  • Новость часаФСБ: Диверсанты готовили теракты на критической инфраструктуре Крыма
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    4 августа 2026, 08:27 • Новости дня

    Мишустин: Власти продолжат поддержку туристической отрасли Крыма

    Tекст: Вера Басилая

    Российские власти продолжат оказывать поддержку туристической отрасли на полуострове Крым, которой пришлось столкнуться с трудностями в текущем году, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по развитию туристической отрасли в Горно-Алтайске заявил, что правительство продолжит поддерживать туризм в Крыму и Севастополе, передает РИА «Новости».

    «Отдельно хочу остановиться на ситуации с туризмом на Крымском полуострове. Организациям этой отрасли в Крыму и Севастополе в этом году пришлось непросто», – отметил председатель правительства.

    Он напомнил, что кабмин уже направил 4,3 млрд рублей на поддержку профильных организаций на полуострове для сохранения рабочих коллективов и продолжения ведения бизнеса.

    Мишустин также выразил благодарность предпринимателям и жителям Крыма за проявленную ответственность и оказание посильной помощи туристам в трудный момент.

    Ранее президент Владимир Путин отмечал, что действия ВСУ против российского энергетического сектора связаны с попытками сорвать курортный сезон на юге страны.

    Напомним, правительство подготовило программу поддержки туристического бизнеса в Крыму.

    Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский исключил влияние дефицита бензина на турпоток.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал экстренные шаги для нормализации поставок горючего на полуостров.

    3 августа 2026, 09:35 • Новости дня
    В Крыму трое мирных жителей погибли при ночной атаке ВСУ
    В Крыму трое мирных жителей погибли при ночной атаке ВСУ
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе атаки украинских боевиков на Крымский полуостров в ночь на понедельник погибли три человека, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

    «Враг предпринял очередную ночную атаку на Республику Крым. К сожалению, есть жертвы: погибли трое мирных граждан, два человека получили ранения», – указал Аксенов в Max.

    Глава республики пожелал скорейшего выздоровления двоим пострадавшим и подчеркнул, что местные власти обязательно окажут необходимую помощь семьям, не оставив жителей без поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские средства противовоздушной обороны перехватили 635 украинских дронов над регионами страны.

    Месяцем ранее в ходе налета беспилотников на Керчь погибла местная жительница.

    В начале июня жертвами удара по нежилым объектам Симферополя стали три человека.

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    1 августа 2026, 15:01 • Новости дня
    Константинов назвал слова Зеленского о Крыме мышлением негодяя

    Константинов обвинил Зеленского в спекуляциях на теме принадлежности Крыма

    Константинов назвал слова Зеленского о Крыме мышлением негодяя
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает спекулировать на теме Крыма, это мышление негодяя, наплевавшего на права крымского народа, террориста и человека войны, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    Константинов подверг критике высказывания Владимира Зеленского о статусе полуострова, передает РИА «Новости».

    Поводом стало интервью Зеленского телеканалу Fox News, в котором он признал отсутствие конкретных планов по возвращению Крыма из-за риска масштабных потерь, но продолжил называть его украинской территорией.

    «Зеленский продолжает спекулировать на теме Крыма. Это мышление негодяя, наплевавшего на права крымского народа, террориста и человека войны», – заявил Константинов. Он подчеркнул, что полуостров является исконно русской землей.

    Константинов добавил, что при знании истории украинский лидер постеснялся бы поднимать этот вопрос. По мнению главы парламента, все подобные заявления продиктованы исключительно военным восприятием реальности, а мирное урегулирование Киеву совершенно не нужно.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил об отсутствии темы Крыма на текущих мирных переговорах.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал фашизмом прошлые высказывания украинского лидера о жителях полуострова.

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет счел претензии Киева на Крым парадоксальными.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    1 августа 2026, 21:47 • Новости дня
    Премьер Таиланда объяснил жестокие убийства россиян

    Власти Таиланда назвали экспатов главными жертвами тяжких преступлений

    Tекст: Мария Иванова

    Постоянно проживающие в королевстве иностранцы гибнут от рук преступников значительно чаще туристов из-за привычки выбирать уединенные районы вдали от охраняемых курортных зон, заявил премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун.

