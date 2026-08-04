  • Новость часаЭкипаж атакованного БПЛА ВСУ судна Nadezhda эвакуирован в порт Новороссийска
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    Россия под Харьковом перерезает снабжение ВСУ в Славянске и Краматорске
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    Бундесвер развернул спецподразделение РЭБ у белорусской границы
    Астрономы предупредили о солнечном затмении в Москве 12 августа
    Украинские беспилотники атаковали следовавшее в Россию турецкое торговое судно
    Самолет Cessna 182 пропал в Иркутской области
    Ганчев заявил об отступлении украинских войск на великобурлукском направлении
    Российские военные поразили четыре сухогруза с оружием для украинской армии
    Россияне в июле резко увеличили запас наличных денег на руках
    4 августа 2026, 00:03 • Новости дня

    Книги о Викторе Цое и Стивене Кинге получили антинаркотическую маркировку

    Книги о Цое и Кинге получили антинаркотическую маркировку

    Tекст: Катерина Туманова

    В перечень изданий, требующих специального предупреждения из-за упоминания запрещенных веществ, добавили биографии известных музыкантов и классику мировой литературы, следует из данных Российского книжного союза.

    Российский книжный союз обновил список книг, подлежащих обязательной маркировке из-за упоминания наркотиков, следует из данных на сайте организации. В перечень добавили биографии рок-музыкантов и произведения зарубежных классиков, передают «Вести».

    В обновленный список попали такие издания, как «Виктор Цой. Жизнь и «Кино» Виталия Калгина, «Агата Кристи. Черные сказки белой зимы» Дмитрия Карасюка и «Юрий Хой и группа «Сектор Газа» Дениса Ступникова.

    Кроме того, маркировку получили «Заводной апельсин» Энтони Берджесса и ряд книг Стивена Кинга.

    С марта 2026 года в России действуют новые правила, согласно которым произведения, выпущенные после 1 августа 1990 года, где наркотики упоминаются как часть художественного замысла, должны иметь предупреждение с восклицательным знаком и антинаркотической надписью. Всего в реестре союза находится 3496 книг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сервис «Литрес» решил удалить маркировку про наркотики со сказок Чуковского. Переиздания старых книг освободили от маркировки против наркотиков. Книги Ленина и Маяковского попали в список произведений с наркотиками.

    1 августа 2026, 12:50 • Новости дня
    Контейнеровоз Fesco затонул в Черном море после атаки дронов ВСУ
    Контейнеровоз Fesco затонул в Черном море после атаки дронов ВСУ
    @ stranarosatom

    Tекст: Валерия Городецкая

    Контейнеровоз «Янина» затонул после удара украинских морских дронов в 130 милях от Новороссийска, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Судно принадлежало компании FESCO, которая входит в структуру Росатома, передает РИА «Новости».

    «Подобную атаку иначе как пиратство и морской разбой трактовать невозможно», – заявил Лихачев. По его словам, нападение произошло около 22.00 по московскому времени. Два беспилотника ударили по судну, перевозившему обычные гражданские грузы.

    Экипаж из 17 человек действовал организованно и сумел спастись. На помощь тонущему теплоходу пришел интернациональный экипаж судна Delphinus под командованием египетского капитана. Они подняли на борт 16 моряков.

    Последнего члена команды обнаружили спустя время благодаря работе морской авиации Черноморского флота. Сейчас все спасенные доставлены на берег, их состояние оценивается как удовлетворительное.

    Ранее украинские беспилотники атаковали два танкера на терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

    На прошлой неделе дрон ударил по гражданскому судну NELSA.

    В конце июля российские военные поразили сухогруз с военными грузами ВСУ возле Одессы.

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    3 августа 2026, 15:22 • Новости дня
    Число пострадавших в Архипо-Осиповке под Геленджиком возросло до 47 человек
    Число пострадавших в Архипо-Осиповке под Геленджиком возросло до 47 человек
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате удара беспилотного летательного аппарата по Архипо-Осиповке травмы получили 47 человек.

