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    4 августа 2026, 10:18 • Новости дня

    NYT: Иран и Оман близки к сделке по Ормузскому проливу

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран и Маскат планируют разделить маршруты движения торговых судов в Ормузском проливе и ввести сбор за проход, пишет газета New York Times.

    Иран и Оман близки к достижению договоренности о правилах судоходства в Ормузском проливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times. Ожидается, что соглашение будет заключено в течение 60 дней.

    «Иран и Оман приближаются к соглашению о возобновлении судоходства в Ормузском проливе… суда, направляющиеся в Персидский залив, будут проходить через маршрут, контролируемый Ираном, и вблизи его побережья. Суда, покидающие Персидский залив, будут ходить по маршруту рядом с Оманом», – говорится в материале издания.

    По данным иранских чиновников, за проход через пролив планируется взимать сервисный сбор. Эти средства пойдут на компенсацию экологического ущерба, обеспечение безопасности коммерческих судов и содержание персонала. Доходы от сборов Тегеран и Маскат будут делить поровну.

    Американский чиновник, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что движение по временным маршрутам не потребует разрешения Ирана или внесения какой-либо платы. При этом в Пентагоне скептически оценивают намечающуюся сделку, считая ее условия капитуляцией США перед Ираном. Военные отмечают, что даже в водах Омана остается много мин, поэтому судам все равно придется координировать движение с иранской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Оман предложил Тегерану совместно управлять Ормузским проливом.

    До этого иранский МИД обвинил Соединенные Штаты в срыве двусторонних договоренностей по судоходству.

    Исламская республика запланировала введение платы за безопасность транзита иностранных кораблей.

    2 августа 2026, 23:55 • Новости дня
    Иран заявил об отказе Украины воевать на стороне США

    Представитель МИД Ирана Багаи: Украина отказалась воевать на стороне США

    Иран заявил об отказе Украины воевать на стороне США
    @ Foad Ashtari/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана приняли серию срочных звонков от властей других стран, которые заверили, что не будут участвовать в войне США против Ирана, заявил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

    В частности, по словам Багаи, речь идет о звонках из Британии, Болгарии и с Украины, передает РБК.

    «Поскольку, как вы видели, произошли некоторые ошибки, появились новости о том, что они предоставили свои базы в распоряжение Америки, а мы сделали необходимые предупреждения. Они связались с нами, чтобы сказать: «Нет, мы не будем частью войны против Ирана»», – заявил он Irib.

    В МИД Ирана отметили, что страны региона имеют право защищать свою безопасность и стабильность. Тегеран, по словам Багаи, готов давать разъяснения друзьям и соседям по поводу последствий любой повторной агрессии или «любых авантюр» со стороны США.

    Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что за «любое преступление Америки» и любую военную агрессию против Ирана, особенно против инфраструктуры, неизбежно последуют ответные меры. Он добавил, что иранская сторона уже довела эту позицию до сведения других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Багаи заявил о вине западных стран, поддерживающих Киев, за удар украинских военных по иранскому торговому судну в Каспийском море.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил украинскому коллеге о необходимости компенсации ущерба после атаки на иранское судно.

    Багаи обвинил Владимира Зеленского в попытках втянуть Украину в новый конфликт на Ближнем Востоке на стороне союзников США.

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    3 августа 2026, 22:41 • Новости дня
    Иран планировал атаковать три объекта на Украине из-за удара по судну
    Иран планировал атаковать три объекта на Украине из-за удара по судну
    @ FAZRY ISMAIL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Иран собирался нанести ответные удары по трем целям на украинской территории из-за атаки на судно в Каспийском море, однако отказался от планов после извинений Киева, сообщил советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи.

    По словам Резаи, власти Ирана отказались от военного ответа после того, как Киев принес официальные извинения за удары по судну в Каспийском море, передает РБК.

    «Мы были готовы атаковать три цели на Украине, но отменили атаку после того, как страна принесла извинения», – заявил политик.

    При этом Резаи подчеркнул, что Украина должна понести ответственность за свои действия.

    Ранее Тегеран планировал нанести ответный удар по украинскому порту из-за гибели своего моряка.

