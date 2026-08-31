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    31 августа 2026, 22:22 • Новости дня

    Ученый предсказал США и Канаде участь Непала из-за ледников

    Специалист по ледникам предупредил Канаду и США о наводнениях

    Tекст: Катерина Туманова

    Разрушительные ледниковые наводнения, унесшие сотни жизней в Непале, могут повториться в Северной Америке из-за глобального изменения климата и таяния вечной мерзлоты, считает доктор Джонатан Карривик, эксперт по ледниковым наводнениям из Университета Лидса.

    По мнению ученых, причиной трагедии в Непале стало обрушение ледника на горе Лангтанг-Лирунг, зафиксированное как землетрясение магнитудой 5,2, пишет Daily Mail.

    «Изменение климата приводит к нагреванию гор, вызывая таяние вечной мерзлоты и ледников», – заявил эксперт по ледниковым наводнениям из Университета Лидса доктор Джонатан Карривик.

    Он отметил, что вероятность подобных событий и их частота будут только расти.

    По оценкам исследователей, в зонах повышенного риска проживают около 15 млн человек. Наибольшей опасности подвержены горные хребты Азии: Гималаи, Каракорам и Гиндукуш.

    Однако доктор Карривик предупредил, что США и Канада могут столкнуться с аналогичными катастрофами.

    Предварительный анализ показал, что перед наводнением в Непале произошел оползень и обвал ледника. Лед и камни временно перекрыли реку Лхенде-Кхола, образовав большое озеро, которое затем вылилось в разрушительный поток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Непала сообщил о пропаже 590 иностранцев после мощного наводнения. Стихийное бедствие унесло жизни более 900 человек.  Эксперты объяснили устойчивость уцелевшего при наводнении дома в Непале.


    29 августа 2026, 11:05 • Новости дня
    Миколог объяснила отсутствие белых грибов и обилие лисичек в этом году по всей России

    Биолог Филиппова объяснила неурожай белых грибов при обилии лисичек этим летом

    Миколог объяснила отсутствие белых грибов и обилие лисичек в этом году по всей России
    @ Polozovsky

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Неурожай белых грибов и рекордное распространение лисичек в этом году наблюдаются сразу в разных регионах России. Кандидат биологических наук, миколог Ирина Филиппова объяснила газете ВЗГЛЯД причины этого необычного сезона и рассказала о жесткой конкуренции между грибницами, их борьбе с насекомыми и патогенными грибами, а также о научном объяснении «грибных волн».

    «Действительно, бывают негрибные годы. Такое случается и из-за засушливого лета и осени, и наоборот – при слишком дождливой погоде. Несомненно, дожди, туманы и температура напрямую влияют на урожай грибов. Но это далеко не единственные факторы», – говорит Филиппова.

    Она поясняет, что не существует единого грибного мицелия – у каждого вида своя грибница. Они отличаются и по структуре, и по рисунку. «Это можно сравнить с оренбургскими вязаными платками: и нитки разные, и узоры непохожие друг на друга. Только грибницы в отличие от платков по своим размерам огромны», – поясняет она.

    И все эти грибницы разных видов, продолжает миколог, подчиняются определенным правилам: они располагаются ярусами, не сбиваясь в жгуты или клубки. При этом между ними идет настоящая борьба за место под солнцем. Ведь главная задача каждой грибницы – такая же, как и любого живого существа в природе: размножаться и продолжать свой род, чтобы занимать достойное место среди огромного многообразия видов.
    Грибные войны

    «Грибная конкуренция – дело жесткое. Здесь нет ни реверансов, ни взаимных уступок: грибы идут по головам, соблюдая исключительно собственные интересы. Для этого они всю зиму накапливают силы: ремонтируют гифы — нити мицелия, продуцируют органические вещества, в том числе лекарственные соединения и питательные вещества. Грибница каждого гриба – настоящий биохимический завод, да еще и с собственной котельной: выброс энергии в процессе этой деятельности обогревает корни растений и не дает замерзнуть многочисленным жучкам-паучкам», – рассказывает миколог.

