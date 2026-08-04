Роскачество: Для защиты детей необходим родительский контроль на смартфоне

Tекст: Алексей Дегтярёв

Родителям следует заблокировать нежелательные вызовы и запретить установку приложений из непроверенных источников на смартфонах своих детей, сообщили в Роскачестве, передает РИА «Новости».

«Современные смартфоны уже имеют встроенные инструменты защиты, которые помогут оградить ребенка от нежелательных контактов и мошеннических схем», – заявили в пресс-службе организации.

Эксперты советуют активировать родительский контроль в магазинах приложений Google Play или App Store. Это позволит предотвратить несанкционированное скачивание программ и покупки в играх. Также следует ограничить доступ приложений к контактам, фотографиям и геолокации.

В случае, если ребенок уже стал жертвой злоумышленников, необходимо оперативно заблокировать банковские карты и сохранить все доказательства: скриншоты переписок, номера телефонов и суммы переводов.

После этого следует обратиться в полицию. В Роскачестве подчеркнули важность спокойного разговора с ребенком без обвинений, чтобы сохранить доверительные отношения.

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