    Глава правительства Таиланда Анутхин Чанвиракун прокомментировал гибель граждан РФ в районе Паттайи, передает РИА «Новости».

    С начала 2026 года в местечке Хуай Яй произошли два жестоких преступления. В январе убили 30-летнего Михаила Емельянова, а в июле тайцы расправились с молодыми братом и сестрой Назимовыми.

    «Оба этих преступления вызвали возмущение по всему Таиланду, а убийство молодых россиян еще и совершено тайцами, так что, кроме того, что это страшная трагедия, это еще и страшный позор для Таиланда. Мы отдаем себе в этом отчет. Следствие и суд в обоих случаях тщательно разберутся в причинах, которые привели к этим преступлениям, чтобы исключить вероятность повторения таких трагедий в будущем», – подчеркнул премьер.

    Чанвиракун добавил, что тяжкие правонарушения в отношении иностранцев в королевстве случаются редко. Однако их жертвами обычно становятся экспаты, которые покидают безопасные курортные зоны. Они выбирают для жизни отдаленные районы, привлекающие преступников своей безлюдностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принес публичные извинения в связи с убийством двух российских граждан.

    Задержанные местные жители признались в жестокой расправе над братом и сестрой Назимовыми. Злоумышленники намеревались похитить мотоцикл убитых туристов.

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    1 августа 2026, 11:33 • Новости дня
    Премьер Таиланда извинился за убийство россиян в Паттайе

    Премьер Таиланда принес извинения за жестокое убийство брата и сестры из России

    Tекст: Мария Иванова

    Глава тайского правительства Анутхин Чанвиракун лично посетил место преступления в Паттайе и пообещал обеспечить безопасность всех иностранных туристов.

    Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принес публичные извинения в связи с убийством двух российских граждан, брата и сестры Назимовых, передает РИА «Новости».

    Политик лично прибыл в Паттайю, где осмотрел место трагедии и посетил местный полицейский участок.

    «Мы приносим свои извинения за случившееся», – заявил глава правительства журналистам. Он также заверил, что власти страны предпримут все необходимые меры для гарантии безопасности отдыхающих и не допустят повторения подобных инцидентов в будущем.

    Тела 22-летней Дианы и 17-летнего Романа Назимовых, пропавших ранним утром 26 июля, были обнаружены в лесу. Полицейские эксперты извлекли убитых из могилы метровой глубины, местонахождение которой указали задержанные подозреваемые. Неподалеку был найден закопанный мотоцикл россиян.

    В соседней могиле криминалисты нашли еще три тела – тайских мужчины, женщины и девочки. Все останки направлены в Институт судебно-медицинской экспертизы при центральном полицейском госпитале в Бангкоке.

    Подозреваемые уже признались в жестокой расправе над пропавшими братом и сестрой, а посольство России выразило надежду на справедливое наказание виновных.

    Посол России в Таиланде Евгений Томихин назвал причиной трагедии попытку угона мотоцикла туристов.

    Жители Паттайи потребовали смертной казни для обвиняемых.

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    4 августа 2026, 10:06 • Новости дня
    ФСБ: Диверсанты готовили теракты на критической инфраструктуре Крыма

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Задержанные спецслужбами за подготовку покушения на главу одного из новых регионов жители Севастополя также собирались устроить теракт на критической инфраструктуре Крымского полуострова, сообщили в ФСБ.

    «После обучения обращению с самодельным взрывным устройством куратор поручил задержанным совершить террористические акты на объектах критически важной инфраструктуры региона», – отметили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Кроме того, агенты на первоначальном этапе они собирали разведывательную информацию о российских войсках в Крыму.

    Ранее во вторник ФСБ сообщила, что предотвращен теракт против руководителя одного из новых российских регионов. Его готовили двое жителей Севастополя.

    Месяцем ранее сотрудники ФСБ арестовали двух россиян за передачу военной информации украинской разведке.

    В начале июля задержанный диверсант признался в подготовке подрыва железнодорожных путей в Крыму.

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    1 августа 2026, 20:33 • Новости дня
    РСТ оценил новые правила встречи туристов в аэропорту Антальи

    РСТ: Новые правила аэропорта Антальи упорядочили встречу туристов

    Tекст: Вера Басилая

    Введение специальных стоек для туроператоров в аэропорту Антальи позволило избавиться от неразберихи при встрече отдыхающих, создав упорядоченную зону приема, заявил стратегический аналитик, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов.

