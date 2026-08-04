Володин заявил о снижении на 58% числа преступлений в соцсетях

Tекст: Вера Басилая

Володин в Max сообщил о значительном снижении числа мошенничеств в интернете.

По его словам, с 2021 года парламент принял 19 федеральных законов для борьбы со злоумышленниками. Большая часть инициатив, включая пакеты «Антифрод 1.0» и «Антифрод 2.0», была утверждена за последние полтора года.

«Это связано с тем, что технологии стали стремительно развиваться, а злоумышленники – всё чаще использовать их в противоправной деятельности», – отметил политик. Он подчеркнул необходимость оперативного реагирования и создания решений для защиты граждан.

По данным МВД, в первой половине 2026 года число преступлений через мессенджеры и соцсети упало на 58%. Речь идет о попытках выманивания кодов доступа, создании фейковых профилей, рассылке вредоносных ссылок и просьб одолжить деньги.

Снижению уровня преступности также способствовала возросшая бдительность россиян. Спикер Госдумы призвал граждан не передавать пароли, избегать общения с телефонными мошенниками, представляющимися должностными лицами, и не доверять сообщениям с подозрительными ссылками или просьбами о переводе средств.

В июле председатель Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги работы по принятию 19 антимошеннических законов.

Ранее МВД официально зафиксировало беспрецедентное снижение количества преступлений аферистов за первое полугодие.

В мае комитет нижней палаты парламента по информационной политике представил второй пакет мер «Антифрод 2.0» с новыми правилами для международных звонков.