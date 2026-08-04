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    4 августа 2026, 11:05 • Новости дня

    Guardian: Аномальная жара в Европе спровоцировала резкий рост цен на продукты

    Guardian: Европейская засуха спровоцирует осеннее подорожание продуктов

    Tекст: Мария Иванова

    Губительный зной и лесные пожары уже уничтожили тысячи тонн европейского урожая, что неизбежно приведет к ощутимому скачку стоимости продовольствия, отмечают западные СМИ.

    Аномальные температуры и масштабные лесные пожары грозят странам Европы серьезным продовольственным кризисом, передает РИА «Новости».

    Британская газета Guardian прогнозирует заметное снижение урожайности ключевых сельскохозяйственных культур. «Если погодные условия в ближайшее время не улучшатся, следует ожидать роста цен уже осенью, поскольку пригодных для производства оливкового масла плодов будет меньше», – заявила основатель компании Citizens of Soil Сара Вашон.

    Сильнее всего от засухи пострадали производители овощей, винограда и зерновых. Французская ассоциация Legumes de France сообщила о потере тысяч тонн продукции стоимостью в десятки миллионов евро, а урожай некоторых овощей может сократиться вдвое. Тем временем Еврокомиссия уже пересмотрела прогнозы, снизив ожидания по сбору подсолнечника на 7%, кукурузы – на 6%, а картофеля и сои – на 3%.

    Особенно сложная ситуация складывается в Испании, которая является крупнейшим мировым производителем оливкового масла. Местное министерство сельского хозяйства ожидает падения урожая зерновых с 24 млн до 18,5 миллиона тонн. Причем этот пессимистичный прогноз ведомство подготовило еще до начала разрушительных лесных пожаров последних недель.

    Во Франции жара экстремально ускорила созревание винограда, из-за чего в Шампани сбор начнется в рекордно ранние сроки при ожидаемом падении объемов на 10%. Одновременно плантации оливковых деревьев в Италии, Греции и Португалии страдают от осыпания плодов и болезней растений.

    Участники рынка предупреждают, что стоимость оливкового масла, резко взлетевшая в 2024 году, вновь пойдет вверх уже этой осенью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финансовые потери европейских стран от лесных пожаров превысили 3 млрд евро.

    Экстремальная жара вынудила Великобританию массово закупать овощи за рубежом.

    Аналитики спрогнозировали масштабное падение урожая зерновых в Европе.

    3 августа 2026, 11:39 • Новости дня
    Румынские военные взорвали подводную скалу для спасения АЭС

    Военные Румынии уничтожили скалу в Дунае ради спасения Чернаводской АЭС

    Румынские военные взорвали подводную скалу для спасения АЭС
    @ Andreea Alexandru/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Румынии военные подорвали скалу в русле Дуная, чтобы перенаправить потоки воды и предотвратить остановку единственной в стране атомной электростанции.

    Румынские военные использовали 100 килограммов взрывчатки для уничтожения подводной скалы в русле Дуная, чтобы спасти от полной остановки Чернаводскую АЭС, передает РИА «Новости».

    Правительство страны ранее объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за падения производства электричества на фоне сильной засухи и обмеления реки.

    «В понедельник утром военные уничтожили скалу Пыржоайя, используя 100 килограммов взрывчатки, в рамках операции по перенаправлению стока из Дуная на Чернаводскую АЭС», – сообщил местный телеканал Digi 24. После взрыва начнутся дноуглубительные работы, а на рукаве Бала установят баржи для перенаправления воды в Старый Дунай, питающий станцию.

    В конце июля представитель компании «Воды Румынии» Ана Мария Агиу отмечала, что сток Дуная упал до минимума в 1,7 тыс. кубометров в секунду, что стало антирекордом за последние 30 лет. АЭС «Чернаводэ» использует речную воду для охлаждения реакторов. Два энергоблока станции обеспечивают около 20% выработки электроэнергии в Румынии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Румынии начали гидрографические исследования для перенаправления рукава Дуная.

    Ранее министерство энергетики страны приостановило работу первого энергоблока АЭС «Чернаводэ» из-за критического обмеления реки.

    Из-за рекордного падения уровня воды в Дунае власти Венгрии сообщили о намерении отключить энергоблоки местной атомной электростанции «Пакш».

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    3 августа 2026, 10:04 • Новости дня
    Глава МЧС заявил о риске невиданных ранее межотраслевых каскадных катастроф

    Глава МЧС Куренков заявил о риске серьезных межотраслевых каскадных катастроф

    Глава МЧС заявил о риске невиданных ранее межотраслевых каскадных катастроф
    @ Inciweb/Us Forest/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Развитие технологий и тесное переплетение различных отраслей экономики способны спровоцировать возникновение непрогнозируемых ранее чрезвычайных ситуаций с эффектом домино, предупредил глава МЧС Александр Куренков.

    В будущем страна рискует столкнуться с непредсказуемыми кризисами, передает ТАСС.

    В интервью изданию «Союзники. ОДКБ» глава МЧС Александр Куренков заявил: «Тесное переплетение разнородных критически важных систем создает условия для возникновения новых, ранее не прогнозировавшихся уязвимостей техносферы».

    По словам министра, главную угрозу представляют каскадные аварии. Локальный сбой способен мгновенно перекинуться на смежные отрасли и достичь федерального масштаба. Ликвидация таких последствий потребует слаженного взаимодействия сразу нескольких ведомств.

    При этом сохраняются и традиционные природные вызовы. Руководитель министерства отметил риск масштабных затоплений из-за переполнения водохранилищ, в частности на территории Казахстана. Прорыв дамб грозит разрушением инфраструктуры и размытием скотомогильников, что способно спровоцировать гуманитарную и эпидемиологическую катастрофу.

    Кроме того, из-за участившихся засух ландшафтные пожары стали трансграничной проблемой. Огонь угрожает приграничным поселениям и экономике сразу нескольких стран. Для эффективной борьбы со стихией государствам необходимо оперативно обмениваться спутниковыми данными в формате ОДКБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МЧС Александр Куренков предупредил о высоком риске возникновения природных катастроф в России.

    В июне министр объявил о старте пожароопасного сезона почти на всей территории страны.

    Из-за прорыва дамбы на реке Кубань в июне власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Крымском районе.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    1 августа 2026, 19:43 • Новости дня
    Моор заявил о подтоплении около 30 сел и деревень в Тюменском округе

    Tекст: Вера Басилая

    В Тюменском округе из-за разлива двух рек в зоне масштабного паводка оказались почти 30 сел и деревень, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

    Моор сообщил в «Макс» о сложной ситуации с паводком в регионе сразу на двух реках – Туре и Пышме. По его словам, от воды пострадали 29 населенных пунктов.

    «И если на Туре подъем воды практически остановился, то Пышма по-прежнему прибывает – около 20 сантиметров в сутки», – заявил глава региона.

    В пострадавших районах вода добралась до жилых домов и приусадебных участков. Специалисты экстренных служб укрепляют земляные валы и закрывают низины, чтобы сдержать стихию. По прогнозам, уровень воды продолжит расти еще два-три дня.

    В конце июля губернатор Тюменской области ввел режим чрезвычайной ситуации в Тюмени и Тюменском округе.

    В мае прошлого года власти расширили зону действия особого положения до пятнадцати муниципалитетов.

    Месяцем ранее глава региона подписал постановление о режиме ЧС в пяти населенных пунктах.

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    1 августа 2026, 17:59 • Новости дня
    Пожары во Франции подобрались к скандальной винодельне Питта и Джоли

    Пожары во Франции приблизились к оспариваемой актерами Питтом и Джоли винодельне

    Tекст: Мария Иванова

    Бушующее на юго-востоке европейской страны пламя рискует уничтожить поместье Chateau Miraval, из-за которого бывшие супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли ведут долгие судебные разбирательства.

    Огонь вплотную подошел к территории элитного хозяйства на юго-востоке Франции, передает РИА «Новости».

    Местные спасательные службы бросили все силы на защиту дорогостоящего имущества голливудских звезд.

    «Лесные пожары во Франции бушуют недалеко от знаменитого Chateau Miraval Брэда и Анджелины, и пожарным пока удается не допустить распространения пламени на это невероятно дорогое имущество», – отмечает портал TMZ.

    Конфликт вокруг поместья обострился в ноябре 2022 года. Тогда Брэд Питт обратился в суд, обвинив бывшую жену в незаконной продаже своей доли третьему лицу без его ведома. Актеры приобрели эти виноградники еще находясь в браке.

    Знаменитости официально поженились в 2014 году, однако уже через два года объявили о расставании. Окончательно бракоразводный процесс завершился только в 2024 году после многолетних тяжб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Брэд Питт потребовал допроса бизнесмена Юрия Шефлера по делу о продаже доли в общей французской винодельне.

    В прошлом году американский актер предъявил бывшей супруге иск на 35 миллионов долларов из-за несогласованной сделки.

    В конце июля масштабные лесные пожары во Франции привели к ранениям более сотни сотрудников спасательных служб.

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    3 августа 2026, 14:33 • Новости дня
    Нидерланды решили полностью закрыть шлюзы из-за рекордной засухи

    Binnenlands Bestuur: На западе Нидерландов запретят забор воды из-за засухи

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне критического дефицита пресной воды с 5 августа в регионе между Гаагой и Роттердамом остановят судоходство и введут строгий запрет на использование водоемов.

    Водное управление Делфланда с 5 августа полностью закроет шлюзы и введет запрет на забор воды из каналов и водоемов, передает РИА «Новости». Эта мера связана с сильной засухой в стране. Ограничения затронут Гаагу, Делфт и часть Роттердама.

    «Водное управление Делфланда объявило об «уникальных» мерах, касающихся западной части Нидерландов. Начиная со среды, 5 августа, все шлюзы будут закрыты для коммерческого и рекреационного судоходства», – сообщило издание Binnenlands Bestuur. Кроме того, вводится запрет на использование поверхностных вод в регионе Делфланд.

    Засуха и нехватка пресной воды создают серьезные проблемы для водной системы вдоль побережья. Ранее аналогичные меры были приняты в Мааслейсе, Схидаме и Влаардингене. С 16 июля в стране официально действует режим фактического дефицита воды, а уровень реки Рейн у пограничного пункта Лобит опустился до рекордного минимума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нидерландской провинции Гелдерланд из-за критического обмеления водоемов временно прекратили работу паромы.

    В соседней Германии более ста городов и округов ограничили использование воды на фоне дефицита осадков.

    Экономист Игорь Юшков предупредил о риске энергетического кризиса во всей Европе из-за падения уровня рек.

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    1 августа 2026, 16:14 • Новости дня
    Непальский альпинист-рекордсмен Пурджа погиб под лавиной в Пакистане

    Покоривший все восьмитысячники альпинист Пурджа из Непала погиб при сходе лавины

    Tекст: Мария Иванова

    Жертвами разрушительной стихии на пакистанской горе Броуд-Пик стали 43-летний покоритель всех высочайших вершин планеты Нирмал Пурджа и девять участников его экспедиции.

    Известный покоритель горных вершин оказался в числе десяти человек, накрытых снежной массой, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел в четверг на территории Пакистана на высоте около 6600 метров. Группа считалась пропавшей без вести, однако в субботу спасатели обнаружили тела погибших.

    «С глубокой скорбью мы подтверждаем, что Нирмал Пурджа трагически погиб в результате схода лавины на Броуд-Пик. Мы также получили подтверждение, что другие участники экспедиции, к сожалению, не выжили», – сообщило агентство Elite Exped.

    Спортсмен получил мировую известность в 2019 году, когда всего за шесть месяцев смог взойти на все 14 существующих восьмитысячников. Позже он выпустил книгу «За гранью возможного» и снялся в популярном документальном фильме стримингового сервиса Netflix.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, многонациональная группа из десяти человек пропала во время восхождения на восьмитысячник Броуд-Пик из-за крупной лавины. Позже поисковые отряды наткнулись на четырех погибших участников этой международной экспедиции.

    На следующий день спасатели обнаружили тела восьми жертв стихии на склонах Каракорума.

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    3 августа 2026, 13:35 • Новости дня
    Во Франции задержали около 380 виновников рекордных лесных пожаров

    BFMTV: Почти 380 человек задержаны за причастность к пожарам во Франции

    Tекст: Мария Иванова

    По подозрению в причастности к разрушительным лесным пожарам на юге Франции задержаны почти 380 человек, в том числе 142 подростка.

    Около 380 подозреваемых оказались в руках правосудия из-за лесных пожаров в южных регионах страны, передает РИА «Новости».

