейших баллистических ракет PrSM в начале конфликта.

    4 августа 2026, 08:11 • Новости дня
    Военные разработали дрон-перехватчик «Астра-ПВО» со скоростью более 500 км/ч
    Военные разработали дрон-перехватчик «Астра-ПВО» со скоростью более 500 км/ч
    @ Виктор Антонюк/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Инженеры группировки войск «Запад» собрали уникальный БПЛА, способный уничтожать вражеские реактивные беспилотники самолетного типа на огромной скорости, сообщил представитель подразделения.

    Новую модель «Астра-ПВО» спроектировали мастера ремонтной роты 20-й общевойсковой армии группировки «Запад», передает ТАСС.

    Главная задача аппарата заключается в перехвате ударных дронов ВСУ. Максимальная скорость новинки достигает 560 км/ч.

    «Он поднимается вертикально, как FPV-дрон. Затем при работе есть три режима, когда меняется положение камеры, – вертикальный, 45 градусов и режим ракеты», – рассказал собеседник.

    Высокая скорость дает этому аппарату огромное преимущество в бою.

    Беспилотник способен уничтожать цели кинетическим ударом или использовать полноценную боевую часть. Разработчики пояснили, что скоростной потенциал перехватчика полностью раскроется после внедрения систем искусственного интеллекта.

    Существует также модификация «Астра-КЗ», предназначенная для поражения вражеской техники и укреплений. Этот вариант оснащается специальным ввинчиваемым боеприпасом от РПГ. Вскоре ударный дрон пройдет первые испытания в зоне спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западная пресса отметила появление у России реактивных беспилотников со скоростью до 500 км/ч.

    В начале июля российские военные приступили к боевым испытаниям зенитного дрона с искусственным интеллектом «Сварог про».

    Весной бойцы установили рекорд по уничтожению украинских аппаратов с помощью перехватчика «Елка».

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    3 августа 2026, 22:41 • Новости дня
    Иран планировал атаковать три объекта на Украине из-за удара по судну
    Иран планировал атаковать три объекта на Украине из-за удара по судну
    @ FAZRY ISMAIL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Иран собирался нанести ответные удары по трем целям на украинской территории из-за атаки на судно в Каспийском море, однако отказался от планов после извинений Киева, сообщил советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи.

    По словам Резаи, власти Ирана отказались от военного ответа после того, как Киев принес официальные извинения за удары по судну в Каспийском море, передает РБК.

    «Мы были готовы атаковать три цели на Украине, но отменили атаку после того, как страна принесла извинения», – заявил политик.

    При этом Резаи подчеркнул, что Украина должна понести ответственность за свои действия.

    Ранее Тегеран планировал нанести ответный удар по украинскому порту из-за гибели своего моряка.

    Иранское руководство потребовало от Киева безоговорочного признания вины за нападение на коммерческое судно.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал атаку Вооруженных сил Украины умышленной.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    4 августа 2026, 07:00 • Новости дня
    «Северяне»: Бежавшие из Бакшеевки боевики ВСУ подорвались на своих минах

    Бежавшие из Бакшеевки боевики ВСУ подорвались на своих минах

    «Северяне»: Бежавшие из Бакшеевки боевики ВСУ подорвались на своих минах
    @ Madeleine Kelly/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях и увидели, как ВСУ выводили сослуживцев из Бакшеевки Харьковского направления на свои же минные поля.

    «Часть военнослужащих 113 обр ТерО пытались сбежать из села Бакшеевка, однако подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях. Характерно, что группа украинских солдат следовала за коптером своего подразделения, оператор которого вывел их на минное поле», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Волчанском направлении штурмовые подразделения «Северян» продвинулись на четырёх участках до 300 метров. Стрелковые бои идут в селе Ивановка, в Бакшеевке, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в селе Анищино (Анискино).

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и на подступах к Вольной Слободе. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 17 участках до 400 метров. Не прекращаются бои в Рыжевке, Писаревке, Марьино, посёлке Хотень, их окрестностях и в лесных массивах южнее Иволжанского.