    Иранское руководство потребовало от Киева безоговорочного признания вины за нападение на коммерческое судно.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал атаку Вооруженных сил Украины умышленной.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    2 августа 2026, 01:50 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении трех американских истребителей F-35 в Иордании

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции объявил об уничтожении еще трех американских истребителей F-35 на базе Аль-Азрак в Иордании, сообщает IRNA.

    «В результате атаки были уничтожены три истребителя F-35 и повреждены еще три», – говорится в публикации IRNA.

    КСИР заявил, что утром 1 августа нанес удар несколькими баллистическими ракетами по ангару ремонта и месту стоянки F-35, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг 30 июля, КСИР уже сообщал об уничтожении трех самолетов F-35 на американской базе в Иордании.

    Амман предупредил Багдад о готовности нанести военные удары по проиранским вооруженным формированиям в Ираке в случае любой атаки на королевство.

    Корпус стражей исламской революции сообщал, что атаковал баллистическими ракетами американскую авиабазу и штаб Центрального командования ВС США в Иордании.

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    2 августа 2026, 05:56 • Новости дня
    Иран предупредил Ближний Восток об ответственности за причастность к атакам США

    Аракчи предупредил страны Ближнего Востока об ответственности за атаки США

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил страны Ближнего Востока об ответственности за возможное содействие атакам США против Ирана, сообщает Press TV.

    «Аракчи… заявил, что любая агрессия со стороны враждебных США и Израиля или участие и содействие со стороны региональных стран будут встречены решительным и пропорциональным ответом мощных иранских вооруженных сил», – передает Press TV.

    Дипломат провел телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, в ходе которого обсудил события в регионе, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Аракчи заявил о готовности рассматривать любых помощников США в агрессии против республики как законные цели для иранских вооруженных сил.

    Официальный представитель МИД Исмаил Багаи предупредил о серьезных последствиях для стран, предоставивших свои базы и инфраструктуру для ударов по Ирану.

    Иранское внешнеполитическое ведомство ранее призвало государства Персидского залива предотвратить использование их территории американскими войсками для нападений на исламскую республику.

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    1 августа 2026, 23:53 • Новости дня
    Глава МИД Ирана Аракчи предостерег США от «авантюристских действий»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предостерег США от новых «авантюристских» шагов и предупредил о решительном ответе в случае очередных атак, сообщает Press TV.

    «Аракчи предостерег от авантюристских действий со стороны США, подчеркнув полную готовность Ирана… дать решительный ответ», – сообщает Press TV.

    Иранский министр провел телефонные переговоры с командующим вооруженными силами Пакистана, фельдмаршалом Асимом Муниром, а также с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, передает РИА «Новости».

    В ходе разговоров стороны обменялись мнениями о последствиях действий США в регионе и риске дальнейшей эскалации конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники сообщили о готовности Вашингтона нанести удары по ядерным объектам Ирана в эти выходные в качестве мер для окончания конфликта.

    CBS узнал о подготовке США и Израилем ударов по объектам энергетики в Иране.

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    1 августа 2026, 19:36 • Новости дня
    Армия Израиля заявила об уничтожении оружейных складов ХАМАС в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Израиля провели масштабную операцию по ликвидации арсеналов, где хранились автоматы, взрывчатка и гранатометы для бойцов ХАМАС.

    Израильские военные нанесли новую серию ударов по сектору Газа. Главной целью массированной атаки стали замаскированные объекты инфраструктуры, которые использовались для снабжения боевиков, передает ТАСС.

    По информации армейской пресс-службы, военным удалось поразить пять складских помещений радикального палестинского движения ХАМАС. Внутри уничтоженных зданий находились внушительные запасы автоматов Калашникова и противотанковых гранатометов.

    Кроме того, на объектах хранились готовые взрывные устройства, различные боеприпасы и прочее военное снаряжение. Вся обнаруженная техника и вооружение предназначались для ведения боевых действий.

    В прошлом месяце израильские военные уничтожили двух руководителей боевых групп ХАМАС.

    В мае Армия обороны Израиля ликвидировала четыре склада оружия в центральной части анклава.

    В прошлом году израильская авиация нанесла удары по ста военным целям радикальных группировок.

