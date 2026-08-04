Власти Испании выдворили обратно в Марокко почти всех прорвавшихся мигрантов

МИД Испании отчитался о возвращении в Марокко проникших в Сеуту мигрантов

Tекст: Мария Иванова

Правительство европейского государства справилось с наплывом беженцев, передает РИА «Новости».

«Практически все, кто пересек границу 30 июля, были возвращены в Марокко», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Дипломаты подчеркнули, что незаконное проникновение через анклавы Сеута и Мелилья не дает права оставаться в стране или передвигаться по Европе. В этих городах действует двойная система контроля документов.

Недавнее решение Верховного суда лишь уточняет процедуры для прибывающих по морю, не меняя иммиграционное законодательство и не препятствуя депортациям. Напомним, 31 июля мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас сообщал, что за сутки границу пересекли около 60 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля границу испанского анклава Сеута пересекли около 60 тыс. мигрантов из Марокко.

Из-за системы двойного пограничного контроля нелегалы не добрались до материковой части страны.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес Фернандес пообещала в обязательном порядке отправить нарушителей обратно на родину.