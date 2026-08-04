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    4 августа 2026, 01:40 • Новости дня

    Дания увеличила срок службы в армии и нарастила войска

    Tекст: Катерина Туманова

    Около 1600 датских военнослужащих в понедельник приступили к расширенному призыву в стране, начав 11-месячный срок службы, поскольку Дания ускоряет наращивание обороноспособности под давлением проблем безопасности в Арктике и войны на Украине.

    В 2024 году Дания заявила о планах впервые расширить призыв на военную службу, включив в него женщин, и увеличить стандартный срок службы с четырех до 11 месяцев, а также увеличить число призывников с 5000 до 7500 в год к 2033 году, напоминает Reuters.

    Прибытие новобранцев совпадает с подготовкой Дании к первой в этом месяце отправке призывников в Гренландию: рота численностью более 100 солдат, которые будут служить в течение месяца, примет на себя оперативные задачи от профессиональных войск.

    Развертывание войск имеет дополнительный политический вес, поскольку президент США Дональд Трамп неоднократно пытался аннексировать  полуавтономную датскую территорию, ссылаясь на национальную безопасность.

    Это требование, категорически отвергают правительства Гренландии и Дании. На прошедшем в июле саммите НАТО в Анкаре премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна готова защищать каждый дюйм территории, входящей в военный альянс, «включая нашу собственную».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Дании отказалась продавать Гренландию США. Трамп назвал исторической глупостью возврат Гренландии Дании. Датские и гренландские переговорщики на секретной встрече в Вашингтоне отказались  уступать суверенитет над этой территорией.

    2 августа 2026, 16:20 • Новости дня
    Эксперт рассказал о последствиях обмеления рек для Европы и Украины

    Эксперт Анпилогов: Европа будет вынуждена переходить с атомной на газовую и угольную генерации

    Эксперт рассказал о последствиях обмеления рек для Европы и Украины
    @ Daniel Kiss/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Снижение уровня воды в европейских реках и повышение температуры прудов-охладителей заставят Европу останавливать АЭС и переходить на более дорогие газ, нефть или даже угольную генерацию, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов. Ранее в Венгрии заявили о предстоящей полной остановке АЭС «Пакш».

    «Власти Венгрии, Румынии, Франции и других стран Европы вынуждены временно останавливать АЭС, а также снижать мощность ядерных реакторов из-за уменьшения воды в европейских реках ниже проектного уровня. Помимо этого, поднимается температура самих прудов-охладителей», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Спикер напомнил про планирующуюся остановку единственной в Венгрии АЭС «Пакш», реакторов румынской АЭС «Чернаводэ», а также французских АЭС «Гольфеш», «Бюже» и «Шо». «К такой ситуации привела совокупность естественных причин и изменения климата из-за антропогенного влияния», – продолжил собеседник.

    «Кроме очевидных последствий воздействия человека на экологию, хочу напомнить про менее заметные. Массовая установка морских ветровых турбин создает трудности для фундаментального западного переноса воздушных масс. В итоге меняется перераспределение тепла и влаги в целых макрорегионах. Последствия этих процессов в полной мере ощущает на себе Европа», – объяснил эксперт.

    Помимо снижения КПД работы АЭС обмеление рек влечет падение выработки гидроэлектростанций, указал он. «Нельзя сказать, что в итоге Европа останется без электричества. Страны будут переходить на более дорогие газ, нефть или даже угольную генерацию. Это ударит по карманам в том числе простых граждан и нанесет серьезный урон экологии. Кроме того, европейским операторам нужно будет балансировать энергосистемы меньшим количеством резервных мощностей», – заметил спикер.

    «Что касается «Пакш», то Венгрия в последнее время была крупнейшим поставщиком электроэнергии на Украину. За счет помощи Будапешта балансировались пиковые значения украинской энергосистемы. Теперь же Киев будет вынужден тратить дополнительные средства на закупку электроэнергии из-за рубежа», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что атомная электростанция «Пакш» будет впервые полностью отключена после 44 лет непрерывной работы из-за критически низкого уровня воды в Дунае.

