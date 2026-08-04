Четыре страны ЕС не подписали письмо с критикой миграционной политики Испании

Politico: Четыре страны ЕС отказались критиковать Испанию за кризис в Сеуте

Tекст: Мария Иванова

Руководители 22 государств объединения ранее направили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен призыв повлиять на Мадрид, передает РИА «Новости». Политики выступили за создание единого механизма противодействия легализации незаконных мигрантов.

Издание Politico раскрыло подробности демарша: «Лишь четыре страны отказались подписать субботнее письмо: Ирландия (которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС), Франция, Португалия и Люксембург». Один из европейских дипломатов пояснил, что текст документа совершенно не демонстрировал солидарность с испанскими властями.

Массовое проникновение африканцев в автономный город Сеута произошло в конце июля. Мэр анклава Хуан Хесус Вивас сообщал, что всего за сутки границу пересекли около 60 тыс. человек. Для стабилизации обстановки правительству пришлось направить в регион дополнительные силы полиции и армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее 22 государства Евросоюза поддержали совместную инициативу об укреплении внешних границ.

В конце июля десятки тысяч мигрантов из Марокко прорвали заграждения на границе с испанской Сеутой.

До этого правительство Педро Санчеса запустило программу легализации сотен тысяч африканских беженцев.