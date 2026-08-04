Июль стал самым жарким месяцем во Франции за всю историю наблюдений

Tекст: Мария Иванова

Прошедший месяц оказался самым жарким во Франции за 126 лет ведения метеорологической статистики, передает РИА «Новости»



Среднемесячная температура достигла 24,9 градуса Цельсия, превысив норму на 3,8 градуса.

«Июль 2026 года стал самым жарким месяцем, когда-либо зарегистрированным во Франции с начала наблюдений в 1900 году», – сообщили синоптики. Месяц также отметился рекордным дефицитом осадков в 70% и большим количеством солнечных дней, что привело к сильному пересыханию почв, сравнимому с показателями 2022 года.

Из-за критической ситуации с водоемами и реками управление по биоразнообразию рекомендовало ограничить использование воды почти по всей стране. Заместитель директора ведомства Пьер-Эдуар Гийен отметил, что меры варьируются от предупреждений до строгих запретов.

Аномальная жара накрыла значительную часть Европы, особенно затронув Испанию, Португалию, Италию и Грецию. Президент Эммануэль Макрон ранее подчеркивал, что Франция столкнулась с беспрецедентным количеством природных пожаров с момента окончания Второй мировой войны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, к середине июля лесные пожары во Франции уничтожили свыше 42 тыс. гектаров леса.

Энергетическая компания EDF временно приостановила работу трех ядерных реакторов из-за аномальной жары.

Экстремальные температуры спровоцировали резкий скачок смертности среди пожилых людей.