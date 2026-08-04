Вован и Лексус раскрыли, как Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений

Вован и Лексус: Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений

Tекст: Вера Басилая

Меркель в беседе с Вованом и Лексусом подтвердила, что мирные договоренности использовались исключительно для вооружения Украины, передает РИА «Новости». Подготовка к беседе заняла несколько недель и включала длительную переписку с окружением политика.

«Мы связывались с ее офисом. Люди порой ошибочно думают, что достаточно куда-то позвонить и сказать: "Гутен таг, фрау Меркель, как поживаете?"», – поделились пранкеры. Разговор велся от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов).

Меркель, по словам пранкеров, предоставила своего переводчика и просила сохранить беседу в тайне. Она подтвердила, что Минские соглашения были необходимы для того, чтобы обмануть Россию и дать Украине время на наращивание военной мощи. Напомним, что Минск был площадкой для мирных переговоров в период конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год.

Ранее пранкеры Вован и Лексус рассказали об истории своего увлечения телефонными розыгрышами.

Политолог Станислав Ткаченко напомнил о недоверии Москвы к Ангеле Меркель из-за обмана российской стороны в 2015 году.

Президент России Владимир Путин указал на использование западными странами дипломатических договоренностей для усиления военного потенциала Киева.