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    1 августа 2026, 18:25 • Новости дня
    NYT: США уничтожили жилой дом в Иране авиабомбой весом почти в тонну

    NYT сообщила о разрушении жилого дома в Иране 900-килограммовой бомбой США

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные применили мощную авиабомбу Mark-84 для удара по жилому зданию на иранском острове Кешм, в результате чего погибли три человека.

    Воздушный удар, уничтоживший дом семьи на острове Кешм, был нанесен мощной американской авиабомбой, передает РИА «Новости».

    Журналисты The New York Times пришли к такому выводу на основе анализа видео, фотографий и спутниковых снимков.

    «США нанесли удар по дому семьи на острове Кешм в четверг мощной бомбой», – говорится в публикации. По данным иранских властей, жертвами стали глава семьи, его супруга и двухлетний ребенок. Еще двое детей выжили и были извлечены из-под завалов.

    Анализ воронки и осколков указывает на использование боеприпаса Mark-84 весом около 900 килограммов. Это одна из крупнейших обычных бомб в арсенале американской армии. При этом рядом с разрушенным домом не было обнаружено иранских военных объектов, а обломки разлетелись на десятки метров, повредив около 20 соседних строений.

    Представитель Центрального командования ВС США Тим Хокинс заявил, что военные изучают эти сообщения, подчеркнув, что они никогда не атакуют гражданских лиц. Ранее Дональд Трамп объявил о прекращении действия перемирия с Ираном, после чего американские силы провели серию атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке США на иранский остров Кешм погибла семья с маленьким ребенком.

    В середине июля американские военные нанесли серию ударов по этому острову в Ормузском проливе.

    Ранее президент США объявил о прекращении действия режима перемирия с Тегераном.

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    1 августа 2026, 20:35 • Новости дня
    Иордания пригрозила ударом по иракским группировкам в случае атак

    Al Hadath: Иордания пригрозила ударить по иракским группировкам в случае атак

    Tекст: Мария Иванова

    Амман предупредил Багдад о готовности нанести военные удары по проиранским вооруженным формированиям в Ираке в случае любой атаки на королевство.

    Официальный Амман предупредил Багдад о возможных военных действиях против проиранских формирований. Информацию об этом передает РИА «Новости», ссылаясь на заявление иорданского чиновника саудовскому каналу Al Hadath.

    «Мы уведомили Ирак, что нанесем удары по проиранским группировкам, если они нападут на Иорданию», – подчеркнул источник.

    Ранее на текущей неделе вооруженные силы США и Саудовской Аравии атаковали позиции проиранских Сил народного ополчения в семи иракских провинциях. Жертвами этих действий стали 20 человек, после чего власти Ирака инициировали расследование. В Эр-Рияде пояснили, что не стремятся к эскалации конфликта, а удары стали ответом на обстрелы саудовских нефтяных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США и Саудовской Аравии нанесли удары по объектам проиранских формирований на территории Ирака.

    В ответ иранские военные атаковали американскую авиабазу Аль-Азрак баллистическими ракетами.

    На фоне этих событий общественные деятели Иордании потребовали вывести из страны войска Соединенных Штатов.

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    1 августа 2026, 16:21 • Новости дня
    Посольства США призвали американцев покинуть Ближний Восток

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольства США в Израиле и нескольких арабских государствах обратились к американским гражданам с предупреждением о риске эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Дипломаты посоветовали соотечественникам оценить целесообразность дальнейшего пребывания в регионе, передает РИА «Новости».

    «Ввиду повышенной напряженности на Ближнем Востоке обстановка в плане безопасности остается сложной с потенциалом непредвиденной эскалации... Американцам в регионе следует рассмотреть возможность отъезда или быть готовыми уехать в случае эскалации», – подчеркивается в официальном заявлении на сайте американской дипмиссии в Израиле.

    Аналогичные предупреждения были опубликованы дипломатическими представительствами США в Саудовской Аравии, Кувейте, Иордании, Ираке, Омане, Бахрейне и Катаре. Кроме того, американцам, находящимся за пределами Ближнего Востока, рекомендовали пересмотреть любые планы поездок в этот регион или транзита через него.

