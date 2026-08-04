Власти Испании уволили чиновницу за публикацию реального числа мигрантов

Испанскую чиновницу уволили за публикацию статистики по мигрантам

Tекст: Мария Иванова

Власти Мадрида приняли жесткое решение в отношении работника департамента национальной безопасности, передает РИА «Новости».

«Канцелярия премьер-министра Испании незамедлительно уволила сотрудницу отдела коммуникаций департамента национальной безопасности (DSN)», – отмечает испанская газета Pais.

Ранее женщина разместила на ведомственном сайте сообщение о проникновении в Сеуту из Марокко 49 тыс. нелегалов. В тексте это назвали крупнейшим миграционным кризисом с мая 2021 года. При этом официальные данные МВД содержали информацию лишь о 40 тыс. прибывших.

Спорную публикацию оперативно удалили, а госслужащей сообщили о расторжении контракта по телефону. Она сохранила статус чиновницы, однако осталась без назначения на новую должность, что серьезно ударило по ее доходам.

В конце июля Сеута столкнулась с беспрецедентным наплывом людей. Руководство страны направило в регион дополнительные силы правопорядка и армейские подразделения. Мэр города Хуан Хесус Вивас сообщал, что за одни сутки границу пересекли около 60 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов. Для сдерживания массового притока нелегалов власти Испании направили в автономный город более 3 тыс. силовиков.

Из-за большого числа погибших при попытке проникновения на территорию местная администрация оборудовала временный морг в бывшем военном госпитале.