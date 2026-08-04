Пассажирский самолет вернулся в аэропорт Якутска из-за неисправности

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел утром во вторник, на борту воздушного судна находились 32 пассажира и четыре члена экипажа, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Решение о возврате в аэропорт приняли по причине технической неисправности.

Посадка прошла в штатном режиме, в результате происшествия никто не пострадал. Проводится доследственная проверка по факту случившегося.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре добавили, что самолет Bombardier, выполнявший рейс авиакомпании «Полярные авиалинии», не получил повреждений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае самолет Ан-2 с восемью пассажирами на борту совершил аварийную посадку в лесу на территории Якутии.

В апреле летевший из Хабаровска в Охотск пассажирский лайнер вернулся в аэропорт вылета из-за потенциальной технической неисправности.

В прошлом году самолет Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» экстренно сел в Якутске с одним работающим двигателем.