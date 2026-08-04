США ввели санкции против двух управлений Минобороны России

Tекст: Катерина Туманова

Вашингтон применил новые ограничительные меры в отношении российских военных и коммерческих структур, передает ТАСС со ссылкой на Госдепартамент США.

«24 июля 2026 года правительство США приняло меры против иностранных лиц, предусмотренные <…> законом о нераспространении [ОМУ] в отношении Ирана», – КНДР и Сирии, отмечается в документе.

Под санкции попали Сухопутные войска, Главное ракетно-артиллерийское управление и Управление перспективных межвидовых исследований Минобороны.

В список также включены 1061-й центр материально-технического обеспечения, две компании и пять физических лиц. Американские власти обвиняют их в передаче запрещенных технологий Ирану, Сирии и Северной Корее.

Ограничения подразумевают полный запрет на закупку товаров и услуг у фигурантов списка. Американским ведомствам запрещено оказывать им любую поддержку или выдавать лицензии.

Данные меры вводятся на два года с возможностью исключений по решению американского руководства.



