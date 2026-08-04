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    4 августа 2026, 09:51 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе достигли 696 долларов

    Стоимость сентябрьских газовых фьючерсов в Европе выросла до 696 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки голубого топлива на лондонской бирже ICE продемонстрировали положительную динамику, достигнув отметки 696 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Утром во вторник сентябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги небольшим ростом, передает РИА «Новости».

    К половине десятого утра по московскому времени показатель прибавил 1,6%, составив 696,2 доллара за тыс. кубометров. Расчетная цена предыдущего торгового дня находилась на уровне 685,3 доллара.

    Резкое подорожание энергоресурсов началось 2 марта на фоне ударов США и Израиля по Ирану. В результате средние мартовские цены подскочили почти на 60%, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов. Максимум в 853,7 доллара был зафиксирован 19 марта после сокращения поставок сжиженного природного газа из Катара.

    В последующие месяцы рынок показал смешанную динамику: за апрель котировки просели на 14%, в мае прибавили 5%, а в июне вновь опустились на 6%. При этом текущие показатели остаются значительно ниже исторических рекордов начала весны 2022 года, когда стоимость 1 тыс. кубометров достигала 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне биржевые цены на газ в Европе опустились до 676 долларов за тысячу кубометров.

    В конце прошлого месяца стоимость сентябрьских фьючерсов преодолела отметку в 700 долларов.

    В середине июля котировки европейского индекса TTF достигли уровня 657 долларов.

    1 августа 2026, 11:19 • Новости дня
    Толпа мигрантов пошла на штурм лагеря беженцев испанской Сеуты

    EFE: Десятки мигрантов пытались прорваться в центр размещения иммигрантов Сеуты

    Толпа мигрантов пошла на штурм лагеря беженцев испанской Сеуты
    @ Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Группа нелегальных выходцев из стран Африки попыталась силой проникнуть на территорию лагеря беженцев испанской Сеуты, разрушив часть внешнего забора.

    Правоохранительным органам пришлось пресечь действия агрессивной толпы, передает РИА «Новости».

    Иностранцы повредили ограждение у входа, после чего полиция оперативно установила кордон безопасности вокруг здания.

    «Группа из нескольких десятков мигрантов, проживающих за пределами центра временного размещения иммигрантов Сеуты ввиду того, что все места там заняты, штурмовала объект и пыталась проникнуть внутрь силой, но безуспешно... Национальной полиции пришлось направиться к центру, чтобы стабилизировать ситуацию», – сообщает испанское агентство EFE.

    Накануне мэр города Хуан Хесус Вивас сообщил, что за сутки границу со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. человек. При этом почти 53 тыс. нелегалов впоследствии добровольно вернулись на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне границу испанского анклава со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на государственный суверенитет.

    Впоследствии около 37,5 тыс. человек добровольно вернулись обратно в Марокко.

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    3 августа 2026, 16:34 • Новости дня
    Европа потеряла два летних месяца для наполнения газовых хранилищ

    Летние запасы газа в европейских ПХГ упали до исторического минимума

    Европа потеряла два летних месяца для наполнения газовых хранилищ
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские страны за июнь и июль смогли увеличить запасы газа в подземных хранилищах лишь до 57,11%, что является минимальным показателем.

    Европа потеряла еще один летний месяц для закачки газа в подземные хранилища к будущему отопительному сезону. За июнь и июль страны нарастили заполненность хранилищ лишь на 16,3 процентного пункта, передает РИА «Новости». Этот уровень запасов оказался минимальным за всю историю наблюдений.

    По итогам газовых суток первого августа запасы в европейских хранилищах составили 57,11%. В прошлом году заполненность была выше на 11,74 процентного пункта и составляла 68,85%. Близко к историческому минимуму заполненность была только в 2021 году, в остальные годы показатель превышал 60%.

