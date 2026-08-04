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    4 августа 2026, 03:07 • Новости дня

    Авторское общество подало в суд на театр Надежды Кадышевой

    Авторское общество подало в суд на театр Надежды Кадышевой
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российское авторское общество по защите авторских прав потребовала взыскать 100 тыс. рублей с Национального театра народной музыки и песни «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой.

    Исковое заявление поступило в суд 31 июля. Документ пока не принят к производству, а точные основания требований неизвестны, передает РИА «Новости».

    Стороны уже встречались в суде ранее. В ноябре 2025 года суд обязала театр выплатить 40 тыс. рублей за исполнение композиции «Россия! Русь!» без договора с автором Виктором Пеленягрэ. Выступление состоялось в апреле 2025 года на мероприятии «Плывет веночек» в столичном концертном зале «Москва».

    Представители «Золотого кольца» не согласились с вердиктом и подали апелляцию. В ходе рассмотрения жалобы в марте 2026 года истцы внезапно отказались от претензий без объяснения причин.

    Дискография народной артистки России включает более 20 студийных альбомов, концертные записи и сборники. Вокал Надежды Кадышевой звучит в двух кинокартинах: «Широка река» 2008 года и «Судьбы загадочное завтра» 2010 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале на «Золотое Кольцо» Кадышевой подали иск в суд на два млн рублей. Основателей «Секрета» Леонидова и Фоменко привлекли к суду из-за мюзикла. Санаторий «Актер» потребовал от Союза театральных деятелей 37 млн рублей.


    3 августа 2026, 15:22 • Новости дня
    Число пострадавших в Архипо-Осиповке под Геленджиком возросло до 47 человек
    Число пострадавших в Архипо-Осиповке под Геленджиком возросло до 47 человек
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате удара беспилотного летательного аппарата по Архипо-Осиповке травмы получили 47 человек.

    Число пострадавших при атаке беспилотника на село Архипо-Осиповка достигло 47 человек, передает ТАСС. Об этом в социальной сети Мах написал глава Геленджика Алексей Богодистов. «Сейчас формируются итоговые списки всех пострадавших. На данный момент 47 человек пострадали, шесть погибли. В больнице Архипо-Осиповки развернута первичная помощь всем пострадавшим», – заявил мэр города. Он добавил, что местную больницу усилили врачами из Геленджика и санаториев, а тяжелых пациентов отправляют в соседние города.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что 17 пострадавших уже госпитализированы. Их приняли медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа, где пациентам оказывают всю необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотный аппарат нанес удар по территории многолюдного пляжа. Власти организовали в селе Архипо-Осиповка оперативный штаб для ликвидации последствий налета.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал случившееся целенаправленным терактом против мирного населения.

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    3 августа 2026, 16:59 • Новости дня
    Главгосэкспертиза одобрила проект 703-метрового небоскреба «Лахта Центр 2»
    Главгосэкспертиза одобрила проект 703-метрового небоскреба «Лахта Центр 2»
    @ Полина Ястребцева/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Петербурге согласован проект строительства второй башни комплекса «Лахта Центр», высота которой составит 703 метра.

    Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию многофункционального комплекса «Лахта Центр 2», передает «Интерфакс». Застройщиком объекта в Приморском районе Петербурга выступает АО «Синергия», а техническим заказчиком – АО «Ренконс».

    Проекты двух новых высоток на побережье Финского залива компания «Газпром» представила городским властям в 2021 году. Высота «Лахта Центра 2» составит 703 метра, а третьего здания – 555 метров. В компании тогда отмечали, что с появлением третьего небоскреба «сложится гармоничный архитектурный ансамбль из трех современных высотных зданий».

    Правительство Петербурга утвердило проект планировки территории в мае 2026 года. Общая площадь новых объектов составит 411,6 тыс. и 322,6 тыс. кв. метров. В зданиях разместятся офисы, музеи, спортивные объекты, включая бассейны, а также торговые площади и кафе. Завершить проектирование планируется в 2026 году, а строительство – к 2033 году.

    Первая башня «Лахта Центра» высотой 462 метра была введена в эксплуатацию в 2018 году. Соглашение о возведении еще двух высоток было подписано на ПМЭФ-2024.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил петербургский комплекс «Лахта Центр» летом 2024 года.

