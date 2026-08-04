  • Новость часа«Герани» поразили логистический центр ВСУ в Сумской области
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Соратник Макрона стал объектом для мести США
    Воробьев: Пять человек погибли при атаке беспилотников на Подмосковье
    Иностранные браузеры стали блокировать сайты крупнейших банков России
    Россиянам подсказали, как выбрать безопасный арбуз
    «Герани» поразили семь судов с грузами для ВСУ
    ФСБ: Диверсанты готовили теракты на критической инфраструктуре Крыма
    В МИД назвали условие начала переговоров по Украине
    Агенты Киева пытались изменить вывеску в Крыму на украинский язык
    Мать убитых в Таиланде россиян назвала детей героями
    4 августа 2026, 12:19 • Новости дня

    В «Единой России» назвали недопустимыми налоговые доначисления за льготы

    Tекст: Вера Басилая

    «Единая Россия» выступает за понятное и предсказуемое налоговое администрирование, при котором бизнес заранее знает требования. Партия считает недопустимыми доначисления компаниям за использование предусмотренных законом льгот, заявил член генсовета партии, председатель общественного совета партийного проекта «Предпринимательство» Александр Калинин.

    Калинин заявил, что представители «Единой России» настаивают на формировании понятной системы взаимодействия государства и бизнеса, передает ТАСС.

    «Если закон не устанавливает ограничений на применение нескольких преференциальных режимов одновременно, бизнес вправе ими пользоваться. Нельзя сначала создавать условия для развития и привлечения инвестиций, а затем пересматривать эти решения задним числом», – заявил Калинин.

    Политик добавил, что двойное толкование норм и неожиданные претензии спустя годы создают серьезную неопределенность. По его словам, «Единая Россия» выступает за понятное налоговое администрирование, при котором предприниматели заранее знают требования государства и могут планировать свою деятельность.

    «Двойное толкование норм и неожиданные претензии спустя годы создают неопределенность и снижают доверие к механизмам поддержки», – отметил политик.

    В рамках подготовки обновленной Народной программы партия активно собирает предложения предпринимателей по снижению административной нагрузки. Все собранные инициативы планируется тщательно проработать совместно с профильными ведомствами. Главная цель заключается в создании устойчивой системы, которая поможет отечественным компаниям предсказуемо развиваться, привлекать инвестиции и открывать новые рабочие места.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, представители партии «Единая Россия» выступили за смягчение налоговых условий для малого бизнеса.

    Председатель общественного совета партийного проекта «Предпринимательство» Александр Калинин предложил сохранить действующие условия работы самозанятых до конца 2028 года.

    3 августа 2026, 20:07 • Новости дня
    Участниц «Тур де Франс» заподозрили в махинациях с размером груди

    Устроителей «Тур де Франс» призвали проверить бюстгальтеры участниц

    Участниц «Тур де Франс» заподозрили в махинациях с размером груди
    @ Lublin N/z uczestniczki peleton Foto Ireneusz Wnuk/PressFocus/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Несколько команд Мирового тура в женском велоспорте обратились к Международному союзу велосипедистов (UCI) с требованием усилить контроль за экипировкой спортсменок на индивидуальных гонках. Поводом стали подозрения, что некоторые велогонщицы используют специальные вставки в бюстгальтеры, чтобы изменить форму груди и получить преимущество за счет улучшения аэродинамики.

    Представители нескольких женских WorldTeams заявили, что замечают подобную практику во время гонок с раздельным стартом. По их словам, отдельные спортсменки визуально имеют значительно больший размер груди в гонках на время, чем в обычных групповых заездах, передает WielerFlits.  Собеседники издания считают, что таким образом некоторые участницы пытаются создать более обтекаемую форму тела. Искусственное изменение экипировки запрещено правилами UCI, однако на практике, как отмечается, подобные нарушения практически не контролируются.

    На проблему обратил внимание профессор аэродинамики Университета Хериот-Уатт в Шотландии и LUT в Финляндии Берт Блокен. После изучения фотографий одной из участниц олимпийской гонки на время в Париже 2024 года он заявил: «Это явно неправильно». По словам ученого, речь идет о так называемом эффекте Chest Fairing (аэродинамический обтекатель груди) – изменении воздушного потока вокруг тела за счет создания более плавной формы грудной клетки. Такая технология позволяет уменьшить сопротивление воздуха и снизить нагрузку на спортсмена.

