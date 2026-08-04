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    МС-21 вплотную подошел к успеху
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    Иностранные браузеры стали блокировать сайты крупнейших банков России
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    4 августа 2026, 09:24 • Новости дня

    Euractiv: Обмеление важнейших рек парализовало энергетику и экономику Европы

    Euractiv: Обмеление Рейна и Дуная нарушило работу электростанций и заводов ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Резкое падение уровня воды в важнейших европейских реках привело к серьезным проблемам в работе электростанций и трехкратному росту стоимости грузоперевозок.

    Энергетическая система и экономика стран Евросоюза столкнулись с серьезным испытанием на прочность из-за обмеления Рейна и Дуная, передает ТАСС.

    Резкое снижение уровня воды парализует функционирование атомных и гидроэлектростанций, а также угрожает работе угольных энергообъектов.

    Эти две реки играют ключевую роль в электроэнергетической системе Европы. По Рейну традиционно осуществляется доставка сырья и вывоз готовой продукции. Из-за мелководья грузоподъемность судов значительно снизилась, что спровоцировало трехкратный рост стоимости перевозок. Это нанесло удар по химической промышленности и нескольким угольным электростанциям, зависящим от речных поставок топлива.

    Ситуация на Дунае привела к тому, что русловые гидроэлектростанции Австрии снизили выработку энергии на 30%. Власти Венгрии допускают полную остановку АЭС «Пакш». В Румынии военным пришлось взорвать часть скалы для увеличения потока воды, чтобы не допустить остановки Чернаводской АЭС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич предупредил о скорой остановке судоходства на Дунае из-за засухи.

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр анонсировал полную остановку атомной электростанции «Пакш».

    Экономист Игорь Юшков рассказал о снижении выработки электроэнергии на европейских гидроэлектростанциях.

    3 августа 2026, 11:51 • Новости дня
    Осквернившую флаг России гражданку Узбекистана решили выслать
    Осквернившую флаг России гражданку Узбекистана решили выслать
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Узбекистанскую гражданку, которая использовала российский триколор в качестве коврика, депортируют на родину, сообщили в пресс-службе Агентства миграции Узбекистана.

    Инцидент произошел во время контрольных мероприятий силовиков в Нижегородской области, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Видеоролики с участием узбекистанцев быстро распространились в социальных сетях, после чего Агентство миграции Узбекистана взяло ситуацию под контроль.

    В пресс-службе уточнили, что возвращение женщины в республику запланировано на 6 августа.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял о высылке из России почти 44 тыс. иностранных граждан в первом полугодии 2026 года.

    Совбез России указывал, что в первой половине 2026 года количество депортированных за правонарушения мигрантов достигло 99,4 тыс. человек.

    Весной Совет безопасности фиксировал снижение миграционного потока в страну на 15%.

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    3 августа 2026, 12:32 • Новости дня
    Первый поднявшийся в небо серийный МС-21 представили Путину

    Tекст: Вера Басилая

    Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21, совершивший в понедельник первый полет, был представлен президенту России Владимиру Путину в июле в ходе его визита на Иркутский авиазавод, сообщает Минпромторг.

    Воздушное судно находилось в воздухе один час 23 минуты. Машиной управляли заслуженные летчики-испытатели, среди которых Герой России Роман Таскаев, передает РИА «Новости».

    В июле лайнер представили главе государства во время визита на Иркутский авиазавод. «Первый серийный МС-21 0014 был продемонстрирован президенту России Владимиру Путину в ходе посещения Иркутского авиационного завода 24 июля», – отметили в министерстве.
    Тогда пилоты доложили лидеру страны о ходе подготовки к испытаниям.

    Вместимость нового узкофюзеляжного самолета от корпорации «Яковлев» составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача машин отечественным авиакомпаниям ожидается в 2027 году после завершения всех сертификационных процедур Росавиации.

    В конце июля президент Владимир Путин оценил готовящийся к первому полету лайнер на Иркутском авиазаводе.

    В начале июня Объединенная авиастроительная корпорация завершила сборку первых серийных машин.