    Мадьяр также отметил, что из-за продолжающегося обмеления реки выработка энергии на станции уже была существенно сокращена. В настоящее время АЭС производит лишь 240 МВт·ч вместо плановых 2000 МВт·ч.

    В свою очередь, в Бухаресте начали изучать возможность изменения течения реки для обеспечения работы АЭС «Чернаводэ». «ВМС Румынии проводят гидрографические исследования в речном секторе между 345-м и 346-м километрами Дуная, в районе слияния рукавов Бала и Старый Дунай», – сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

    Правительство объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электричества на фоне засухи. Уровень воды в реке критически упал, что привело к остановке одного из двух реакторов станции.

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    2 августа 2026, 10:02 • Новости дня
    Герой России Головин: ЕР продолжит совершенствовать поддержку участников СВО
    Герой России Головин: ЕР продолжит совершенствовать поддержку участников СВО
    @ Арина Антонова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    Поддержка участников СВО должна сопровождать бойцов на всех этапах возвращения к мирной жизни – от реабилитации до трудоустройства, сказал газете ВЗГЛЯД Герой России Владислав Головин. По его словам, «Единая Россия» сформировала законодательную основу этой работы и продолжает совершенствовать действующие меры помощи. 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск.

    «Доблесть Воздушно-десантных войск всегда подтверждается делами. Быть ударной силой на самых сложных участках боевых действий, захватывать и удерживать ключевые объекты, выбивать врага даже тогда, когда, казалось бы, уже не осталось сил, – именно в этом заключается специфика ВДВ», – сказал Герой России Владислав Головин, член Высшего совета ЕР, начальник Главного штаба «Юнармии».

    По его словам, пять лет службы в ВДВ научили его не только серьезной физической подготовке, но и умению действовать слаженно в стрессовых ситуациях, брать на себя ответственность и никогда не сдаваться. «Тот, кто носит или когда-либо носил голубые погоны с десантными эмблемами, всю жизнь будет с гордостью произносить слова Василия Маргелова: «Я – десантник!», – напомнил он.

    Отдельно Головин остановился на вопросах поддержки участников специальной военной операции. По его словам, после возвращения с фронта бойцы неизбежно сталкиваются с физическими и психологическими вызовами, поэтому государственная помощь в этот период имеет принципиальное значение.

    «После ранения я сам проходил этапы реабилитации, получал медицинскую помощь, а затем прошел обучение по программе «Время героев». Сегодня я применяю этот опыт, занимаясь военно-патриотическим воспитанием молодого поколения», – рассказал собеседник.

    По его оценке, одним из наиболее эффективных институтов поддержки стал фонд «Защитники Отечества», который комплексно помогает ветеранам с оформлением документов, реабилитацией и трудоустройством. Важную роль, по словам Головина, играют и кадровая программа «Время героев», а также ее региональные аналоги, которые готовят участников СВО к работе на руководящих должностях.

    Особое внимание этим вопросам уделяет «Единая Россия», подчеркнул Головин. «В 2024 году в Народной программе партии появился отдельный блок, посвященный поддержке участников СВО и членов их семей. Кроме того, действует партийный проект «Моя карьера с Единой Россией», который помогает человеку пройти весь путь адаптации – от профориентации и переобучения до сопровождения на новом рабочем месте. Но главная задача сейчас – обеспечить, чтобы помощь доходила до каждого, независимо от того, в каком уголке страны живет боец или его семья», – отметил он.

    По словам Головина, за последнее время при участии «Единой России» на федеральном уровне принято множество законов, касающихся поддержки ветеранов специальной военной операции. Речь идет о системных решениях в сфере медицинских и социальных гарантий, трудоустройства и жилищного обеспечения, которые стали основой для оказания адресной помощи.

    Вместе с тем, считает он, ряд направлений требует дополнительного внимания. «Во-первых, это адаптация среды, например механизм обмена жильем для ветеранов с ограниченными возможностями здоровья, чтобы квартиры на верхних этажах можно было обменивать на аналогичные на первых этажах в том же районе. Во-вторых, профессиональная переподготовка под конкретные гражданские специальности. В-третьих, поддержка семей: вопросы образования детей, доступа родственников к медицинским и социальным услугам также должны оставаться в фокусе», – пояснил Головин.

    «Со стороны «Единой России» в планах – масштабировать уже запущенные инициативы, развивать региональные проекты, в том числе проект по трудоустройству «Работа для СВОих», а также продолжать работу над законодательными инициативами. При этом все новые меры должны рождаться из запросов самих ветеранов и их близких, поэтому мы активно проводим встречи и собираем обращения на местах», – заключил Головин.

    2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Праздник ведет свою историю с 1930 года. Традиционно в День ВДВ по всей стране проходят торжественные мероприятия, показательные выступления десантников, концерты и патриотические акции. Во многих городах также организуются встречи ветеранов и действующих военнослужащих Воздушно-десантных войск.

    Напомним, в Народную программу «Единой России» вошло почти 3 млн предложений. По словам главы партии Дмитрий Медведева, это превышает аналогичный показатель 2021 года.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    3 августа 2026, 11:14 • Новости дня
    Экономист перечислил проблемы Европы из-за обмеления рек

    Экономист Юшков: Европа оказалась на грани энергокризиса из-за обмеления рек

    Экономист перечислил проблемы Европы из-за обмеления рек
    @ Manfred Segerer/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В Европе в результате обмеления рек снижается выработка на гидроэлектростанциях, останавливаются реакторы на атомных электростанциях, кроме того, возникают трудности с речными перевозками, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее президент Сербии Александр Вучич предупредил об остановке судоходства на Дунае в ближайшие дни.

    «Страны Европы накрыла аномальная жара, что уже привело к целому ряду последствий. Так, одной из ключевых проблем становится обмеление рек», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, в результате снижается выработка на гидроэлектростанциях, поскольку водохранилища ГЭС также становятся маловодными. «Кроме того, сокращается выработка электроэнергии на атомных станциях, или АЭС вовсе останавливаются. Дело не только в том, что мелеют естественные водоемы, но и в том, что температура воды в прудах-охладителях оказывается слишком высокой для охлаждения ядерных реакторов», – добавил аналитик, упомянув, что венгерская станция «Пакш» в ближайшие дни приостановит работу по этим причинам.

    Кроме того, Европа сталкивается с проблемами в области возобновляемой энергетики из-за жары, продолжил Юшков. «Безветренная знойная погода снизила выработку ветряных электростанций. Как это ни странно, но солнечная энергетика тоже дает сбои, поскольку плохо начинают работать аккумуляторы», – указал он.

    Впрочем, с последствиями сталкивается и традиционная энергетика. «Поскольку крупные реки начинают мелеть, то возникают трудности с речными перевозками, например, угля», – уточнил Юшков.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что через несколько дней река Дунай станет непригодной для судоходства из-за сильной засухи и обмеления. «Сегодня он еще судоходен, но придется снижать осадку, то есть груз, на 50%», – сказал он.

    Глава государства также отметил серьезные проблемы на нефтеперерабатывающем заводе компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), связанные с нехваткой воды. В ближайшее время созывается кризисный штаб. Вучич подчеркнул, что возможная остановка сербского НПЗ негативно скажется на темпах экономического роста страны.

    2 августа венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что атомная электростанция «Пакш» впервые полностью отключена после 44 лет непрерывной работы из-за критически низкого уровня воды в Дунае. Он ввел режим чрезвычайного положения в энергосекторе. Речь может идти о потере 40% генерации. «Давайте с завтрашнего дня будем расходовать электроэнергию еще более осознанно», – обратился к гражданам политик.

    Однако в понедельник он допустил допустил продолжение работы «Пакш» до 4 августа.

    В свою очередь, в Бухаресте начали изучать возможность изменения течения реки для обеспечения работы АЭС «Чернаводэ». «ВМС Румынии проводят гидрографические исследования в речном секторе между 345-м и 346-м километрами Дуная, в районе слияния рукавов Бала и Старый Дунай», – сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

    Правительство объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электричества на фоне засухи. Уровень воды в реке критически упал, что привело к остановке одного из двух реакторов станции.