    Глава Газпрома Алексей Миллер показал главе государства проект триумфальной колонны.

    Губернатор Александр Беглов подписал постановление об установке этого памятника на Приморском шоссе.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    3 августа 2026, 19:38 • Новости дня
    Самолет Cessna 182 пропал в Иркутской области

    Губернатор Кобзев сообщил о пропаже самолета Cessna в Иркутской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Легкомоторный самолет, патрулировавший лесные пожары в Бодайбинском районе Иркутской области, не вернулся на базу и перестал выходить на связь, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

    Кобзев сообщил о пропаже легкомоторного самолета в своем канале в «Максе». На борту находились два человека: командир воздушного судна и летчик-наблюдатель.

    «Буквально час назад пришло сообщение от региональной диспетчерской службы министерства лесного комплекса, что в назначенное время не вышел на связь и не вернулся в место вылета самолет Cessna 182, который занимался мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе», – написал Кобзев.

    Борт должен был вернуться в поселок Мама в 20.50. Экипаж осмотрел пожар в местном лесничестве и направился в сторону Бодайбо, после чего ушел на юго-восток. Последние координаты воздушного судна были зафиксированы в 13.58.

    В ближайшее время на поиски пропавшего самолета вылетит борт из Якутии. Утром к спасательной операции присоединятся два вертолета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне текущего года спасатели приостановили поиски пропавшего во время патрулирования лесов Приморья вертолета Robinson R44.

    Годом ранее в Якутии при мониторинге лесопожарной обстановки оборвалась связь с самолетом Ан-2.


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    3 августа 2026, 22:35 • Новости дня
    Экипаж атакованного БПЛА ВСУ судна Nadezhda эвакуирован в порт Новороссийска

    Экипаж атакованного судна Nadezhda эвакуирован в порт Новороссийска

    Tекст: Катерина Туманова

    Моряки с судна Nadezhda, подвергшегося атаке беспилотников в Черном море, успешно доставлены в порт силами Военно-морского флота России, передает Минтранс Турции.

    «3 августа 2026 года поступило сообщение о том, что судно типа Ро-Ро Nadezhda, следовавшее из порта Новороссийска в Самсун, поверглось атаке беспилотников примерно в 20 морских милях от побережья Новороссийска. На борту судна находились 22 члена экипажа, 13 из которых – граждане Турции», – приводит ТАСС сообщение турецкого Минтранса.

    Там указали, что первоначальные сообщения указывали на повреждения жилых помещений и носовой части судна, пожар все еще продолжается.

    Моряки были благополучно доставлены в Новороссийск силами российского Военно-морского флота. По предварительным данным, трое членов команды могут находиться в тяжелом состоянии.

    Возгорание на борту продолжается, но спасательная операция пока невозможна из-за сохраняющейся угрозы новых ударов беспилотников в данном районе, заявили в турецком ведомстве.

    Ранее 3 августа украинские беспилотники атаковали следовавшее в Россию турецкое торговое судно

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле министры иностранных дел Турции и Украины обсудили безопасность судоходства в Черном море. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала предыдущие удары ВСУ по турецким судам форменным разбоем.

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    4 августа 2026, 02:11 • Новости дня
    Иностранные браузеры стали блокировать сайты крупнейших банков России

    Иностранные браузеры стали блокировать сайты крупнейших банков РФ

    Tекст: Катерина Туманова

    Пользователи стали замечать предупреждающие окна при попытке открыть веб-страницы ряда крупных российских банков через популярные иностранные приложения для серфинга в интернете.

    Трудности со входом на ресурсы финансовых учреждений зафиксированы в Google Chrome, Microsoft Edge и Safari, передает РИА «Новости».

    При переходе на адреса Альфа-банка, Россельхозбанка, ПСБ, «Уралсиба» и банка «Дом.РФ» появляется предупреждение, блокирующее страницу. При этом Сбербанк не открылся только в Chrome, а Газпромбанк, Т-банк и Совкомбанк загрузились без проблем.

    Обойти ограничение можно, нажав кнопку дополнительных сведений в окне с предупреждением, а затем выбрав опцию перехода. Для стабильной работы порталов кредитные организации рекомендуют установить отечественные сертификаты безопасности.