    Основной период закачки газа приходится на лето. У Европы остается один летний и два осенних месяца, чтобы нарастить запасы до целевого уровня в 80%. «Газпром» ранее прогнозировал, что уровень заполненности к первому октября будет ниже 75% при текущих темпах закачки, что создаст риски для газоснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, июльская нетто-закачка газа в европейские хранилища достигла шестилетнего минимума.

    Компания «Газпром» спрогнозировала дефицит ресурсов в зимний период в Европе.

    Европейский союз понизил необходимый уровень заполнения газовых хранилищ до 80%.

    Комментарии (7)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    3 августа 2026, 11:45 • Новости дня
    СВР: Европейские лидеры отрицают перспективы вступления Украины в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз не планирует реальную интеграцию Украины из-за высоких экономических рисков и намерен использовать украинцев как пушечное мясо в противостоянии с Россией, сообщили в СВР.

    Внутренние дискуссии в Брюсселе показывают категорическое неприятие идеи полноценного членства Украины в объединении. У европейских стран отсутствуют необходимые ресурсы для удовлетворения завышенных запросов украинской стороны, следует из сообщения на сайте СВР.

    По данным СВР, европейские чиновники продолжают обманывать население Украины, предлагая предвступительные переговоры лишь в качестве отвлекающего маневра.

    «Евробюрократы намерены и дальше дурить украинский народ, рассчитывая использовать его как пушечное мясо в противостоянии с Россией», – подчеркнули в СВР.

    Украинские дипломаты осознают реальное положение дел и регулярно докладывают об этом руководству. Однако киевские власти вынуждены подыгрывать европейцам, поскольку их выживание полностью зависит от западного финансирования и поставок вооружений. Обе стороны используют территорию страны для испытания передовых военных технологий.

    Министр по делам Европы Австрии Клаудия Бауэр отвергла призыв к ускоренному принятию Украины в состав Евросоюза.

    Европейский союз отложил вступление Киева в объединение на фоне политического кризиса.

    Служба внешней разведки оценила перспективы евроинтеграции страны хуже молдавских.

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    1 августа 2026, 21:55 • Новости дня
    Премьер Словакии Фицо назвал лицемерной отмену санкций ЕС на российский мех

    Tекст: Мария Иванова

    Снятие Еврокомиссией запрета на импорт российского меха соболя ради создания люксовых шуб при сохранении ограничений на жизненно важные товары возмутило руководство Словакии.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг жесткой критике решение Еврокомиссии об отмене санкций на поставки меха соболя из России, передает ТАСС.

    Политик назвал такой подход откровенным лицемерием на фоне продолжающегося запрета на импорт необходимых для промышленности и повседневной жизни товаров.

    «ЕК приняла решение исключить из санкционного списка против РФ относящиеся к категории товаров класса люкс шкурки соболей <…>. И это потому, что, мол, магазины мехов класса люкс в Европе не имеют иной возможности получить такой редкий мех для изготовления шуб класса суперлюкс, цена которых может достигать и 100 тыс. евро», – заявил политик.

    По его словам, Европа готова жертвовать интересами промышленности и граждан, запрещая ввоз действительно нужной продукции из России, несмотря на сложности и высокие расходы при поиске альтернативных поставщиков. Свое обращение глава словацкого правительства опубликовал в соцсети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз снял запрет на ввоз российских соболиных шкурок по просьбе Италии и Греции.

    В прошлом году Словакия заблокировала принятие восемнадцатого пакета антироссийских ограничений. Роберт Фицо сравнил политику санкционного давления с чумой.

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    2 августа 2026, 11:20 • Новости дня
    Запасы газа в Европе приблизились к историческому антирекорду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нетто-закачка (чистая разница между объемом закачки и отбора) газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) в июле стала минимальной за последние шесть лет на фоне жары и падения импорта СПГ, а запасы в ПХГ по итогам месяца оказались близки к историческому антирекорду, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

    Нетто-закачка газа в европейские подземные хранилища в июле стала минимальной за последние шесть лет, а запасы по итогам месяца оказались близки к историческому антирекорду, передает ТАСС. Отбор газа из хранилищ в июле впервые за четыре года превысил 1 млрд кубических метров, что на 55% больше показателей прошлого года. При этом закачка упала до минимума за два года и составила 9,6 млрд кубических метров.

