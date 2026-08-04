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    4 августа 2026, 11:30 • Новости дня

    Власти Испании выдворили обратно в Марокко почти всех прорвавшихся мигрантов

    МИД Испании отчитался о возвращении в Марокко проникших в Сеуту мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    Почти все из десятков тысяч нелегалов, прорвавших границу испанского анклава Сеута в конце июля, уже депортированы на родину, заявляет испанский МИД.

    Правительство европейского государства справилось с наплывом беженцев, передает РИА «Новости».

    «Практически все, кто пересек границу 30 июля, были возвращены в Марокко», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

    Дипломаты подчеркнули, что незаконное проникновение через анклавы Сеута и Мелилья не дает права оставаться в стране или передвигаться по Европе. В этих городах действует двойная система контроля документов.

    Недавнее решение Верховного суда лишь уточняет процедуры для прибывающих по морю, не меняя иммиграционное законодательство и не препятствуя депортациям. Напомним, 31 июля мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас сообщал, что за сутки границу пересекли около 60 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля границу испанского анклава Сеута пересекли около 60 тыс. мигрантов из Марокко.

    Из-за системы двойного пограничного контроля нелегалы не добрались до материковой части страны.

    Министр обороны Испании Маргарита Роблес Фернандес пообещала в обязательном порядке отправить нарушителей обратно на родину.

    3 августа 2026, 16:34 • Новости дня
    Европа потеряла два летних месяца для наполнения газовых хранилищ

    Летние запасы газа в европейских ПХГ упали до исторического минимума

    Европа потеряла два летних месяца для наполнения газовых хранилищ
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские страны за июнь и июль смогли увеличить запасы газа в подземных хранилищах лишь до 57,11%, что является минимальным показателем.

    Европа потеряла еще один летний месяц для закачки газа в подземные хранилища к будущему отопительному сезону. За июнь и июль страны нарастили заполненность хранилищ лишь на 16,3 процентного пункта, передает РИА «Новости». Этот уровень запасов оказался минимальным за всю историю наблюдений.

    По итогам газовых суток первого августа запасы в европейских хранилищах составили 57,11%. В прошлом году заполненность была выше на 11,74 процентного пункта и составляла 68,85%. Близко к историческому минимуму заполненность была только в 2021 году, в остальные годы показатель превышал 60%.

    Основной период закачки газа приходится на лето. У Европы остается один летний и два осенних месяца, чтобы нарастить запасы до целевого уровня в 80%. «Газпром» ранее прогнозировал, что уровень заполненности к первому октября будет ниже 75% при текущих темпах закачки, что создаст риски для газоснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, июльская нетто-закачка газа в европейские хранилища достигла шестилетнего минимума.

    Компания «Газпром» спрогнозировала дефицит ресурсов в зимний период в Европе.

    Европейский союз понизил необходимый уровень заполнения газовых хранилищ до 80%.

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    3 августа 2026, 11:45 • Новости дня
    СВР: Европейские лидеры отрицают перспективы вступления Украины в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз не планирует реальную интеграцию Украины из-за высоких экономических рисков и намерен использовать украинцев как пушечное мясо в противостоянии с Россией, сообщили в СВР.

    Внутренние дискуссии в Брюсселе показывают категорическое неприятие идеи полноценного членства Украины в объединении. У европейских стран отсутствуют необходимые ресурсы для удовлетворения завышенных запросов украинской стороны, следует из сообщения на сайте СВР.

    По данным СВР, европейские чиновники продолжают обманывать население Украины, предлагая предвступительные переговоры лишь в качестве отвлекающего маневра.

    «Евробюрократы намерены и дальше дурить украинский народ, рассчитывая использовать его как пушечное мясо в противостоянии с Россией», – подчеркнули в СВР.

    Украинские дипломаты осознают реальное положение дел и регулярно докладывают об этом руководству. Однако киевские власти вынуждены подыгрывать европейцам, поскольку их выживание полностью зависит от западного финансирования и поставок вооружений. Обе стороны используют территорию страны для испытания передовых военных технологий.

    Министр по делам Европы Австрии Клаудия Бауэр отвергла призыв к ускоренному принятию Украины в состав Евросоюза.

    Европейский союз отложил вступление Киева в объединение на фоне политического кризиса.