    «Мы говорим о Chest Fairing, с помощью которого изменяется поток воздуха вокруг тела и таким образом уменьшается избыточное давление на бедра. Благодаря этому гонщик испытывает меньшее сопротивление воздуха. Не так, что в гонке на время вы получите десятки секунд преимущества, но на дистанции 20–30 километров это может дать секунды, которые могут оказаться решающими», – отметил Блокен.

    Ранее профессор проводил исследование совместно с другими специалистами, изучая влияние подобных аэродинамических решений у велосипедистов и триатлетов. По его данным, оптимальная форма, закрывающая область груди, может снизить сопротивление воздуха до 3,6%, что способно дать преимущество примерно 0,78 секунды на каждый километр дистанции.

    В правилах UCI прямо указано, что экипировка спортсменов должна выполнять исключительно функцию одежды и не может искусственно изменять форму тела: запрещено размещать под формой или на ней дополнительные элементы, включая прокладки, пеноматериалы, ленты или пластиковые конструкции, если они используются для улучшения аэродинамики.

    За нарушение этого пункта предусмотрено немедленное исключение из соревнования или удаление результата из итогового протокола. Также могут назначаться денежные штрафы, размер которых зависит от уровня турнира.

    Некоторые команды накануне этапа «Тур де Франс Фемм» с индивидуальной гонкой на 21 километр от Жевре-Шамбертена до Дижона призвали судей UCI обратить особое внимание на соблюдение правил и проводить проверки экипировки спортсменок после финиша. Предлагаемый командами вариант контроля – проверка участниц женским членом судейской коллегии в закрытой зоне сразу после гонки, чтобы исключить наличие запрещенных вставок или других элементов под одеждой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Международный союз велосипедистов (UCI) отказал пяти российским юниорам в получении нейтрального статуса.

    Зимой Международный олимпийский комитет анонсировал запуск масштабной гендерной реформы для защиты спортсменок.

    Весной МОК официально запретил трансгендерам участие в женских соревнованиях на Олимпиаде 2028 года.

    Комментарии (7)
    3 августа 2026, 14:55 • Новости дня
    Очевидцы рассказали об ударе украинского дрона по пляжу в Геленджике
    Очевидцы рассказали об ударе украинского дрона по пляжу в Геленджике
    @ Игорь Онучин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Отдыхающие заметили беспилотник над горой за несколько минут до удара, украинский беспилотный аппарат нанес удар по территории пляжа в Архипо-Осиповке, когда там было многолюдно, сообщили очевидцы.

    «Мы были в воде, дрон в этот момент попал в бунгало. В этой части пляжа погибли люди», – рассказали очевидцы атаки, пишет «Российская газета».

    Отдыхающие заметили беспилотник над горой за несколько минут до удара. Поняв, что это дрон-разведчик, некоторые успели схватить вещи и убежать, однако не все придали объекту значение. В момент взрыва на пляже началась паника, туристы бросали вещи и спасались бегством, а находившиеся в море замерли от ужаса.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели шести человек в результате удара БПЛА по пляжу в Геленджике.

    Для ликвидации последствий налета в селе Архипо-Осиповка власти развернули оперативный штаб.

    В больницы доставили 17 пострадавших при атаке на курорт.

    Комментарии (5)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (0)
    4 августа 2026, 02:11 • Новости дня
    Иностранные браузеры стали блокировать сайты крупнейших банков России

    Иностранные браузеры стали блокировать сайты крупнейших банков РФ

    Иностранные браузеры стали блокировать сайты крупнейших банков России
    @ Daniel Naupold/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Пользователи стали замечать предупреждающие окна при попытке открыть веб-страницы ряда крупных российских банков через популярные иностранные приложения для серфинга в интернете.

    Трудности со входом на ресурсы финансовых учреждений зафиксированы в Google Chrome, Microsoft Edge и Safari, передает РИА «Новости».

