В «Единой России» назвали недопустимыми налоговые доначисления за льготы

Калинин заявил, что представители «Единой России» настаивают на формировании понятной системы взаимодействия государства и бизнеса, передает ТАСС.
«Если закон не устанавливает ограничений на применение нескольких преференциальных режимов одновременно, бизнес вправе ими пользоваться. Нельзя сначала создавать условия для развития и привлечения инвестиций, а затем пересматривать эти решения задним числом», – заявил Калинин.
Политик добавил, что двойное толкование норм и неожиданные претензии спустя годы создают серьезную неопределенность. По его словам, «Единая Россия» выступает за понятное налоговое администрирование, при котором предприниматели заранее знают требования государства и могут планировать свою деятельность.
«Двойное толкование норм и неожиданные претензии спустя годы создают неопределенность и снижают доверие к механизмам поддержки», – отметил политик.
В рамках подготовки обновленной Народной программы партия активно собирает предложения предпринимателей по снижению административной нагрузки. Все собранные инициативы планируется тщательно проработать совместно с профильными ведомствами. Главная цель заключается в создании устойчивой системы, которая поможет отечественным компаниям предсказуемо развиваться, привлекать инвестиции и открывать новые рабочие места.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, представители партии «Единая Россия» выступили за смягчение налоговых условий для малого бизнеса.
Председатель общественного совета партийного проекта «Предпринимательство» Александр Калинин предложил сохранить действующие условия работы самозанятых до конца 2028 года.