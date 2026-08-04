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    4 августа 2026, 08:40 • Новости дня

    Власти выделили 3 млрд рублей на отдых детей участников спецоперации

    Мишустин: Правительство направило 3 млрд рублей на отдых детей участников СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство дополнительно направило 3 млрд рублей на организацию летнего отдыха для детей участников СВО, из многодетных семей и семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Российское правительство дополнительно выделило 3 млрд рублей на организацию летнего отдыха для детей бойцов спецоперации, передает РИА «Новости».

    Средства также предназначены для поддержки ребят из многодетных семей и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Они отправятся в детские оздоровительные организации Краснодарского края.

    «Это коснется 40 тыс. ребят», – заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

    Глава кабинета министров добавил, что в стране активно развиваются различные программы молодежного туризма. Их главная задача заключается в помощи подрастающему поколению лучше узнать родину, получить новые знания и найти профессиональные ориентиры.

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу о дополнительном финансировании путевок для детей бойцов спецоперации.

    В текущем году возможность отдохнуть в профильных санаториях получат более пяти миллионов школьников.

    В российских детских лагерях внедрили единую программу воспитательной работы.

    3 августа 2026, 17:36 • Новости дня
    Путин рассказал, что для него значит победа

    Путин: Победа – это когда ты преодолеваешь самого себя

    Путин рассказал, что для него значит победа
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками конкурса «Большая перемена» объяснил, что истинная победа – это прежде всего преодоление самого себя.

    Путин поделился своим видением того, что значит побеждать. Об этом сообщает Telegram-канал «Юнашев Live».

    В ходе общения с финалистом конкурса «Большая перемена» глава государства ответил на вопрос о значении успеха вне спортивной сферы. «Победа – это когда ты преодолеваешь самого себя», – подчеркнул российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск на церемонию закрытия финала конкурса «Большая перемена». Глава государства присоединился к мероприятиям решающего этапа соревнований.

    За шесть лет существования проекта участие в нем приняли более семи миллионов школьников.

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    1 августа 2026, 21:47 • Новости дня
    Премьер Таиланда объяснил жестокие убийства россиян

    Власти Таиланда назвали экспатов главными жертвами тяжких преступлений

    Tекст: Мария Иванова

    Постоянно проживающие в королевстве иностранцы гибнут от рук преступников значительно чаще туристов из-за привычки выбирать уединенные районы вдали от охраняемых курортных зон, заявил премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун.

    Глава правительства Таиланда Анутхин Чанвиракун прокомментировал гибель граждан РФ в районе Паттайи, передает РИА «Новости».

    С начала 2026 года в местечке Хуай Яй произошли два жестоких преступления. В январе убили 30-летнего Михаила Емельянова, а в июле тайцы расправились с молодыми братом и сестрой Назимовыми.

    «Оба этих преступления вызвали возмущение по всему Таиланду, а убийство молодых россиян еще и совершено тайцами, так что, кроме того, что это страшная трагедия, это еще и страшный позор для Таиланда. Мы отдаем себе в этом отчет. Следствие и суд в обоих случаях тщательно разберутся в причинах, которые привели к этим преступлениям, чтобы исключить вероятность повторения таких трагедий в будущем», – подчеркнул премьер.

    Чанвиракун добавил, что тяжкие правонарушения в отношении иностранцев в королевстве случаются редко. Однако их жертвами обычно становятся экспаты, которые покидают безопасные курортные зоны. Они выбирают для жизни отдаленные районы, привлекающие преступников своей безлюдностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принес публичные извинения в связи с убийством двух российских граждан.

    Задержанные местные жители признались в жестокой расправе над братом и сестрой Назимовыми. Злоумышленники намеревались похитить мотоцикл убитых туристов.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    3 августа 2026, 16:42 • Новости дня
    Путин: Более семи млн школьников поучаствовали в «Большой перемене» за шесть лет
    Путин: Более семи млн школьников поучаствовали в «Большой перемене» за шесть лет
    @ Евгений Биятов/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Участие в конкурсе «Большая перемена» за шесть лет приняло более семи млн учеников, сообщил президент России Владимир Путин.

    Свыше семи млн школьников приняли участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» с момента его основания в 2020 году, передает ТАСС. Такую цифру озвучил президент России Владимир Путин на церемонии закрытия финала мероприятия.

    «За те годы, в течение которых мы проводим конкурс, приняли участие – только представьте себе! – более семи миллионов человек», – обратил внимание глава государства.

    Президент добавил, что важно не только количество участников, но и выдающиеся достижения ребят, прошедших испытания. Конкурс помогает школьникам раскрыть свой потенциал и добиться значимых результатов в различных сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, седьмой сезон всероссийского конкурса стартовал в марте текущего года. В ноябре прошлого года президент России направил приветственную телеграмму студентам-финалистам.

    Летом прошлого года в детском центре «Артек» начался финальный этап соревнований для школьников.

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    2 августа 2026, 06:25 • Новости дня
    Минпросвещения направило в школы рекомендации по внеурочной деятельности

    Минпросвещения рекомендовало школам девять направлений внеурочной деятельности

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство просвещения России направило в школы письмо с методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности на предстоящий учебный год.

    В предстоящем учебном году школьники смогут осваивать до девяти рекомендуемых направлений внеурочной деятельности, передает РИА «Новости».

    В перечень вошли «Разговоры о важном» для учеников с первого по 11 классы, программа «Россия – мои горизонты» для шестых–одиннадцатых классов, движение «Орлята России» для начальной школы, а также «Военные учебные сборы» или курс «Начальная военная подготовка» для восьмых и десятых классов.

    Кроме того, школам предложено проводить занятия по финансовой грамотности для вторых–одиннадцатых классов и курсы в рамках Концепции исторического просвещения для тех же параллелей.

    Также рекомендованы программы, поддерживающие математическое и естественно-научное образование для пятых–одиннадцатых классов, профильное обучение и углубленное изучение предметов для седьмых–одиннадцатых классов и курсы, развивающие физическую подготовку, для всех классов с первого по одиннадцатый.

    Объем внеурочных занятий может достигать до десяти часов в неделю. При этом общий максимум составит 1 350 часов за четыре года обучения в первых–четвертых классах, 1 700 часов за пять лет в пятых–девятых классах и 680 часов за два года в десятых–одиннадцатых классах. В документе подчеркивается, что конкретный набор курсов каждая школа формирует сама, опираясь на свои ресурсы и существующие профили обучения.

    «Наша задача – предложить проверенный набор направлений и методическую поддержку, чтобы каждая школа могла выстроить внеурочную работу с учетом своих ресурсов и потребностей детей. Уже доступны шаблоны курсов из рекомендуемого перечня, они будут расширяться», – сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России официально утвердили комплексную концепцию исторического просвещения для учащихся всех уровней образования.

    Курс «Россия – мои горизонты» по итогам первого полугодия 2025/26 учебного года охватил более 8,5 млн учеников 6–11 классов по всей стране.

    Кравцов заявил о поэтапном введении в школах нового предмета «Духовно-нравственная культура России» с 2026/27 учебного года.

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    1 августа 2026, 11:33 • Новости дня
    Премьер Таиланда извинился за убийство россиян в Паттайе

    Премьер Таиланда принес извинения за жестокое убийство брата и сестры из России

    Tекст: Мария Иванова

    Глава тайского правительства Анутхин Чанвиракун лично посетил место преступления в Паттайе и пообещал обеспечить безопасность всех иностранных туристов.

    Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принес публичные извинения в связи с убийством двух российских граждан, брата и сестры Назимовых, передает РИА «Новости».

    Политик лично прибыл в Паттайю, где осмотрел место трагедии и посетил местный полицейский участок.

    «Мы приносим свои извинения за случившееся», – заявил глава правительства журналистам. Он также заверил, что власти страны предпримут все необходимые меры для гарантии безопасности отдыхающих и не допустят повторения подобных инцидентов в будущем.

    Тела 22-летней Дианы и 17-летнего Романа Назимовых, пропавших ранним утром 26 июля, были обнаружены в лесу. Полицейские эксперты извлекли убитых из могилы метровой глубины, местонахождение которой указали задержанные подозреваемые. Неподалеку был найден закопанный мотоцикл россиян.

