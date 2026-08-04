В России стартовала неделя инклюзивного спорта марафона «Сила России»

Tекст: Елизавета Шишкова

Главным событием недели станет масштабный праздник спорта, который состоится шестого августа на площадке Паралимпийского комитета России в Москве. Среди участников ожидаются люди, уже занимающиеся адаптивными видами спорта, а также те, кто только планирует начать тренировки.

Для гостей подготовлены мастер-классы по волейболу сидя, следж-хоккею, настольному теннису, шоудауну и другим видам спорта, которые проведут титулованные спортсмены и заслуженные тренеры, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В ходе мероприятий представители инклюзивного сообщества смогут передать свои предложения в новую Народную программу партии. Сбором инициатив займутся член Высшего совета «Единой России», Герой России Владислав Головин и зампред комитета Госдумы Ольга Занко. Предложения касаются развития доступной спортивной инфраструктуры и расширения возможностей для занятий адаптивным спортом.

«Неделя инклюзивного спорта в рамках марафона «Сила России» – это не про рекорды ради рекордов, а про упорство, умение не сдаваться и готовность каждый день делать шаг вперёд», – подчеркнул Головин, добавив, что его личный опыт восстановления после ранения через плавание помогает лучше видеть возможности таких занятий. Он также отметил, что партия активно помогает делать спорт доступным для всех граждан страны.

Масштабные спортивные мероприятия пройдут во многих регионах России. В Костроме в Центре адаптивного спорта состоится День физкультурника с показательными выступлениями и возможностью попробовать свои силы на различных тренажёрах. В Новгородской, Ивановской и Нижегородской областях, а также в Марий Эл, Якутии и других регионах запланированы соревнования и фестивали для людей с различными особенностями здоровья.