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    2 августа 2026, 11:50 • Новости дня
    Российские военные рассказали о применении БПЛА с искусственным интеллектом

    Командир Балу сообщил об использовании дронов с ИИ на краснолиманском направлении

    Российские военные рассказали о применении БПЛА с искусственным интеллектом
    @ Минобороны России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска поражают ВСУ дронами с искусственным интеллектом на краснолиманском направлении, ориентирующимися на украинскую военную форму и номера, сообщил командир автомобильного отделения батальона беспилотных систем 71-го отдельного полка группировки войск «Запад» с позывным Балу.

    Вооруженные силы России успешно применяют дроны с искусственным интеллектом для поражения позиций противника на краснолиманском направлении, передает ТАСС. Об этом рассказал командир автомобильного отделения батальона беспилотных систем 71-го отдельного полка группировки войск «Запад» с позывным Балу.

    «Мы осуществляем подвоз провизии и боекомплекта, беспилотных систем и всего, в чем нуждается подразделение. В основном, увеличивается ударная сила, везем ударные беспилотники», – отметил военнослужащий. По его словам, главной угрозой остаются вражеские беспилотники, пытающиеся нарушить линии снабжения.

    Для борьбы с ними используются мобильные огневые группы и беспилотники типа «летающее крыло». Искусственный интеллект, встроенный в эти аппараты, настроен на распознавание военной формы и номеров противника. Ежедневно для снабжения бойцов задействуется не менее семи-восьми машин, а иногда и больше, добавил командир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов рассказал об оснащении российских беспилотников искусственным интеллектом.

    В июле операторы дронов группировки «Север» ликвидировали более 500 украинских военнослужащих под Харьковом.

    В середине прошлого месяца ивановские десантники уничтожили вражескую группу подвоза боеприпасов барражирующим боеприпасом «Ланцет».

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    3 августа 2026, 16:34 • Новости дня
    Европа потеряла два летних месяца для наполнения газовых хранилищ

    Летние запасы газа в европейских ПХГ упали до исторического минимума

    Европа потеряла два летних месяца для наполнения газовых хранилищ
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские страны за июнь и июль смогли увеличить запасы газа в подземных хранилищах лишь до 57,11%, что является минимальным показателем.

    Европа потеряла еще один летний месяц для закачки газа в подземные хранилища к будущему отопительному сезону. За июнь и июль страны нарастили заполненность хранилищ лишь на 16,3 процентного пункта, передает РИА «Новости». Этот уровень запасов оказался минимальным за всю историю наблюдений.

    По итогам газовых суток первого августа запасы в европейских хранилищах составили 57,11%. В прошлом году заполненность была выше на 11,74 процентного пункта и составляла 68,85%. Близко к историческому минимуму заполненность была только в 2021 году, в остальные годы показатель превышал 60%.

    Основной период закачки газа приходится на лето. У Европы остается один летний и два осенних месяца, чтобы нарастить запасы до целевого уровня в 80%. «Газпром» ранее прогнозировал, что уровень заполненности к первому октября будет ниже 75% при текущих темпах закачки, что создаст риски для газоснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, июльская нетто-закачка газа в европейские хранилища достигла шестилетнего минимума.

    Компания «Газпром» спрогнозировала дефицит ресурсов в зимний период в Европе.

    Европейский союз понизил необходимый уровень заполнения газовых хранилищ до 80%.

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    2 августа 2026, 10:48 • Новости дня
    Новейшая самоходка для ВДВ выдержала экстремальные перепады температур

    Новейшее САО «Лотос» для ВДВ прошло испытания экстремальными температурами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новое 120-мм самоходное артиллерийское орудие (САО) «Лотос», разработанное АО ЦНИИ точного машиностроения (ЦНИИточмаш, концерн «Калашников», входит в Ростех) для Воздушно-десантных войск, сохраняет работоспособность при температурах от -60 до +60 градусов Цельсия, а также относительной влажности воздуха до 100%, сообщили в концерне «Калашников».

    Созданное специалистами ЦНИИточмаш новейшее 120-миллиметровое орудие подтвердило заявленные характеристики в суровых климатических условиях, передает ТАСС.