    Ранее Госдепартамент США призвал американцев на Ближнем Востоке готовиться к отмене рейсов.

    Власти Иордании из-за угрозы безопасности эвакуировали международный аэропорт и морской порт в Акабе.

    Российский МИД рекомендовал гражданам покинуть опасные районы Персидского залива.

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    1 августа 2026, 12:13 • Новости дня
    ХАМАС назвал главное условие для сдачи оружия в Газе

    ХАМАС назвал вывод войск Израиля условием выполнения мирного соглашения

    Tекст: Мария Иванова

    Полная остановка боевых действий и вывод израильских войск стали ключевыми требованиями палестинского движения для перехода к этапу сдачи арсеналов.

    Завершение конфликта необходимо для начала разоружения палестинских группировок, передает РИА «Новости».

    «Прекращение военных действий и израильских атак является основным условием перехода к этапу реализации, включая составление согласованных графиков и определение механизмов выполнения соглашения», – заявили представители движения.

    Переход к следующей стадии мирного плана полностью зависит от выполнения израильской стороной первоначальных обязательств. Реализация договоренностей требует одновременного вывода войск из анклава, старта программ восстановления и допуска не менее 600 грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно.

    Руководство организации выступает категорически против разделения документа на отдельные пункты. Требования к палестинским формированиям невозможно выполнить в отрыве от политических обязательств Израиля. Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил об одобрении плана урегулирования, предусматривающего постепенный отвод войск пропорционально процессу разоружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, палестинское движение ранее также назвало полный вывод израильских войск обязательным условием для сдачи тяжелого вооружения.

    Военный эксперт Юрий Лямин допустил скорый срыв данного соглашения из-за позиции Израиля.

    Ранее президент США объявил о согласии радикальной группировки на разоружение.

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    3 августа 2026, 02:48 • Новости дня
    Иран заявил о завершающей стадии переговоров с Оманом по Ормузскому проливу

    Аракчи: Переговоры Ирана и Омана по Ормузскому проливу приблизились к завершению

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры Ирана и Омана по вопросам судоходства в Ормузском проливе подошли к финальной стадии, сообщил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

    Аракчи выступил на заседании правительства и представил отчет о состоянии консультаций с Оманом, передает ТАСС.

    Аракчи отметил «прогресс в ходе переговоров и заявил, что переговоры находятся на завершающей стадии и приближаются к окончанию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портал Axios сообщил о прогрессе в переговорах Ирана и Омана по судоходству в Ормузском проливе.

    Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил о переговорах Тегерана и Маската по введению транзитных сборов с западных торговых судов при проходе через Ормузский пролив.

    МИД Ирана ранее обвинил США в срыве договоренностей с Оманом по управлению судоходством в Ормузском проливе из-за давления на Маскат.

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    3 августа 2026, 11:54 • Новости дня
    Иран назвал ложными заявления Трампа о переговорах

    Иран опроверг слова Трампа о переговорах с США

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления президента США Дональда Трампа о переговорах между Тегераном и Вашингтоном не соответствуют действительности, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    По словам Багаи, Иран ведет обсуждения исключительно с Оманом, и они касаются обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе, передает ТАСС.

    «В настоящий момент у нас нет никаких переговоров с США. Сейчас ведутся переговоры с Оманом, направленные на достижение соглашения относительно маршрута, который обеспечит безопасное судоходство через Ормузский пролив», – заявил Багаи.

    Ранее президент США заявил, что Соединенные Штаты и Иран перейдут к обсуждению мирной сделки 3 августа. Кроме того, американский лидер написал в социальной сети Truth Social о своем согласии отменить запланированный мощный удар по республике ради достижения договоренностей с Тегераном.

    В июле Тегеран категорически отверг инициативу возобновления мирного диалога с Вашингтоном.

    Позже портал Axios написал о прогрессе в переговорах Ирана и Омана по судоходству в Ормузском проливе.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи анонсировал переход этих консультаций на финальную стадию.

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    3 августа 2026, 08:59 • Новости дня
    Саудовский принц отговорил Трампа от военного удара по Ирану

    AP: Саудовская Аравия предостерегла Вашингтон от масштабного удара по Ирану

    Tекст: Мария Иванова

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд убедил Дональда Трампа отказаться от масштабных боевых действий против Тегерана ради стабильности мировой экономики.

