Россия заблокировала десятки тысяч бутылок армянской газировки

Государственная система маркировки «Честный знак» по поручению Роспотребнадзора приостановила реализацию более 70 тыс. бутылок питьевой воды и газированных напитков из Армении, сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы «Честный знак»).
«По поручению Роспотребнадзора для «недопущения причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан РФ» ЦРПТ – оператор государственной системы маркировки «Честный знак» – приостановил реализацию более 70 тыс. бутылок питьевой воды и газированных напитков. Причиной стали выявленные нарушения производителями обязательных требований к продукции», – говорится в сообщении ЦРПТ.
Блокировка затронула отдельные партии минеральной воды BJNI, природной питьевой воды «Просто Азбука», включая детскую, и безалкогольного напитка «Мохито» торговой марки DARBAS. В ЦРПТ подчеркнули, что мера распространяется только на партии, произведенные в определенные даты, и не затрагивает остальную продукцию этих компаний, передает ТАСС.
Заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов сообщил, что реализация указанных партий запрещена в розничных и онлайн-каналах до завершения проверок. Он добавил, что интеграция системы маркировки с кассами позволяет мгновенно защищать потребителей, и с начала 2026 года «Честный знак» предотвратил продажу 48 млн бутылок воды с нарушениями сроков годности и других требований.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Роспотребнадзор приостановил реализацию 64,5 млн бутылок армянской минеральной воды «Джермук».
В том же месяце государственная система маркировки заблокировала продажу 112 тыс. бутылок питьевой воды Baikal pearl.
В июне Россельхознадзор запретил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении.