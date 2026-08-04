WSJ: В Нью-Йорке резко выросло число преступлений против евреев

Число антисемитских преступлений в Нью-Йорке с начала года выросло на 8,5%

Tекст: Мария Иванова

С начала года количество антисемитских инцидентов в американском мегаполисе выросло на 8,5%, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal. Полиция зафиксировала 205 преступлений против евреев против 189 годом ранее. Сегодня на антисемитизм приходится более половины всех правонарушений на почве ненависти в городе.

Нью-Йорк традиционно остается городом с самым большим еврейским населением за пределами Израиля. Опасения местной общины за свою безопасность резко усилились после январского избрания мэром Зохрана Мамдани. Градоначальник регулярно выступает с жесткой критикой еврейского государства и активно поддерживает палестинцев.

Член Ассамблеи штата Нью-Йорк Сэм Бергер выразил обеспокоенность позицией политика. «Этот мэр всю свою карьеру придерживался риторики, которая сеет рознь, особенно в отношении еврейской общины. На протяжении всего его пребывания на посту мэра мы наблюдали, что вместо того, чтобы отказаться от своей риторики, он, наоборот, усиливал ее», – отметил законодатель.

Сам Мамдани в ответ на критику пообещал бороться с проявлениями агрессии. Глава города подчеркнул, что администрация не потерпит антисемитизма и не позволит ему стать нормой. По словам мэра, местные власти задействуют все доступные средства для искоренения этой проблемы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Израиля Ицхак Херцог обвинил мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани в распространении антисемитизма.

Ранее градоначальник поручил юристам изучить правовые основания для ареста израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Позже политик признал отсутствие у города юридических возможностей для задержания главы правительства Израиля.