    Изначально глава министерства внутренних дел Лоран Нуньес заявлял о поимке 308 злоумышленников.

    «В связи с пожарами были задержаны 375 человек, среди которых 142 несовершеннолетних», – отмечается в материале телеканала BFMTV. Известно, что 36 фигурантов уже получили приговоры или отправлены под предварительный арест до начала судебных разбирательств.

    Европейские государства сейчас сталкиваются с аномальной жарой. Наибольший урон стихия нанесла Испании, Португалии, Италии, Греции и самой Франции. Президент Эммануэль Макрон ранее подчеркивал, что республика переживает рекордное количество природных возгораний со времен Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце французские правоохранители задержали 111 подозреваемых в поджогах лесов.

    Из-за крупного природного пожара в Восточных Пиренеях власти эвакуировали около 10 тыс. человек.

    Финансовые потери европейских стран от экстремальных погодных условий составили более 3 млрд евро.

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    3 августа 2026, 08:39 • Новости дня
    Рекордная жара и пожары нанесли Европе ущерб в 3 млрд евро

    Экономический ущерб от лесных пожаров в Европе превысил 3 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабные лесные пожары из-за экстремальных температур уничтожили почти полмиллиона гектаров территорий, нанеся тяжелый удар по экономике пяти европейских государств.

    Финансовые потери европейских стран от экстремальных погодных условий в 2026 году составили более трех млрд евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. Журналисты британского издания провели собственный анализ текущей климатической ситуации.

    «Лесные пожары и периоды аномальной жары, охватившие Францию, Испанию и другие части Европы, уже обошлись в этом году более чем в три млрд евро», – говорится в публикации. Всего за два месяца сгорело около 0,5 млн гектаров земли. Основные убытки пришлись на пять государств еврозоны.

    Окончательный объем экономических потерь пока неизвестен. Специалисты продолжают подсчитывать ущерб, нанесенный туристической отрасли, сельскому хозяйству и объектам частной недвижимости.

    Сейчас регион переживает один из самых экстремальных климатических периодов за последние годы. Сильнее всего стихия ударила по Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции. По словам французского лидера Эммануэля Макрона, республика столкнулась с рекордным количеством природных возгораний со времен Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальная жара в Испании спровоцировала гибель более 3,8 тыс. человек.

    Масштабные лесные пожары во Франции привели к ранениям 126 сотрудников спасательных служб.

    Более ста городов и округов Германии ограничили использование воды из-за сильной засухи.

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    3 августа 2026, 13:30 • Новости дня
    Аномальная жара убила трех львов в японском зоопарке

    От перегрева в зоопарке Тама под Токио погибли три льва

    Tекст: Мария Иванова

    Жертвами 40-градусного зноя в пригороде Токио стали три хищника, при этом еще три обитателя местного зоосада находятся в критическом состоянии.

    В зоопарке Тама в пригороде японской столицы за последнюю неделю умерли три из 16 содержащихся там львов, передает ТАСС.

    Администрация учреждения предварительно связывает гибель животных с аномальной жарой. С 23 июля вольер закрыли из-за резкого ухудшения самочувствия хищников.

    Специалисты отмечали у зверей потерю аппетита и усталость, некоторые особи падали в обморок. Несмотря на помощь ветеринаров, спасти трех львов не удалось. Еще трое животных находятся в тяжелом состоянии, для их охлаждения применяют кондиционеры и вентиляторы.

    Точную причину гибели установят после вскрытия. Предварительное исследование показало общее обезвоживание и полиорганную недостаточность, что, как отметили специалисты, «позволяет предположить, что перегрев был одним из факторов, способствовавших смерти».

    В последние недели температура в некоторых районах Японии превышает 40 градусов. Только с 20 по 26 июля из-за тепловых ударов госпитализировали более 18 тыс. человек, 45 пострадавших скончались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля из-за продолжительной жары в Челябинском зоопарке умер северный олень.

    В Испании экстремально высокие температуры спровоцировали гибель более 3 тыс. человек. В шести наиболее пострадавших странах Западной Европы аномальный зной унес жизни 14 тыс. граждан.

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    3 августа 2026, 09:01 • Новости дня
    В Тюмени снизился уровень воды в реке Туре

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Паводковая ситуация в Тюмени начала стабилизироваться, гидропосты зафиксировали первое падение уровня водоема на один сантиметр, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

    «Уровень Туры в городе Тюмени начал понемногу снижаться. За последние сутки – минус один сантиметр. Сегодня гидропост показывает 895 см», – заявил глава региона в Max.

