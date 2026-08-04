Книги о Викторе Цое и Стивене Кинге получили антинаркотическую маркировку

Книги о Цое и Кинге получили антинаркотическую маркировку

Tекст: Катерина Туманова

Российский книжный союз обновил список книг, подлежащих обязательной маркировке из-за упоминания наркотиков, следует из данных на сайте организации. В перечень добавили биографии рок-музыкантов и произведения зарубежных классиков, передают «Вести».

В обновленный список попали такие издания, как «Виктор Цой. Жизнь и «Кино» Виталия Калгина, «Агата Кристи. Черные сказки белой зимы» Дмитрия Карасюка и «Юрий Хой и группа «Сектор Газа» Дениса Ступникова.

Кроме того, маркировку получили «Заводной апельсин» Энтони Берджесса и ряд книг Стивена Кинга.

С марта 2026 года в России действуют новые правила, согласно которым произведения, выпущенные после 1 августа 1990 года, где наркотики упоминаются как часть художественного замысла, должны иметь предупреждение с восклицательным знаком и антинаркотической надписью. Всего в реестре союза находится 3496 книг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сервис «Литрес» решил удалить маркировку про наркотики со сказок Чуковского. Переиздания старых книг освободили от маркировки против наркотиков. Книги Ленина и Маяковского попали в список произведений с наркотиками.