    Служба внешней разведки оценила перспективы евроинтеграции страны хуже молдавских.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    1 августа 2026, 21:55 • Новости дня
    Премьер Словакии Фицо назвал лицемерной отмену санкций ЕС на российский мех

    Tекст: Мария Иванова

    Снятие Еврокомиссией запрета на импорт российского меха соболя ради создания люксовых шуб при сохранении ограничений на жизненно важные товары возмутило руководство Словакии.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг жесткой критике решение Еврокомиссии об отмене санкций на поставки меха соболя из России, передает ТАСС.

    Политик назвал такой подход откровенным лицемерием на фоне продолжающегося запрета на импорт необходимых для промышленности и повседневной жизни товаров.

    «ЕК приняла решение исключить из санкционного списка против РФ относящиеся к категории товаров класса люкс шкурки соболей <…>. И это потому, что, мол, магазины мехов класса люкс в Европе не имеют иной возможности получить такой редкий мех для изготовления шуб класса суперлюкс, цена которых может достигать и 100 тыс. евро», – заявил политик.

    По его словам, Европа готова жертвовать интересами промышленности и граждан, запрещая ввоз действительно нужной продукции из России, несмотря на сложности и высокие расходы при поиске альтернативных поставщиков. Свое обращение глава словацкого правительства опубликовал в соцсети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз снял запрет на ввоз российских соболиных шкурок по просьбе Италии и Греции.

    В прошлом году Словакия заблокировала принятие восемнадцатого пакета антироссийских ограничений. Роберт Фицо сравнил политику санкционного давления с чумой.

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    1 августа 2026, 12:55 • Новости дня
    Испания закрыла путь на материк прорвавшимся в Сеуту мигрантам

    Марокканские нелегалы не смогли попасть из анклава Сеута в материковую Испанию

    Tекст: Мария Иванова

    Проникшие в испанский анклав нелегалы не смогли попасть на материковую часть страны благодаря системе двойного пограничного контроля.

    Ни один из нелегалов, попавших в Сеуту из Марокко, не добрался до территории Испании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Europa Press.

    «Никто из тех, кто незаконно пересек границу Сеуты, не покидал город и не мог этого сделать», – заявил источник в испанском правительстве.

    Собеседник агентства пояснил, что целостность Шенгенской зоны обеспечивается двойным фильтром. Документы проверяются сначала на марокканской границе, а затем перед въездом на материк. Незаконное нахождение в анклаве не дает права передвигаться по Европе.

    Ранее мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас сообщил, что за сутки границу пересекли около 60 тыс. человек. При этом более 48,3 тыс. мигрантов уже отправлены обратно в Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне границу испанского анклава со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Министр обороны Испании Маргарита Роблес Фернандес пообещала отправить всех нелегалов обратно на родину.

    Масштабный миграционный кризис привел к гибели 67 человек.

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    3 августа 2026, 00:56 • Новости дня
    На выезде из Белоруссии в Литву и Польшу скопилось более 3 тыс. машин

    Tекст: Антон Антонов

    На выезде из Белоруссии в Литву и Польшу скопились многокилометровые очереди автотранспорта, более 3 тыс. машин, свидетельствуют данные Госпогранкомитета Белоруссии.

    Общая протяженность очередей на выезд из Белоруссии в страны ЕС за сутки заметно увеличилась и превысила 3 тыс. единиц автотранспорта, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Госпогранкомитета на 20.00 мск.

    Неделей ранее, 26 июля, в очередях на границе стояло около 2,3 тыс. машин.

    На латвийском направлении в пункте пропуска «Григоровщина» на выезд в Латвию ожидают один легковой автомобиль и 63 фуры, при этом число грузовиков в течение воскресенья почти не менялось.

    На белорусско-литовской границе фиксируются самые крупные скопления транспорта. В пункте пропуска «Каменный Лог» на выезд в Литву стоят 350 легковых автомобилей и 150 фур, причем к вечеру воскресенья очереди там продолжили расти. В пункте «Бенякони» ожидают 220 легковых автомобилей и 160 фур, здесь длина очередей в течение дня оставалась примерно на одном уровне.

    На границе с Польшей в пункте «Брузги» скопились 400 легковых машин, в «Берестовице» – 155 легковых и 150 грузовых автомобилей. В «Бресте» очереди достигли 810 легковых автомобилей и 30 автобусов, а в «Козловичах» выезда ждут 550 фур, причем рост очередей на этих двух пунктах ускорился.

    Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава в пятницу заявил, что «латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам». В последнее время на этом направлении работал только один пункт пропуска из двух, так как Латвия еще в сентябре 2023 года приостановила работу второго пункта для предотвращения угроз нелегальной миграции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, белорусская сторона сообщала, что продолжает обслуживать пункт пропуска «Григоровщина» на границе с Латвией в штатном режиме.

