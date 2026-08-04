Верховный суд запретил использовать пустые медбланки на замену водительских прав

Tекст: Алексей Дегтярёв

Поводом для разбирательства стало дело бывшей начальницы отдела ГИБДД по Волгоградской области Елены Потаповой. В августе 2022 года она получила в частной клинике незаполненный бланк медицинского заключения для замены прав в связи со сменой фамилии, передает ТАСС.

Затем неустановленное лицо внесло в документ записи об отсутствии у сотрудницы МВД противопоказаний от нарколога и психиатра, а также проставило печати и подписи. При этом фактический осмотр Потапова не проходила. В тот же день она получила новое водительское удостоверение в Госавтоинспекции.

«В соответствии с приговором Дзержинского районного суда города Волгограда от 7 июня 2024 года Потапова Е. В., ранее не судимая, осуждена по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей) на три месяца ограничения свободы», – говорится в материалах дела.

Защита пыталась обжаловать приговор, утверждая, что у осужденной не было преступного умысла, а ее действия не представляли общественной опасности, так как она регулярно проходила ведомственные медосмотры.

Однако Верховный суд отклонил жалобу, установив, что бывшая сотрудница полиции действовала умышленно и полностью осознавала характер своих действий.

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