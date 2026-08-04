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    4 августа 2026, 03:50 • Новости дня

    США ввели санкции против двух управлений Минобороны России

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская администрация ограничила работу ряда российских военных структур из-за обвинений в якобы распространении оружия массового уничтожения.

    Вашингтон применил новые ограничительные меры в отношении российских военных и коммерческих структур, передает ТАСС со ссылкой на Госдепартамент США.

    «24 июля 2026 года правительство США приняло меры против иностранных лиц, предусмотренные <…> законом о нераспространении [ОМУ] в отношении Ирана», – КНДР и Сирии, отмечается в документе.

    Под санкции попали Сухопутные войска, Главное ракетно-артиллерийское управление и Управление перспективных межвидовых исследований Минобороны.

    В список также включены 1061-й центр материально-технического обеспечения, две компании и пять физических лиц. Американские власти обвиняют их в передаче запрещенных технологий Ирану, Сирии и Северной Корее.

    Ограничения подразумевают полный запрет на закупку товаров и услуг у фигурантов списка. Американским ведомствам запрещено оказывать им любую поддержку или выдавать лицензии.

    Данные меры вводятся на два года с возможностью исключений по решению американского руководства.


    3 августа 2026, 06:44 • Новости дня
    Северный флот провел учения в Баренцевом море с комбинированным ракетным ударом
    Северный флот провел учения в Баренцевом море с комбинированным ракетным ударом
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Баренцевом море силы Северного флота отработали уничтожение корабельных группировок условного противника комбинированным ракетным ударом с использованием ракет «Калибр», «Вулкан», «Оникс» и «Гранит», сообщили в пресс-службе флота.

    «На Северном флоте состоялось учение разнородных сил по уничтожению корабельных группировок условного противника в акватории Баренцева моря», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    По данным флота, была задействована корабельная ударная группа в составе фрегата «Адмирал Головко» и ракетного крейсера «Маршал Устинов», а также береговой ракетный комплекс «Бастион». Экипаж фрегата выполнил пуск крылатой ракеты «Калибр», экипаж крейсера – ракеты «Вулкан».

    Ракетный дивизион комплекса «Бастион» произвел пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты «Оникс» из позиционного района на полуострове Рыбачий. В развитие удара атомный подводный ракетный крейсер «Орел», находившийся в подводном положении, выполнил стрельбу тремя крылатыми ракетами «Гранит» по той же мишенной позиции.

    В пресс-службе подчеркнули, что район выполнения боевых упражнений был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля разнородные силы Северного флота вышли в акваторию Баренцева моря для учения по поражению корабельных группировок противника.

    В июне атомный подводный ракетный крейсер «Архангельск» в Баренцевом море выполнил пуск крылатой ракеты «Оникс» по морской цели на удалении свыше 200 километров.

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    3 августа 2026, 11:31 • Новости дня
    МИД Ирана заявил о преднамеренном ударе Украины по судну в Каспийском море

    Иран обвинил Украину в преднамеренном ударе по судну в Каспийском море

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана располагают доказательствами того, что атака украинских сил на иранское судно в акватории Каспийского моря была совершена умышленно, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    По словам Багаи, Тегеран обладает доказательствами преднамеренного характера удара Вооруженных сил Украины по иранскому судну в Каспийском море, передает ТАСС.

    «По словам украинских чиновников, этот инцидент был непреднамеренным, но имеющиеся доказательства указывают на то, что нападение было преднамеренным», – заявил дипломат. Багаи добавил, что Тегеран намерен принять все необходимые меры для привлечения Украины к ответственности и предотвращения подобных ситуаций в будущем.

    Инцидент произошел в конце июля, когда Украина нанесла удар по иранскому судну, находившемуся в территориальных водах России в Каспийском море.

    Ранее иранские власти сочли неубедительными оправдания Киева по инциденту в Каспийском море.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о необходимости компенсации ущерба за атаку.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нападение на коммерческий транспорт актом агрессии.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    3 августа 2026, 08:59 • Новости дня
    Саудовский принц отговорил Трампа от военного удара по Ирану

    AP: Саудовская Аравия предостерегла Вашингтон от масштабного удара по Ирану

    Tекст: Мария Иванова

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд убедил Дональда Трампа отказаться от масштабных боевых действий против Тегерана ради стабильности мировой экономики.