    На реке Тавде паводковая волна уже миновала село Нижняя Тавда. Сейчас уровень воды там достиг отметки 945 см, однако опасных значений пока не зафиксировано. При этом на реке Пышме у села Богандинского вода поднялась на 11 см, достигнув 610 см, но вскоре рост должен прекратиться.

    Из-за обильных осадков в Тюмени и прилегающем округе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. В зоне подтопления остаются 122 жилых дома и 1854 приусадебных участка.

    Спасатели эвакуировали 53 человека, включая девять детей, из которых 38 размещены во временных пунктах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации в Тюмени и Тюменском округе.

    Из-за разлива рек Туры и Пышмы в зоне масштабного паводка оказались почти 30 населенных пунктов.

    Спасатели эвакуировали десятки местных жителей из затопленного села Богандинского.

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    3 августа 2026, 10:20 • Новости дня
    Число жертв наводнений в индийском штате Ассам выросло до 85 человек

    Разрушительные наводнения в Индии унесли жизни 85 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Мощные муссонные ливни в индийском штате Ассам привели к масштабным наводнениям, жертвами которых стали уже 85 человек, а пострадали свыше 135 тыс. жителей.

    Число погибших в результате сильных наводнений на северо-востоке Индии достигло 85 человек, передает РИА «Новости». Стихийное бедствие обрушилось на штат Ассам из-за аномальных муссонных ливней.

    В конце июля главный министр штата Химанта Бисва Сарма заявил, что количество осадков превысило норму на 436%. Это привело к затоплению деревень, которые ранее не сталкивались с подобными проблемами. Для помощи населению власти развернули более 140 лагерей временного размещения.

    «Согласно официальной информации, в пяти округах в настоящее время пострадавшими числятся около 135 тысяч человек, в то же время еще три человека погибли, и общее число жертв наводнения этого года достигло 85», – сообщает местная газета Deccan Herald.

    Наибольший урон стихия нанесла округу Сибсагар, где зафиксированы три новые смерти. В этом регионе пострадали более 55 тыс. человек, вода затопила 335 населенных пунктов и повредила 15,4 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце наводнения на севере и востоке Индии унесли жизни 16 местных жителей.

    В мае жертвами сильной бури в индийском штате Уттар-Прадеш стали по меньшей мере 56 человек. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству республики в связи с этим масштабным стихийным бедствием.

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    3 августа 2026, 07:51 • Новости дня
    Длительность извержения спавшего 500 лет вулкана на Камчатке составила ровно год

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вулкан Крашенинникова в Камчатском крае, не проявлявший активность 500 лет, продолжает извергаться вот уже 12 месяцев, сообщили в пресс-службе Кроноцкого заповедника.

    Историческое извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке, начавшееся 3 августа 2025 года, длится ровно год, указали в заповеднике, передает РИА «Новости».

    «Рано утром 3 августа вулкан, который молчал около полутысячи лет, разбудил грохотом при выбросе столба пепла и газа на высоту шесть километров сотрудников заповедника», – говорится в сообщении заповедника.

    В момент пробуждения исполина ученые и инспекторы находились в его кальдере, проводя исследования. Им пришлось экстренно эвакуироваться и передать информацию вулканологам. Специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН установили точное время начала извержения по спутниковым снимкам.

    Первая термальная аномалия и пепловое облако высотой до трех километров над уровнем моря были зафиксированы вечером 2 августа по всемирному времени.

    Сейчас сотрудники заповедника продолжают наблюдение за вулканом. Для авиации установлен желтый код опасности, так как аэрозольные шлейфы могут угрожать местным воздушным судам.

    В августе прошлого года на Камчатке началось первое в истории наблюдений извержение вулкана Крашенинникова. В октябре исполин выбросил столб пепла на высоту три с половиной километра.

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    4 августа 2026, 09:24 • Новости дня
    Euractiv: Обмеление важнейших рек парализовало энергетику и экономику Европы

    Euractiv: Обмеление Рейна и Дуная нарушило работу электростанций и заводов ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Резкое падение уровня воды в важнейших европейских реках привело к серьезным проблемам в работе электростанций и трехкратному росту стоимости грузоперевозок.

