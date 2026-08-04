Туристический автобус столкнулся с трамваем в Москве

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Проспекте Мира, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичный метрополитен.
В аварии никто не получил травм.
Там столкнулись туристический автобус и трамвай, следовавший по маршруту №17.
По предварительной информации, виновником столкновения стал водитель экскурсионного транспорта. На перекрестке он не уступил дорогу рельсовой машине. Из-за удара произошел сход первой тележки вагона.
Сейчас обстоятельства и детали инцидента выясняют сотрудники автоинспекции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на Нижегородской улице Москвы столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль.
Несколькими днями ранее в Московской области легковая машина врезалась во встречный рейсовый автобус.