    На конец июля 2026 года хранилища Европы были заполнены лишь на 56,88%, что значительно ниже средних показателей за последние пять лет. В прошлом году этот уровень достигал 68,6%. Ранее в «Газпроме» прогнозировали, что запасы газа в Европе к следующему отопительному сезону могут не достичь даже 75%.

    Европа рискует начать отопительный сезон с рекордно низкими запасами топлива. Средние темпы восполнения резервов в июле оказались одними из самых низких с 2011 года. По требованиям Еврокомиссии, страны ЕС обязаны заполнить хранилища на 90% к началу зимы, однако сейчас закачано лишь 46% от необходимого объема.

    На темпы заполнения повлияли конкуренция с Азией за сжиженный природный газ, высокие цены и экстремальная жара, вызвавшая рост спроса на электроэнергию. В июле импорт СПГ в Европу сократился до минимума почти за два года, составив около 8,4 млрд кубических метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам июля страны Европейского союза заполнили свои подземные хранилища газа лишь на 56,63%.

    Экстремальная летняя жара существенно осложнила подготовку региона к предстоящему зимнему сезону.

    Из-за низких темпов закачки топлива компания «Газпром» спрогнозировала дефицит энергоресурсов в зимний период.

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    1 августа 2026, 21:12 • Новости дня
    Спикер парламента Молдавии признал зависимость от российского газа

    Молдавия подтвердила сохранение зависимости от газа из России до 2028 года

    Tекст: Мария Иванова

    Кишинев продолжит закупать российское топливо через европейских посредников, вопреки прежним обещаниям руководства о достижении полной энергетической независимости республики, заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу.

    Игорь Гросу подтвердил сохранение газовой привязки к Москве, передает ТАСС.

    «К сожалению, в отношении природного газа мы остаемся зависимыми от Российской Федерации до 2028 года», – заявил политик.

    Он добавил, что европейские поставщики могут сократить объемы топлива зимой без объяснения причин.

    На прошлой неделе государственная компания Еnergocom предложила повысить тарифы на топливо для населения на 45%. Инициатива спровоцировала массовые протесты оппозиции. Бывший президент страны Игорь Додон отметил, что правительство заставляет граждан переплачивать за российский газ, закупая его через европейских посредников.

    Додон привел статистику, согласно которой страны Евросоюза потратили 12 млрд евро на российские энергоносители в первой половине 2026 года. Политик предложил лично договориться с Москвой о прямых поставках по выгодным ценам. Однако молдавские власти отказались от переговоров, сославшись на политический контекст и стремление вступить в Евросоюз.

    Энергетический кризис в республике начался после смены политического курса. Прямые закупки у Газпрома прекратились с января 2025 года из-за отказа Кишинева выплачивать долг в размере почти 700 млн долларов. Сейчас газотранспортной системой страны управляет румынская компания, что дополнительно увеличило стоимость логистики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Молдавии Василий Тофан заявил об отсутствии логистических путей для закупок российского газа.

    Экс-президент республики Игорь Додон опроверг слова главы правительства о неспособности страны возобновить импорт топлива из РФ.

    Председатель парламента Игорь Гросу ранее назвал поддержку антироссийских санкций обязательным условием для вступления Кишинева в Евросоюз.

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    1 августа 2026, 12:55 • Новости дня
    Испания закрыла путь на материк прорвавшимся в Сеуту мигрантам

    Марокканские нелегалы не смогли попасть из анклава Сеута в материковую Испанию

    Tекст: Мария Иванова

    Проникшие в испанский анклав нелегалы не смогли попасть на материковую часть страны благодаря системе двойного пограничного контроля.

