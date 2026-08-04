Мишустин: Власти продолжат поддержку туристической отрасли Крыма

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по развитию туристической отрасли в Горно-Алтайске заявил, что правительство продолжит поддерживать туризм в Крыму и Севастополе, передает РИА «Новости».

«Отдельно хочу остановиться на ситуации с туризмом на Крымском полуострове. Организациям этой отрасли в Крыму и Севастополе в этом году пришлось непросто», – отметил председатель правительства.

Он напомнил, что кабмин уже направил 4,3 млрд рублей на поддержку профильных организаций на полуострове для сохранения рабочих коллективов и продолжения ведения бизнеса.

Мишустин также выразил благодарность предпринимателям и жителям Крыма за проявленную ответственность и оказание посильной помощи туристам в трудный момент.

Ранее президент Владимир Путин отмечал, что действия ВСУ против российского энергетического сектора связаны с попытками сорвать курортный сезон на юге страны.

Напомним, правительство подготовило программу поддержки туристического бизнеса в Крыму.

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский исключил влияние дефицита бензина на турпоток.

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