Россиянка Шнайдер разгромила украинскую теннисистку на турнире в США

Россиянка Шнайдер победила украинку Снигур на US Open

Tекст: Катерина Туманова

Матч завершился победой российской спортсменки со счетом 6:0, 6:4, передает РИА «Новости». Противостояние на корте между Шнайдер и Снигур продолжалось один час восемь минут.

Дарья Снигур занимает 45-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

В следующем этапе заключительного в сезоне турнира Большого шлема россиянке предстоит сыграть с представительницей Чехии Каролиной Плишковой. Чешская теннисистка находится на 57-й позиции в мировом рейтинге.

В этот же день российские теннисисты Рублев и Калинская победили в матче первого круга Открытого чемпионата США.



Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа россиянка Шнайдер разгромила американку Пегулу на турнире в Торонто. Мирра Андреева переместилась на пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянин Рублев в июле победил на турнире ATP 250 в шведском Бостаде.