    «Северяне» узнали, что на базе Шосткинского центра профессионально-технического образования, Шосткинского высшего профессионального училища и Сумского высшего профессионального училища строительства и дизайна ВСУ планируют открыть цеха по сборке БПЛА и комплектующих для нужд ВСУ.

    «Студенты училищ будут принудительно привлекаться к работам, а из бюджета региона на эти цели выделено 69,9 млн гривен», – добавили бойцы.

    За сутки, как сказано в сводке, подтвержденные потери противника составили свыше 280 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 130 в Харьковской областях).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области. ВС России начали формировать буферную зону под Сумами. Российские войска закрепились на окраинах двух сел Сумской области.

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    4 августа 2026, 05:40 • Новости дня
    Раненые российские десантники восемь суток отбивали атаки противника

    Раненые десантники восемь суток отбивали атаки ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Бойцы штурмового отряда захватили вражеские укрепления на Ореховском направлении и более недели удерживали их, несмотря на полученные ранения и постоянные попытки прорыва, сообщило Минобороны.

    Военнослужащие гвардейского соединения Воздушно-десантных войск совершили подвиг в зоне проведения спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    Штурмовой группе приказали выбить противника из лесополосы и дождаться подкрепления.

    «Шли четыре дня, четыре ночи, дошли туда, они нас не ждали. Ну и сразу же начали шуметь», – рассказал десантник Сергей.

    Затем бойцы захватили два укрепления, однако один из напарников получил ранение. Группа немного отступила и закрепилась на новых рубежах.

    На следующие сутки трое военнослужащих заняли еще два опорных пункта противника. В течение восьми дней раненые бойцы успешно отразили три попытки контрнаступления.

    По словам штурмовика, украинские силы создали мощные трехуровневые укрытия из старых железнодорожных шпал. ВСУ также вырыли сеть скрытых тоннелей, позволяющих незаметно заходить в тыл. Для предотвращения внезапного нападения один солдат постоянно прикрывал товарищей со спины.

    За проявленный героизм на Ореховском направлении отличившихся воинов наградили орденами Мужества. Высокие госнаграды вручили десантникам в военном госпитале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем. Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ. Ветеран СВО рассказал о ночном бое с 3 тыс. солдат ВСУ на кладбище. Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев.

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    4 августа 2026, 03:20 • Новости дня
    ВС России начали формировать буферную зону под Сумами

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие приступили к созданию буферной зоны в районе населенного пункта Новая Сечь, осуществив серию результативных ударов по позициям украинских войск, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим о Сумском направлении и о районе населенного пункта Новая Сечь, то наши военнослужащие не сидели на месте и занимались формированием буферной зоны. За последние несколько суток были результативные накаты на украинские позиции в районе населенных пунктов Кияница и Храповщина», – заявил он ТАСС.

    Ранее Марочко заявлял, что российские подразделения начали закрепляться на окраинах Кияницы и Храповщины.

    Он подчеркнул, что украинская линия обороны на этом участке фронта заметно ослабла, а резервов для восполнения потерь у Киева недостаточно.

    При этом самый широкий участок буферной зоны – у сумской Юнаковки

    «Если мы говорим о формировании буферной зоны и расстояние, где противник больше всего отодвинут от государственной границы Российской Федерации, то сейчас это юнаковский участок, где у наших войск и самые большие территориальные завоевания», – сказал он.

    Напомним, что об освобождении Новой Сечи Минобороны России сообщало 29 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тыловики ВС России создали подземные склады на Сумском направлении. Российские войска закрепились на окраинах двух сел Сумской области. Россия создает новую точку давления в Сумской области.

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    3 августа 2026, 23:23 • Новости дня
    Украина пыталась получить лицензию на Patriot у администрации Байдена

    Байден отказался выдавать Украине лицензию на Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские официальные лица говорят, что у Киева был шанс решить проблему с Patriot много лет назад, но и тогда Вашингтон отверг эту идею, пишет украинская Kyiv Independent со ссылкой на украинского чиновника.

