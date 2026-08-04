Нейрофизиолог раскрыл секрет иллюзии в видео с Чебурашкой и пианино

Нейрофизиолог Каплан раскрыл секрет иллюзии в видео с Чебурашкой и пианино

Tекст: Алексей Дегтярёв

На то, какую именно фразу слышит человек, влияют два ключевых фактора: изначальная установка и неоднозначность самого звука. Об этом Каплан рассказал «Газете.Ru».

В Сети разгорелись споры вокруг видео с игрушечным Чебурашкой. Пользователи разделились на два лагеря: одни отчетливо слышат в мелодии вопрос «Ты где?», а другие уверены, что игрушка произносит «Это не я», передает телеканал 360.

«Это хороший пример влияния на восприятие сразу двух факторов: конкретной установки на восприятие физической реальности и амбивалентность самой реальности. Звуковой состав фразы исходно амбивалентен, там содержатся обе фразы, но установка делает акцент на одной из них», – отметил ученый.

Специалист подчеркнул, что, если заранее настроиться на определенную фразу, мозг выделит именно ее. Подобный механизм работает и в повседневной жизни, когда люди воспринимают неоднозначную реальность сквозь призму своих накопленных установок.

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