    Вашингтон решил отменить запланированный мощный удар по Исламской республике после телефонного разговора американского президента с наследным принцем Саудовской Аравии, передает Associated Press.

    Мухаммед бен Сальман Аль Сауд предупредил американского лидера о негативных последствиях эскалации конфликта для мировой экономики и энергетических рынков.

    В ходе беседы наследный принц отметил, что Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар готовы к возможным ответным действиям Тегерана, однако подчеркнул слабую защищенность Кувейта. По его мнению, дальнейшее обострение ситуации может усугубить положение на нефтяных рынках.

    Один из источников агентства назвал диалог политиков «откровенным и конструктивным». Эта беседа повлияла на решение Трампа возобновить переговоры о прекращении огня. Ранее президент США заявил, что Вашингтон и Тегеран перейдут к обсуждению мирной сделки 3 августа.

    Трамп также сообщил в соцсети Truth Social, что отменил атаку по просьбе Ирана и ряда ближневосточных государств. Стороны уже наметили контуры будущего соглашения, которое должно включать незамедлительное открытие Ормузского пролива и устранение иранской ядерной угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США отказался от военных ударов по Ирану ради быстрого заключения сделки.

    Американский лидер анонсировал старт двусторонних переговоров с Тегераном в понедельник.

    Ранее, в мае, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд попросил главу Белого дома отложить запланированную атаку на Исламскую республику.

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    3 августа 2026, 22:41 • Новости дня
    Иран планировал атаковать три объекта на Украине из-за удара по судну

    Tекст: Вера Басилая

    Иран собирался нанести ответные удары по трем целям на украинской территории из-за атаки на судно в Каспийском море, однако отказался от планов после извинений Киева, сообщил советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи.

    По словам Резаи, власти Ирана отказались от военного ответа после того, как Киев принес официальные извинения за удары по судну в Каспийском море, передает РБК.

    «Мы были готовы атаковать три цели на Украине, но отменили атаку после того, как страна принесла извинения», – заявил политик.

    При этом Резаи подчеркнул, что Украина должна понести ответственность за свои действия.

    Ранее Тегеран планировал нанести ответный удар по украинскому порту из-за гибели своего моряка.

    Иранское руководство потребовало от Киева безоговорочного признания вины за нападение на коммерческое судно.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал атаку Вооруженных сил Украины умышленной.

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    3 августа 2026, 11:54 • Новости дня
    Иран назвал ложными заявления Трампа о переговорах

    Иран опроверг слова Трампа о переговорах с США

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления президента США Дональда Трампа о переговорах между Тегераном и Вашингтоном не соответствуют действительности, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    По словам Багаи, Иран ведет обсуждения исключительно с Оманом, и они касаются обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе, передает ТАСС.

    «В настоящий момент у нас нет никаких переговоров с США. Сейчас ведутся переговоры с Оманом, направленные на достижение соглашения относительно маршрута, который обеспечит безопасное судоходство через Ормузский пролив», – заявил Багаи.

    Ранее президент США заявил, что Соединенные Штаты и Иран перейдут к обсуждению мирной сделки 3 августа. Кроме того, американский лидер написал в социальной сети Truth Social о своем согласии отменить запланированный мощный удар по республике ради достижения договоренностей с Тегераном.

    В июле Тегеран категорически отверг инициативу возобновления мирного диалога с Вашингтоном.

    Позже портал Axios написал о прогрессе в переговорах Ирана и Омана по судоходству в Ормузском проливе.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи анонсировал переход этих консультаций на финальную стадию.

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    3 августа 2026, 08:08 • Новости дня
    В России запустили производство контроллеров для дронов-перехвачиков

    Холдинг «Росэл» начал серийное производство контроллеров «Стая орлов» для дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Отечественные разработчики наладили серийный выпуск уникальных контроллеров двигателей «Стая орлов» для скоростных дронов-перехватчиков, уничтожающих вражеские аппараты прямым тараном.

