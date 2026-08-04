CNN: В Нью-Йорке обнаружили случаи заражения кроличьей лихорадкой

Участниц «Тур де Франс» заподозрили в махинациях с размером груди

Устроителей «Тур де Франс» призвали проверить бюстгальтеры участниц

Tекст: Дарья Григоренко

Представители нескольких женских WorldTeams заявили, что замечают подобную практику во время гонок с раздельным стартом. По их словам, отдельные спортсменки визуально имеют значительно больший размер груди в гонках на время, чем в обычных групповых заездах, передает WielerFlits. Собеседники издания считают, что таким образом некоторые участницы пытаются создать более обтекаемую форму тела. Искусственное изменение экипировки запрещено правилами UCI, однако на практике, как отмечается, подобные нарушения практически не контролируются.

На проблему обратил внимание профессор аэродинамики Университета Хериот-Уатт в Шотландии и LUT в Финляндии Берт Блокен. После изучения фотографий одной из участниц олимпийской гонки на время в Париже 2024 года он заявил: «Это явно неправильно». По словам ученого, речь идет о так называемом эффекте Chest Fairing (аэродинамический обтекатель груди) – изменении воздушного потока вокруг тела за счет создания более плавной формы грудной клетки. Такая технология позволяет уменьшить сопротивление воздуха и снизить нагрузку на спортсмена.

«Мы говорим о Chest Fairing, с помощью которого изменяется поток воздуха вокруг тела и таким образом уменьшается избыточное давление на бедра. Благодаря этому гонщик испытывает меньшее сопротивление воздуха. Не так, что в гонке на время вы получите десятки секунд преимущества, но на дистанции 20–30 километров это может дать секунды, которые могут оказаться решающими», – отметил Блокен.

Ранее профессор проводил исследование совместно с другими специалистами, изучая влияние подобных аэродинамических решений у велосипедистов и триатлетов. По его данным, оптимальная форма, закрывающая область груди, может снизить сопротивление воздуха до 3,6%, что способно дать преимущество примерно 0,78 секунды на каждый километр дистанции.

В правилах UCI прямо указано, что экипировка спортсменов должна выполнять исключительно функцию одежды и не может искусственно изменять форму тела: запрещено размещать под формой или на ней дополнительные элементы, включая прокладки, пеноматериалы, ленты или пластиковые конструкции, если они используются для улучшения аэродинамики.

За нарушение этого пункта предусмотрено немедленное исключение из соревнования или удаление результата из итогового протокола. Также могут назначаться денежные штрафы, размер которых зависит от уровня турнира.

Некоторые команды накануне этапа «Тур де Франс Фемм» с индивидуальной гонкой на 21 километр от Жевре-Шамбертена до Дижона призвали судей UCI обратить особое внимание на соблюдение правил и проводить проверки экипировки спортсменок после финиша. Предлагаемый командами вариант контроля – проверка участниц женским членом судейской коллегии в закрытой зоне сразу после гонки, чтобы исключить наличие запрещенных вставок или других элементов под одеждой.

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