    В соседней могиле криминалисты нашли еще три тела – тайских мужчины, женщины и девочки. Все останки направлены в Институт судебно-медицинской экспертизы при центральном полицейском госпитале в Бангкоке.

    Подозреваемые уже признались в жестокой расправе над пропавшими братом и сестрой, а посольство России выразило надежду на справедливое наказание виновных.

    Посол России в Таиланде Евгений Томихин назвал причиной трагедии попытку угона мотоцикла туристов.

    Жители Паттайи потребовали смертной казни для обвиняемых.

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    1 августа 2026, 18:43 • Новости дня
    Девочка в Башкирии напала с ножом на двух сверстниц

    Полиция в Башкирии задержала напавшую с ножом на сверстниц 15-летнюю девочку

    Tекст: Вера Басилая

    В Стерлитамаке задержали 15-летнюю девочку, которая во время ночной вечеринки без взрослых нанесла ножевые ранения двум приятельницам, сообщили в УМВД по Башкирии.

    Полиция Башкирии задержала 15-летнюю школьницу, ранившую кухонным ножом двух сверстниц во время распития спиртного, передает ТАСС. Инцидент произошел в одной из квартир Стерлитамака.

    На место происшествия прибыла дежурная группа немедленного реагирования, которую вызвали медики скорой помощи. Пострадавших девочек оперативно доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

    Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках проводимой проверки действиям родителей подростков будет дана правовая оценка. Специалисты проверят, как законные представители обеспечивали безопасность детей, контролировали их досуг и допустили употребление алкоголя несовершеннолетними.

    В июне тринадцатилетняя школьница из Свердловской области ударила ножом двенадцатилетнюю сверстницу.

    Весной суд на Ставрополье арестовал несовершеннолетнего юношу за убийство знакомой матери во время застолья.

    В феврале красноярскую школьницу отправили под стражу из-за нападения с ножом на других учащихся.

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    1 августа 2026, 20:33 • Новости дня
    РСТ оценил новые правила встречи туристов в аэропорту Антальи

    РСТ: Новые правила аэропорта Антальи упорядочили встречу туристов

    Tекст: Вера Басилая

    Введение специальных стоек для туроператоров в аэропорту Антальи позволило избавиться от неразберихи при встрече отдыхающих, создав упорядоченную зону приема, заявил стратегический аналитик, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов.

    По словам Абасова, новые правила встречи организованных групп в аэропорту Антальи создали в терминале порядок, избавив пассажиров от хаоса табличек и неофициальных перехватов, передает канал «360».

    За каждой из этих стоек закреплено по девять турагентств, а буквенное обозначение нужной стойки отдыхающим будут сообщать еще до вылета.

    «Для большинства организованных туристов такой шаг должен сделать прилет спокойнее и понятнее, сохранив при этом привычную поддержку на месте», – отметил Абасов.

    При этом эксперт указал на единственное неудобство для операторов: ограничение вместимости информационных панелей. На них можно разместить всего 54 фамилии пассажиров, то есть по шесть для каждой принимающей компании. Это может привести к очередям при одновременном прибытии нескольких крупных рейсов с клиентами агентств, работающих за одной стойкой.

    В таких условиях сотрудникам турфирм придется работать интенсивнее. Представитель РСТ считает, что в первые дни возможны накладки, но со временем система будет обкатана и процесс станет привычным.

    Накануне власти турецкого курорта Анталья запретили встречать прибывающих путешественников с фирменными табличками.



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    1 августа 2026, 15:05 • Новости дня
    Премьер Таиланда заявил о неизбежности сурового наказания убийц россиян

    Премьер Таиланда исключил смягчение приговора виновным в убийстве россиян

    Tекст: Мария Иванова

    Виновные в жестокой расправе над российскими туристами в Паттайе проведут весь судебный процесс под стражей без права на освобождение под залог, заявил премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун.

    Глава правительства Таиланда Анутхин Чанвиракун пообещал добиться максимальной строгости закона для виновных, передает РИА «Новости».

    Политик подчеркнул полное отсутствие шансов на снисхождение для преступников.

    «Они точно не получат возможности временно освободиться под залог на период судебного процесса. Следствие сделает все возможное, чтобы не оставить им никаких юридических возможностей для смягчения наказания», – сказал премьер.

