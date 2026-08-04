Guardian: Аномальная жара в Европе спровоцировала резкий рост цен на продукты

Guardian: Европейская засуха спровоцирует осеннее подорожание продуктов

Tекст: Мария Иванова

Аномальные температуры и масштабные лесные пожары грозят странам Европы серьезным продовольственным кризисом, передает РИА «Новости».

Британская газета Guardian прогнозирует заметное снижение урожайности ключевых сельскохозяйственных культур. «Если погодные условия в ближайшее время не улучшатся, следует ожидать роста цен уже осенью, поскольку пригодных для производства оливкового масла плодов будет меньше», – заявила основатель компании Citizens of Soil Сара Вашон.

Сильнее всего от засухи пострадали производители овощей, винограда и зерновых. Французская ассоциация Legumes de France сообщила о потере тысяч тонн продукции стоимостью в десятки миллионов евро, а урожай некоторых овощей может сократиться вдвое. Тем временем Еврокомиссия уже пересмотрела прогнозы, снизив ожидания по сбору подсолнечника на 7%, кукурузы – на 6%, а картофеля и сои – на 3%.

Особенно сложная ситуация складывается в Испании, которая является крупнейшим мировым производителем оливкового масла. Местное министерство сельского хозяйства ожидает падения урожая зерновых с 24 млн до 18,5 миллиона тонн. Причем этот пессимистичный прогноз ведомство подготовило еще до начала разрушительных лесных пожаров последних недель.

Во Франции жара экстремально ускорила созревание винограда, из-за чего в Шампани сбор начнется в рекордно ранние сроки при ожидаемом падении объемов на 10%. Одновременно плантации оливковых деревьев в Италии, Греции и Португалии страдают от осыпания плодов и болезней растений.

Участники рынка предупреждают, что стоимость оливкового масла, резко взлетевшая в 2024 году, вновь пойдет вверх уже этой осенью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, финансовые потери европейских стран от лесных пожаров превысили 3 млрд евро.

Экстремальная жара вынудила Великобританию массово закупать овощи за рубежом.

Аналитики спрогнозировали масштабное падение урожая зерновых в Европе.