    Число пострадавших при атаке беспилотника на село Архипо-Осиповка достигло 47 человек, передает ТАСС. Об этом в социальной сети Мах написал глава Геленджика Алексей Богодистов. «Сейчас формируются итоговые списки всех пострадавших. На данный момент 47 человек пострадали, шесть погибли. В больнице Архипо-Осиповки развернута первичная помощь всем пострадавшим», – заявил мэр города. Он добавил, что местную больницу усилили врачами из Геленджика и санаториев, а тяжелых пациентов отправляют в соседние города.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что 17 пострадавших уже госпитализированы. Их приняли медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа, где пациентам оказывают всю необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотный аппарат нанес удар по территории многолюдного пляжа. Власти организовали в селе Архипо-Осиповка оперативный штаб для ликвидации последствий налета.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал случившееся целенаправленным терактом против мирного населения.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    3 августа 2026, 16:59 • Новости дня
    Главгосэкспертиза одобрила проект 703-метрового небоскреба «Лахта Центр 2»
    Главгосэкспертиза одобрила проект 703-метрового небоскреба «Лахта Центр 2»
    @ Полина Ястребцева/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Петербурге согласован проект строительства второй башни комплекса «Лахта Центр», высота которой составит 703 метра.

    Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию многофункционального комплекса «Лахта Центр 2», передает «Интерфакс». Застройщиком объекта в Приморском районе Петербурга выступает АО «Синергия», а техническим заказчиком – АО «Ренконс».

    Проекты двух новых высоток на побережье Финского залива компания «Газпром» представила городским властям в 2021 году. Высота «Лахта Центра 2» составит 703 метра, а третьего здания – 555 метров. В компании тогда отмечали, что с появлением третьего небоскреба «сложится гармоничный архитектурный ансамбль из трех современных высотных зданий».

    Правительство Петербурга утвердило проект планировки территории в мае 2026 года. Общая площадь новых объектов составит 411,6 тыс. и 322,6 тыс. кв. метров. В зданиях разместятся офисы, музеи, спортивные объекты, включая бассейны, а также торговые площади и кафе. Завершить проектирование планируется в 2026 году, а строительство – к 2033 году.

    Первая башня «Лахта Центра» высотой 462 метра была введена в эксплуатацию в 2018 году. Соглашение о возведении еще двух высоток было подписано на ПМЭФ-2024.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил петербургский комплекс «Лахта Центр» летом 2024 года.

    Глава Газпрома Алексей Миллер показал главе государства проект триумфальной колонны.

    Губернатор Александр Беглов подписал постановление об установке этого памятника на Приморском шоссе.

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    1 августа 2026, 20:22 • Новости дня
    Российские синхронисты пожаловались на заниженные оценки на чемпионате Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Российские синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов заявили, что их засудили на чемпионате Европе по синхронному плаванию.

    Российский дуэт получил за свою программу 238,0834 балла и занял четвертое место, передает «Матч ТВ».

    «Не знаю, что произошло, но там, где мы ожидали ошибок, их не было. Мне кажется, нас засудили, мы бы обошли их всех, и это вызывает возмущение. Но пока я не пересматривал выступление», – сказал Захар Трофимов.

    Весной World Aquatics сняла действовавшие с 2022 года ограничения. Теперь российские и белорусские пловцы, синхронисты и ватерполисты могут соревноваться под своими национальными флагами.

    В начале июля Алина Румянцева и Захар Трофимов выиграли золото в технической программе смешанных дуэтов на юниорском чемпионате Европы.

    В финальный день этого первенства Трофимов завоевал чемпионский титул в мужской произвольной программе.

    В апреле Международная федерация водных видов спорта сняла ограничения на использование национальной символики для российских атлетов.

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    1 августа 2026, 13:20 • Новости дня
    В России изменили правила въезда фур иностранных компаний

    Кабмин запретил въезд в Россию иностранным фурам с неоплаченными штрафами

    В России изменили правила въезда фур иностранных компаний
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    С сентября пересечение российской границы станет невозможным для грузовиков зарубежных компаний, имеющих задолженности за проезд по платным федеральным трассам.

    Новые требования затронут все международные автомобильные перевозки через территорию страны, включая транзитные маршруты, передает РИА «Новости» со ссылкой на постановление правительства. Ограничения вводятся для повышения платежной дисциплины среди зарубежных транспортных предприятий.

    Контролировать наличие долгов у водителей поручено сотрудникам таможенных органов прямо на пропускных пунктах. Специалисты получат прямой доступ к базе данных Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах.