    Кроме того, в каждой грибнице, по словам специалиста, в полном объеме представлена и военно-оборонная промышленность. Ведь любой грибнице необходимо не только защищаться и обороняться, но и нападать. Для этого грибы вырабатывают поражающие вещества — лакказы, которые могут быть как ароматическими, так и неароматическими и отличаются у каждого вида. Такие методы позволяют белым грибам, лисичкам, подосиновикам и другим видам буквально прорываться вперед, «раздавая тумаки» направо и налево своими «кинжалами».

    «В результате тот, кто активнее использовал свои возможности в течение года, тот и будет расти в изобилии. Именно поэтому бывают рыжиковые, подосиновиковые, боровиковые годы. А иногда отдельные виды и вовсе стоят ковром – как, например, в прошлом году колпаки кольчатые и паутинники», — подчеркивает Филиппова.

    Она обращает внимание, что из-за масштабов грибницы ни одна из них не может за один сезон буквально вымерзнуть, засохнуть, быть затоптанной грибниками или изрытой кабанами и косулями. Она не исчезает, поскольку представляет собой огромный промышленный объект в масштабах планеты.

    Более того, даже отдельные исчезающие виды не исчезают окончательно. Подавленные своими собратьями – другими грибницами – они просто опускаются ниже и консервируются, покрываясь защитным панцирем из хитиновых соединений на годы, десятилетия и даже столетия.

    Триходерма агрессив выжигает грибницы

    «Несмотря на регулярные дожди и редкое солнце, в этом году белых грибов в лесах оказалось крайне мало. Но это не повод для беспокойства: грибница боровиков в порядке и продолжает существовать в неизменном виде. Однако есть такое понятие, как усталость грибницы. Молодые гифы грибов – слишком лакомый продукт для жучков и червячков. Причем у каждого вида грибов есть свои гурманы. Например, грибница рыжиков пасует перед чрезмерно расплодившимися насекомыми – чернотелками и коллемболами. Поэтому рыжики становятся редким грибом. Но это не означает, что они исчезнут: просто сейчас готовятся дать отпор и ищут нужную лакказу», – объясняет миколог.

    Однако главные враги грибниц – их младшие собратья, грибы-микромицеты, или плесени. С ними, говорит собеседница, идет настоящая война на уничтожение. Несметное количество видов микромицетов стремится захватить и заселить грибницы.

    «В этом году активизировался один из самых опасных врагов грибниц – триходерма агрессив, которая буквально выжигает грибницы. Например, известно, что она уничтожает урожай шампиньонов еще на уровне мицелия. Да и другие патогенные грибы многим хорошо знакомы. Садоводы знают, что мокрая дождливая весна может уничтожить сразу целый сад плодовых деревьев, поскольку в таких условиях быстро возникают заболевания, вызванные грибами. Однако полностью уничтожить грибницу патогенная плесень не способна. Фунгициды, которые используются как лекарство против патогенных грибков, получены именно из настоящих грибов. Поэтому при реальной опасности любая грибница начинает активно защищаться от своих врагов, усиливая производство фунгицидов», – поясняет Филиппова.

    При этом лисичкам патогенные грибы, судя по всему, не страшны. В этом году в разных регионах России наблюдались сразу две волны их роста, и на тихую охоту за лисичками продолжают отправляться до сих пор. Причину такой плодовитости и живучести специалист видит в том, что в предыдущие два года лисичек было крайне мало и грибницы смогли отдохнуть. Кроме того, у них, а также у паутинников, мокрух и многих других видов достаточно мощный иммунитет против микромицетов.

    А вот боровики, подосиновики, подберезовики, рыжики и другие виды, которые в этом году встречаются редко, сейчас буквально «латают» свои грибницы и одновременно отражают атаки патогенных грибов.

    Причины «грибных волн»

    Эксперт обращает внимание еще на одну особенность нынешнего грибного сезона: полное отсутствие одних видов и огромное наличие других одновременно наблюдается в самых разных регионах России, несмотря на существенные различия в климате. По ее словам, такое совпадение может быть не случайным. Грибы способны обмениваться сигналами с помощью электромагнитных импульсов. Ученые даже записывали своеобразные «песни» щелелистника обыкновенного, который таким образом, как предполагается, может сообщать о благоприятных для себя условиях. Исследованием подобных процессов канадские микологи занимаются уже около десяти лет, а российские специалисты развивают направление, связанное с так называемыми «грибными волнами».

