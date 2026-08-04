  • Новость часаЭкипаж атакованного БПЛА ВСУ судна Nadezhda эвакуирован в порт Новороссийска
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия под Харьковом перерезает снабжение ВСУ в Славянске и Краматорске
    ФАС возбудила дело против Apple из-за отказа в предустановке Max и RuStore
    Бундесвер развернул спецподразделение РЭБ у белорусской границы
    Астрономы предупредили о солнечном затмении в Москве 12 августа
    Украинские беспилотники атаковали следовавшее в Россию турецкое торговое судно
    Самолет Cessna 182 пропал в Иркутской области
    Ганчев заявил об отступлении украинских войск на великобурлукском направлении
    Российские военные поразили четыре сухогруза с оружием для украинской армии
    Россияне в июле резко увеличили запас наличных денег на руках
    4 августа 2026, 00:56 • Новости дня

    WSJ: Трамп обсуждал увольнение прокурора Колумбии из-за зеркального озера

    WSJ: Трамп обсуждал увольнение прокурора Колумбии из-за озера

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп рассматривал вариант отставки прокурора округа Колумбия Джанин Пирро после того, как она прекратила дело о порче зеркального бассейна против олимпийской чемпионки.

    По словам людей, знакомых с этим вопросом, президент Трамп обсуждал возможность отстранения от должности Джанин Пирро, прокурора округа Колумбия. Президент США раскритиковала Пирро после того, как ее администрация в пятницу прекратила дело против трехкратной олимпийской чемпионки по обвинению в повреждении зеркального бассейна Мемориала Линкольна, который администрация восстановила в преддверии 250-летия Америки, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    В судебном иске офис Пирро опроверг заявление президента о том, что вандалы повредили бассейн, объяснив проблемы «неудачной установкой».

    Ожидается, что Трамп и Пирро еще встретятся по данному вопросу, сообщил один из источников.

    В мае прокурор США по округу Колумбия Жанин Пирро раскритиковала позицию судьи, который извинился перед обвиняемым в покушении на Трампа Алленом.

    3 августа 2026, 01:17 • Новости дня
    Трамп объявил о переговорах США и Ирана

    Трамп объявил о запланированных на понедельник переговорах США и Ирана

    Трамп объявил о переговорах США и Ирана
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры США и Ирана стартуют в понедельник, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Сейчас мы ведем с ними диалог в формате переговоров. Они начнутся завтра днем», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По его словам, в ходе переговоров может быть достигнута договоренность по Ормузскому проливу, после чего стороны смогут заключить соглашение по ядерному вопросу. Президент США отметил, что речь идет фактически о денуклеаризации Ирана.

    Трамп также сообщил, что отменить удары по Ирану его просили Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и сам Тегеран. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы начать операцию в любой момент, когда посчитают нужным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что отказался от ударов США по Ирану ради быстрого заключения сделки с Тегераном.

    В июне президент США подписал меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны с Ираном. В начале июля президент США объявил об окончании перемирия с Тегераном.

    Комментарии (7)
    2 августа 2026, 05:41 • Новости дня
    Трамп заявил об отмене ударов США по Ирану ради быстрой сделки
    Трамп заявил об отмене ударов США по Ирану ради быстрой сделки
    @ Saul Loeb/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что отказался от ударов США по Ирану ради быстрого заключения сделки с Тегераном.

    По словам Трампа, армия США была приведена в готовность для нанесения ударов по Ирану, однако он распорядился их отменить в связи с достижением согласия по контурам возможной сделки, передает РИА «Новости».

    «Я согласился… отменить атаку при условии, что мы сможем быстро заключить сделку», – заявил Трамп.

    Он уточнил, что Израиль также согласился воздержаться от ударов по Ирану в рамках этой договоренности. По словам американского президента, контуры сделки предполагают «немедленное, полное и тотальное» открытие Ормузского пролива, а также «прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана».

    Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Тегеран стремится к соглашению с США, охватывающему судоходство в Ормузском проливе и ядерную программу, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Он отметил, что Иран лишился «конвенционального щита» из ракет и теперь заинтересован в сделке по денуклеаризации и проливам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники сообщили о готовности Вашингтона нанести удары по ядерным объектам Ирана.

    CBS узнал о подготовке США и Израилем ударов по объектам энергетики в Иране.