    Госпогранкомитет Белоруссии заявил о полном прекращении движения через этот пункт по решению латвийской стороны.

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    1 августа 2026, 19:45 • Новости дня
    Король Испании возмутился массовым наплывом мигрантов в Сеуту

    Король Испании выразил возмущение из-за событий в Сеуте

    Tекст: Мария Иванова

    Король Испании Филипп VI выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией на африканском побережье, где границу незаконно пересекли порядка 60 тыс. человек, а десятки нелегалов погибли в пути.

    «Обеспокоенность и возмущение», – так король Испании Филипп VI описал свою реакцию на массовое проникновение мигрантов в Сеуту, передает ТАСС.

    Государство обязано защитить автономные города и не допустить повторения подобных инцидентов, считает глава страны.

    Массовый прорыв нелегалов начался 30 июля. Десятки тысяч людей добирались до испанской территории вплавь и пешком в обход волнолома. Местные власти оценили число прибывших в 60 тыс. человек, а министерство внутренних дел сообщило о 50 тыс. нарушителей.

    К настоящему моменту около 69,5 тыс. мигрантов уже вернулись в Марокко. В это число могут входить люди, пересекавшие границу несколько раз за сутки. Трагическим итогом кризиса стала гибель по меньшей мере 67 человек по пути в анклав.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту. Премьер-министр Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на государственный суверенитет.

    Большинство государств Евросоюза выступили за жесткий контроль внешних рубежей.

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    1 августа 2026, 14:00 • Новости дня
    Финский политик Мема заявил о расколе ЕС из-за ситуации с мигрантами в Испании

    Мема: ЕС раскалывается изнутри на фоне миграционного кризиса в Испании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил о внутреннем расколе Европейского союза.

    Поводом для такого заявления стала реакция европейских стран на миграционный кризис в Испании, передает РИА «Новости».

    «Вместо того, чтобы проявить солидарность с Испанией, европейские страны принимают меры против нее. ЕС раскалывается изнутри», – написал политик в соцсетях.

    Мема также отметил, что для спасения от «евросамоубийства» европейским государствам необходимо вернуться к национальному суверенитету. Он выразил поддержку Испании и добавил, что мигранты стали инструментом подрыва суверенитета этой страны.

    Напомним, власти Италии приостановили действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за наплыва нелегалов.

    Глава финского МВД Мари Рантанен поддержала инициативу об исключении Мадрида из европейской зоны свободного передвижения.

    Месяцем ранее Армандо Мема осудил руководство Евросоюза за ведение прокси-войны против Москвы.

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    1 августа 2026, 13:35 • Новости дня
    Испания решила поэтапно открыть границу с Марокко в Мелилье

    Tекст: Мария Иванова

    Власти испанского автономного города Мелилья приступят к поэтапному возобновлению работы пограничного перехода с Марокко, закрытого из-за массовых попыток прорыва нелегальных мигрантов.

    Испанское правительство в Мелилье намерено постепенно снять ограничения на границе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Pais.

    Ранее единственный действующий погранпереход был закрыт из-за инцидентов с мигрантами, пытавшимися прорваться на территорию Европы.

    «Представительство правительства сообщило, что приступит к «постепенному открытию границы Мелильи» на погранпереходе Бени-Энсар», – говорится в публикации. На первом этапе границу смогут пересекать только автомобили, участвующие в операции «Пересечение пролива».

    Пропуск будет осуществляться группами по 20 машин. После прохождения контроля на марокканской стороне движение разрешат следующей партии транспорта. Накануне мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас сообщил, что за сутки в город из Марокко проникли около 60 тыс. человек, при этом порядка 53 тыс. мигрантов добровольно вернулись обратно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ответ на прорыв нелегалов власти Испании перебросили в город дополнительные силы полиции и армии. Позже сотни нарушителей начали добровольно возвращаться на родину.

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    3 августа 2026, 14:28 • Новости дня
    Европейские биржевые цены на газ резко замедлили падение

    Снижение газовых котировок в Европе замедлилось на отметке ниже 700 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Сентябрьские фьючерсы на крупнейшем европейском хабе отыграли утреннее падение, закрепившись на уровне чуть ниже 700 долларов за тысячу кубометров.

    Европейские газовые котировки на первых торгах августа продемонстрировали замедление спада примерно до 2%, передает РИА «Новости». Показатель остается на уровне ниже 700 долларов за тысячу кубометров.