    «Грибы растут не где попало, где захотелось. Волна идет системно. Если зарождается в Выборге, то в Псков придет через неделю. Мы как раз и ищем эту кнопку, как в электронике, откуда и как зарождаются электромагнитные импульсы, которые будят именно эту грибницу и именно этими частотами-вибрациями. И это не фантастика, а реальность», – заключила Филиппова.

    Этим летом в российских лесах резко сократилось число белых грибов. Натуралист Дмитрий Тихомиров в беседе с газетой ВЗГЛЯД связал это с погодными аномалиями, длительной жарой, нехваткой влаги и нерегулярными осадками, из-за которых лесная подстилка пересыхала, а мицелий не мог запустить плодоношение.

    Ранее эпидемиолог предупредила об опасности употребления червивых грибов.

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    31 августа 2026, 10:35 • Новости дня
    Названа вероятная причина смерти Дмитрия Донского

    Замдиректора Музеев Кремля Баталов назвал инфаркт причиной смерти Донского

    Названа вероятная причина смерти Дмитрия Донского
    @ общественное достояние

    Tекст: Вера Басилая

    Великий князь Дмитрий Донской, скорее всего, умер от инфаркта, вызванного перенесенными испытаниями, его мощи оставят в саркофаге без реконструкции лица, сообщил заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля по научной работе Андрей Баталов.

    По словам Баталова, князь Дмитрий Донской, вероятно, страдал от стенокардии и скончался от инфаркта. Заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля пояснил, что летописи не указывают точную причину смерти правителя, передает ТАСС.

    «Летопись прямо не говорит, от чего он умер. Но по тому, как растесан саркофаг, можно судить о том, что к этому возрасту он был достаточно крупным человеком», – отметил специалист. По его словам, подобные проблемы с сердцем вполне объяснимы с учетом тяжелых испытаний, выпавших на долю князя.

    Ученые не планируют проводить реконструкцию лица Дмитрия Донского по его черепу. Баталов подчеркнул, что тревожить святыню нет необходимости, а имеющихся исторических сведений вполне достаточно.

    В настоящее время мощи князя закрыты отреставрированной крышкой саркофага. Над захоронением возведут надгробницу, восстановив его исторический облик после работ 1860-х годов. Останки оставят в покое «до Страшного суда», дополнительные меры консервации не предусмотрены.

    Русская православная церковь подтвердила подлинность найденных в Архангельском соборе мощей Дмитрия Донского.

    Ученые выявили на черепе великого полководца зажившую боевую травму.

    Представитель Московского патриархата Владимир Легойда рассказал о признаках нетленности мощей князя.

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    31 августа 2026, 21:09 • Видео
    Маск обещал помочь Украине. Но есть нюанс

    Самый богатый человек мира – Илон Маск – на встрече с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым пообещал разрешить использование спутников «Старлинк» для наведения ракет по целям в России. Но при одном условии.

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    29 августа 2026, 08:59 • Новости дня
    Посольство России в Непале попросило помощи в поиске пропавших россиян

    Посольство России призвало родных пропавших в Непале подавать запросы на поиск

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство России обратилось к родным пропавших в Непале россиян с просьбой направлять официальные запросы для организации поисков в зоне сильного наводнения.

    Российская дипломатическая миссия в Непале призвала родственников соотечественников, которые могли оказаться в районе стихийного бедствия и не выходят на связь, направлять официальные обращения, передает РИА «Новости».

    «Посольство хотело бы попросить родственников лиц, которые предположительно находились в зоне бедствия, но не вышли на связь, направить нам официальные обращения с запросом их поиска», – говорится в заявлении дипломатов.

    В посольстве отметили, что на данный момент новых сведений о россиянах в зоне затопления нет. Ранее сообщалось о двух пропавших без вести гражданах России, местонахождение еще троих выяснялось. Восемь россиян смогли самостоятельно эвакуироваться в Катманду.

    В результате разрушительного наводнения в Непале без вести пропали почти 2,5 тыс. человек.

    Число жертв масштабного стихийного бедствия на севере страны возросло до 579 человек.

    В зоне мощного паводка изначально исчезли восемь российских туристов.

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    31 августа 2026, 17:25 • Новости дня
    Гидрометцентр сообщил о наступлении бабьего лета в Москве
    Гидрометцентр сообщил о наступлении бабьего лета в Москве
    @ nill/PLANET PHOTOS/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В столичном регионе установилась теплая погода, пришедшая на смену августовскому похолоданию, и температура воздуха достигнет комфортных значений, сообщил директор Гидрометцентра России Юрий Симонов.