    Если таможенники обнаружат неоплаченный штраф, они вынесут официальное решение о запрете на въезд или выезд грузового транспорта. Дополнительно нарушителям будут выдавать требование о необходимости погасить задолженность за использование платных дорог.

    Ранее Минтранс предложил ввести штраф в размере 50 тыс. рублей для иностранных перевозчиков за неоплату проезда по платным дорогам.

    В конце 2024 года Госдума увеличила в десять раз сумму взыскания за проезд большегрузов под запрещающие знаки.

    В июле прошлого года в России вступили в силу новые жесткие санкции за нарушение правил весогабаритного контроля грузовиков.

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    3 августа 2026, 19:38 • Новости дня
    Самолет Cessna 182 пропал в Иркутской области

    Губернатор Кобзев сообщил о пропаже самолета Cessna в Иркутской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Легкомоторный самолет, патрулировавший лесные пожары в Бодайбинском районе Иркутской области, не вернулся на базу и перестал выходить на связь, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

    Кобзев сообщил о пропаже легкомоторного самолета в своем канале в «Максе». На борту находились два человека: командир воздушного судна и летчик-наблюдатель.

    «Буквально час назад пришло сообщение от региональной диспетчерской службы министерства лесного комплекса, что в назначенное время не вышел на связь и не вернулся в место вылета самолет Cessna 182, который занимался мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе», – написал Кобзев.

    Борт должен был вернуться в поселок Мама в 20.50. Экипаж осмотрел пожар в местном лесничестве и направился в сторону Бодайбо, после чего ушел на юго-восток. Последние координаты воздушного судна были зафиксированы в 13.58.

    В ближайшее время на поиски пропавшего самолета вылетит борт из Якутии. Утром к спасательной операции присоединятся два вертолета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне текущего года спасатели приостановили поиски пропавшего во время патрулирования лесов Приморья вертолета Robinson R44.

    Годом ранее в Якутии при мониторинге лесопожарной обстановки оборвалась связь с самолетом Ан-2.


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    1 августа 2026, 01:55 • Новости дня
    В храме Василия Блаженного в Москве ликвидировали возгорание
    В храме Василия Блаженного в Москве ликвидировали возгорание
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В храме Василия Блаженного (Покровском соборе) на Красной площади в Москве произошло возгорание на площади 10 кв. метров, пожар ликвидирован, сообщили в оперативных службах города.

    «На первом этаже в кабинете директора произошло возгорание личных вещей и мебели. Площадь возгорания составила около 10 кв. метров. На место происшествия было стянуто около 10 пожарных машин», – рассказал источник ТАСС.

    Информатор добавил, что чуть позже возгорание было ликвидировано на площади 10 кв. метров.

    «Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало», – уточнил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в московском храме святителя Тихона Задонского потушили пожар. Церковь загорелась в мае в военном городке под Москвой. Пожар охватил историческое здание на Пятницкой улице в Москве.

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    1 августа 2026, 15:38 • Новости дня
    Белоусов заявил об уверенном продвижении войск на Запорожском направлении
    Белоусов заявил об уверенном продвижении войск на Запорожском направлении
    @ Петр Ковалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов поздравил личный состав 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Любицкое в Запорожской области.

    Военнослужащие успешно отбрасывают врага с занимаемых рубежей на самых сложных участках фронта, отметил Белоусов.

    «Эта победа станет символом отваги и стойкости военнослужащих и войдет в историю ратных подвигов прославленного соединения», – сказано в поздравительной телеграмме министра, опубликованной в канале Минобороны в Max.

    Белоусов также подчеркнул, что слаженные действия штурмовых отрядов позволяют уверенно продвигаться вперед, приближая общую победу. Он выразил благодарность бойцам за верность Отечеству и уверенность в том, что их упорство обеспечит безопасность народа страны.

    В середине июля российские войска улучшили свое положение в Запорожской области.

    В начале того же месяца группировка «Восток» освободила запорожский населенный пункт Копани.

    Днем ранее российские подразделения взяли под контроль села Ровное и Лесное.