    По словам чиновника, власти сформируют специальные следственные группы для тщательной проверки улик и свидетельских показаний. Подобные меры позволят избежать малейших технических ошибок при составлении обвинительного заключения. Руководство местной полиции заверило министра в успешном исходе резонансного дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принес публичные извинения в связи с убийством российских туристов.

    Посол России Евгений Томихин сообщил о задержании подозреваемых в преступлении.

    Местные жители потребовали смертной казни для виновных в жестокой расправе.

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    1 августа 2026, 14:29 • Новости дня
    Психолог заявил о росте лудомании среди детей в России

    Психолог Автомонов заявил о росте лудомании среди детей в России

    Tекст: Вера Басилая

    Российские подростки все чаще тратят сотни тысяч рублей на виртуальные лутбоксы, превращая увлечение видеоиграми в опасную форму азартной зависимости, заявили психологи.

    В России стремительно набирает популярность детская лудомания, связанная с тратами на внутриигровые предметы, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Shot . Подростки расходуют крупные суммы на лутбоксы, пытаясь получить редкие виртуальные вещи случайным образом, что по механике напоминает игровые автоматы.

    Психологи приравнивают покупку таких кейсов к новой форме азартных игр. Клинический психолог Денис Автомонов подчеркивает, что мальчики особенно подвержены подобным механикам.

    «Постоянное ожидание крупного выигрыша формирует у детей азартное поведение, схожее с поведением людей, регулярно играющих в казино или делающих ставки», – отмечает эксперт.

    По оценкам специалистов, игровой зависимостью страдают до 12,3% подростков в мире. Первым тревожным сигналом становится пропажа денег из дома. В таких ситуациях психологи советуют начать с разговора, а при необходимости обращаться за лечением, стоимость которого может достигать 900 тыс. рублей.

    Месяцем ранее исследователи зафиксировали регулярные траты на видеоигры у детей каждого четвертого опрошенного родителя.

    Весной эксперты МВД предупредили об опасности развития лудомании из-за покупки виртуальных предметов со случайной наградой.

    В интернете злоумышленники активно выманивают у несовершеннолетних геймеров данные родительских банковских карт в обмен на игровые призы.

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    2 августа 2026, 11:43 • Новости дня
    СК сообщил об исчезновении подростка в реке в Бурятии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Семнадцатилетнего подростка, которого ищут спасатели на реке Хилок в Республике Бурятия, унесло течением во время купания. Следователи проводят доследственную проверку, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

    Следственный комитет начал доследственную проверку по факту исчезновения несовершеннолетнего, передает ТАСС. Трагедия произошла 1 августа, когда двое друзей решили искупаться в реке и отплыли слишком далеко от берега.

    «По предварительным данным, 1 августа 17-летний подросток с другом во время купания в реке отплыли от берега, оказались в глубоком месте и стали тонуть. Одного из тонущих спас приятель, который умел хорошо плавать и находился неподалеку. Второго подростка подхватило течение, и он скрылся под водой», – рассказали в региональном управлении МЧС.

    Сейчас к поискам пропавшего привлечены водолазы, спасательные службы, сотрудники полиции и волонтеры из числа местных жителей. В следственном управлении СК по республике подтвердили организацию масштабных поисковых мероприятий в рамках проводимой проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля водолазы нашли тело унесенного течением реки шестнадцатилетнего подростка в Томске.

    Несколькими днями ранее правоохранители обнаружили в кузбасской реке погибшую девятилетнюю девочку.

    Перед началом летних каникул спасатели назвали самостоятельное купание в водоемах наибольшей угрозой для несовершеннолетних.

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    2 августа 2026, 22:45 • Новости дня
    Львова-Белова назвала удар ВСУ по белгородской детской площадке терактом

    Tекст: Антон Антонов

    ВСУ совершили очередной террористический акт, атаковав детскую площадку в Белгородской области, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

    «Очередной бесчеловечный террористический акт со стороны киевского режима. В Белгородской области в результате атаки ВСУ рядом с детской площадкой в селе Принцевка погибла 13-летняя девочка. От всей души соболезную родным», – заявила Львова-Белова в «Максе».