    При переходе на адреса Альфа-банка, Россельхозбанка, ПСБ, «Уралсиба» и банка «Дом.РФ» появляется предупреждение, блокирующее страницу. При этом Сбербанк не открылся только в Chrome, а Газпромбанк, Т-банк и Совкомбанк загрузились без проблем.

    Обойти ограничение можно, нажав кнопку дополнительных сведений в окне с предупреждением, а затем выбрав опцию перехода. Для стабильной работы порталов кредитные организации рекомендуют установить отечественные сертификаты безопасности.

    В конце июля Минцифры призвало пользователей получить эти цифровые документы из-за отзыва сертификатов зарубежными удостоверяющими центрами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор опроверг блокировку форума Hip-Hop.ru. Хакеры взломали страницу Ле Пен в сети X. В Латвии постановил заблокировать доступ к восьми популярным российским интернет-ресурсам.


    Комментарии (18)
    3 августа 2026, 16:50 • Новости дня
    Путин пожелал успеха финалистам конкурса «Большая перемена»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин посетил церемонию закрытия масштабного молодежного мероприятия «Большая перемена» и обратился с напутственными словами к самым креативным подросткам страны.

    Российский лидер выступил на церемонии закрытия финала конкурса в Красноярске, передает ТАСС. Владимир Путин отметил, что участники проекта – это креативная молодежь, которая активно ищет свое призвание и уверенно смотрит вперед.

    «Я очень рад вас всех видеть. Приятно очень встретиться с теми, кто проявил себя самым лучшим образом в поиске себя самого и своего дела в будущей жизни, в будущем России», – обратился к финалистам глава государства.

    Во время выступления президенту временами приходилось перекрикивать ликующую толпу подростков. В завершение речи политик пожелал молодым людям дальнейших успехов и поблагодарил их за участие в проекте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, седьмой сезон всероссийского конкурса стартовал в марте текущего года. Прошлой осенью финал для студентов колледжей успешно завершился в Нижнем Новгороде. Победители этого масштабного проекта получают по одному миллиону рублей.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 15:22 • Новости дня
    Число пострадавших в Архипо-Осиповке под Геленджиком возросло до 47 человек
    Число пострадавших в Архипо-Осиповке под Геленджиком возросло до 47 человек
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате удара беспилотного летательного аппарата по Архипо-Осиповке травмы получили 47 человек.

    Число пострадавших при атаке беспилотника на село Архипо-Осиповка достигло 47 человек, передает ТАСС. Об этом в социальной сети Мах написал глава Геленджика Алексей Богодистов. «Сейчас формируются итоговые списки всех пострадавших. На данный момент 47 человек пострадали, шесть погибли. В больнице Архипо-Осиповки развернута первичная помощь всем пострадавшим», – заявил мэр города. Он добавил, что местную больницу усилили врачами из Геленджика и санаториев, а тяжелых пациентов отправляют в соседние города.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что 17 пострадавших уже госпитализированы. Их приняли медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа, где пациентам оказывают всю необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотный аппарат нанес удар по территории многолюдного пляжа. Власти организовали в селе Архипо-Осиповка оперативный штаб для ликвидации последствий налета.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал случившееся целенаправленным терактом против мирного населения.

    Комментарии (25)
    4 августа 2026, 01:10 • Новости дня
    В МИД назвали условие начала переговоров по Украине

    МИД: Начало переговоров по Украине зависит от готовности западных стран

    В МИД назвали условие начала переговоров по Украине
    @ Sergey Petrov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва готова к дипломатическому урегулированию украинского конфликта, однако начало диалога полностью зависит от готовности западных стран устранить первопричины текущего кризиса, заявил замглавы Министерства иностранных дел Михаил Галузин.

    «Мы готовы всегда к переговорам, мы открыты к переговорному решению, не раз это доказывали», – приводит ТАСС слова дипломата на полях третьего Российско-казахстанского медиафорума.

    Он отметил, что перспективы мирного процесса появятся только при осознании западными государствами необходимости честного обсуждения ситуации. Если спонсоры Киева не заставят украинские власти соблюдать договоренности, Россия продолжит специальную военную операцию.