    Комментарии (2)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (0)
    1 августа 2026, 05:38 • Новости дня
    CNN сообщил о намерении США ударить по ядерным объектам Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские чиновники сообщили о готовности Вашингтона нанести удары по ядерным объектам Ирана в эти выходные в качестве мер для окончания конфликта, передает CNN.

    «По словам двух американских чиновников, знакомых с планами, Соединенные Штаты планируют новые удары по Ирану уже в эти выходные, поскольку президент Дональд Трамп стремится к урегулированию войны. Точный масштаб ударов, а также потенциальные цели США остались неясными, и оба официальных лица предупредили, что удары могут быть отменены», – сообщил телеканал CNN.

    Выступая на заседании кабинета министров в пятницу, Трамп намекнул на возобновление массированных ударов, выразив недовольство слаборезультативными дипломатическими усилиями.

    «Мы будем наносить им очень сильные удары. В какой-то момент они скажут: «Мы больше не можем этого терпеть», – сказал американский лидер.

    По данным CNN, военные США готовятся к серии ударов по иранской ядерной инфраструктуре, включая гору Пикакс , хотя и не ограничиваются этим объектом, расположенным к югу от Тегерана. По словам официальных лиц, в последние несколько дней подготовка активизировалась.

    В ответ на сообщения о том, что Трамп отдал приказ о новой серии ударов в выходные дни, Белый дом заявил, что президент не будет «бездействовать и позволять этому террористическому поведению происходить».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios 30 июля писал, что Вэнс и Нетаньяху разругались   из-за Ирана. Американский президент сообщил о намерении США нанести новые мощные удары по Ирану. CBS узнал о подготовке США и Израилем ударов по объектам энергетики в Иране.


    Комментарии (0)
    1 августа 2026, 04:59 • Новости дня
    Мирошник назвал внешнюю политику США шахматной партией ради прибыли

    Мирошник объяснил вектор действий США во внешней политике

    Tекст: Катерина Туманова

    Вашингтон рассматривает международные отношения как глобальное противостояние ради получения финансовой выгоды и контроля над мировыми энергетическими ресурсами, считает посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Ко всему этому процессу в любом случае нужно относиться как к большой шахматной доске», – заявил он ТАСС.

    Мирошник пояснил, что для США идет большая шахматная партия, идет шаг, на который следует противодействие, выделение определенных целей и стратегий.

    «И на события, которые разворачиваются в разных углах этой шахматной доски, нужно смотреть через разные призмы. Призмы американцев – они сменяемы, но есть одна главная, по крайней мере, в нынешней ситуации – это прибыль. Это прибыль, это мобилизация денег», – пояснил дипломат.

    По его словам, главная цель Соединенных Штатов заключается в мобилизации финансов и сохранении собственной гегемонии.

    «Американцы видят возрастающую ценность энергоресурсов. У вас есть нефть – мы идем к вам! И они отправляются сначала в Венесуэлу, потом они отправляются в Иран», – добавил он.

    Мирошник отметил, что при этом американское руководство активно поддерживает энергетическую изоляцию России на мировом рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД заявил об изменении подхода США к достигнутым на Аляске договоренностям по Украине. Медведев обвинил США в навязывании воли другим странам. Трамп демонтирует американскую империю.

    Комментарии (0)
    1 августа 2026, 04:12 • Новости дня
    Инфантино отказался продавать коммерческие права FIFA на ЧМ

    Tекст: Катерина Туманова

    Масштабный проект по передаче прав Международной федерации футбола (FIFA) сторонним инвесторам отменен из-за резкого недовольства европейских лиг и угрозы массового бойкота, пишет New York Post.

    Руководство FIFA отказалось от идеи продажи доли в новом коммерческом подразделении, пишет New York Post. Инициатива предполагала привлечение до 4,2 млрд долларов инвестиций при общей оценке структуры в 20 млрд долларов. Сделка с фондом Джошуа Кушнера сорвалась из-за открытого бунта чиновников по всему миру.

    «Они этого не чувствуют. Они ни за что не хотят продолжать быть вовлеченными в этот бардак», – заявил знакомый с ситуацией источник.

    Президент FIFA Джанни Инфантино подтвердил отказ от реализации предложения, поскольку возникшие разногласия перестали отвечать изначальным целям.