    «Машина успешно прошла проверку на плавучесть на вододроме при волнении до трех баллов, на работоспособность при относительной влажности воздуха до 100% без ограничения ТТХ, а также после воздействия на нее температур +60°C и -60°C в течение шести часов. «Лотос» будет способен десантироваться из самолета ВТА, защититься от радиации при ядерном взрыве», – заявили в концерне «Калашников».

    По информации создателей, дальность стрельбы новинки штатными боеприпасами в полтора раза превышает показатели предшественника «Нона-СМ». Сейчас техника проходит государственные испытания. Кроме того, оружейники поздравили десантников с 96-й годовщиной образования войск, пожелав им стойкости и отметив их исключительное мужество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года новейшее самоходное артиллерийское орудие «Лотос» отправили на государственные испытания.

    Разработчики решили оснастить эту боевую машину системой радиоэлектронной борьбы для защиты от беспилотников.

    В феврале прошлого года концерн «Калашников» продемонстрировал данную технику на международной выставке вооружений IDEX в Абу-Даби.

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    2 августа 2026, 10:16 • Новости дня
    200 новобранцев Преображенского полка торжественно приняли военную присягу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Торжественная церемония клятвы на верность Родине объединила более 200 молодых бойцов элитного подразделения в стенах Центрального музея Великой Отечественной войны.

    В столице новобранцы 154-го отдельного комендантского Преображенского полка завершили курс начальной подготовки, передает ТАСС. Мероприятие прошло с соблюдением всех воинских традиций при участии роты Почетного караула и военного оркестра.

    «В Центральном музее Великой Отечественной войны состоялась торжественная церемония приведения к Военной присяге личного состава 154-го отдельного комендантского Преображенского полка Московского военного округа. Более 200 военнослужащих, прошедших курс начальной военной подготовки, дали клятву на верность Российской Федерации и ее народу», – сообщили в пресс-службе округа.

    За ритуалом наблюдали представители власти, духовенства, ветеранских организаций и близкие призывников. После официальной части командир полка полковник Сергей Бесонов провел встречу с семьями солдат. Офицеры подробно рассказали об условиях службы, организации быта, плановых задачах подразделения и ответили на вопросы о социальных гарантиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, знаменная группа Преображенского полка открыла парад Победы на Красной площади.

    Минобороны России завершило весеннюю призывную кампанию без отправки новобранцев в новые регионы.

    За первые шесть месяцев текущего года резервные полки ведомства подготовили свыше 140 тысяч бойцов.

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    1 августа 2026, 07:59 • Новости дня
    Направленные на передовую солдаты ВСУ на Сумском направлении заболели

    На Сумском направлении массово госпитализировали солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование ВСУ попыталось перебросить военнослужащих тылового батальона на Сумское направление, однако больше половины из них оказались в госпиталях, сообщили в российских силовых структурах.

    Для усиления передовых позиций командование ВСУ решило использовать военнослужащих 532-го отдельного батальона 18-го армейского корпуса. Однако переброска столкнулась с неожиданными трудностями.

    «Из 70 спланированных к откомандированию в боевые подразделения военнослужащих данного батальона внезапно оказались в госпиталях с различными заболеваниями 37 человек», – сообщил источник РИА «Новости».

    Информатор уточнил, что решение о переброске приняли на фоне серьезной нехватки личного состава и потерь в рядах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска закрепились на окраинах двух сел Сумской области. Тыловики ВС России создали подземные склады на Сумском направлении. Россия создает новую точку давления в Сумской области.


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    3 августа 2026, 06:44 • Новости дня
    Северный флот провел учения в Баренцевом море с комбинированным ракетным ударом
    Северный флот провел учения в Баренцевом море с комбинированным ракетным ударом
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Баренцевом море силы Северного флота отработали уничтожение корабельных группировок условного противника комбинированным ракетным ударом с использованием ракет «Калибр», «Вулкан», «Оникс» и «Гранит», сообщили в пресс-службе флота.