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    1 августа 2026, 06:45 • Новости дня
    Суд в Москве взыскал убытки метрополитена с упавшего на пути пьяного пассажира

    Суд взыскал убытки с упавшего на пути пьяного пассажира метро

    Tекст: Катерина Туманова

    Мужчина, оказавшийся на рельсах станции «Сокол» в состоянии алкогольного опьянения, возместит столичному метрополитену упущенную выгоду из-за 12-минутной остановки движения, сказано в материалах дела.

    Инцидент произошел вечером 28 сентября 2025 года, когда нетрезвый гражданин свалился на главный путь Замоскворецкой линии, из-за чего поезда остановили на 12 минут, передает РИА «Новости».

    Отмена двух составов и две внеплановые высадки обернулись для транспортного предприятия финансовыми потерями.

    «Исковые требования ГУП «Московский метрополитен» к... (ответчику) о взыскании убытков – удовлетворить», –  указано в материалах дела.

    Решение вступило в законную силу, при этом виновник происшествия на гражданское слушание не пришел. Точная сумма взыскания в судебных документах не раскрывается.

    При рассмотрении административного протокола нарушитель отрицал вину, утверждая, что почувствовал недомогание. Тогда суд переквалифицировал дело с части 3 на часть 1 статьи 11.15.1 КоАП РФ «Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности» и назначил штраф в 5 тысяч рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подросток погиб в коллекторе московского метро из-за любопытства. Полиция задержала юношу за прыжок на велосипеде через пути метро в Москве. Осужден напавший на инспектора в метро Москвы мужчина.

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    1 августа 2026, 04:23 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку четырех дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Четыре дрона ВСУ уничтожены силами ПВО на подлете к столице, сообщил в Max-канале мэр города Сергей Собянин.

    «Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого Росавиация сообщила, что аэропорт Жуковский стал работать штатно, а Домодедово – по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Жуковский ранее ввел временные ограничения полетов. Силы ПВО в течение пятницы сбили 223 БПЛА над  регионами России, при этом в ночь на пятницу были ликвидированы более 370 дронов.

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    1 августа 2026, 04:35 • Новости дня
    Онколог Минздрава назвал главный способ защиты от рака легкого

    Онколог Минздрава: Главным фактором развития рака легкого остается курение

    Tекст: Катерина Туманова

    Главным фактором развития онкологии дыхательной системы остается табакокурение, поэтому избавление от него повышает шансы сохранить здоровье, заявил директор НМИЦ онкологии имени Блохина, главный внештатный онколог Минздрава Иван Стилиди во Всемирный день борьбы с раком легкого.

    «На сегодняшний день у онкологов нет сомнений в том, что ведущим фактором риска возникновения рака легкого является курение. Поэтому лучше профилактикой заболевания по-прежнему остается отказ от этой вредной привычки», – заявил он РИА «Новости».

    Врач добавил, что расстаться с сигаретами критически важно даже после выявления онкологии. По его словам, у пациентов с уже установленным диагнозом прекращение курения достоверно повышает общую эффективность проводимой противоопухолевой терапии.

    В мае сообщалось, что в Минздраве захотели добавить в диспансеризацию тест для скрининга рака легких.

    ВОЗ спрогнозировала резкий рост заболеваемости раком в Европе и России.

    Онколог Заридзе рассказал о снижении заболеваемости отдельными видами рака.

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    1 августа 2026, 05:51 • Новости дня
    Диетолог назвала самые эффективные продукты для улучшения памяти

    Диетолог Бережная призвала есть рыбу и субпродукты для памяти

    Tекст: Катерина Туманова

    Включение в ежедневный рацион питания морепродуктов, орехов и горького шоколада помогает значительно поддержать нервную систему и стимулировать работу мозга, сообщила кандидат медицинских наук гастроэнтеролог Ирина Бережная.

    Правильное питание играет ключевую роль в поддержании когнитивных функций организма, при этом особую пользу несут полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6.

    «Как правило, это морская или океаническая рыба жирных сортов. Она содержит гораздо больше правильных полиненасыщенных жирных кислот, что хорошо», – заявила она радио Sputnik.

    Врач посоветовала использовать специальные добавки при нехватке качественных морепродуктов. Кроме того, благотворное влияние на мозговую активность оказывают цинк и селен. Эти важные микроэлементы в большом количестве присутствуют в птичьих субпродуктах, включая печень и сердце.

