Археологи обнаружили уникальный оберег XI века в Старой Руссе

В Старой Руссе нашли сочетающую христианство и язычество подвеску XI века

Tекст: Вера Басилая

Ученые НовГУ обнаружили в Старой Руссе одну из древнейших для средневековой Новгородской земли подвесок-змеевиков, датированную XI веком, передает «Газета.Ru».

На одной стороне артефакта изображен христианский святой, предположительно Феодор Стратилат, а на другой – женская голова со змееподобными волосами, напоминающая Медузу Горгону.

Подобные украшения пришли в Древнюю Русь из Византии и использовались как обереги. Находка свидетельствует о существовании в Старой Руссе полноценной христианской общины, ремесленных мастерских и культурных связей с Византией. Артефакт демонстрирует переплетение христианских канонов и народных языческих верований.

«Главная особенность змеевика – сочетание несовместимых с точки зрения строгой догматики изображений. На лицевой стороне всегда находится каноническое христианское изображение: Иисус Христос, Богоматерь, Архангел Михаил или святые-змееборцы – например, Георгий Победоносец. На оборотной стороне размещается нехристианская змеевидная композиция, которая сюжетно восходит к Медузе Горгоне – персонажу древнегреческих мифов. На некоторых таких подвесках есть заклинательные надписи на греческом языке – это говорит о том, что змеевики, скорее всего, носили как оберег от болезней. А «несовместимые» изображения в данном случае могли символизировать победу светлых сил над темным началом», – рассказал директор Центра археологических исследований НовГУ Сергей Торопов.

Артефакт нашли на Пятницком раскопе на территории древней усадьбы, которая в XI веке только начинала застраиваться. Ранее в Старой Руссе находили лишь четыре змеевика, относящихся к XII–XIV векам. По словам Торопова, подвеску мог носить представитель условного «среднего класса», так как элита предпочитала украшения из серебра и золота.

Весной в Москве отреставрировали редкий древнерусский амулет с изображением змееногой женщины.

В прошлом году археологи Новгородского государственного университета обнаружили в Старой Руссе границу домонгольского кладбища.

Ранее в восточной части Крыма исследователи нашли большую золотую подвеску с лицом Горгоны Медузы.