    По словам Абасова, новые правила встречи организованных групп в аэропорту Антальи создали в терминале порядок, избавив пассажиров от хаоса табличек и неофициальных перехватов, передает канал «360».

    За каждой из этих стоек закреплено по девять турагентств, а буквенное обозначение нужной стойки отдыхающим будут сообщать еще до вылета.

    «Для большинства организованных туристов такой шаг должен сделать прилет спокойнее и понятнее, сохранив при этом привычную поддержку на месте», – отметил Абасов.

    При этом эксперт указал на единственное неудобство для операторов: ограничение вместимости информационных панелей. На них можно разместить всего 54 фамилии пассажиров, то есть по шесть для каждой принимающей компании. Это может привести к очередям при одновременном прибытии нескольких крупных рейсов с клиентами агентств, работающих за одной стойкой.

    В таких условиях сотрудникам турфирм придется работать интенсивнее. Представитель РСТ считает, что в первые дни возможны накладки, но со временем система будет обкатана и процесс станет привычным.

    Накануне власти турецкого курорта Анталья запретили встречать прибывающих путешественников с фирменными табличками.



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    1 августа 2026, 15:05 • Новости дня
    Премьер Таиланда заявил о неизбежности сурового наказания убийц россиян

    Премьер Таиланда исключил смягчение приговора виновным в убийстве россиян

    Tекст: Мария Иванова

    Виновные в жестокой расправе над российскими туристами в Паттайе проведут весь судебный процесс под стражей без права на освобождение под залог, заявил премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун.

    Глава правительства Таиланда Анутхин Чанвиракун пообещал добиться максимальной строгости закона для виновных, передает РИА «Новости».

    Политик подчеркнул полное отсутствие шансов на снисхождение для преступников.

    «Они точно не получат возможности временно освободиться под залог на период судебного процесса. Следствие сделает все возможное, чтобы не оставить им никаких юридических возможностей для смягчения наказания», – сказал премьер.

    По словам чиновника, власти сформируют специальные следственные группы для тщательной проверки улик и свидетельских показаний. Подобные меры позволят избежать малейших технических ошибок при составлении обвинительного заключения. Руководство местной полиции заверило министра в успешном исходе резонансного дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принес публичные извинения в связи с убийством российских туристов.

    Посол России Евгений Томихин сообщил о задержании подозреваемых в преступлении.

    Местные жители потребовали смертной казни для виновных в жестокой расправе.

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    3 августа 2026, 13:55 • Новости дня
    Число жертв атаки в Крыму выросло до четырех человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество погибших в результате атаки украинских боевиков в Крыму возросло до четырех человек, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

    «По уточненной информации, в результате ночного удара по Крыму погиб еще один человек», – указал Аксенов в Max.

    Ранее Аксенов сообщал о трех погибших.

    В конце июля жертвами удара ВСУ стали еще два человека.

    Неделей ранее при обстреле региона скончались двое местных жителей.

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    3 августа 2026, 09:11 • Новости дня
    МИД Таиланда признал удар по имиджу страны из-за убийства россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Таиланд признает удар по имиджу страны как туристического направления в связи с убийством двух россиян в Паттайе, заявил министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу.

    По словам Пхуангкеткеу, Таиланд осознает негативные последствия трагедии для туристической привлекательности государства, передает ТАСС.

    «Это было шоком для каждого тайца, особенно учитывая, что жертвами преступления стали двое молодых людей», – заявил Пхуангкеткеу.

    Министр добавил, что глава правительства поручил полиции найти виновных и принять дополнительные меры для защиты иностранцев. По его словам, власти обязаны доказать готовность обеспечить безопасность гостей страны.

    Напомним, 31 июля правоохранители задержали двоих подозреваемых в возрасте 43 и 39 лет. Мужчины признались в расправе над 22-летней Дианой Назимовой и ее 17-летним братом Романом ради завладения мотоциклом. Тела убитых туристов преступники спрятали в лесу на юге Паттайи.

    Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун публично извинился за убийство брата и сестры из России.

    Подозреваемые уже признались в жестокой расправе над пропавшими братом и сестрой, а посольство России выразило надежду на справедливое наказание виновных.

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    3 августа 2026, 08:41 • Новости дня
    Турчак: Земельная амнистия вывела туризм на Алтае из тени

    Tекст: Вера Басилая

    Земельная амнистия позволила вывести сферу туризма из тени в Республике Алтай, налоговые поступления выросли в полтора раза по итогам прошлого года, заявил глава региона Андрей Турчак.

    По словам Турчака, Республика Алтай значительно нарастила экономические показатели благодаря обелению туристической отрасли, передает РИА «Новости».

    На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным руководитель региона Андрей Турчак заявил: «Для республики земля – это один из острейших вопросов: дефицит участков, спекуляция, значительный объем «серого» рынка».

    Политик добавил, что количество легальных баз отдыха выросло со 168 до 1600 объектов. Кроме того, властям удалось вернуть в собственность более 5,5 тыс. гектаров ценных участков, ранее переданных недобросовестным инвесторам. В Горно-Алтайске на маршруты вышли 28 новых автобусов, приобретенных за счет местных средств.

    Также в регионе успешно решается проблема долгостроев. В прошлом году открылись пять женских консультаций и шесть фельдшерско-акушерских пунктов, а общая смертность снизилась на 8%. До конца текущего года планируется сдать еще семь медицинских объектов и завершить ремонт двух районных больниц.

    В июле прошлого года председатель правительства Михаил Мишустин отметил растущий интерес туристов к Республике Алтай.

    В мае текущего года президент России Владимир Путин подписал закон о создании игорной зоны на территории данного региона.

    Месяцем позже Путин направил поздравительную телеграмму жителям по случаю 35-летия образования республики.

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    4 августа 2026, 08:19 • Новости дня
    Мишустин заявил о росте числа китайских туристов в России

    Мишустин: Турпоток из Китая увеличился благодаря безвизовому режиму

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил об увеличении количества китайских туристов в России благодаря решению о взаимной отмене туристических виз.

    Председатель правительства Михаил Мишустин на совещании в Горно-Алтайске рассказал о развитии индустрии гостеприимства, передает РИА «Новости».

    «Существенно больше стало и гостей из Китая, благодаря введенному безвизовому режиму», – сказал Мишустин.

    Глава кабмина отметил, что за шесть месяцев текущего года по стране совершено свыше 43 млн поездок. Иностранцы составили более трех миллионов от этого числа. Росту способствовало взаимное продление безвизового режима с Китаем до конца 2027 года.

    Кроме того, власти упростили процедуру заселения в гостиницы. С марта граждане могут использовать национальный мессенджер «Макс» для регистрации почти в 200 отелях на территории 40 регионов. Также разрешено предъявлять военный билет, водительские права или загранпаспорт.

    В прошлом месяце президент Владимир Путин продлил безвизовый режим для граждан Китая до конца 2027 года.

    В декабре прошлого года глава государства отменил визы для китайских туристов.

    Ассоциация туроператоров России спрогнозировала рост турпотока из КНР на 30%.

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    4 августа 2026, 09:17 • Новости дня
    Минтранс сообщил о подготовке полетов тайских авиакомпаний в Россию

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти России и Таиланда ведут активную работу по организации прямых рейсов тайских авиакомпаний на территорию РФ, сообщил Минтранс.

    Соответствующие планы обсуждались на встрече министра транспорта России Андрея Никитина с тайским коллегой Пхипхатом Ратчакитпраканом, передает РИА «Новости».

    Переговоры прошли в Москве, стороны затронули вопросы расширения авиасообщения между странами.

    «Еженедельно четыре российские авиакомпании выполняют 102 рейса в Таиланд по 20 маршрутам. За первое полугодие 2026 года перевезено свыше 1,5 млн пассажиров. Ведется работа над началом полетов авиакомпаний Таиланда», – отметили в российском ведомстве по итогам встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России допустили рост числа рейсов иностранных авиакомпаний.

    Летом текущего года россияне получили возможность летать прямыми рейсами в 35 стран.

    По итогам прошлого года Таиланд посетили более 1,8 млн отечественных туристов.