    В конце июля Минцифры призвало пользователей получить эти цифровые документы из-за отзыва сертификатов зарубежными удостоверяющими центрами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор опроверг блокировку форума Hip-Hop.ru. Хакеры взломали страницу Ле Пен в сети X. В Латвии постановил заблокировать доступ к восьми популярным российским интернет-ресурсам.


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    3 августа 2026, 08:41 • Новости дня
    Турчак: Земельная амнистия вывела туризм на Алтае из тени

    Tекст: Вера Басилая

    Земельная амнистия позволила вывести сферу туризма из тени в Республике Алтай, налоговые поступления выросли в полтора раза по итогам прошлого года, заявил глава региона Андрей Турчак.

    По словам Турчака, Республика Алтай значительно нарастила экономические показатели благодаря обелению туристической отрасли, передает РИА «Новости».

    На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным руководитель региона Андрей Турчак заявил: «Для республики земля – это один из острейших вопросов: дефицит участков, спекуляция, значительный объем «серого» рынка».

    Политик добавил, что количество легальных баз отдыха выросло со 168 до 1600 объектов. Кроме того, властям удалось вернуть в собственность более 5,5 тыс. гектаров ценных участков, ранее переданных недобросовестным инвесторам. В Горно-Алтайске на маршруты вышли 28 новых автобусов, приобретенных за счет местных средств.

    Также в регионе успешно решается проблема долгостроев. В прошлом году открылись пять женских консультаций и шесть фельдшерско-акушерских пунктов, а общая смертность снизилась на 8%. До конца текущего года планируется сдать еще семь медицинских объектов и завершить ремонт двух районных больниц.

    В июле прошлого года председатель правительства Михаил Мишустин отметил растущий интерес туристов к Республике Алтай.

    В мае текущего года президент России Владимир Путин подписал закон о создании игорной зоны на территории данного региона.

    Месяцем позже Путин направил поздравительную телеграмму жителям по случаю 35-летия образования республики.

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    3 августа 2026, 22:57 • Новости дня
    Украина ввела десятилетние санкции против оборонных предприятий России

    Tекст: Катерина Туманова

    Киевские власти утвердили очередной пакет санкций сроком на десять лет в отношении десятков российских физических и юридических лиц, о чем сказано на сайте Офиса главы киевского режима Владимира Зеленского.

    «Украина применила санкции против компаний, поставляющих компоненты для баллистики и обслуживающих российский ВПК», – сказано на сайте Офиса Зеленского.

    В новый список попали 20 человек и 23 организации за то, то якобы связаны с оборонно-промышленным комплексом.

    Большинство попавших под ограничения компаний зарегистрированы на российской территории. Две организации базируются в Белоруссии, а одна находится на Украине. Ограничительные меры будут действовать ровно десять лет, уточняет ТАСС.

    Украинские власти регулярно вводят подобные санкции против граждан различных государств. Одновременно Киев активно пытается навязывать свои списки ограничений западным странам.

    Как писала газета  ВЗГЛЯД, ранее Politico сообщала, что Зеленский заручился поддержкой Сената США по антироссийским санкциям. Теперь Telegraph заявила о медленной смерти «коалиции желающих». При этом премьер Британии Энди Бернем в разговоре с Зеленским пообещал сохранить курс Лондона на давление на Россию.


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    3 августа 2026, 22:29 • Новости дня
    Эксперт: Россия создает новые возможности для раскрытия талантов школьников

    Эксперт Майоров: Конкурс «Большая перемена» стал частью системы поиска и развития талантов в России

    Эксперт: Россия создает новые возможности для раскрытия талантов школьников
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия создает новые возможности для школьников, которые стремятся развиваться, искать свое призвание и воплощать собственные идеи. Одним из таких инструментов стал конкурс «Большая перемена», превратившийся в важный элемент системы поддержки талантливой молодежи, сказал газете ВЗГЛЯД член научно-методического совета РДДМ «Движение первых» Арсений Майоров. В понедельник Владимир Путин принял участие в Красноярске в церемония закрытия финала конкурса «Большая перемена».

    «Конкурс «Большая перемена» сегодня является важнейшим элементом государственной системы профориентации. Масштаб проекта впечатляет: за годы его проведения в испытаниях приняли участие более 7 млн человек», – сказал Арсений Майоров, член научно-методического совета РДДМ «Движение первых».