    План предусматривал передачу прав на трансляции, продажу билетов и спонсорские контракты новой компании FIFA Forward Enterprise. Инфантино обещал каждой из 211 стран-участниц до 40 млн долларов за поддержку инициативы. Однако критики назвали эти выплаты взяткой, а европейские клубы пригрозили бойкотом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФИФА рекордно заработала на ЧМ-2026. Инфантино раскрыл план масштабной продажи прав на чемпионаты мира. Азиатская конфедерация поддержала протест УЕФА против инициативы ФИФА.

    Комментарии (0)
    1 августа 2026, 02:36 • Новости дня
    CBS узнал о подготовке США и Израилем ударов по объектам энергетики в Иране

    CBS: США и Израиль готовятся к ударам по объектам энергетики в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    США и Израиль планируют одну из самых жестоких на сегодняшний день кампаний по бомбардировкам объектов энергетической инфраструктуры в Иране, сообщили CBS News многочисленные источники.

    «Удары возможны в течение выходных. Обсуждался вопрос о том, чтобы попытаться завершить работу к открытию финансовых рынков в понедельник из-за опасений по поводу того, как удары повлияют на американскую и мировую экономику, но конечная точка не была обозначена», – сообщает CSB News.

    Согласно многочисленным американским источникам, израильтяне были уведомлены и координируют свои действия с Вашингтоном.

    Президент США еще не отдал окончательного распоряжения о нанесении ударов. Совместная операция ознаменовала бы возвращение Израиля к боевым действиям, которые он приостановил во время перемирия, заключенного при посредничестве США.

    Иран не наносил ударов по Израилю с тех пор, как меморандум о взаимопонимании был расторгнут и США возобновили боевые действия в начале июля.

    Израильский чиновник заявил CBS News: «Израиль не знает о решении возобновить полномасштабные военные операции, и к Израилю не обращались с просьбой присоединиться к каким-либо военным действиям против Ирана».

    Согласно источникам, которые были проинформированы позже, план военного удара был разработан во время заседания кабинета Трампа в Кэмп-Дэвиде в пятницу.

    По словам одного из информаторов, некоторые помощники Белого дома, которые занимаются политикой, были категорически против. Пока в зале находились журналисты, Трамп сказал: «Мы нанесем им очень сильный удар. В какой-то момент он добавил: «Мы просто больше не можем этого выносить».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios 30 июля писал, что Вэнс и Нетаньяху разругались из-за Ирана.

    Иранские военные открыли огонь по танкерам в Ормузском проливе.

    Американский президент ранее сообщал о намерении США нанести новые мощные удары по Ирану.

    Комментарии (0)
    2 августа 2026, 17:04 • Новости дня
    В Марокко назвали самую длинную трассу в Африке в честь Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Король Мухаммед VI присвоил имя президента США Дональда Трампа стратегически важной автомагистрали длиной более 1000 километров в знак благодарности за признание суверенитета над Западной Сахарой.

    Как пишет MAP, марокканская скоростная трасса Тизнит – Дахла получила имя Трампа. Инициатором переименования магистрали выступил монарх африканского государства, передает РИА «Новости».

    «Я принял решение назвать один из важнейших объектов дорожной инфраструктуры королевства автомагистралью Дональда Трампа. Протяженностью более 1055 километров, эта дорога является самой длинной дорожной инфраструктурой во всей Африке», – сообщил король Марокко Мухаммед VI в письме американскому лидеру.

    Причиной такого шага стало признание администрацией Трампа в 2020 году суверенитета Марокко над территорией Западной Сахары. Стратегически важная магистраль проходит через Гельмим и Эль-Аюн, соединяя север и юг страны, а также Европу с Африканским континентом.

    Политик выразил благодарность марокканскому королю 26 июля. Трамп также подчеркнул, что надеется в ближайшее время проехать по всей протяженности новой трассы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце международный аэропорт Палм-Бич во Флориде официально получил имя действующего президента США.

    В феврале лидеры Армении и Азербайджана обсудили детали запуска инфраструктурного проекта «Маршрут Трампа».

    Годом ранее Баку и Ереван одобрили меморандум о создании транспортного коридора «Мост Трампа».

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 01:57 • Новости дня
    Трамп определился с наказанием для Канады за смог от лесных пожаров

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что уже выбрал наказание для Канады за смог от лесных пожаров, накрывший и города Соединенных Штатов.

    На вопрос, определился ли он с «наказанием» для Канады, Трамп ответил коротко: «Да». При этом президент США не стал раскрывать, какие именно меры готовит Вашингтон. Он лишь пообещал, что подробности будут объявлены в ближайшее время, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о необходимости включить убытки от канадских лесных пожаров в импортные пошлины, уплачиваемые Оттавой.