    Министерство промышленности и торговли запланировало поставки первой партии самолетов на 2026–2027 годы.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    3 августа 2026, 20:07 • Новости дня
    Участниц «Тур де Франс» заподозрили в махинациях с размером груди

    Устроителей «Тур де Франс» призвали проверить бюстгальтеры участниц

    Участниц «Тур де Франс» заподозрили в махинациях с размером груди
    @ Lublin N/z uczestniczki peleton Foto Ireneusz Wnuk/PressFocus/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Несколько команд Мирового тура в женском велоспорте обратились к Международному союзу велосипедистов (UCI) с требованием усилить контроль за экипировкой спортсменок на индивидуальных гонках. Поводом стали подозрения, что некоторые велогонщицы используют специальные вставки в бюстгальтеры, чтобы изменить форму груди и получить преимущество за счет улучшения аэродинамики.

    Представители нескольких женских WorldTeams заявили, что замечают подобную практику во время гонок с раздельным стартом. По их словам, отдельные спортсменки визуально имеют значительно больший размер груди в гонках на время, чем в обычных групповых заездах, передает WielerFlits.  Собеседники издания считают, что таким образом некоторые участницы пытаются создать более обтекаемую форму тела. Искусственное изменение экипировки запрещено правилами UCI, однако на практике, как отмечается, подобные нарушения практически не контролируются.

    На проблему обратил внимание профессор аэродинамики Университета Хериот-Уатт в Шотландии и LUT в Финляндии Берт Блокен. После изучения фотографий одной из участниц олимпийской гонки на время в Париже 2024 года он заявил: «Это явно неправильно». По словам ученого, речь идет о так называемом эффекте Chest Fairing (аэродинамический обтекатель груди) – изменении воздушного потока вокруг тела за счет создания более плавной формы грудной клетки. Такая технология позволяет уменьшить сопротивление воздуха и снизить нагрузку на спортсмена.

    «Мы говорим о Chest Fairing, с помощью которого изменяется поток воздуха вокруг тела и таким образом уменьшается избыточное давление на бедра. Благодаря этому гонщик испытывает меньшее сопротивление воздуха. Не так, что в гонке на время вы получите десятки секунд преимущества, но на дистанции 20–30 километров это может дать секунды, которые могут оказаться решающими», – отметил Блокен.

    Ранее профессор проводил исследование совместно с другими специалистами, изучая влияние подобных аэродинамических решений у велосипедистов и триатлетов. По его данным, оптимальная форма, закрывающая область груди, может снизить сопротивление воздуха до 3,6%, что способно дать преимущество примерно 0,78 секунды на каждый километр дистанции.

    В правилах UCI прямо указано, что экипировка спортсменов должна выполнять исключительно функцию одежды и не может искусственно изменять форму тела: запрещено размещать под формой или на ней дополнительные элементы, включая прокладки, пеноматериалы, ленты или пластиковые конструкции, если они используются для улучшения аэродинамики.

    За нарушение этого пункта предусмотрено немедленное исключение из соревнования или удаление результата из итогового протокола. Также могут назначаться денежные штрафы, размер которых зависит от уровня турнира.

    Некоторые команды накануне этапа «Тур де Франс Фемм» с индивидуальной гонкой на 21 километр от Жевре-Шамбертена до Дижона призвали судей UCI обратить особое внимание на соблюдение правил и проводить проверки экипировки спортсменок после финиша. Предлагаемый командами вариант контроля – проверка участниц женским членом судейской коллегии в закрытой зоне сразу после гонки, чтобы исключить наличие запрещенных вставок или других элементов под одеждой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Международный союз велосипедистов (UCI) отказал пяти российским юниорам в получении нейтрального статуса.

    Зимой Международный олимпийский комитет анонсировал запуск масштабной гендерной реформы для защиты спортсменок.

    Весной МОК официально запретил трансгендерам участие в женских соревнованиях на Олимпиаде 2028 года.

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    3 августа 2026, 14:55 • Новости дня
    Очевидцы рассказали об ударе украинского дрона по пляжу в Геленджике
    Очевидцы рассказали об ударе украинского дрона по пляжу в Геленджике
    @ Игорь Онучин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Отдыхающие заметили беспилотник над горой за несколько минут до удара, украинский беспилотный аппарат нанес удар по территории пляжа в Архипо-Осиповке, когда там было многолюдно, сообщили очевидцы.

    «Мы были в воде, дрон в этот момент попал в бунгало. В этой части пляжа погибли люди», – рассказали очевидцы атаки, пишет «Российская газета».

    Отдыхающие заметили беспилотник над горой за несколько минут до удара. Поняв, что это дрон-разведчик, некоторые успели схватить вещи и убежать, однако не все придали объекту значение. В момент взрыва на пляже началась паника, туристы бросали вещи и спасались бегством, а находившиеся в море замерли от ужаса.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели шести человек в результате удара БПЛА по пляжу в Геленджике.