    Энергетическая система и экономика стран Евросоюза столкнулись с серьезным испытанием на прочность из-за обмеления Рейна и Дуная, передает ТАСС.

    Резкое снижение уровня воды парализует функционирование атомных и гидроэлектростанций, а также угрожает работе угольных энергообъектов.

    Эти две реки играют ключевую роль в электроэнергетической системе Европы. По Рейну традиционно осуществляется доставка сырья и вывоз готовой продукции. Из-за мелководья грузоподъемность судов значительно снизилась, что спровоцировало трехкратный рост стоимости перевозок. Это нанесло удар по химической промышленности и нескольким угольным электростанциям, зависящим от речных поставок топлива.

    Ситуация на Дунае привела к тому, что русловые гидроэлектростанции Австрии снизили выработку энергии на 30%. Власти Венгрии допускают полную остановку АЭС «Пакш». В Румынии военным пришлось взорвать часть скалы для увеличения потока воды, чтобы не допустить остановки Чернаводской АЭС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич предупредил о скорой остановке судоходства на Дунае из-за засухи.

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр анонсировал полную остановку атомной электростанции «Пакш».

    Экономист Игорь Юшков рассказал о снижении выработки электроэнергии на европейских гидроэлектростанциях.

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    4 августа 2026, 08:59 • Новости дня
    Масштабные лесные пожары заставили более 65 тыс. американцев бросить дома

    Из-за пожаров в штате Вашингтон эвакуировали более 65 тыс. человек

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за разрушительного лесного пожара в американском штате Вашингтон уничтожено более 700 построек, а свыше 65 тыс. местных жителей экстренно покинули дома.

    Более 65 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться в штате Вашингтон из-за масштабных лесных пожаров, передает ТАСС. Огонь стремительно распространяется, уничтожая все на своем пути.

    По данным канала CNN, стихия уже уничтожила свыше 700 построек в округе Спокан. Площадь возгорания превысила три тысячи гектаров. Локализовать пламя пожарным пока не удается.

    Информации о погибших и пострадавших в результате разгула стихии на данный момент не поступало. Губернатор штата Боб Фергюсон сообщил, что власти пытаются установить связь с 14 местными жителями, которые ранее просили о помощи, но затем перестали отвечать на звонки. При этом он подчеркнул, что эти люди пока не числятся пропавшими без вести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее лесной пожар на границе штатов Орегон и Айдахо привел к закрытию крупной автомагистрали.

    В середине июня крушение военного самолета в Вашингтоне спровоцировало возгорание лесного массива.

    В прошлом году стихийное бедствие в округе Лос-Анджелес уничтожило более 12 тыс/ строений.

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    4 августа 2026, 12:02 • Новости дня
    Мощное землетрясение выгнало жителей итальянской Пизы на улицы

    Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали в итальянской провинции Пиза

    Tекст: Мария Иванова

    Утром во вторник сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Тоскане, заставившие десятки испуганных горожан экстренно покинуть свои дома.

    Сейсмическое событие магнитудой 4,3 произошло во вторник утром в итальянской Тоскане, передает РИА «Новости».

    Эпицентр находился на территории провинции Пиза. Колебания земли также отчетливо ощутили жители городов Лукка и Масса-Каррара.

    Региональная служба гражданской обороны оперативно начала проверку зданий и инфраструктуры на предмет возможных разрушений. Местная газета Corriere Adriatico сообщила о множестве звонков в пожарную службу от встревоженных людей. Испугавшись тряски, десятки горожан вышли на улицы Пизы.

    В социальных сетях очевидцы массово делились рассказами о дрожащей мебели и звенящих стеклах. Информации о пострадавших или значительных повреждениях пока не поступало.

    На прошлой неделе стихийное бедствие случилось в районе Неаполя. Там зафиксировали самое сильное за последние 40 лет землетрясение магнитудой 4,7. Тогда пострадали 26 человек, произошли перебои со светом, а часть жителей эвакуировали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Неаполя несколькими днями ранее произошло самое мощное за последние 40 лет землетрясение.

    В результате этих подземных толчков пострадали 26 человек.

    В прошлом году из-за сейсмической активности в этом регионе власти эвакуировали студентов местных университетов.

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