    После недавнего похолодания в Московский регион пришло долгожданное потепление, знаменующее начало бабьего лета, сообщил Симонов, передает ТАСС.

    «На самом деле, бабье лето уже наступило. После такого похолодания, которое мы наблюдали в конце августа, сейчас придет потепление. <…> Завтра мы ожидаем до 24-26 градусов в Москве. Ну и в целом, если говорить по городам европейской части нашей страны, то это очень неплохие показатели», – сказал он.

    Однако теплая погода продержится недолго. Уже со 2 сентября Московский регион окажется в зоне пониженного давления. Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду с небольшими дождями и постепенным понижением температуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики ожидали теплую погоду до 25 градусов в последний день лета.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал резкое похолодание в столичном регионе.

    Представители Гидрометцентра России пообещали москвичам комфортную летнюю погоду с переменной облачностью.

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    30 августа 2026, 06:38 • Новости дня
    Китай назвал гражданство 261 пропавшего после селя иностранца

    После селя на границе с Непалом в Китае пропал 261 иностранец из 23 стран

    Tекст: Антон Антонов

    После схода мощного селя на границе Китая и Непала связь потеряна с 261 иностранцем из 23 стран, сообщили китайские власти.

    «На настоящий момент в результате проверки после схода селя в уезде Гьиронг выявлено, что потеряна связь с 261 иностранным гражданином… в том числе с тремя гражданами России», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Помимо россиян, пропали 104 гражданина Непала, 49 граждан Индии, 33 гражданина Латвии, 18 граждан США и 15 граждан Британии.

    В списке потерявшихся также по шесть человек из Канады и Австралии, четыре из ЮАР, по три из Малайзии и Германии, по два из Ирландии, Эстонии, Франции, Нидерландов и Новой Зеландии. Еще по одному пропавшему числится за Казахстаном, Финляндией, Литвой, Португалией, Украиной, Испанией и Венгрией.

    Китайская сторона уже уведомила дипломатические представительства всех перечисленных стран о ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на китайско-непальской границе из-за наводнения и селя пропали свыше 550 человек.

    Посольство России в Китае сообщило, что восемь россиян числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия.

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    29 августа 2026, 06:50 • Новости дня
    Синоптик пообещала «положительную аномалию» в Москве в начале сентября

    Синоптик Макарова пообещала москвичам тепло в начале сентября

    Tекст: Катерина Туманова

    В первую декаду сентябре жителей столичного региона ожидает погода, которая окажется теплее климатической нормы, несмотря на возможные кратковременные осадки, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

    «На первую декаду сентября прогнозируется положительная аномалия, температура будет немного превышать норму. Это будет происходить не каждый день: ожидаются и потепления, и понижения температур. Но все равно мы будем превышать норму, потому что она сейчас понижается вследствие сезонных перемен», – рассказала она ТАСС.

    Специалист добавил, что в этот период ожидаются незначительные осадки. Согласно статистике метеорологов, средняя температура сентября обычно составляет 11 градусов.


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    29 августа 2026, 09:49 • Новости дня
    Московский планетарий назвал дату наступления астрономической осени

    Астрономическая осень наступит в России в день осеннего равноденствия 23 сентября

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и другие страны Северного полушария Земли встретят астрономическую осень 23 сентября, в день осеннего равноденствия, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

    Россия и другие страны Северного полушария встретят астрономическую осень 23 сентября, в день осеннего равноденствия, сообщает ТАСС. До 16 сентября Солнце будет перемещаться по созвездию Льва, а затем перейдет в созвездие Девы, где останется до конца месяца.

    «23 сентября 2026 года в 03:05 мск дневное светило, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное. После этого ночь в Северном полушарии Земли становится длиннее дня, наступает астрономическая осень. В Южном полушарии нашей планеты ночи становятся короче, там наступает астрономическая весна», – рассказали в пресс-службе Московского планетария.

    В начале сентября долгота дня на широте Москвы сократится до 13 часов 52 минут, а к концу месяца составит 11 часов 40 минут. Полуденная высота Солнца в столице уменьшится за сентябрь с 42 до 31 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Михаил Леус опроверг информацию о приходе метеорологической осени в Москву.