    По словам эксперта, в седьмом сезоне конкурс вошел в структуру национального проекта «Молодежь и дети», а также стал частью линейки президентской платформы «Россия – страна возможностей». «За это время проект превратился в полноценную среду, где школьники могут проявить свои способности и найти себя за пределами привычной учебной программы», – отметил он.

    Одной из ключевых особенностей «Большой перемены» является ориентация на развитие навыков, которые востребованы в XXI веке: умения работать в команде, творчески подходить к решению задач и брать на себя ответственность. При этом задания для участников разрабатываются при участии ведущих отечественных компаний и корпораций, что позволяет школьникам лучше понять требования современного рынка труда и подготовиться к будущему профессиональному пути, подчеркнул собеседник.

    Именно раскрытие потенциала каждого ребенка, поиск своего призвания и создание условий для самореализации молодых людей остаются одной из важнейших задач государственной молодежной политики. Для ребят, которые стремятся развиваться, пробовать себя в новых сферах и идти к большим целям, создаются дополнительные возможности для раскрытия талантов.

    Отдельным стимулом для участия становится и система наград конкурса. Так, 300 победителей финала получают возможность отправиться в просветительское путешествие по России, а педагоги-наставники лучших участников – премию в размере 100 тыс. рублей.

    При этом для многих победителей особое значение приобрел не только конкурс, но и возможность личного общения с главой государства. Президент воспринимается ими как авторитетный собеседник и символ страны, с которым можно поделиться идеями, рассказать о собственных проектах и достижениях, а также получить напутствие.

    «В этом контексте личное внимание Владимира Путина к конкурсу имеет большое смысловое и стратегическое значение. Президент подчеркивает, что поддержка детей и молодежи, создание условий для раскрытия их талантов являются одним из приоритетов государства», – заявил Майоров.

    «Глава государства понимает, что нынешнее поколение школьников в будущем будет определять развитие страны. Поэтому возможность личного общения с президентом становится для ребят важным признанием их достижений и усилий.

    Такой прямой диалог помогает им осознать свою роль в будущем России», – заключил эксперт.

    В понедельник в Красноярске прошла церемония закрытия финала конкурса «Большая перемена» с участием Путина. В начале мероприятия президент вышел на сцену и обменялся футбольными пасами с одним из юных соведущих церемонии Денисом, после чего обратился к участникам конкурса и гостям события.

    «Приятно очень встретиться с теми, кто проявил себя самым лучшим образом в поиске себя самого и своего дела в будущей жизни, в будущем России. Мне очень приятно видеть здесь молодых людей, подростков, креативных детей, которые ищут себя и смотрят в будущее», – поприветствовал школьников президент.

    Глава государства отметил, что за время конкурса в нем приняли участие более 7 млн человек. «Многие из них стали студентами ведущих вузов, высших учебных заведений страны. Некоторые занялись своим собственным творчеством, открыли свои сайты, платформы, работают в искусстве, причем работают успешно, удачно», – отметил президент.

    После завершения церемонии российский лидер пообщался с детьми. «А что для вас победа, может быть не в спорте, а в других сферах, и как вы себя на нее настраиваете?» – спросил президента семиклассник Вячеслав Казекин, участник конкурса из Бурятии. «Победа – это когда преодолеваешь самого себя. Это самая большая победа», – ответил Путин.

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    4 августа 2026, 01:10 • Новости дня
    В МИД России назвали условие начала переговоров по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва готова к дипломатическому урегулированию украинского конфликта, однако начало диалога полностью зависит от готовности западных стран устранить первопричины текущего кризиса, заявил замглавы Министерства иностранных дел Михаил Галузин.

    «Мы готовы всегда к переговорам, мы открыты к переговорному решению, не раз это доказывали», – приводит ТАСС слова дипломата на полях третьего Российско-казахстанского медиафорума.

    Он отметил, что перспективы мирного процесса появятся только при осознании западными государствами необходимости честного обсуждения ситуации. Если спонсоры Киева не заставят украинские власти соблюдать договоренности, Россия продолжит специальную военную операцию.

    Галузин добавил, что армия будет точечно защищать национальные интересы, минимизируя разрушения.

    «Будем добиваться устранения первопричин конфликта, будем заниматься защитой наших интересов военным путем, действуя точечно и эффективно, чтобы минимизировать разрушения и уберечь наших людей по обе стороны линии боевого соприкосновения», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер заявил, что Россия и Украина готовы к сделке в случае взаимных уступок. Рубио сообщил о попытках возобновить переговоры по Украине. В Москве заявили об открытости России к конструктивным контактам с Украиной.

