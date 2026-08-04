Организаторы решили выдать новые гранты победителям хакатона «Нейроигры»

Tекст: Вера Басилая

Платформа «Россия – страна возможностей» продолжает прием заявок на командный хакатон «Нейроигры» для разработчиков и дизайнеров.

Помимо призового фонда в 800 тыс. рублей, лучшие команды могут получить дополнительные экспертные, грантовые и информационные возможности для развития своих проектов от Института развития интернета, АНО «РТИИ», VK Play, Фонда «Сколково».

Мероприятие состоится в Московском кластере видеоигр и анимации, а регистрация открыта до 17 августа.

«Наша задача – чтобы идея не осталась прототипом, а стала полноценным продуктом. Чтобы талантливые ребята, готовые действовать, получили возможность реализовать себя в креативных индустриях и создавать технологии, которые меняют жизнь людей к лучшему», – отметил генеральный директор платформы Андрей Бетин.

В проекте примут участие коллективы от трех до пяти человек. Конкурсантам предстоит разработать концепцию, подготовить промпты для генерации визуальных материалов и собрать рабочий прототип. По итогам промежуточной оценки финалисты представят свои проекты на итоговой защите перед экспертами индустрии.

Финалистам хакатона окажет поддержку АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта». Организация выделит 500 тыс. рублей на создание прототипа игры. Это позволит участникам довести разработку до ума уже после окончания мероприятия.

«Мы провели «Первый кубок нейроконтента» и получили отличные результаты: уже пять команд получили кубок и поддержку на творческие проекты», – отметил директор организации Геннадий Гурьянов. Он добавил, что креаторам остро необходимы живые соревновательные площадки для развития навыков.

Наличие готового прототипа станет преимуществом при отборе проектов Институтом развития интернета. Заместитель гендиректора ИРИ Андрей Воронков сообщил, что ведомство заинтересовано в новых идеях и планирует запустить следующий конкурс весной 2027 года.

Информационную поддержку триумфаторам предоставит платформа VK Play. Ее руководитель Александр Михеев пообещал помочь с продвижением перспективных продуктов. Кроме того, фонд «Сколково» предоставит трем лучшим проектам возможность ускоренного получения статуса резидента.

Спецпроект платформы «Россия – страна возможностей» нацелен на улучшение навыков молодых специалистов в сфере искусственного интеллекта. Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

В июне 20 команд создали с помощью искусственного интеллекта короткие видеоролики о технологическом будущем страны.

Организаторы подвели итоги соревнований «Первого кубка нейроконтента» в столичном пространстве «МосХаб.Сколково».

Осенью прошлого года московская команда «KROLIKI» выиграла контракт на 500 тысяч рублей в финале второго хакатона.

Победителем самого первого очного этапа проекта стала команда «Клевер» из Петербурга.