    В результате удара пострадали еще две девочки, девяти и семи лет. С множественными осколочными ранениями их доставили в районную больницу. Врачи оценивают состояние пациенток как средней степени тяжести и оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

    Председатель Фонда защиты детей добавила, что находится на постоянной связи с региональным детским омбудсменом Галиной Пятых. Она пожелала скорейшего выздоровления раненым и выразила поддержку их близким.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Принцевка Белгородской области при ударе украинского беспилотника по детской площадке погиб ребенок.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал убийства детей страшным военным преступлением.

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    1 августа 2026, 14:25 • Новости дня
    Пятилетний мальчик погиб после падения из окна пятого этажа в Югре

    Tекст: Вера Басилая

    Пятилетний мальчик погиб, выпав из окна пятого этажа многоквартирного дома в Радужном в Ханты-Мансийском автономном округе, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

    Инцидент произошел в пятницу в шестом микрорайоне города Радужный. Пятилетний мальчик выпал из окна пятого этажа и получил тяжелые травмы, передает РИА «Новости».

    Пострадавшего оперативно доставили в больницу, однако врачам не удалось его спасти. «От полученных травм ребенок скончался в медицинском учреждении. В целях установления всех обстоятельств... возбуждено уголовное дело по части первой статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

    Прокуратура региона взяла ход расследования этого уголовного дела под строгий контроль.

    В июле прохожие в Калининграде поймали падающего из окна четвертого этажа двухлетнего мальчика.

    В конце июня на северо-востоке Москвы пятилетняя девочка погибла в результате падения с седьмого этажа.

    В апреле следователи в Екатеринбурге возбудили уголовное дело после смертельного падения шестилетней девочки из окна многоэтажки.

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    3 августа 2026, 09:11 • Новости дня
    МИД Таиланда признал удар по имиджу страны из-за убийства россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Таиланд признает удар по имиджу страны как туристического направления в связи с убийством двух россиян в Паттайе, заявил министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу.

    По словам Пхуангкеткеу, Таиланд осознает негативные последствия трагедии для туристической привлекательности государства, передает ТАСС.

    «Это было шоком для каждого тайца, особенно учитывая, что жертвами преступления стали двое молодых людей», – заявил Пхуангкеткеу.

    Министр добавил, что глава правительства поручил полиции найти виновных и принять дополнительные меры для защиты иностранцев. По его словам, власти обязаны доказать готовность обеспечить безопасность гостей страны.

    Напомним, 31 июля правоохранители задержали двоих подозреваемых в возрасте 43 и 39 лет. Мужчины признались в расправе над 22-летней Дианой Назимовой и ее 17-летним братом Романом ради завладения мотоциклом. Тела убитых туристов преступники спрятали в лесу на юге Паттайи.

    Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун публично извинился за убийство брата и сестры из России.

    Подозреваемые уже признались в жестокой расправе над пропавшими братом и сестрой, а посольство России выразило надежду на справедливое наказание виновных.

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    3 августа 2026, 04:54 • Новости дня
    Жертвами столкновения двух автомобилей Lada в Дагестане стали три человека

    Tекст: Антон Антонов

    В Хасавюртовском районе Дагестана в результате столкновения легковых автомобилей Lada Largus и Lada Priora три человека погибли, еще трое, в том числе двое детей, госпитализированы, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

    ДТП произошло близ населенного пункта Баматюрт. В результате ДТП Lada Priora загорелась. К ликвидации последствий аварии привлекли 18 человек и пять единиц техники, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Магарамкентском районе Дагестана при столкновении автомобилей Lada Priora и Lada Granta погибли пять человек.

    В Буйнакском районе республики при столкновении Mitsubishi Pajero и Lada Granta погибли мужчина и трехлетний ребенок.

    На трассе Буйнакск – Гуниб вблизи села Временный при столкновении грузового автомобиля «Урал» и легковушки Lada Vesta погибли два человека и пострадали девять.