    Холдинг «Росэл», входящий в структуру Ростеха, приступил к серийному выпуску контроллеров двигателей «Стая орлов», передает Telegram-канал госкорпорации.

    Оборудование разработано специально для оснащения дронов-перехватчиков, которые устраняют вражеские аппараты при помощи тарана.

    «Наш холдинг «Росэл» начал серийное производство контроллеров «Стая орлов» для двигателей дронов-перехватчиков, уничтожающих цели тараном», – говорится в сообщении разработчиков. Новое изделие способно управлять сразу четырьмя бесколлекторными двигателями, позволяя оператору отслеживать параметры и менять настройки непосредственно во время полета.

    Конструкция устройства отличается высокой скоростью работы и устойчивостью к пиковым нагрузкам. Кроме того, система обладает защитой от электромагнитных помех при использовании аппаратов в группе и оснащена цифровой подписью, предотвращающей нелицензионное копирование. По совокупности технических характеристик контроллер не имеет аналогов на отечественном рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Росэл» предупредил о росте числа атак беспилотников.

    Российские подразделения начали боевые испытания новейшего дрона-перехватчика «Сварог про».

    Армейские мобильные огневые группы получают на вооружение специализированные дроны-перехватчики «Елка».

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    3 августа 2026, 07:54 • Новости дня
    Мировые цены на нефть упали более чем на 5% после заявлений Трампа об Иране

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Стоимость нефти на мировом рынке в начале новой недели показала снижение более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов, сокращению предшествовали заявления американского президента Дональда Трампа о возможных новых переговорах с Ираном.

    По состоянию на утро понедельника стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 5,17%, опустившись до 83,38 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские контракты на WTI потеряли 5,92%, достигнув отметки 79,66 доллара. Ранее в ходе торгов падение котировок Brent достигало 8,2%.

    Резкое изменение на рынке произошло после того, как Дональд Трамп сообщил об отмене запланированной на выходные военной операции против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом анонсировал старт американо-иранских переговоров в понедельник.

    Неделей ранее Вашингтон отложил военные удары по исламской республике ради сохранения запасов ракет ПВО.

    До этого Трамп говорил о намерении продолжить диалог с Тегераном.

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    3 августа 2026, 10:17 • Новости дня
    США начали поиск креативных вариантов силового воздействия на Тегеран

    CNN: Пентагон разработал нетрадиционные методы давления на Иран

    Tекст: Мария Иванова

    Американское военное руководство ищет новые подходы к сдерживанию Исламской республики на фоне признания ограниченной эффективности традиционных авиаударов.

    Пентагон ищет креативные способы оказать давление на Иран, передает канал CNN. Согласно внутреннему письму Центрального командования США, военным аналитикам поручено разработать нестандартные варианты воздействия на Тегеран.

    «Мы ищем новые креативные и нетрадиционные варианты оказать давление на Иран и наказать его», – говорится в обращении, направленном специалистам 29 июля. Источники отмечают, что американское руководство признает необходимость пересмотра стратегии, так как президент Дональд Трамп рассчитывает на заключение сделки.

    Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн ранее предупреждал об ограниченном эффекте воздушных бомбардировок и критическом дефиците ракет-перехватчиков ПВО. По его словам, истощение арсеналов на Ближнем Востоке угрожает национальной безопасности США. При этом ЦРУ и военная разведка считают, что удары не изменят переговорную позицию Ирана.

    Накануне Дональд Трамп заявил об отмене запланированной атаки на Иран, в том числе по просьбе Тегерана, но подчеркнул готовность возобновить бомбардировки. В понедельник, 3 августа, должны пройти двусторонние переговоры. Эскалация конфликта началась после того, как в июле США возобновили атаки, обвинив Иран в действиях против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 июля президент США Дональд Трамп объявил об окончании режима прекращения огня с Ираном.

    В конце июля американское руководство приостановило подготовку к масштабной атаке из-за нехватки зенитных боеприпасов.

    В начале августа военные США применили мощную авиабомбу Mark-84 для удара по жилому зданию на иранском острове Кешм.