    Галузин добавил, что армия будет точечно защищать национальные интересы, минимизируя разрушения.

    «Будем добиваться устранения первопричин конфликта, будем заниматься защитой наших интересов военным путем, действуя точечно и эффективно, чтобы минимизировать разрушения и уберечь наших людей по обе стороны линии боевого соприкосновения», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер заявил, что Россия и Украина готовы к сделке в случае взаимных уступок. Рубио сообщил о попытках возобновить переговоры по Украине.

    В Москве ранее заявили об открытости России к конструктивным контактам с Украиной.

    Комментарии (16)
    3 августа 2026, 14:53 • Новости дня
    Число погибших в Геленджике выросло до шести человек
    Число погибших в Геленджике выросло до шести человек
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество погибших в поселке в Геленджике после удара БПЛА увеличилось до шести человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    «Количество погибших в поселке Архипо-Осиповка выросло до шести человек, трое из них – дети», – указал губернатор в Max.

    Число пострадавших достигло почти 40 человек, 17 из них уже в больницах Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа.

    Кондратьев добавил, что всем пострадавшим и семьям погибших окажут необходимую поддержку и помощь.

    «Случившееся сегодня – целенаправленный удар киевского режима по мирному населению, которое не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре. Циничный и бесчеловечный террористический акт по отношению к детям не может иметь оправдания», – заключил он.

    Изначально сообщалось о трех погибших в Геленджике. Позже оперативный штаб Краснодарского края сообщил об увеличении числа погибших до четырех.

    В больницы доставили 17 пострадавших при атаке на курорт.

    Комментарии (7)
    3 августа 2026, 19:46 • Новости дня
    Ганчев заявил об отступлении украинских войск на Великобурлукском направлении

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные успешно продвигаются в Харьковской области, заставляя противника отступать и провоцируя украинские власти на экстренные меры по пополнению личного состава.

    Вооруженные силы России продолжают успешное наступление в Харьковской области, вынуждая украинские подразделения оставлять свои позиции. Из-за высоких потерь Киев готовится к новым волнам призыва, передает ТАСС.

    Глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев прокомментировал недавнее освобождение населенного пункта Белый Колодезь. По его словам, противник испытывает серьезную нехватку солдат на линии фронта.

    «Российская армия планомерно выбивает врага с нашей территории и продвигается на великобурлукском направлении. По предварительной информации, киевский режим ужесточит мобилизацию в Харькове и Харьковской области, чтобы восполнить дефицит личного состава вооруженных формирований, действующих на Харьковском направлении», – заявил чиновник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» взяли под контроль харьковские поселки Белый Колодезь и Устиновка. Украинские военные понесли серьезные потери при обороне данных рубежей.

    Ранее Министерство обороны сообщило об освобождении села Артельное в этом же регионе.


    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 17:44 • Новости дня
    Российские военные поразили четыре сухогруза с оружием для украинской армии
    Российские военные поразили четыре сухогруза с оружием для украинской армии
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России нанесли успешные удары по судам в порту Николаева и акватории Черного моря, уничтожив доставленное для противника вооружение, сообщили в Минобороны.

    Российские дроны атаковали транспортные корабли, перевозившие снаряжение для украинских войск. Информацию об успешной операции официально канале Max Министерства обороны.

    «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ», – заявили в военном ведомстве.

    В министерстве уточнили, что в результате налета беспилотников поражены два сухогруза в порту Николаева прямо во время выгрузки. Еще два судна с военными грузами дроны настигли непосредственно в акватории Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили два сухогруза с оружием в порту Николаева. В этот же день войска уничтожили резервуары с горючим в Одессе.

    Неделей ранее беспилотники атаковали два судна с военным грузом в Николаеве.

    Комментарии (4)
    4 августа 2026, 07:21 • Новости дня
    Воробьев: Пять человек погибли при атаке беспилотников на Подмосковье
    Воробьев: Пять человек погибли при атаке беспилотников на Подмосковье
    @ Sergey Petrov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате массированной атаки дронов на Московскую область погибли пять человек, повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

    Основные разрушения пришлись на муниципальный округ Чехов. В промышленной зоне Новоселок из-за падения дронов вспыхнуло несколько пожаров, указал Воробьев в Max.