    Ни один из нелегалов, попавших в Сеуту из Марокко, не добрался до территории Испании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Europa Press.

    «Никто из тех, кто незаконно пересек границу Сеуты, не покидал город и не мог этого сделать», – заявил источник в испанском правительстве.

    Собеседник агентства пояснил, что целостность Шенгенской зоны обеспечивается двойным фильтром. Документы проверяются сначала на марокканской границе, а затем перед въездом на материк. Незаконное нахождение в анклаве не дает права передвигаться по Европе.

    Ранее мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас сообщил, что за сутки границу пересекли около 60 тыс. человек. При этом более 48,3 тыс. мигрантов уже отправлены обратно в Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне границу испанского анклава со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Министр обороны Испании Маргарита Роблес Фернандес пообещала отправить всех нелегалов обратно на родину.

    Масштабный миграционный кризис привел к гибели 67 человек.

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    3 августа 2026, 00:56 • Новости дня
    На выезде из Белоруссии в Литву и Польшу скопилось более 3 тыс. машин

    Tекст: Антон Антонов

    На выезде из Белоруссии в Литву и Польшу скопились многокилометровые очереди автотранспорта, более 3 тыс. машин, свидетельствуют данные Госпогранкомитета Белоруссии.

    Общая протяженность очередей на выезд из Белоруссии в страны ЕС за сутки заметно увеличилась и превысила 3 тыс. единиц автотранспорта, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Госпогранкомитета на 20.00 мск.

    Неделей ранее, 26 июля, в очередях на границе стояло около 2,3 тыс. машин.

    На латвийском направлении в пункте пропуска «Григоровщина» на выезд в Латвию ожидают один легковой автомобиль и 63 фуры, при этом число грузовиков в течение воскресенья почти не менялось.

    На белорусско-литовской границе фиксируются самые крупные скопления транспорта. В пункте пропуска «Каменный Лог» на выезд в Литву стоят 350 легковых автомобилей и 150 фур, причем к вечеру воскресенья очереди там продолжили расти. В пункте «Бенякони» ожидают 220 легковых автомобилей и 160 фур, здесь длина очередей в течение дня оставалась примерно на одном уровне.

    На границе с Польшей в пункте «Брузги» скопились 400 легковых машин, в «Берестовице» – 155 легковых и 150 грузовых автомобилей. В «Бресте» очереди достигли 810 легковых автомобилей и 30 автобусов, а в «Козловичах» выезда ждут 550 фур, причем рост очередей на этих двух пунктах ускорился.

    Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава в пятницу заявил, что «латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам». В последнее время на этом направлении работал только один пункт пропуска из двух, так как Латвия еще в сентябре 2023 года приостановила работу второго пункта для предотвращения угроз нелегальной миграции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, белорусская сторона сообщала, что продолжает обслуживать пункт пропуска «Григоровщина» на границе с Латвией в штатном режиме.

    Госпогранкомитет Белоруссии заявил о полном прекращении движения через этот пункт по решению латвийской стороны.

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    1 августа 2026, 19:45 • Новости дня
    Король Испании возмутился массовым наплывом мигрантов в Сеуту

    Король Испании выразил возмущение из-за событий в Сеуте

    Tекст: Мария Иванова

    Король Испании Филипп VI выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией на африканском побережье, где границу незаконно пересекли порядка 60 тыс. человек, а десятки нелегалов погибли в пути.

    «Обеспокоенность и возмущение», – так король Испании Филипп VI описал свою реакцию на массовое проникновение мигрантов в Сеуту, передает ТАСС.

    Государство обязано защитить автономные города и не допустить повторения подобных инцидентов, считает глава страны.