    Для ликвидации последствий налета в селе Архипо-Осиповка власти развернули оперативный штаб.

    В больницы доставили 17 пострадавших при атаке на курорт.

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    3 августа 2026, 16:50 • Новости дня
    Путин пожелал успеха финалистам конкурса «Большая перемена»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин посетил церемонию закрытия масштабного молодежного мероприятия «Большая перемена» и обратился с напутственными словами к самым креативным подросткам страны.

    Российский лидер выступил на церемонии закрытия финала конкурса в Красноярске, передает ТАСС. Владимир Путин отметил, что участники проекта – это креативная молодежь, которая активно ищет свое призвание и уверенно смотрит вперед.

    «Я очень рад вас всех видеть. Приятно очень встретиться с теми, кто проявил себя самым лучшим образом в поиске себя самого и своего дела в будущей жизни, в будущем России», – обратился к финалистам глава государства.

    Во время выступления президенту временами приходилось перекрикивать ликующую толпу подростков. В завершение речи политик пожелал молодым людям дальнейших успехов и поблагодарил их за участие в проекте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, седьмой сезон всероссийского конкурса стартовал в марте текущего года. Прошлой осенью финал для студентов колледжей успешно завершился в Нижнем Новгороде. Победители этого масштабного проекта получают по одному миллиону рублей.

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    3 августа 2026, 15:22 • Новости дня
    Число пострадавших в Архипо-Осиповке под Геленджиком возросло до 47 человек
    Число пострадавших в Архипо-Осиповке под Геленджиком возросло до 47 человек
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате удара беспилотного летательного аппарата по Архипо-Осиповке травмы получили 47 человек.

    Число пострадавших при атаке беспилотника на село Архипо-Осиповка достигло 47 человек, передает ТАСС. Об этом в социальной сети Мах написал глава Геленджика Алексей Богодистов. «Сейчас формируются итоговые списки всех пострадавших. На данный момент 47 человек пострадали, шесть погибли. В больнице Архипо-Осиповки развернута первичная помощь всем пострадавшим», – заявил мэр города. Он добавил, что местную больницу усилили врачами из Геленджика и санаториев, а тяжелых пациентов отправляют в соседние города.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что 17 пострадавших уже госпитализированы. Их приняли медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа, где пациентам оказывают всю необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотный аппарат нанес удар по территории многолюдного пляжа. Власти организовали в селе Архипо-Осиповка оперативный штаб для ликвидации последствий налета.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал случившееся целенаправленным терактом против мирного населения.

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    4 августа 2026, 02:11 • Новости дня
    Иностранные браузеры стали блокировать сайты крупнейших банков России

    Иностранные браузеры стали блокировать сайты крупнейших банков РФ

    Иностранные браузеры стали блокировать сайты крупнейших банков России
    @ Daniel Naupold/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Пользователи стали замечать предупреждающие окна при попытке открыть веб-страницы ряда крупных российских банков через популярные иностранные приложения для серфинга в интернете.

    Трудности со входом на ресурсы финансовых учреждений зафиксированы в Google Chrome, Microsoft Edge и Safari, передает РИА «Новости».

    При переходе на адреса Альфа-банка, Россельхозбанка, ПСБ, «Уралсиба» и банка «Дом.РФ» появляется предупреждение, блокирующее страницу. При этом Сбербанк не открылся только в Chrome, а Газпромбанк, Т-банк и Совкомбанк загрузились без проблем.

    Обойти ограничение можно, нажав кнопку дополнительных сведений в окне с предупреждением, а затем выбрав опцию перехода. Для стабильной работы порталов кредитные организации рекомендуют установить отечественные сертификаты безопасности.

    В конце июля Минцифры призвало пользователей получить эти цифровые документы из-за отзыва сертификатов зарубежными удостоверяющими центрами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор опроверг блокировку форума Hip-Hop.ru. Хакеры взломали страницу Ле Пен в сети X. В Латвии постановил заблокировать доступ к восьми популярным российским интернет-ресурсам.


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    3 августа 2026, 11:39 • Новости дня
    Румынские военные взорвали подводную скалу для спасения АЭС

    Военные Румынии уничтожили скалу в Дунае ради спасения Чернаводской АЭС

    Румынские военные взорвали подводную скалу для спасения АЭС
    @ Andreea Alexandru/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Румынии военные подорвали скалу в русле Дуная, чтобы перенаправить потоки воды и предотвратить остановку единственной в стране атомной электростанции.