    Самое масштабное возгорание произошло на складе, где открытое горение уже удалось потушить. Кроме того, урон нанесен электроподстанции и административному зданию.

    «По предварительной информации, погибли пять человек, еще шестеро получили ранения», – добавил губернатор.

    Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

    В деревне Солнышково обломки дрона повредили частный дом и автомобиль, возникший пожар ликвидирован, никто не пострадал.

    Военные продолжают работу по отражению атаки, беспилотники фиксируются в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно-Прудском округах.

    Также в ночь с понедельника на вторник над Ростовской областью поразили около 40 беспилотников.

    Над Тульской областью за этот период уничтожили три БПЛА.

    В Ленобласти дроны ВСУ поразили складскую зону в Тосненском районе.

    Комментарии (8)
    3 августа 2026, 20:30 • Новости дня
    Бундесвер развернул спецподразделение РЭБ у белорусской границы

    Euronews: Бундесвер развернул спецподразделение РЭБ у белорусской границы

    Бундесвер развернул спецподразделение РЭБ у белорусской границы
    @ DPA/Picture Alliance/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Немецкая армия разместила в Литве подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые осуществляют круглосуточный перехват и мониторинг сигналов вдоль белорусской государственной границы, сообщили СМИ.

    Как передает телеканал Euronews, в Литве немецкие солдаты ведут наблюдение за электромагнитным пространством. Они перехватывают сигналы радио- и радиолокационных систем, передает РИА «Новости».

    Замаскированные позиции и мобильные комплексы немецких сил находятся вдоль государственной границы Белоруссии. Командование немецкой армии называет этот район «стеклянным полем боя». Там ведется круглосуточный перехват данных, мониторинг частот и дешифровка сигналов радиолокационных систем.

    Немецкое командование также задействует пешие группы спецназа РЭБ. Военнослужащие используют 30-килограммовые ранцевые комплексы для развертывания автономных сетей связи в зонах без коммуникационной инфраструктуры. Собранные у границ Белоруссии сведения направляются в единый координационный центр НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус допустил возможность принудительного призыва солдат для укомплектования литовской бригады.

    В июне новое бронетанковое подразделение бундесвера провело масштабные маневры с беспилотниками вблизи белорусской границы.

    Берлин планирует развернуть полностью боеготовое формирование на восточных рубежах альянса к 2027 году.

    Комментарии (3)
    3 августа 2026, 17:36 • Новости дня
    Путин рассказал, что для него значит победа

    Путин: Победа – это когда ты преодолеваешь самого себя

    Путин рассказал, что для него значит победа
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками конкурса «Большая перемена» объяснил, что истинная победа – это прежде всего преодоление самого себя.

    Путин поделился своим видением того, что значит побеждать. Об этом сообщает Telegram-канал «Юнашев Live».

    В ходе общения с финалистом конкурса «Большая перемена» глава государства ответил на вопрос о значении успеха вне спортивной сферы. «Победа – это когда ты преодолеваешь самого себя», – подчеркнул российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск на церемонию закрытия финала конкурса «Большая перемена». Глава государства присоединился к мероприятиям решающего этапа соревнований.

    За шесть лет существования проекта участие в нем приняли более семи миллионов школьников.

    Комментарии (14)
    3 августа 2026, 14:12 • Новости дня
    Инфантино попросил помощи у команды Трампа для сохранения должности

    NYP: Инфантино попросил Белый дом спасти кресло президента ФИФА

    Инфантино попросил помощи у команды Трампа для сохранения должности
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент ФИФА Джанни Инфантино планирует провести переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, надеясь избежать отставки после скандала с продажей прав на чемпионат мира.

    Президент ФИФА Джанни Инфантино пытается заручиться поддержкой администрации лидера США Дональда Трампа, чтобы остаться на своей должности, передает ТАСС со ссылкой на New York Post. В понедельник, 3 августа, функционер планирует провести переговоры с госсекретарем Марко Рубио.