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    3 августа 2026, 23:51 • Новости дня
    Финский политик Мема призвал ЕС прекратить военную помощь Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейский союз должен остановить поддержку Киева и заставить его соблюдать правила ведения боевых действий после удара беспилотников по мирным жителям в Геленджике, считает член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    «Я призываю Урсулу фон дер Ляйен не молчать перед лицом столь варварской атаки на гражданских в России. Она должна немедленно прекратить военную помощь Украине и заставить Украину соблюдать правила ведения боевых действий, не нацеливаясь на мирных жителей», – передает РИА «Новости» слова политика в соцсетях.

    По его словам, Европа рискует превратиться в террористическую организацию и спровоцировать жесткий ответ Москвы. Мема подчеркнул, что ЕС теряет статус оплота международного права, продолжая спонсировать конфликт.

    Ранее украинский премьер Сергей Корецкий сообщил о получении 3,47 млрд евро от Евросоюза на военные нужды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник из-за падения обломков украинского дрона в поселке Архипо-Осиповка погибли семь человек, включая троих детей. мэр Геленджика Алексей Богодистов заявил о 47 пострадавших в результате этой атаки. Захарова обвинила НАТО и ЕС в поддержке терроризма.

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    3 августа 2026, 22:46 • Новости дня
    Умер вице-президент Творческого союза художников России Александр Рубец

    Умер российский художник Александр Рубец

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский живописец, вице-президент Творческого союза художников России Александр Рубец скончался в возрасте 72 лет, о чем сообщили в пресс-службе Российской академии художеств.

    Вице-президент Творческого союза художников России, член-корреспондент Российской академии художеств Александр Рубец ушел из жизни 1 августа, передает РИА «Новости».

    «Российская академия художеств с большим прискорбием сообщает, что 1 августа 2026 года на 73 году ушел из жизни член-корреспондент РАХ, вице-президент Творческого союза художников России, член Союза художников и Союза дизайнеров России, известный деятель отечественного художественного сообщества, талантливый живописец, признанный организатор культурной жизни Александр Михайлович Рубец (1953-2026)», – сказано в сообщении академии.

    В пресс-службе РАХ отметили, что талант мастера сформировался в традициях русской и советской живописной школы конца 1960–1970-х годов. Его пейзажи и натюрморты привлекали внимание как профессионалов, так и любителей искусства.

    Постоянными темами в творчестве Рубца были городские и сельские виды, а также природа Северного Кавказа.

    Коллеги подчеркнули, что Александр Рубец умел объединять людей, поддерживал начинающих творцов и сохранял преемственность традиций, став надежной опорой культурной среды региона.

    Александр Рубец родился в 1953 году в Гродно. В 1972 году окончил Ленинградское художественное училище имени В. А. Серова. Большую часть жизни живописец провел в Пятигорске. Он регулярно участвовал в выставках Южного отделения РАХ, а в 2014 году в академии прошла его персональная экспозиция.

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    3 августа 2026, 23:35 • Новости дня
    Космонавт Тетерятников рассказал о необычном багаже для полета на МКС

    Космонавт Тетерятников собрался взять с собой на МКС книги

    Tекст: Катерина Туманова

    Отправляющийся на Международную космическую станцию (МКС) в середине сентября российский космонавт Сергей Тетерятников планирует посвятить свободное время на орбите изучению истории родного края.

    В состав экипажа миссии NASA Crew-13 вошли четыре человека, передает РИА «Новости». Вместе с Сергеем Тетерятниковым на орбиту отправятся американские астронавты Джессика Уоткинс и Люк Делани, а также канадский специалист Джошуа Кутрик.

    «Я взял в электронном виде книги, которые связаны с историей моей страны, местности, в которой я родился. Всеми мыслями я буду уходить в историю, читать, и это будет напоминать мне о моей земле, родине и малой родине», – сказал Тетерятников.

    Космонавт отметил, что обязательно возьмет в полет и фотографии своих близких.

    Практика совместных экспедиций реализуется в рамках соглашения 2022 года между «Роскосмосом» и NASA для обеспечения бесперебойной работы обоих сегментов станции при любых нештатных ситуациях.