    Массовый прорыв нелегалов начался 30 июля. Десятки тысяч людей добирались до испанской территории вплавь и пешком в обход волнолома. Местные власти оценили число прибывших в 60 тыс. человек, а министерство внутренних дел сообщило о 50 тыс. нарушителей.

    К настоящему моменту около 69,5 тыс. мигрантов уже вернулись в Марокко. В это число могут входить люди, пересекавшие границу несколько раз за сутки. Трагическим итогом кризиса стала гибель по меньшей мере 67 человек по пути в анклав.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту. Премьер-министр Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на государственный суверенитет.

    Большинство государств Евросоюза выступили за жесткий контроль внешних рубежей.

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    1 августа 2026, 14:00 • Новости дня
    Финский политик Мема заявил о расколе ЕС из-за ситуации с мигрантами в Испании

    Мема: ЕС раскалывается изнутри на фоне миграционного кризиса в Испании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил о внутреннем расколе Европейского союза.

    Поводом для такого заявления стала реакция европейских стран на миграционный кризис в Испании, передает РИА «Новости».

    «Вместо того, чтобы проявить солидарность с Испанией, европейские страны принимают меры против нее. ЕС раскалывается изнутри», – написал политик в соцсетях.

    Мема также отметил, что для спасения от «евросамоубийства» европейским государствам необходимо вернуться к национальному суверенитету. Он выразил поддержку Испании и добавил, что мигранты стали инструментом подрыва суверенитета этой страны.

    Напомним, власти Италии приостановили действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за наплыва нелегалов.

    Глава финского МВД Мари Рантанен поддержала инициативу об исключении Мадрида из европейской зоны свободного передвижения.

    Месяцем ранее Армандо Мема осудил руководство Евросоюза за ведение прокси-войны против Москвы.

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    1 августа 2026, 13:35 • Новости дня
    Испания решила поэтапно открыть границу с Марокко в Мелилье

    Tекст: Мария Иванова

    Власти испанского автономного города Мелилья приступят к поэтапному возобновлению работы пограничного перехода с Марокко, закрытого из-за массовых попыток прорыва нелегальных мигрантов.

    Испанское правительство в Мелилье намерено постепенно снять ограничения на границе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Pais.

    Ранее единственный действующий погранпереход был закрыт из-за инцидентов с мигрантами, пытавшимися прорваться на территорию Европы.

    «Представительство правительства сообщило, что приступит к «постепенному открытию границы Мелильи» на погранпереходе Бени-Энсар», – говорится в публикации. На первом этапе границу смогут пересекать только автомобили, участвующие в операции «Пересечение пролива».

    Пропуск будет осуществляться группами по 20 машин. После прохождения контроля на марокканской стороне движение разрешат следующей партии транспорта. Накануне мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас сообщил, что за сутки в город из Марокко проникли около 60 тыс. человек, при этом порядка 53 тыс. мигрантов добровольно вернулись обратно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ответ на прорыв нелегалов власти Испании перебросили в город дополнительные силы полиции и армии. Позже сотни нарушителей начали добровольно возвращаться на родину.

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    3 августа 2026, 14:28 • Новости дня
    Европейские биржевые цены на газ резко замедлили падение

    Снижение газовых котировок в Европе замедлилось на отметке ниже 700 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Сентябрьские фьючерсы на крупнейшем европейском хабе отыграли утреннее падение, закрепившись на уровне чуть ниже 700 долларов за тысячу кубометров.

    Европейские газовые котировки на первых торгах августа продемонстрировали замедление спада примерно до 2%, передает РИА «Новости». Показатель остается на уровне ниже 700 долларов за тысячу кубометров.

    Сентябрьские фьючерсы по индексу нидерландского центра TTF начали сессию с отметки 666,7 доллара, потеряв более 5%. К середине дня стоимость топлива восстановилась до 690,5 доллара, сократив отставание от расчетной цены предыдущего дня.

