Южнокорейские студенты попытались прорваться на американскую военную базу

Полиция Южной Кореи задержала восемь студентов за проникновение на базу США

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел в городе Пхентхэк, передает РИА «Новости».

Шесть человек прорвались через главные ворота объекта ВВС США, выкрикивая антиамериканские лозунги, в то время как двое остались снаружи. Военные оперативно задержали нарушителей и передали их местным властям.

«Полицейское управление города Пхентхэк провинции Кенгидо 4 июля сообщило, что задержало четырех юношей и четырех девушек из Национального студенческого прогрессивного союза по подозрениям в нарушении закона об охране военных баз и военных объектов, в настоящей момент в отношении них ведется расследование», – заявили в ведомстве.

Представители студенческого движения в соцети назвали действия американских военных серьезным вмешательством во внутренние дела страны. Активисты регулярно выступают против присутствия иностранных войск, считая Южную Корею колонией.

Недовольство протестующих также подогревается недавним происшествием на этой же базе. В конце июля там обнаружили утечку белого фосфора из ящика с боеприпасами, из-за чего властям пришлось ненадолго эвакуировать местных жителей. Сейчас правительство ведет переговоры с командованием США о проведении экологической проверки на территории военного объекта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля на американской военной базе в южнокорейском Пхентхэке произошла утечка токсичного белого фосфора.

В мае суд Республики Корея приговорил двух граждан Китая к тюремному сроку за незаконную съемку военных объектов.

В прошлом году во время совместных американо-южнокорейских учений истребитель случайно сбросил восемь авиабомб на жилую деревню.