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    3 августа 2026, 22:29 • Новости дня
    Эксперт: Россия создает новые возможности для раскрытия талантов школьников

    Эксперт Майоров: Конкурс «Большая перемена» стал частью системы поиска и развития талантов в России

    Эксперт: Россия создает новые возможности для раскрытия талантов школьников
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия создает новые возможности для школьников, которые стремятся развиваться, искать свое призвание и воплощать собственные идеи. Одним из таких инструментов стал конкурс «Большая перемена», превратившийся в важный элемент системы поддержки талантливой молодежи, сказал газете ВЗГЛЯД член научно-методического совета РДДМ «Движение первых» Арсений Майоров. В понедельник Владимир Путин принял участие в Красноярске в церемония закрытия финала конкурса «Большая перемена».

    «Конкурс «Большая перемена» сегодня является важнейшим элементом государственной системы профориентации. Масштаб проекта впечатляет: за годы его проведения в испытаниях приняли участие более 7 млн человек», – сказал Арсений Майоров, член научно-методического совета РДДМ «Движение первых».

    По словам эксперта, в седьмом сезоне конкурс вошел в структуру национального проекта «Молодежь и дети», а также стал частью линейки президентской платформы «Россия – страна возможностей». «За это время проект превратился в полноценную среду, где школьники могут проявить свои способности и найти себя за пределами привычной учебной программы», – отметил он.

    Одной из ключевых особенностей «Большой перемены» является ориентация на развитие навыков, которые востребованы в XXI веке: умения работать в команде, творчески подходить к решению задач и брать на себя ответственность. При этом задания для участников разрабатываются при участии ведущих отечественных компаний и корпораций, что позволяет школьникам лучше понять требования современного рынка труда и подготовиться к будущему профессиональному пути, подчеркнул собеседник.

    Именно раскрытие потенциала каждого ребенка, поиск своего призвания и создание условий для самореализации молодых людей остаются одной из важнейших задач государственной молодежной политики. Для ребят, которые стремятся развиваться, пробовать себя в новых сферах и идти к большим целям, создаются дополнительные возможности для раскрытия талантов.

    Отдельным стимулом для участия становится и система наград конкурса. Так, 300 победителей финала получают возможность отправиться в просветительское путешествие по России, а педагоги-наставники лучших участников – премию в размере 100 тыс. рублей.

    При этом для многих победителей особое значение приобрел не только конкурс, но и возможность личного общения с главой государства. Президент воспринимается ими как авторитетный собеседник и символ страны, с которым можно поделиться идеями, рассказать о собственных проектах и достижениях, а также получить напутствие.

    «В этом контексте личное внимание Владимира Путина к конкурсу имеет большое смысловое и стратегическое значение. Президент подчеркивает, что поддержка детей и молодежи, создание условий для раскрытия их талантов являются одним из приоритетов государства», – заявил Майоров.

    «Глава государства понимает, что нынешнее поколение школьников в будущем будет определять развитие страны. Поэтому возможность личного общения с президентом становится для ребят важным признанием их достижений и усилий.

    Такой прямой диалог помогает им осознать свою роль в будущем России», – заключил эксперт.

    В понедельник в Красноярске прошла церемония закрытия финала конкурса «Большая перемена» с участием Путина. В начале мероприятия президент вышел на сцену и обменялся футбольными пасами с одним из юных соведущих церемонии Денисом, после чего обратился к участникам конкурса и гостям события.

    «Приятно очень встретиться с теми, кто проявил себя самым лучшим образом в поиске себя самого и своего дела в будущей жизни, в будущем России. Мне очень приятно видеть здесь молодых людей, подростков, креативных детей, которые ищут себя и смотрят в будущее», – поприветствовал школьников президент.

    Глава государства отметил, что за время конкурса в нем приняли участие более 7 млн человек. «Многие из них стали студентами ведущих вузов, высших учебных заведений страны. Некоторые занялись своим собственным творчеством, открыли свои сайты, платформы, работают в искусстве, причем работают успешно, удачно», – отметил президент.

    После завершения церемонии российский лидер пообщался с детьми. «А что для вас победа, может быть не в спорте, а в других сферах, и как вы себя на нее настраиваете?» – спросил президента семиклассник Вячеслав Казекин, участник конкурса из Бурятии. «Победа – это когда преодолеваешь самого себя. Это самая большая победа», – ответил Путин.

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