    «На Северном флоте состоялось учение разнородных сил по уничтожению корабельных группировок условного противника в акватории Баренцева моря», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    По данным флота, была задействована корабельная ударная группа в составе фрегата «Адмирал Головко» и ракетного крейсера «Маршал Устинов», а также береговой ракетный комплекс «Бастион». Экипаж фрегата выполнил пуск крылатой ракеты «Калибр», экипаж крейсера – ракеты «Вулкан».

    Ракетный дивизион комплекса «Бастион» произвел пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты «Оникс» из позиционного района на полуострове Рыбачий. В развитие удара атомный подводный ракетный крейсер «Орел», находившийся в подводном положении, выполнил стрельбу тремя крылатыми ракетами «Гранит» по той же мишенной позиции.

    В пресс-службе подчеркнули, что район выполнения боевых упражнений был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля разнородные силы Северного флота вышли в акваторию Баренцева моря для учения по поражению корабельных группировок противника.

    В июне атомный подводный ракетный крейсер «Архангельск» в Баренцевом море выполнил пуск крылатой ракеты «Оникс» по морской цели на удалении свыше 200 километров.

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    1 августа 2026, 06:06 • Новости дня
    Российские войска закрепились на окраинах двух сел Сумской области

    ВС России закрепились на окраинах сел Кияница и Храповщина

    Tекст: Катерина Туманова

    ВС России продвинулись вперед и заняли новые позиции на границе двух стратегически важных населенных пунктов в Сумской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «За последние несколько суток были результативные накаты на украинские позиции в районах населенных пунктов Кияница и Храповщина. Сейчас уже есть информация о том, что идет закрепление на северных окраинах Кияницы и на западных окраинах Храповщины», – сказал он ТАСС.

    Двумя днями ранее Марочко информировал об установлении полного контроля над поселком Новая Сечь. После этого маневра начались активные бои за соседние территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта. Российские войска за неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов. Россия создает новую точку давления в Сумской области.


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    1 августа 2026, 03:28 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о мародерстве ВСУ в домах в Дружковке

    Боевики ВСУ занялись мародерством в домах мирных жителей Дружковки

    Tекст: Катерина Туманова

    Боевики ВСУ занялись мародерством в домах мирных жителей Дружковки в ДНР, а награбленное имущество по ночам вывозят на военных грузовиках, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Украинские боевики занялись в Дружковке своим излюбленным делом и начали шерстить по домовладениям и квартирам мирных граждан, то есть мародерство уже идет полным ходом», – заявил он ТАСС.

    По словам Марочко, в ночное время боевики ВСУ регулярно используют военные грузовики для транспортировки награбленного имущества мирных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовые группы вошли в Дружковку.

    ВС России вбили трехкилометровый клин в оборону ВСУ на дружковском участке.

    ВСУ ранее уничтожили своих мародеров с помощью FPV-дронов.


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    1 августа 2026, 06:58 • Новости дня
    Пентагон запросил 67 млрд долларов на экстренное перевооружение

    Bloomberg: Пентагон запросил 67 млрд долларов на экстренное перевооружение

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство обороны США запросило экстренное финансирование для восполнения запасов современных ракет и перехватчиков, истощенных в ходе конфликтов на Ближнем Востоке.

    «Согласно документам, предоставленным Конгрессу, запрос Пентагона на экстренное финансирование в размере 67 млрд долларов на этот финансовый год включает 18,2 млрд долларов на замену современных американских ракет Patriot, ракет Tomahawk ВМС и высотных перехватчиков THAAD армии», – передает Bloomberg.

    В документах, представленных комитетам по обороне сената и палаты представителей, содержится ранее не публиковавшаяся разбивка расходов. В частности, 3,28 млрд долларов пойдут на модификацию противоракетных комплексов ВМС США, а 100 млн долларов – на закупку засекреченного ракетного комплекса Joint Advanced Tactical Missile от Lockheed Martin Corp., который еще не принят на вооружение.

    Эти данные отражают обеспокоенность состоянием американских арсеналов на фоне атак на американские базы в ближневосточном регионе. Раскрытые подробности помогут аналитикам оценить долю этих вооружений среди 13 629 боеприпасов, выпущенных по иранским целям с февраля по апрель.

    Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров попытался развеять опасения относительно нехватки боеприпасов.

    «У нас лучшее в мире вооружение, но мы хотим, чтобы они работали быстрее», – заявил он, отметив беспрецедентные масштабы производства у оборонных подрядчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон впервые за 20 лет скрыл отчет о недостатках истребителей F-35. Пентагон запросил 1,7 млрд долларов на увеличение армии США. Хегсет раскрыл расходы США на конфликт с Ираном.

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    1 августа 2026, 11:37 • Новости дня
    Хабиров сообщил о задымлении в Уфе после атаки беспилотника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты ликвидируют задымление на территории промзоны в Уфе, возникшее из-за упавших обломков сбитого беспилотника, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем канале в «Максе».

    Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил в MAX об отражении атаки беспилотного летательного аппарата на столицу республики, передает. В результате происшествия на территории одной из промышленных зон возникло задымление.

    «Отразили очередную атаку БПЛА на Уфу. Из-за упавших обломков сбитого беспилотника на территории промзоны возникло задымление», – заявил руководитель региона. По его словам, все экстренные службы незамедлительно прибыли на место инцидента.

    Специалисты оперативно занимаются ликвидацией последствий падения обломков. Хабиров также подчеркнул, что в результате происшествия никто не погиб и не получил ранений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля украинские беспилотники атаковали промышленную зону города Салават в Башкирии.

    В конце июня обломки сбитых дронов рухнули в промзоне Уфы.

    В начале апреля на территории уфимского нефтеперерабатывающего завода из-за падения аппарата началось возгорание.

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    1 августа 2026, 07:23 • Новости дня
    Тыловики ВС России создали подземные склады на Сумском направлении

    ВС России создали подземные склады на Сумском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    Для обеспечения безопасности личного состава тыловые службы ВС России развернули скрытые под землей продовольственные пункты и объекты инфраструктуры, сообщили в Минобороны.

    Военнослужащие группировки «Север» оборудовали подземные склады с продовольствием и столовые на сумском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. Это решение принято для защиты личного состава от возможных ударов противника.

    «Помимо обеспечения подразделений, тыловые службы организуют работу в тыловых районах. Там развернуты полевые банно-прачечные комбинаты, хлебопекарни, пункты выдачи воды, а также углубленные продовольственные пункты и столовые, функционирующие непосредственно под землей для обеспечения безопасности личного состава», – заявили в оборонном ведомстве.

    Там добавили, что в таких районах военнослужащие могут не только восстановить силы, но и получить психологическую разгрузку.

    В Минобороны отметили, что специалисты тыловой службы ежедневно снабжают войска горючим, боеприпасами, едой и водой. В условиях сложной тактической обстановки, когда использование грузовиков опасно из-за угрозы атак беспилотников или мин, доставка осуществляется с помощью багги, мотоциклов и дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр Белоусов отметил весомый вклад тыловых служб в оборону России. Российские войска закрепились на окраинах двух сел Сумской области. Россия создает новую точку давления в Сумской области.

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    2 августа 2026, 22:45 • Новости дня
    Львова-Белова назвала удар ВСУ по белгородской детской площадке терактом

    Tекст: Антон Антонов

    ВСУ совершили очередной террористический акт, атаковав детскую площадку в Белгородской области, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

    «Очередной бесчеловечный террористический акт со стороны киевского режима. В Белгородской области в результате атаки ВСУ рядом с детской площадкой в селе Принцевка погибла 13-летняя девочка. От всей души соболезную родным», – заявила Львова-Белова в «Максе».

    В результате удара пострадали еще две девочки, девяти и семи лет. С множественными осколочными ранениями их доставили в районную больницу. Врачи оценивают состояние пациенток как средней степени тяжести и оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

    Председатель Фонда защиты детей добавила, что находится на постоянной связи с региональным детским омбудсменом Галиной Пятых. Она пожелала скорейшего выздоровления раненым и выразила поддержку их близким.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Принцевка Белгородской области при ударе украинского беспилотника по детской площадке погиб ребенок.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал убийства детей страшным военным преступлением.

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