    Сенатор США Берни Морено пообещал внести законопроект о санкциях против Канады из-за вреда от дыма ее лесных пожаров для экологии США.

    Комментарии (0)
    1 августа 2026, 06:58 • Новости дня
    Пентагон запросил 67 млрд долларов на экстренное перевооружение

    Bloomberg: Пентагон запросил 67 млрд долларов на экстренное перевооружение

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство обороны США запросило экстренное финансирование для восполнения запасов современных ракет и перехватчиков, истощенных в ходе конфликтов на Ближнем Востоке.

    «Согласно документам, предоставленным Конгрессу, запрос Пентагона на экстренное финансирование в размере 67 млрд долларов на этот финансовый год включает 18,2 млрд долларов на замену современных американских ракет Patriot, ракет Tomahawk ВМС и высотных перехватчиков THAAD армии», – передает Bloomberg.

    В документах, представленных комитетам по обороне сената и палаты представителей, содержится ранее не публиковавшаяся разбивка расходов. В частности, 3,28 млрд долларов пойдут на модификацию противоракетных комплексов ВМС США, а 100 млн долларов – на закупку засекреченного ракетного комплекса Joint Advanced Tactical Missile от Lockheed Martin Corp., который еще не принят на вооружение.

    Эти данные отражают обеспокоенность состоянием американских арсеналов на фоне атак на американские базы в ближневосточном регионе. Раскрытые подробности помогут аналитикам оценить долю этих вооружений среди 13 629 боеприпасов, выпущенных по иранским целям с февраля по апрель.

    Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров попытался развеять опасения относительно нехватки боеприпасов.

    «У нас лучшее в мире вооружение, но мы хотим, чтобы они работали быстрее», – заявил он, отметив беспрецедентные масштабы производства у оборонных подрядчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон впервые за 20 лет скрыл отчет о недостатках истребителей F-35. Пентагон запросил 1,7 млрд долларов на увеличение армии США. Хегсет раскрыл расходы США на конфликт с Ираном.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 07:54 • Новости дня
    Мировые цены на нефть упали более чем на 5% после заявлений Трампа об Иране

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Стоимость нефти на мировом рынке в начале новой недели показала снижение более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов, сокращению предшествовали заявления американского президента Дональда Трампа о возможных новых переговорах с Ираном.

    По состоянию на утро понедельника стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 5,17%, опустившись до 83,38 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские контракты на WTI потеряли 5,92%, достигнув отметки 79,66 доллара. Ранее в ходе торгов падение котировок Brent достигало 8,2%.

    Резкое изменение на рынке произошло после того, как Дональд Трамп сообщил об отмене запланированной на выходные военной операции против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом анонсировал старт американо-иранских переговоров в понедельник.

    Неделей ранее Вашингтон отложил военные удары по исламской республике ради сохранения запасов ракет ПВО.

    До этого Трамп говорил о намерении продолжить диалог с Тегераном.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 14:39 • Новости дня
    Компания Трампа предложила трейдерам платный доступ к постам политика

    Trump Media открыла трейдерам ускоренный платный доступ к публикациям Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые игроки получили возможность моментально отслеживать публикации американского лидера в соцсети Truth Social благодаря новой услуге передачи данных.

    Американская корпорация Trump Media and Technology Group открыла специальный коммерческий сервис, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал CNBC. Инструмент предназначен для участников финансового рынка.

    «Trump Media and Technology Group 1 августа запустила новый платный сервис передачи данных, который обеспечивает более быстрый доступ к публикациям в социальных сетях Truth Social от президента Дональда Трампа и других ведущих аккаунтов на платформе», – сообщает телеканал.

    Страница политика является крупнейшей на данной площадке и насчитывает 13 млн подписчиков. Семья главы государства остается главным акционером компании, управляющей социальной сетью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чиновники Белого дома продали акции компании Trump Media перед введением пошлин.

    Искусственный интеллект соцсети Truth Social назвал тарифные решения президента налогом для американцев.

    Эксперты заподозрили американского лидера в искусственной манипуляции рынками.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 21:46 • Новости дня
    Трамп назвал текущие переговоры США и Ирана последним шансом для Тегерана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп предупредил исламскую республику о необходимости скорейшего достижения договоренностей в рамках проходящего диалога с Вашингтоном.