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    4 августа 2026, 08:53 • Новости дня
    Мишустин призвал развивать в России патриотический туризм

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Михаил Мишустин выступил за увеличение туристических поездок молодежи и участников спецоперации к памятным местам России.

    Премьер-министр Михаил Мишустин провел в Горно-Алтайске совещание по развитию туристической отрасли, передает РИА «Новости». Он призвал активнее развивать патриотический туризм в стране.

    «Хочу, конечно, также отметить патриотический туризм. Сегодня как раз общались с коллегами по поводу того, чтобы как можно больше ребят вместе, с участниками специальной военной операции, с теми, кто на сегодняшний день развивает это направление, могли посещать места нашей родины», – заявил председатель правительства.

    Вопросы развития этого направления будут дополнительно обсуждаться в Москве после завершения поездки премьера по регионам Дальнего Востока и Сибири. Кроме того, глава кабмина предложил создать специальный туристический поисковик.

    По словам Мишустина, это должно быть удобное приложение, помогающее путешественникам быстро находить интересные исторические места и выстраивать к ним маршруты. Премьер обратил внимание, что сейчас туристам зачастую сложно получить информацию о достопримечательностях, несмотря на наличие профильных порталов.

    Ранее на совещании в Горно-Алтайске Мишустин пообещал продолжить поддержку туристической отрасли Крыма.

    Мишустин отметил рост числа китайских гостей благодаря безвизовому режиму.

    Днем ранее руководитель Республики Алтай Андрей Турчак рассказал об обелении местной сферы гостеприимства за счет земельной амнистии.

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    4 августа 2026, 08:40 • Новости дня
    Власти выделили 3 млрд рублей на отдых детей участников спецоперации

    Мишустин: Правительство направило 3 млрд рублей на отдых детей участников СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство дополнительно направило 3 млрд рублей на организацию летнего отдыха для детей участников СВО, из многодетных семей и семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Российское правительство дополнительно выделило 3 млрд рублей на организацию летнего отдыха для детей бойцов спецоперации, передает РИА «Новости».

    Средства также предназначены для поддержки ребят из многодетных семей и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Они отправятся в детские оздоровительные организации Краснодарского края.

    «Это коснется 40 тыс. ребят», – заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

    Глава кабинета министров добавил, что в стране активно развиваются различные программы молодежного туризма. Их главная задача заключается в помощи подрастающему поколению лучше узнать родину, получить новые знания и найти профессиональные ориентиры.

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу о дополнительном финансировании путевок для детей бойцов спецоперации.

    В текущем году возможность отдохнуть в профильных санаториях получат более пяти миллионов школьников.

    В российских детских лагерях внедрили единую программу воспитательной работы.

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    4 августа 2026, 10:26 • Новости дня
    Мишустин поручил устранить «неразбериху» с профстандартами в сфере туризма

    Мишустин потребовал навести порядок с профстандартами в туристической отрасли

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Михаил Мишустин указал на необходимость называть профессии своими именами и готовить специалистов с практическими навыками, а не только теоретиков сервиса.

    На совещании по туризму глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что высшие учебные заведения выпускают преимущественно теоретиков, которым не хватает практических навыков, передает ТАСС.

    По словам министра, выпускники обладают хорошими знаниями истории туризма, однако испытывают трудности с ориентацией в реальных системах. Фальков также указал на проблему подготовки шеф-поваров по направлению «менеджмент». Для решения этого вопроса планируется введение новой специальности.

    «Хотел бы, чтобы мы учли предложение министерства науки и высшего образования о стандартах. Конечно, вот эти все неразберихи с менеджерами в виде шеф-поваров и так далее – надо называть вещи своими именами», – подчеркнул Мишустин.

    Премьер добавил, что профессионалов следует называть соответствующей профессией, и напомнил о важности реализации мероприятий по повышению квалификации преподавателей в рамках профильного национального проекта.

    Ранее Мишустин призвал активнее развивать патриотический туризм в стране.

    Глава Минобрнауки Валерий Фальков анонсировал полный переход российских вузов на обновленную систему подготовки студентов к 2030 году.

    До этого Мишустин потребовал ускорить отказ от западных образовательных стандартов.

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