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    3 августа 2026, 13:14 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении американского дрона MQ-9 над Ормузским проливом

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотник MQ-9 был перехвачен и сбит с помощью системы ПВО КСИР в небе над Ормузским проливом, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    Корпус стражей исламской революции сообщил, что беспилотник MQ-9 был перехвачен и сбит с помощью новой усовершенствованной системы ПВО КСИР в небе над Ормузским проливом, передает РИА «Новости».

    Ранее 22 июля иранские вооруженные силы нанесли ракетно-беспилотные удары по двум американским военным базам в Иордании.

    До этого бойцы Корпуса стражей исламской революции сбили американский беспилотник MQ-9 на западе Ирана.

    В июне подразделения противовоздушной обороны Исламской республики уничтожили дрон США MQ-9 Reaper в провинции Бушер.

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    3 августа 2026, 23:23 • Новости дня
    Украина пыталась получить лицензию на Patriot у администрации Байдена

    Байден отказался выдавать Украине лицензию на Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские официальные лица говорят, что у Киева был шанс решить проблему с Patriot много лет назад, но и тогда Вашингтон отверг эту идею, пишет украинская Kyiv Independent со ссылкой на украинского чиновника.

    «Украинская сторона пытается получить лицензии почти два года. Официальные лица сообщили Kyiv Independent, что если бы предыдущая администрация США одобрила это предложение, Украина уже могла бы производить ракеты-перехватчики, необходимые для защиты своих городов от участившихся российских ракетных атак», – сказано в материале.

    «Мы пытались это сделать и предлагали различные варианты, но нам просто сказали «нет» без каких-либо объяснений», – приводит РИА «Новости» слова украинского  чиновника, знакомый с ходом обсуждения.

    Киев предвидел возникновение проблемы задолго до того, как закончились ракеты Patriot, и искал способ уменьшить свою зависимость от поставок из США.

    В статье указано, что Украина обращалась с запросом и к экс-главе Пентагона Ллойду Остину и экс-советнику Белого дома по нацбезопасности Джейку Салливану, – бесполезно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WP узнала, что Украина испытывает критический дефицит ракет для Patriot. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал  низкую эффективность ПВО из-за дефицита ракет-перехватчиков. Президент США отклонил экстренный запрос Киева на предоставление 300 боеприпасов для защиты энергетической инфраструктуры.


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    3 августа 2026, 22:15 • Новости дня
    В Ираке заявили о скором соглашении с Ираном по Ормузскому проливу

    Худейр: Ирак и Иран договорятся о пропуске танкеров через Ормузский пролив

    Tекст: Вера Басилая

    Ирак и Иран близки к подписанию соглашения, которое обеспечит бесперебойный проход нефтяных судов через Ормузский пролив, сообщил министр нефти Ирака Басем Худейр.

    По словам Худейра, иракские власти рассчитывают в ближайшие дни завершить переговоры с Ираном по вопросу регулярного пропуска нефтяных танкеров через Ормузский пролив, передает РИА «Новости».

    «Иракская делегация провела переговоры с иранской стороной касательно регулярного пропуска нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Надеемся достичь значительных договоренностей в ближайшие дни, что позволит обеспечить комфортный проход танкеров и сухогрузов под защитой», – заявил глава ведомства.

    Нефтяная отрасль Ирака серьезно пострадала из-за обострения ситуации в Персидском заливе и фактической блокировки Ормузского пролива, являющегося главным маршрутом экспорта углеводородов страны. В связи с этим руководство Ирака активно ищет возможности для увеличения поставок нефти по альтернативным направлениям.

    Власти Ирака сообщили о девятикратном падении экспорта нефти из-за перекрытия Ормузского пролива.

    Корпус стражей исламской революции Ирана остановил ракетами и беспилотниками четыре танкера в этой акватории.

    Позже иранские военные заявили о подрыве двух судов на несогласованном маршруте.

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    3 августа 2026, 21:46 • Новости дня
    Трамп назвал текущие переговоры США и Ирана последним шансом для Тегерана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп предупредил исламскую республику о необходимости скорейшего достижения договоренностей в рамках проходящего диалога с Вашингтоном.