    «Он хотел связаться с госсекретарем и поговорить о том, что футбол мог бы быть частью мягкой силы Америки. Но мы все знаем, что речь идет о защите от увольнения. На данном этапе речь не может идти о чем-либо другом», – приводит издание слова одного из собеседников.

    Ранее глава Международной федерации футбола столкнулся с волной критики после предложения передать часть прав на проведение чемпионата мира частным инвесторам. Впоследствии Инфантино принял решение отказаться от этой инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские футбольные ассоциации отказались участвовать в международных соревнованиях из-за планов продажи доли прав на мировое первенство.

    Руководство УЕФА начало активный поиск преемника Джанни Инфантино.

    Ассоциация футбола Уэльса публично лишила действующего руководителя организации своей поддержки на предстоящих выборах.

    Комментарии (8)
    3 августа 2026, 19:14 • Новости дня
    МИД Швеции вызвал российского временного поверенного из-за Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Внешнеполитическое ведомство Швеции пригласило для беседы временного поверенного в делах России на фоне ситуации на Украине.

    Министерство иностранных дел Швеции вызвало временного поверенного в делах России в Стокгольме, передает РИА «Новости». Поводом для такого шага стали события на Украине.

    «Министерство иностранных дел 3 августа вызвало временного поверенного в делах России в Стокгольме», – говорится в официальном сообщении шведского внешнеполитического ведомства. Детали предстоящей беседы дипломатов пока не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Министерство иностранных дел России выразило протест послу Швеции из-за атаки беспилотников на дипмиссию в Стокгольме.

    Российские дипломаты сообщили об отсутствии результатов расследования этих инцидентов со стороны местных властей.

    Москва направила официальную ноту шведскому внешнеполитическому ведомству для прояснения ситуации.

    Комментарии (3)
    3 августа 2026, 16:59 • Новости дня
    Главгосэкспертиза одобрила проект 703-метрового небоскреба «Лахта Центр 2»
    Главгосэкспертиза одобрила проект 703-метрового небоскреба «Лахта Центр 2»
    @ Полина Ястребцева/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Петербурге согласован проект строительства второй башни комплекса «Лахта Центр», высота которой составит 703 метра.

    Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию многофункционального комплекса «Лахта Центр 2», передает «Интерфакс». Застройщиком объекта в Приморском районе Петербурга выступает АО «Синергия», а техническим заказчиком – АО «Ренконс».

    Проекты двух новых высоток на побережье Финского залива компания «Газпром» представила городским властям в 2021 году. Высота «Лахта Центра 2» составит 703 метра, а третьего здания – 555 метров. В компании тогда отмечали, что с появлением третьего небоскреба «сложится гармоничный архитектурный ансамбль из трех современных высотных зданий».

    Правительство Петербурга утвердило проект планировки территории в мае 2026 года. Общая площадь новых объектов составит 411,6 тыс. и 322,6 тыс. кв. метров. В зданиях разместятся офисы, музеи, спортивные объекты, включая бассейны, а также торговые площади и кафе. Завершить проектирование планируется в 2026 году, а строительство – к 2033 году.

    Первая башня «Лахта Центра» высотой 462 метра была введена в эксплуатацию в 2018 году. Соглашение о возведении еще двух высоток было подписано на ПМЭФ-2024.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил петербургский комплекс «Лахта Центр» летом 2024 года.

    Глава Газпрома Алексей Миллер показал главе государства проект триумфальной колонны.

    Губернатор Александр Беглов подписал постановление об установке этого памятника на Приморском шоссе.

    Комментарии (19)
    Главное
    Суд в Москве признал Бандеру и Шухевича пособниками нацистской Германии
    В результате стрельбы в селе под Севастополем погибли четыре человека
    Военные разработали дрон-перехватчик «Астра-ПВО» со скоростью более 500 км/ч
    Женщина на Mercedes устроила погоню в Москве и спровоцировала ДТП
    В Москве под суд отдали девушек, заставлявших выплачивать большие чеки ресторана
    WSJ: В Нью-Йорке резко выросло число преступлений против евреев
    Жители Молдавии с иронией отреагировали на анонс концерта Ахеджаковой