    Бережная также рекомендовала добавить в меню белое мясо птицы. Данный продукт богат безопасным для уровня холестерина белком и содержит мало вредных насыщенных жиров.

    Полезными для сохранения когнитивных способностей признаны орехи благодаря высокому содержанию полезных масел.

    Отличным стимулятором для центральной нервной системы выступает качественный горький шоколад. Диетолог уточнила, что из-за высокой калорийности десерт следует есть небольшими порциями. Умеренное употребление лакомства повышает настроение и активизирует восприятие чувств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт назвала доступные аналоги дорогих суперфудов. Диетолог Фесенко предупредила об опасности переизбытка соли для мозга. Диетолог Мизинова назвала продукты для «прокачки» мозга перед ЕГЭ.

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    1 августа 2026, 14:20 • Новости дня
    На петербуржца составили протокол за съемку атаки БПЛА на склад Wildberries
    На петербуржца составили протокол за съемку атаки БПЛА на склад Wildberries
    @ Ilya Moskovets/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правоохранительные органы составили протокол об административном правонарушении на жителя Петербурга, снимавшего последствия атаки беспилотных летательных аппаратов.

    Инцидент произошел 24 июля во время налета на склады компании Wildberries, передает РИА «Новости».

    «Накануне правоохранители задержали мужчину 1995 года рождения, который во время налета БПЛА на склады Wildberries 24 июля снимал происходящее на камеру. На первый раз на мужчину составили протокол об правонарушении, предусмотренном пунктом 1 статьи 8-6-3 закона Санкт-Петербурга 273-70», – сообщил источник агентства в силовых структурах.

    Задержанный не только зафиксировал происходящее на видео, но и разместил ролик на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Эти кадры оперативно распространили популярные проукраинские каналы. В силовых ведомствах подчеркнули, что если бы в объектив попали позиции российских систем ПВО с привязкой к местности, действия мужчины могли быть квалифицированы как государственная измена, что влечет за собой уголовную ответственность.

    Ранее онлайн-ретейлер Wildberries приостановил работу двух логистических центров в Петербурге.

    Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко напомнил гражданам о строгом запрете на видеосъемку последствий атак дронов.

    В прошлом году суд оштрафовал туристку в Сочи за публикацию ролика с пожаром на промышленном объекте.

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    1 августа 2026, 03:03 • Новости дня
    В России утвердили обязательные для предустановки приложения

    Правительство утвердило обязательные для предустановки приложения

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство утвердило перечень обязательных отечественных приложений для предустановки на новые гаджеты (смартфоны, компьютеры и смарт-ТВ) с 2027 года.

    «Утвердить прилагаемый перечень программ для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых являются Российская Федерация или другие государства – члены Евразийского экономического союза, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров в 2027 году», – цитирует ТАСС правительственный документ.

    Нормативный акт предписывает использовать отечественную поисковую систему «Яндекс» по умолчанию и без дополнительных настроек. Требование распространяется на смартфоны, персональные компьютеры и смарт-ТВ.

    Всего в утвержденную таблицу вошли 40 программных продуктов. Большинство из них уже присутствуют в действующем перечне.

    Среди обязательных для установки на телефоны сервисов значатся RuStore, «Госуслуги», «ВКонтакте», «Одноклассники», а также различные приложения «Яндекса».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянам рассказали об изменениях платформы «умного» телевизора.

    ФАС потребовала от Apple перестать дискриминировать российские поисковики.

    Правительство расширило список IT-компаний для аккредитации.


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    1 августа 2026, 07:44 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили за ночь над регионами страны более 270 дронов ВСУ

    Минобороны: Силы ПВО за ночь уничтожили 274 дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило об уничтожении за ночь силами ПВО 274 дронов ВСУ над 17 регионами России, акваториями Азовского и Черного морей.

    «В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 31 июля до 7.00 мск 1 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 274 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в Max-канале Минобороны.

    В оборонном ведомстве уточнили, что вражеские дроны были уничтожены над  Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областями.

    Вражеские беспилотники сбили над территорией Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение пятницы сбили 223 БПЛА над  регионами России. В ночь на субботу на подлете к Москве были сбиты четыре дрона ВСУ. Таганрог и четыре района Ростовской области подверглись атаке БПЛА.


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