    «Это последний шанс», – подчеркнул глава государства, оценивая перспективы текущих двусторонних контактов, передает ТАСС.

    Он также добавил, что у Тегерана больше не будет возможности подписать настолько хороший и выгодный документ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент США Дональд Трамп подписал меморандум для прекращения войны с Ираном.

    В июле американские военные поразили более 80 целей на территории исламской республики. В понедельник глава американского государства анонсировал старт новых двусторонних переговоров.

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    3 августа 2026, 21:40 • Новости дня
    Трамп заявил о скором открытии Ормузского пролива

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Движение судов в Ормузском проливе в скором времени возобновится, сообщил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в понедельник вечером.

    «Мы говорим о том, чтобы пролив был полностью открыт буквально завтра. Это фаза один», – сообщил американский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп анонсировал старт двусторонних переговоров с Тегераном.

    Между тем в МИД Ирана указывали, что заявления президента США о переговорах между Тегераном и Вашингтоном не соответствуют действительности.

    Корпус стражей исламской революции в конце июля заявлял о минировании южного маршрута Ормузского пролива.

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    4 августа 2026, 01:25 • Новости дня
    Латиноамериканские картели стали отправлять боевиков на Украину для опыта

    Латиноамериканские картели отправляют боевиков на Украину

    Tекст: Катерина Туманова

    В рядах ВСУ значительно увеличилось количество наемников из стран Латинской Америки, которые приезжают для получения опыта ведения боевых действий, рассказал командир одного из подразделений спецназа «Ахмат с позывным Аид.

    «Основное количество наемников на Украине – это латиноамериканцы, колумбийцы, мексиканцы. То есть сейчас преимущественно делается ставка на них», – сообщил он РИА «Новости».

    Боец добавил, что ранее на стороне Киева воевали в основном грузины и поляки, теперь иностранцы из стан Латинской Америки сменяют друг друга в рядах ВСУ, чтобы вернуться на родину с опытом боевых действий.

    По словам Аида, зимой был зафиксирован массовый заход латиноамериканских наемников в Сумскую область, где часть из них уничтожили в командном пункте.

    Киевские власти, по словам бойцов, выстроили отношения с картелями, боевики которых становятся «бесконечным ресурсом пополнения пушечного мяса».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия стала курировать латиноамериканские наркокартели на Украине. Служба внешней разведки сообщила о расширении взаимодействия киевских властей с мексиканскими наркокартелями. Семьи погибших колумбийских наемников ВСУ потребовали компенсаций от Украины.


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    4 августа 2026, 01:40 • Новости дня
    Дания увеличила срок службы в армии и нарастила войска

    Tекст: Катерина Туманова

    Около 1600 датских военнослужащих в понедельник приступили к расширенному призыву в стране, начав 11-месячный срок службы, поскольку Дания ускоряет наращивание обороноспособности под давлением проблем безопасности в Арктике и войны на Украине.

    В 2024 году Дания заявила о планах впервые расширить призыв на военную службу, включив в него женщин, и увеличить стандартный срок службы с четырех до 11 месяцев, а также увеличить число призывников с 5000 до 7500 в год к 2033 году, напоминает Reuters.

    Прибытие новобранцев совпадает с подготовкой Дании к первой в этом месяце отправке призывников в Гренландию: рота численностью более 100 солдат, которые будут служить в течение месяца, примет на себя оперативные задачи от профессиональных войск.

    Развертывание войск имеет дополнительный политический вес, поскольку президент США Дональд Трамп неоднократно пытался аннексировать  полуавтономную датскую территорию, ссылаясь на национальную безопасность.

    Это требование, категорически отвергают правительства Гренландии и Дании. На прошедшем в июле саммите НАТО в Анкаре премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна готова защищать каждый дюйм территории, входящей в военный альянс, «включая нашу собственную».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Дании отказалась продавать Гренландию США. Трамп назвал исторической глупостью возврат Гренландии Дании. Датские и гренландские переговорщики на секретной встрече в Вашингтоне отказались  уступать суверенитет над этой территорией.

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