    Румынские военные использовали 100 килограммов взрывчатки для уничтожения подводной скалы в русле Дуная, чтобы спасти от полной остановки Чернаводскую АЭС, передает РИА «Новости».

    Правительство страны ранее объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за падения производства электричества на фоне сильной засухи и обмеления реки.

    «В понедельник утром военные уничтожили скалу Пыржоайя, используя 100 килограммов взрывчатки, в рамках операции по перенаправлению стока из Дуная на Чернаводскую АЭС», – сообщил местный телеканал Digi 24. После взрыва начнутся дноуглубительные работы, а на рукаве Бала установят баржи для перенаправления воды в Старый Дунай, питающий станцию.

    В конце июля представитель компании «Воды Румынии» Ана Мария Агиу отмечала, что сток Дуная упал до минимума в 1,7 тыс. кубометров в секунду, что стало антирекордом за последние 30 лет. АЭС «Чернаводэ» использует речную воду для охлаждения реакторов. Два энергоблока станции обеспечивают около 20% выработки электроэнергии в Румынии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Румынии начали гидрографические исследования для перенаправления рукава Дуная.

    Ранее министерство энергетики страны приостановило работу первого энергоблока АЭС «Чернаводэ» из-за критического обмеления реки.

    Из-за рекордного падения уровня воды в Дунае власти Венгрии сообщили о намерении отключить энергоблоки местной атомной электростанции «Пакш».

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    3 августа 2026, 12:17 • Новости дня
    Мендель ужаснулась жесткой мобилизации в Одессе

    Бывший пресс-секретарь Зеленского Мендель ужаснулась мобилизации в Одессе

    Мендель ужаснулась жесткой мобилизации в Одессе
    @ Tarasov/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала инцидент со стрельбой в Одессе, где мужчина открыл огонь по сотрудникам военкомата, пытавшимся силой отправить его на передовую.

    «Вот как выглядит принудительный призыв на военную службу, когда он превращается в охоту на людей. На мужчин охотятся на улицах, вытаскивают из домов и отправляют на фронт практически без подготовки, в то время как власть имущие остаются в безопасности. Отчаяние порождает насилие», – заявила она в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Мендель также подчеркнула необходимость создания справедливой и прозрачной системы призыва на основе добровольности. По ее словам, текущая ситуация лишь терроризирует граждан и толкает их на край пропасти.

    Накануне в Одессе местный житель открыл огонь по сотрудникам военкомата, которые пытались забрать его на фронт.

    Весной бывшая пресс-секретарь президента Украины назвала принудительный призыв средневековой жестокостью.

    В конце апреля группа подростков в Одессе силой отбила местного жителя у сотрудников военкомата.

    Месяцем ранее другой одессит металлической цепью прогнал четверых военных к микроавтобусу.

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    3 августа 2026, 14:53 • Новости дня
    Число погибших в Геленджике выросло до шести человек
    Число погибших в Геленджике выросло до шести человек
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество погибших в поселке в Геленджике после удара БПЛА увеличилось до шести человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    «Количество погибших в поселке Архипо-Осиповка выросло до шести человек, трое из них – дети», – указал губернатор в Max.

    Число пострадавших достигло почти 40 человек, 17 из них уже в больницах Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа.

    Кондратьев добавил, что всем пострадавшим и семьям погибших окажут необходимую поддержку и помощь.

    «Случившееся сегодня – целенаправленный удар киевского режима по мирному населению, которое не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре. Циничный и бесчеловечный террористический акт по отношению к детям не может иметь оправдания», – заключил он.

    Изначально сообщалось о трех погибших в Геленджике. Позже оперативный штаб Краснодарского края сообщил об увеличении числа погибших до четырех.

    В больницы доставили 17 пострадавших при атаке на курорт.

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    3 августа 2026, 19:46 • Новости дня
    Ганчев заявил об отступлении украинских войск на Великобурлукском направлении

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные успешно продвигаются в Харьковской области, заставляя противника отступать и провоцируя украинские власти на экстренные меры по пополнению личного состава.

    Вооруженные силы России продолжают успешное наступление в Харьковской области, вынуждая украинские подразделения оставлять свои позиции. Из-за высоких потерь Киев готовится к новым волнам призыва, передает ТАСС.

    Глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев прокомментировал недавнее освобождение населенного пункта Белый Колодезь. По его словам, противник испытывает серьезную нехватку солдат на линии фронта.