    «Украинская сторона пытается получить лицензии почти два года. Официальные лица сообщили Kyiv Independent, что если бы предыдущая администрация США одобрила это предложение, Украина уже могла бы производить ракеты-перехватчики, необходимые для защиты своих городов от участившихся российских ракетных атак», – сказано в материале.

    «Мы пытались это сделать и предлагали различные варианты, но нам просто сказали «нет» без каких-либо объяснений», – приводит РИА «Новости» слова украинского  чиновника, знакомый с ходом обсуждения.

    Киев предвидел возникновение проблемы задолго до того, как закончились ракеты Patriot, и искал способ уменьшить свою зависимость от поставок из США.

    В статье указано, что Украина обращалась с запросом и к экс-главе Пентагона Ллойду Остину и экс-советнику Белого дома по нацбезопасности Джейку Салливану, – бесполезно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WP узнала, что Украина испытывает критический дефицит ракет для Patriot. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал  низкую эффективность ПВО из-за дефицита ракет-перехватчиков. Президент США отклонил экстренный запрос Киева на предоставление 300 боеприпасов для защиты энергетической инфраструктуры.


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    3 августа 2026, 22:15 • Новости дня
    В Ираке заявили о скором соглашении с Ираном по Ормузскому проливу

    Худейр: Ирак и Иран договорятся о пропуске танкеров через Ормузский пролив

    Tекст: Вера Басилая

    Ирак и Иран близки к подписанию соглашения, которое обеспечит бесперебойный проход нефтяных судов через Ормузский пролив, сообщил министр нефти Ирака Басем Худейр.

    По словам Худейра, иракские власти рассчитывают в ближайшие дни завершить переговоры с Ираном по вопросу регулярного пропуска нефтяных танкеров через Ормузский пролив, передает РИА «Новости».

    «Иракская делегация провела переговоры с иранской стороной касательно регулярного пропуска нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Надеемся достичь значительных договоренностей в ближайшие дни, что позволит обеспечить комфортный проход танкеров и сухогрузов под защитой», – заявил глава ведомства.

    Нефтяная отрасль Ирака серьезно пострадала из-за обострения ситуации в Персидском заливе и фактической блокировки Ормузского пролива, являющегося главным маршрутом экспорта углеводородов страны. В связи с этим руководство Ирака активно ищет возможности для увеличения поставок нефти по альтернативным направлениям.

    Власти Ирака сообщили о девятикратном падении экспорта нефти из-за перекрытия Ормузского пролива.

    Корпус стражей исламской революции Ирана остановил ракетами и беспилотниками четыре танкера в этой акватории.

    Позже иранские военные заявили о подрыве двух судов на несогласованном маршруте.

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    4 августа 2026, 03:50 • Новости дня
    США ввели санкции против двух управлений Минобороны России

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская администрация ограничила работу ряда российских военных структур из-за обвинений в якобы распространении оружия массового уничтожения.

    Вашингтон применил новые ограничительные меры в отношении российских военных и коммерческих структур, передает ТАСС со ссылкой на Госдепартамент США.

    «24 июля 2026 года правительство США приняло меры против иностранных лиц, предусмотренные <…> законом о нераспространении [ОМУ] в отношении Ирана», – КНДР и Сирии, отмечается в документе.

    Под санкции попали Сухопутные войска, Главное ракетно-артиллерийское управление и Управление перспективных межвидовых исследований Минобороны.

    В список также включены 1061-й центр материально-технического обеспечения, две компании и пять физических лиц. Американские власти обвиняют их в передаче запрещенных технологий Ирану, Сирии и Северной Корее.

    Ограничения подразумевают полный запрет на закупку товаров и услуг у фигурантов списка. Американским ведомствам запрещено оказывать им любую поддержку или выдавать лицензии.

    Данные меры вводятся на два года с возможностью исключений по решению американского руководства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США ввели санкции против российской компании Air Cargo Pro. Украина ввела десятилетние санкции против оборонных предприятий России. В США предрекли разрушительные последствия «адских санкций» против России.

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    3 августа 2026, 21:46 • Новости дня
    Трамп назвал текущие переговоры США и Ирана последним шансом для Тегерана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп предупредил исламскую республику о необходимости скорейшего достижения договоренностей в рамках проходящего диалога с Вашингтоном.

