Bild: Власти ФРГ готовят альтернативную службу для отказников от армии

Tекст: Мария Иванова

Правительство ФРГ несколько месяцев готовит базу для альтернативной гражданской службы, ожидая возможного возвращения воинской обязанности, передает РИА «Новости».

По данным портала RedaktionsNetzwerk Deutschland, к концу июня число заявлений об отказе от службы достигло 5862, превысив показатель всего 2025 года.

«Альтернативной гражданской службы нет, пока у нас нет воинской обязанности. Но если воинская обязанность однажды снова потребуется, мы должны заранее подготовить базу для современной альтернативной службы», – подчеркнули в профильном министерстве. Большинство опрошенных благотворительных и экологических организаций выразили готовность принять будущих отказников.

Новый закон о военной службе допускает возврат к призыву при нехватке добровольцев, и правящая коалиция обсудит это в парламенте в середине следующего года. С 2026 года для 18-летних юношей введено обязательное анкетирование бундесвера, а с 2027 года медкомиссия станет обязательной для родившихся после 2008 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля число отказов от военной службы в Германии резко выросло.

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