    Вашингтон решил отменить запланированный мощный удар по Исламской республике после телефонного разговора американского президента с наследным принцем Саудовской Аравии, передает Associated Press.

    Мухаммед бен Сальман Аль Сауд предупредил американского лидера о негативных последствиях эскалации конфликта для мировой экономики и энергетических рынков.

    В ходе беседы наследный принц отметил, что Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар готовы к возможным ответным действиям Тегерана, однако подчеркнул слабую защищенность Кувейта. По его мнению, дальнейшее обострение ситуации может усугубить положение на нефтяных рынках.

    Один из источников агентства назвал диалог политиков «откровенным и конструктивным». Эта беседа повлияла на решение Трампа возобновить переговоры о прекращении огня. Ранее президент США заявил, что Вашингтон и Тегеран перейдут к обсуждению мирной сделки 3 августа.

    Трамп также сообщил в соцсети Truth Social, что отменил атаку по просьбе Ирана и ряда ближневосточных государств. Стороны уже наметили контуры будущего соглашения, которое должно включать незамедлительное открытие Ормузского пролива и устранение иранской ядерной угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США отказался от военных ударов по Ирану ради быстрого заключения сделки.

    Американский лидер анонсировал старт двусторонних переговоров с Тегераном в понедельник.

    Ранее, в мае, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд попросил главу Белого дома отложить запланированную атаку на Исламскую республику.

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    3 августа 2026, 01:45 • Новости дня
    Танкер у берегов Омана сообщил о взрыве рядом с судном

    UKMTO сообщило о взрыве рядом с танкером у берегов Омана

    Tекст: Антон Антонов

    У северо-восточного побережья Омана произошел инцидент с танкером, сообщается о взрыве, заявило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    «UKMTO получило сообщение об инциденте в 20 морских милях (37 км) к северо-востоку от оманского города Эль-Хасаб. Капитан танкера сообщил, что слышал взрыв в непосредственной близости от судна», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    По имеющейся информации, судно не получило повреждений, пострадавших среди членов экипажа нет. Отмечается, что местные власти начали расследование случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил, что переговоры США и Ирана стартуют в понедельник.

    Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 8,28% на фоне объявления о переговорах.

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    3 августа 2026, 10:17 • Новости дня
    США начали поиск креативных вариантов силового воздействия на Тегеран

    CNN: Пентагон разработал нетрадиционные методы давления на Иран

    Tекст: Мария Иванова

    Американское военное руководство ищет новые подходы к сдерживанию Исламской республики на фоне признания ограниченной эффективности традиционных авиаударов.

    Пентагон ищет креативные способы оказать давление на Иран, передает канал CNN. Согласно внутреннему письму Центрального командования США, военным аналитикам поручено разработать нестандартные варианты воздействия на Тегеран.

    «Мы ищем новые креативные и нетрадиционные варианты оказать давление на Иран и наказать его», – говорится в обращении, направленном специалистам 29 июля. Источники отмечают, что американское руководство признает необходимость пересмотра стратегии, так как президент Дональд Трамп рассчитывает на заключение сделки.

    Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн ранее предупреждал об ограниченном эффекте воздушных бомбардировок и критическом дефиците ракет-перехватчиков ПВО. По его словам, истощение арсеналов на Ближнем Востоке угрожает национальной безопасности США. При этом ЦРУ и военная разведка считают, что удары не изменят переговорную позицию Ирана.

    Накануне Дональд Трамп заявил об отмене запланированной атаки на Иран, в том числе по просьбе Тегерана, но подчеркнул готовность возобновить бомбардировки. В понедельник, 3 августа, должны пройти двусторонние переговоры. Эскалация конфликта началась после того, как в июле США возобновили атаки, обвинив Иран в действиях против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 июля президент США Дональд Трамп объявил об окончании режима прекращения огня с Ираном.

    В конце июля американское руководство приостановило подготовку к масштабной атаке из-за нехватки зенитных боеприпасов.

    В начале августа военные США применили мощную авиабомбу Mark-84 для удара по жилому зданию на иранском острове Кешм.

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