    «Это последний шанс», – подчеркнул глава государства, оценивая перспективы текущих двусторонних контактов, передает ТАСС.

    Он также добавил, что у Тегерана больше не будет возможности подписать настолько хороший и выгодный документ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент США Дональд Трамп подписал меморандум для прекращения войны с Ираном.

    В июле американские военные поразили более 80 целей на территории исламской республики. В понедельник глава американского государства анонсировал старт новых двусторонних переговоров.

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    4 августа 2026, 01:25 • Новости дня
    Латиноамериканские картели стали отправлять боевиков на Украину для опыта

    Латиноамериканские картели отправляют боевиков на Украину

    Tекст: Катерина Туманова

    В рядах ВСУ значительно увеличилось количество наемников из стран Латинской Америки, которые приезжают для получения опыта ведения боевых действий, рассказал командир одного из подразделений спецназа «Ахмат с позывным Аид.

    «Основное количество наемников на Украине – это латиноамериканцы, колумбийцы, мексиканцы. То есть сейчас преимущественно делается ставка на них», – сообщил он РИА «Новости».

    Боец добавил, что ранее на стороне Киева воевали в основном грузины и поляки, теперь иностранцы из стан Латинской Америки сменяют друг друга в рядах ВСУ, чтобы вернуться на родину с опытом боевых действий.

    По словам Аида, зимой был зафиксирован массовый заход латиноамериканских наемников в Сумскую область, где часть из них уничтожили в командном пункте.

    Киевские власти, по словам бойцов, выстроили отношения с картелями, боевики которых становятся «бесконечным ресурсом пополнения пушечного мяса».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия стала курировать латиноамериканские наркокартели на Украине. Служба внешней разведки сообщила о расширении взаимодействия киевских властей с мексиканскими наркокартелями. Семьи погибших колумбийских наемников ВСУ потребовали компенсаций от Украины.


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    4 августа 2026, 01:40 • Новости дня
    Дания увеличила срок службы в армии и нарастила войска

    Tекст: Катерина Туманова

    Около 1600 датских военнослужащих в понедельник приступили к расширенному призыву в стране, начав 11-месячный срок службы, поскольку Дания ускоряет наращивание обороноспособности под давлением проблем безопасности в Арктике и войны на Украине.

    В 2024 году Дания заявила о планах впервые расширить призыв на военную службу, включив в него женщин, и увеличить стандартный срок службы с четырех до 11 месяцев, а также увеличить число призывников с 5000 до 7500 в год к 2033 году, напоминает Reuters.

    Прибытие новобранцев совпадает с подготовкой Дании к первой в этом месяце отправке призывников в Гренландию: рота численностью более 100 солдат, которые будут служить в течение месяца, примет на себя оперативные задачи от профессиональных войск.

    Развертывание войск имеет дополнительный политический вес, поскольку президент США Дональд Трамп неоднократно пытался аннексировать  полуавтономную датскую территорию, ссылаясь на национальную безопасность.

    Это требование, категорически отвергают правительства Гренландии и Дании. На прошедшем в июле саммите НАТО в Анкаре премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна готова защищать каждый дюйм территории, входящей в военный альянс, «включая нашу собственную».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Дании отказалась продавать Гренландию США. Трамп назвал исторической глупостью возврат Гренландии Дании. Датские и гренландские переговорщики на секретной встрече в Вашингтоне отказались  уступать суверенитет над этой территорией.

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    4 августа 2026, 05:35 • Новости дня
    Корабли Тихоокеанского флота вышли на учения в Японском и Охотском морях

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Силы Тихоокеанского флота начали развертывание на Дальнем Востоке, в Японском и Охотском морях, а также в Тихом океане, сообщили в Минобороны.

    На Дальнем Востоке начались учения Тихоокеанского флота, указали в министерстве, передает РИА «Новости».

    «Масштабное развертывание ТОФ: корабельные группы и ракетные комплексы выходят в районы маневров. Силы Тихоокеанского флота начали движение в назначенные районы Японского и Охотского морей, а также северо-западной части Тихого океана», – говорится в сообщении.