    Запуск корабля Crew Dragon Grace с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) планируется осуществить не ранее 12 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские космонавты раскрыли секреты акробатики и земной гравитации. Олег Артемьев и Сергей Корсаков завершили работу в отряде космонавтов. В конце июля космонавты Кудь-Сверчков и Микаев успешно завершили выход в открытый космос



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    3 августа 2026, 22:07 • Новости дня
    Сальдо сообщил о гибели и ранениях людей при атаках ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    В Херсонской области за минувшие дни в результате обстрелов и подрывов на минах погиб один мирный житель, еще 23 человека получили ранения различной степени тяжести, сообщил глава региона Владимир Сальдо, который назвал оперативную обстановку как напряженную.

    «Над территорией Херсонской области силами противовоздушной обороны и мобильных огневых групп уничтожено 76 вражеских беспилотников. В результате вражеских атак и подрывов на минах погиб один мирный житель, 23 человека пострадали», – написал он в Max-канале.

    Сальдо уточнил, что погиб мужчина 1971 года рождения в Великой Кардашинке после сброса боеприпаса с дрона. Еще 23 человека пострадали в различных населенных пунктах, включая Каховку, Алешки, Таврийск и Новую Каховку.

    Среди раненых есть как пожилые люди, так и молодежь, некоторые из них госпитализированы, уточнил он.

    Саперы обнаружили и обезвредили шесть взрывоопасных предметов на территории области. Специалисты также уничтожили два ранее найденных боеприпаса. Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в 23 населенных пунктах региона, подытожил Сальдо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Сальдо 27 июля сообщил о гибели пенсионера от ударов дронов ВСУ под Херсоном. Российский боец сообщил о превращении Херсона в полигон для дронов ВСУ.

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    3 августа 2026, 23:09 • Новости дня
    В Белгородском округе от атаки ВСУ один человек погиб и двое получили ранения

    В Белгородском округе от атаки ВСУ один человек погиб и двое ранены

    Tекст: Катерина Туманова

    В посёлке Октябрьский FPV-дрон нанёс удар по автомобилю, из-за чего женщина, находившаяся в машине, скончалась от полученных травм на месте, сообщили в Max-канале Оперштаба Белгородской области.

    «Мужчину и женщину со множественными осколочными ранениями бригада скорой помощи транспортирует в областную клиническую больницу. Медики оценивают состояние мужчины как тяжёлое. Пострадавшим оказывают необходимую помощь», – добавили в Оперштабе региона.

    Ранее в этот день сообщалось, что в Белгородской области при атаках БПЛА ВСУ пострадали четыре человека. Кроме того, ребенок и бабушка получили тяжелые ранения при атаке БПЛА в Белгородской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы ПВО в течение дня сбили 58 украинских БПЛА.


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    4 августа 2026, 00:03 • Новости дня
    Книги о Викторе Цое и Стивене Кинге получили антинаркотическую маркировку

    Книги о Цое и Кинге получили антинаркотическую маркировку

    Tекст: Катерина Туманова

    В перечень изданий, требующих специального предупреждения из-за упоминания запрещенных веществ, добавили биографии известных музыкантов и классику мировой литературы, следует из данных Российского книжного союза.

    Российский книжный союз обновил список книг, подлежащих обязательной маркировке из-за упоминания наркотиков, следует из данных на сайте организации. В перечень добавили биографии рок-музыкантов и произведения зарубежных классиков, передают «Вести».

    В обновленный список попали такие издания, как «Виктор Цой. Жизнь и «Кино» Виталия Калгина, «Агата Кристи. Черные сказки белой зимы» Дмитрия Карасюка и «Юрий Хой и группа «Сектор Газа» Дениса Ступникова.

    Кроме того, маркировку получили «Заводной апельсин» Энтони Берджесса и ряд книг Стивена Кинга.

    С марта 2026 года в России действуют новые правила, согласно которым произведения, выпущенные после 1 августа 1990 года, где наркотики упоминаются как часть художественного замысла, должны иметь предупреждение с восклицательным знаком и антинаркотической надписью. Всего в реестре союза находится 3496 книг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сервис «Литрес» решил удалить маркировку про наркотики со сказок Чуковского. Переиздания старых книг освободили от маркировки против наркотиков. Книги Ленина и Маяковского попали в список произведений с наркотиками.

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