    «Это последний шанс», – подчеркнул глава государства, оценивая перспективы текущих двусторонних контактов, передает ТАСС.

    Он также добавил, что у Тегерана больше не будет возможности подписать настолько хороший и выгодный документ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент США Дональд Трамп подписал меморандум для прекращения войны с Ираном.

    В июле американские военные поразили более 80 целей на территории исламской республики. В понедельник глава американского государства анонсировал старт новых двусторонних переговоров.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 22:32 • Новости дня
    Трамп сравнил ситуацию с мигрантами в США и испанской Сеуте

    Трамп предупредил о риске повторения в США испанского миграционного кризиса

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил об угрозе масштабного наплыва беженцев в Соединенные Штаты, сравнив ситуацию с миграционным кризисом в испанской Сеуте.

    Президент США выразил опасения, что миграционный кризис в стране может повторить сценарий испанской Сеуты, куда массово проникают нелегалы, передает РИА «Новости». По его словам, подобная ситуация уже наблюдалась в Соединенных Штатах.

    «Когда я увидел то, что произошло в Испании, я сказал, что у нас было нечто похожее, даже намного хуже. Мы впустили 25 млн человек при демократах и Джо Байдене», – заявил глава Белого дома журналистам.

    Президент США подчеркнул, что кризис может усугубиться, если к власти придут представители оппозиции с «левой» идеологией.

    Ранее десятки тысяч мигрантов из Марокко прорвали границу испанской Сеуты.

    Власти Испании направили в автономный город более трех тысяч силовиков для сдерживания нелегалов.

    Большинство государств Евросоюза выступили за жесткий контроль внешних рубежей на фоне кризиса.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 21:40 • Новости дня
    Трамп заявил о скором открытии Ормузского пролива

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Движение судов в Ормузском проливе в скором времени возобновится, сообщил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в понедельник вечером.

    «Мы говорим о том, чтобы пролив был полностью открыт буквально завтра. Это фаза один», – сообщил американский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп анонсировал старт двусторонних переговоров с Тегераном.

    Между тем в МИД Ирана указывали, что заявления президента США о переговорах между Тегераном и Вашингтоном не соответствуют действительности.

    Корпус стражей исламской революции в конце июля заявлял о минировании южного маршрута Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 23:23 • Новости дня
    Украина пыталась получить лицензию на Patriot у администрации Байдена

    Байден отказался выдавать Украине лицензию на Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские официальные лица говорят, что у Киева был шанс решить проблему с Patriot много лет назад, но и тогда Вашингтон отверг эту идею, пишет украинская Kyiv Independent со ссылкой на украинского чиновника.

    «Украинская сторона пытается получить лицензии почти два года. Официальные лица сообщили Kyiv Independent, что если бы предыдущая администрация США одобрила это предложение, Украина уже могла бы производить ракеты-перехватчики, необходимые для защиты своих городов от участившихся российских ракетных атак», – сказано в материале.

    «Мы пытались это сделать и предлагали различные варианты, но нам просто сказали «нет» без каких-либо объяснений», – приводит РИА «Новости» слова украинского  чиновника, знакомый с ходом обсуждения.

    Киев предвидел возникновение проблемы задолго до того, как закончились ракеты Patriot, и искал способ уменьшить свою зависимость от поставок из США.

    В статье указано, что Украина обращалась с запросом и к экс-главе Пентагона Ллойду Остину и экс-советнику Белого дома по нацбезопасности Джейку Салливану, – бесполезно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WP узнала, что Украина испытывает критический дефицит ракет для Patriot. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал  низкую эффективность ПВО из-за дефицита ракет-перехватчиков. Президент США отклонил экстренный запрос Киева на предоставление 300 боеприпасов для защиты энергетической инфраструктуры.


    Комментарии (0)
    Главное
    Уитакер: США не заключат к зиме с Украиной договор на производство ракет Patriot
    Эксперт спрогнозировал полное исчезновение топлива на украинских АЗС в августе
    При подрыве на мине ВСУ в Энергодаре пострадали четыре сотрудника ЗАЭС
    Зеленский уволил посла Украины в США Стефанишину
    На Украине предложили возродить бронепоезда
    Российские синхронистки выиграли золото на чемпионате Европы в Париже
    Участниц «Тур де Франс» заподозрили в махинациях с размером груди