    «Российская армия планомерно выбивает врага с нашей территории и продвигается на великобурлукском направлении. По предварительной информации, киевский режим ужесточит мобилизацию в Харькове и Харьковской области, чтобы восполнить дефицит личного состава вооруженных формирований, действующих на Харьковском направлении», – заявил чиновник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» взяли под контроль харьковские поселки Белый Колодезь и Устиновка. Украинские военные понесли серьезные потери при обороне данных рубежей.

    Ранее Министерство обороны сообщило об освобождении села Артельное в этом же регионе.


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    3 августа 2026, 11:19 • Новости дня
    Импортозамещенный МС-21 совершил первый полет
    Импортозамещенный МС-21 совершил первый полет
    @ rostecru

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 провел первый полет, он взлетал с аэродрома Иркутского авиационного завода, сообщил Минпромторг.

    «Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21-310 впервые поднялся в небо с аэродрома филиала ПАО «Яковлев» – Иркутского авиационного завода», – указало министерство в своем Telegram-канале.

    Между тем замглавы ведомства Геннадий Абраменков сообщил, что МС-21 выполнил около половины программы сертификационных летных испытаний.

    После завершения сертификации начнутся поставки серийных машин эксплуатантам.

    В конце июля президент Владимир Путин осмотрел готовящийся к первому полету лайнер на Иркутском авиазаводе.

    Месяцем ранее глава государства осмотрел МС-21 в подмосковном Жуковском.

    В сентябре прошлого года второй полностью импортозамещенный борт начал летные испытания.

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    3 августа 2026, 11:07 • Новости дня
    Ветеран ВДВ погиб при прыжке с парашютом в Подмосковье
    Ветеран ВДВ погиб при прыжке с парашютом в Подмосковье
    @ zmsutskr

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Рузском городском округе Московской области 41-летний мужчина разбился насмерть во время тренировочного прыжка из-за нераскрывшегося основного парашюта, сообщили в Западном межрегиональном управлении на транспорте СК.

    Трагедия произошла в воскресенье над аэродромом Ватулино, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Парашютист совершал прыжок с высоты 600 метров.

    Погибший оказался ветераном Воздушно-десантных войск. Для него этот прыжок был уже девятым.

    «По факту смертельного травмирования 41-летнего парашютиста проводится процессуальная проверка», – добавили в СК.

    В июне бейсджампер Энди Льюис и его напарник трагически погибли во время выполнения опасного трюка на одном парашюте в американском штате Юта.

    До этого в Бразилии из-за прыжка без должной экипировки погибла девушка.

    В августе прошлого года в Подмосковье при прыжке с вертолета Ми-8 погиб парашютист.

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    3 августа 2026, 17:44 • Новости дня
    Российские военные поразили четыре сухогруза с оружием для украинской армии
    Российские военные поразили четыре сухогруза с оружием для украинской армии
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России нанесли успешные удары по судам в порту Николаева и акватории Черного моря, уничтожив доставленное для противника вооружение, сообщили в Минобороны.

    Российские дроны атаковали транспортные корабли, перевозившие снаряжение для украинских войск. Информацию об успешной операции официально канале Max Министерства обороны.

    «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ», – заявили в военном ведомстве.

    В министерстве уточнили, что в результате налета беспилотников поражены два сухогруза в порту Николаева прямо во время выгрузки. Еще два судна с военными грузами дроны настигли непосредственно в акватории Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили два сухогруза с оружием в порту Николаева. В этот же день войска уничтожили резервуары с горючим в Одессе.

    Неделей ранее беспилотники атаковали два судна с военным грузом в Николаеве.

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    3 августа 2026, 17:36 • Новости дня
    Путин рассказал, что для него значит победа

    Путин: Победа – это когда ты преодолеваешь самого себя

    Путин рассказал, что для него значит победа
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками конкурса «Большая перемена» объяснил, что истинная победа – это прежде всего преодоление самого себя.

    Путин поделился своим видением того, что значит побеждать. Об этом сообщает Telegram-канал «Юнашев Live».

    В ходе общения с финалистом конкурса «Большая перемена» глава государства ответил на вопрос о значении успеха вне спортивной сферы. «Победа – это когда ты преодолеваешь самого себя», – подчеркнул российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск на церемонию закрытия финала конкурса «Большая перемена». Глава государства присоединился к мероприятиям решающего этапа соревнований.

    За шесть лет существования проекта участие в нем приняли более семи миллионов школьников.

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