    В море вышли тральные, поисково-ударные и ракетно-катерные группы. Корабельную ударную группировку возглавил гвардейский ракетный крейсер «Варяг».

    Одновременно с этим на суше активизировались береговые войска. Расчеты ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» уже совершают марши для занятия стартовых позиций на побережье.

    К этим маневрам ТОФ привлечены свыше 13 тыс. военнослужащих.

    В мае большой десантный корабль «Николай Вилков» выполнил артиллерийские стрельбы в Японском море.

    Зимой отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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    3 августа 2026, 21:40 • Новости дня
    Трамп заявил о скором открытии Ормузского пролива

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Движение судов в Ормузском проливе в скором времени возобновится, сообщил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в понедельник вечером.

    «Мы говорим о том, чтобы пролив был полностью открыт буквально завтра. Это фаза один», – сообщил американский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп анонсировал старт двусторонних переговоров с Тегераном.

    Между тем в МИД Ирана указывали, что заявления президента США о переговорах между Тегераном и Вашингтоном не соответствуют действительности.

    Корпус стражей исламской революции в конце июля заявлял о минировании южного маршрута Ормузского пролива.

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    4 августа 2026, 02:40 • Новости дня
    Тихоокеанский флот начал масштабные учения на Дальнем Востоке
    Тихоокеанский флот начал масштабные учения на Дальнем Востоке
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Масштабные маневры Тихоокеанского флота охватили акватории дальневосточных морей, к маневрам по защите морских рубежей привлекли свыше 13 тыс. военнослужащих, десятки боевых кораблей и авиацию.

    Тренировки по защите дальневосточных рубежей стартовали в акваториях Японского и Охотского морей, а также в северо-западной части Тихого океана, сообщает Минобороны в Max-канале.

    В маневрах задействованы около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. Воздушную поддержку оказывают порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотников морской авиации.

    Главной задачей учения стала проверка готовности руководящего состава к управлению группировками сил и решению нестандартных оперативных задач.

    Военнослужащие на практике отработают комплексное применение высокоточного оружия и современных образцов военной техники.

    Учения Тихоокеанского флота проходят в тесном взаимодействии с другими силовыми ведомствами и федеральными органами исполнительной власти России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля российские и индонезийские моряки завершили совместные учения в Японском море. Россия и Китай начали вместе патрулировать Азиатско-Тихоокеанский регион. Экипажи боевых кораблей России и Китая обменялись опытом в ходе берегового этапа маневров учения «Морское взаимодействие-2026».

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    4 августа 2026, 07:15 • Новости дня
    Пес-поводырь помог ВС России вывести людей из Константиновки

    Пес-поводырь помог бойцам ВС России вывести людей из-под обстрелов

    Tекст: Катерина Туманова

    Обученный лабрадор-поводырь по кличке Мира помог российским военным эвакуировать гражданское население из Константиновки при атаках дронов, указывая безопасный путь группе мирных жителей и солдат под шквалом БПЛА-атак.

    Лабрадор-поводырь принадлежал глухой жительнице Константиновки и во время бомбежки пес даже накрывал собой хозяйку, передает ТАСС. Об удивительном случае спасения рассказал заместитель командира танкового полка Южной группировки войск с позывным Каскад.

    «У одной из женщин была собака дочери, которая во время бомбежки накрыла собой мать. Эта собака – лабрадор по кличке Мира – была поводырем, так как дочь была глухая. Собака вообще молодец», – поделился военнослужащий в видеоролике Минобороны.

    По словам бойца, на маршруте кто-то из людей из-за контузии от взрывов пытался свернуть в неверном направлении. Обученная командам собака тут же садилась и отказывалась идти, пока вся группа не собиралась вместе.

    Во время операции ВСУ постоянно атаковали людей дронами. Несмотря на это, эвакуация завершилась благополучно.

    Напомним, об освобождении Константиновки стало известно третьего июля. Тогда же Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный заявил, что ВСУ уничтожали дронами окруженных в Константиновке украинских солдат. Командование ВСУ  категорически запрещало личному составу отступать из Константиновки.

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