    Сентябрьские фьючерсы по индексу нидерландского центра TTF начали сессию с отметки 666,7 доллара, потеряв более 5%. К середине дня стоимость топлива восстановилась до 690,5 доллара, сократив отставание от расчетной цены предыдущего дня.

    Резкий рост стоимости энергоносителей начался второго марта на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Максимальное значение за время конфликта зафиксировано 19 марта на уровне 853,7 доллара из-за сокращения поставок Катаром.

    По итогам июля средние значения подскочили на 19%. При этом исторический рекорд был установлен весной 2022 года, когда котировки достигали 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа стоимость природного газа на европейском рынке упала на 4% до 676 долларов за тысячу кубометров.

    В конце июля котировки газовых фьючерсов показали незначительное снижение вблизи отметки 690 долларов.

    Ранее цены на топливо опустились ниже психологической отметки в 700 долларов на фоне ослабления геополитической напряженности.

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    1 августа 2026, 13:55 • Новости дня
    Мелони сообщила о призыве 22 стран ЕС укрепить границы

    Государства ЕС призвали укрепить внешние границы из-за миграционного кризиса

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне масштабного наплыва нелегалов в Испанию большинство государств Евросоюза выступили за жесткий контроль рубежей и совместную борьбу с торговлей людьми.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о подписании совместного документа, направленного на борьбу с нелегальной миграцией, передает РИА «Новости».

    Инициативу поддержали 22 государства Евросоюза, обеспокоенные критической ситуацией в испанских анклавах.

    «Кадры из Сеуты вновь показали, насколько срочно Европе необходим общий ответ на проблему нелегальной миграции. Поэтому Италия совместно с Данией продвинула инициативу письма, которое подписали 22 государства-члена Европейского союза», – написала глава итальянского правительства. В документе также содержится призыв к устранению любых факторов, стимулирующих незаконные въезды.

    Мелони подчеркнула, что защита рубежей является общей ответственностью европейских стран. Ранее мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас сообщил, что всего за сутки границу со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. человек, из которых 53 тыс. позже добровольно вернулись обратно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за наплыва мигрантов.

    Число погибших при штурме границы достигло 67 человек.

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    1 августа 2026, 18:32 • Новости дня
    Источник сообщил о созыве экстренной встречи глав МВД ЕС по кризису в Сеуте

    Главы МВД Евросоюза решили обсудить миграционный кризис в Сеуте

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз планирует провести видеоконференцию для обсуждения миграционного кризиса в испанском автономном городе на северном побережье Африки.

    Главы министерств внутренних дел стран Евросоюза проведут четвертого августа видеоконференцию, посвященную ситуации в Сеуте, передает ТАСС.

    «Экстренная видеоконференция министров внутренних дел ЕС для обсуждения последствий ситуации в Сеуте состоится 4 августа», – рассказал источник в европейских институтах.

    Инициативу о проведении экстренного совещания ранее поддержала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на государственный суверенитет.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала организовать экстренную депортацию иностранцев.

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    1 августа 2026, 16:32 • Новости дня
    Глава МВД Франции исключил выход Испании из Шенгенской зоны

    Париж отверг возможность приостановки членства Испании в Шенгене из-за мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    Французские власти категорически отвергли идею исключения Мадрида из единого визового пространства на фоне беспрецедентного наплыва десятков тысяч нелегальных переселенцев в Сеуту.

    Руководство французского силового ведомства не рассматривает вариант исключения соседнего государства из безвизового соглашения, передает РИА «Новости».

    «Испания не должна выходить из Шенгенской зоны, об этом абсолютно не идет речи», – подчеркнул министр внутренних дел Франции Нуньес в ходе пресс-конференции. Он также отметил высокий уровень двустороннего сотрудничества.

    Накануне власти ряда европейских стран призвали к временной приостановке членства Испании в Шенгенской зоне. С соответствующей инициативой выступили представители Италии, Чехии, Финляндии и Дании. Причиной стал серьезный миграционный кризис в городе-анклаве Сеута.

    В последние дни испанская территория столкнулась с массовым наплывом выходцев из Марокко. По оценкам местных властей, десятки тысяч человек незаконно пересекли государственную границу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель напомнил о невозможности односторонней приостановки участия Испании в Шенгенской зоне.

    Французские власти из-за обострения миграционного кризиса в Сеуте ужесточили проверки на границе с соседним государством.