    Резкий рост стоимости энергоносителей начался второго марта на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Максимальное значение за время конфликта зафиксировано 19 марта на уровне 853,7 доллара из-за сокращения поставок Катаром.

    По итогам июля средние значения подскочили на 19%. При этом исторический рекорд был установлен весной 2022 года, когда котировки достигали 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа стоимость природного газа на европейском рынке упала на 4% до 676 долларов за тысячу кубометров.

    В конце июля котировки газовых фьючерсов показали незначительное снижение вблизи отметки 690 долларов.

    Ранее цены на топливо опустились ниже психологической отметки в 700 долларов на фоне ослабления геополитической напряженности.

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    1 августа 2026, 12:18 • Новости дня
    Число погибших при попытке проникнуть в Сеуту мигрантов возросло до 67 человек

    Телеканал RTVE сообщил о 67 погибших при попытке проникнуть в Сеуту

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабный миграционный кризис на границе с Марокко привел к гибели уже 67 человек, пытавшихся нелегально проникнуть в испанскую Сеуту.

    Количество жертв среди беженцев, стремящихся попасть в испанский анклав из Марокко, достигло 67 человек, передает РИА «Новости».

    До этого радиостанция Cadena SER приводила данные о 61 погибшем.

    «Число погибших из-за миграционного кризиса возросло до 67», – сообщил испанский телеканал RTVE.

    Накануне мэр-президент анклава Хуан Хесус Вивас рассказал, что за сутки границу пересекли около 60 тыс. человек. При этом газета 20minutos со ссылкой на источники в полиции уточнила, что примерно 53 тыс. нелегалов добровольно вернулись обратно на марокканскую территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне число жертв среди беженцев достигло 57 человек.

    Группа нелегалов попыталась силой проникнуть на территорию лагеря беженцев в Сеуте. Около 37,5 тыс. мигрантов вернулись обратно в Марокко.

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    1 августа 2026, 13:55 • Новости дня
    Мелони сообщила о призыве 22 стран ЕС укрепить границы

    Государства ЕС призвали укрепить внешние границы из-за миграционного кризиса

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне масштабного наплыва нелегалов в Испанию большинство государств Евросоюза выступили за жесткий контроль рубежей и совместную борьбу с торговлей людьми.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о подписании совместного документа, направленного на борьбу с нелегальной миграцией, передает РИА «Новости».

    Инициативу поддержали 22 государства Евросоюза, обеспокоенные критической ситуацией в испанских анклавах.

    «Кадры из Сеуты вновь показали, насколько срочно Европе необходим общий ответ на проблему нелегальной миграции. Поэтому Италия совместно с Данией продвинула инициативу письма, которое подписали 22 государства-члена Европейского союза», – написала глава итальянского правительства. В документе также содержится призыв к устранению любых факторов, стимулирующих незаконные въезды.

    Мелони подчеркнула, что защита рубежей является общей ответственностью европейских стран. Ранее мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас сообщил, что всего за сутки границу со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. человек, из которых 53 тыс. позже добровольно вернулись обратно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за наплыва мигрантов.

    Число погибших при штурме границы достигло 67 человек.

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    1 августа 2026, 18:32 • Новости дня
    Источник сообщил о созыве экстренной встречи глав МВД ЕС по кризису в Сеуте

    Главы МВД Евросоюза решили обсудить миграционный кризис в Сеуте

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз планирует провести видеоконференцию для обсуждения миграционного кризиса в испанском автономном городе на северном побережье Африки.

    Главы министерств внутренних дел стран Евросоюза проведут четвертого августа видеоконференцию, посвященную ситуации в Сеуте, передает ТАСС.

    «Экстренная видеоконференция министров внутренних дел ЕС для обсуждения последствий ситуации в Сеуте состоится 4 августа», – рассказал источник в европейских институтах.

    Инициативу о проведении экстренного совещания ранее поддержала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на государственный суверенитет.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала организовать экстренную депортацию иностранцев.

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