    Испанское правительство для предотвращения проникновения нелегалов приступило к монтажу специальных сдерживающих барьеров на морском пирсе.

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    3 августа 2026, 09:51 • Новости дня
    Газовые котировки в Европе упали ниже психологической отметки в 700 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 700 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В начале августа стоимость природного газа на европейском рынке упала на 4%, опустившись до 676 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе на первых торгах нового месяца снижаются на 4%, до 676 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 666,7 доллара, потеряв 5,2%. По состоянию на 9.30 мск показатель составляет 675,5 доллара.

    Стоимость энергоносителя начала расти 2 марта, после старта ударов США и Израиля по Ирану. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров.

    Максимального значения в 853,7 доллара за тысячу кубометров котировки достигли 19 марта, когда Катар резко сократил выпуск сжиженного природного газа. За апрель цены снизились на 14%, в мае выросли на 5%, а в июне вновь упали на 6%. По итогам июля средние биржевые цены подскочили на 19%.

    Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля биржевые цены на газ в Европе вновь преодолели отметку в 700 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее сентябрьские фьючерсы по индексу хаба TTF опускались до 695 долларов.

    Перед этим котировки августовских контрактов на лондонской площадке ICE прибавили в стоимости более двух процентов.

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    3 августа 2026, 14:45 • Новости дня
    В Сеуте развернули временный морг из-за наплыва мигрантов

    Pais: В Сеуте оборудовали временный морг на 200 мест для мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    После массового прорыва нелегалов из Марокко власти испанского анклава экстренно переоборудовали бывший военный госпиталь для размещения 200 тел погибших.

    В испанском анклаве Сеута оборудовали временный морг на 200 мест из-за массового притока мигрантов, передает РИА «Новости».

    Помещение развернули в бывшем военном госпитале, куда продолжают поступать тела погибших при попытке проникнуть на территорию.

    «Временный морг, развернутый в бывшем военном госпитале Сеуты после массового наплыва мигрантов в прошлый четверг и уже оборудованный для размещения до 200 тел, продолжает принимать тела погибших», – сообщает испанское издание Pais. Отмечается, что среди умерших много подростков. По данным радиостанции Cadena SER, число жертв достигло 90 человек.

    Для обеспечения безопасности в городе работают около трех тысяч сотрудников силовых структур и военных. Гражданская гвардия продолжает поиск и идентификацию тел. В конце июля мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас сообщал, что за сутки в анклав проникли около 60 тыс. человек, что привело к беспорядкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки границу испанского анклава со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Позже испанский канал RTVE сообщил о 67 погибших нелегалах. Министерство внутренних дел Марокко назвало причиной миграционного кризиса дезинформацию.

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    3 августа 2026, 10:31 • Новости дня
    Жители Эстонии раскритиковали идею забрать у церкви храм Александра Невского

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Эстонии выступили против инициативы руководства страны отобрать у Эстонской православной христианской церкви ее главный собор в Таллине.

    Жители Эстонии активно обсуждают намерение властей расторгнуть договор о безвозмездном пользовании собором Александра Невского, передает РИА «Новости».

    Ранее глава МВД Эстонии Игорь Таро предложил изъять храм у церкви, а в обществе зазвучали идеи о его продаже, переносе, превращении в музей или даже сносе.

    «Церковь никогда не должна быть частью политики. Тем более пешкой в чьих-то играх за власть», – написала одна из пользовательниц в соцсети. Многие комментаторы подчеркивают, что здание является неизменным историческим фактом и призывают не вмешивать религию в политические процессы. Депутат парламента Варро Вооглайд назвал скандал искусственным, связав его с предстоящими выборами.

    В Сети также напомнили о значимости русской культуры для эстонской элиты начала XX века. Отмечается, что основатели Эстонской Республики получали образование в Петербурге, и их родным языком часто был русский. Комментаторы возмущены вмешательством государства в дела церкви, подчеркивая, что храм принадлежит верующим.

    Собор Александра Невского, рассчитанный на 1,5 тыс. человек, был построен в Таллине в 1900 году. В межвоенный период парламент Эстонии уже обсуждал его снос, но из-за протестов верующих проект отклонили. В 1995 году храм внесли в регистр памятников культуры страны.

    Присяжный адвокат Артур Князев назвал незаконным ультиматум эстонского МВД к местной православной церкви.

    В Русской православной церкви обвинили Таллин в создании образа полицейского государства.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила принуждение эстонского духовенства к разрыву канонических контактов с Московским патриархатом.

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