    Астрономическое лето в текущем году наступило днем 21 июня.

    Астрономическая весна официально началась в России 20 марта.

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    30 августа 2026, 07:35 • Новости дня
    Жертвами наводнения в Непале стали 734 человека

    Tекст: Антон Антонов

    Число погибших в результате наводнения на севере Непала достигло 734 человек, сообщило национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий страны.

    Спасательные службы Непала продолжают поисковую операцию после катастрофического наводнения, обрушившегося на северные районы страны в среду, передает ТАСС.

    По данным управления, спасены 8 186 человек, среди них 227 иностранных граждан, вывезенных на вертолетах. Почти 2,5 тыс. человек до сих пор считаются пропавшими без вести, включая 588 иностранцев.

    К поисково-спасательным работам привлечены почти 20 тыс. человек. Неопознанные тела размещены в 11 больницах разных округов, их фотографируют и регистрируют, а данные публикуют на официальных ресурсах полиции. Из-за нехватки мест в моргах в некоторых районах приняли решение захоронить неопознанных погибших.

    В долине, через которую прошла волна паводка, скопилось около 14-15 м ила и обломков, угроза повторного наводнения сохраняется. В отдельных районах страны начались дожди, вызвавшие новые подтопления и оползни, нарушено движение на основных автомагистралях, особенно сильно пострадал округ Расува. Метеорологи прогнозируют на ближайшие сутки обильные дожди и снегопады в горах, власти призывают жителей проявлять осторожность на дорогах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай сообщил, что после схода мощного селя на границе Китая и Непала связь потеряна с 261 иностранцем из 23 стран, в том числе с тремя гражданами России.

    Посольство России в Китае сообщило, что восемь россиян числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия.

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    29 августа 2026, 08:21 • Новости дня
    В Непале из-за паводка пропали 2,5 тыс. человек

    Tекст: Вера Басилая

    В результате разрушительного наводнения в Непале пропали без вести почти 2,5 тыс. человек, среди которых оказались 213 иностранных граждан.

    После мощного паводка в Непале без вести пропали почти 2,5 тыс. человек, в том числе 213 иностранцев, передает ТАСС. Такие данные приводит Национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий страны.

    «Пропавшими без вести числятся 2 456 человек», – отметило ведомство. По официальным данным, к спасательной операции привлечены почти 15 тыс. специалистов. Наземные службы смогли спасти более 4,3 тыс. пострадавших.

    Поисковые отряды обнаружили тела 626 погибших. Масштабная поисково-спасательная операция в зоне стихийного бедствия продолжается.

    Накануне число жертв наводнений на севере Непала возросло до 579 человек.

    В зоне стихийного бедствия пропали семь граждан России. Ученые назвали этот разрушительный паводок каскадной катастрофой.

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    29 августа 2026, 13:00 • Новости дня
    Более 930 работников ГЭС пропали без вести после наводнения в Непале

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате мощного наводнения на севере Непала бесследно исчезли сотни работников местных гидроэлектростанций, многие объекты оказались заблокированы.

    После разрушительного наводнения в Непале без вести пропали более 930 сотрудников объектов гидроэнергетики, передает РИА «Новости». Стихийное бедствие затронуло 11 проектов, включая строящиеся станции.

    «Пропавшими без вести по-прежнему числятся 934 человека, связанные с 11 проектами в сфере гидроэнергетики, включая строящиеся», – отмечает газета Kathmandu Post со ссылкой на ассоциацию энергопроизводителей IPPAN.

    Точное количество заблокированных людей на каждой станции пока неизвестно. При этом министерство энергетики отчиталось о спасении 350 человек. В поисковых операциях задействованы непальские военные.

    Наводнение произошло утром 26 августа из-за мощного потока воды, хлынувшего со стороны Китая в реку Бхоте-Коши.

    Паводку предшествовало землетрясение, вызвавшее оползень. Жертвами стихии стали 626 человек, еще свыше двух тыс. числятся пропавшими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате разрушительного наводнения в Непале без вести пропали почти 2,5 тыс. человек.

    Совет по туризму Непала заявил о спасении 184 туристов. Посольство России призвало родственников пропавших россиян направлять официальные запросы для организации поисков.

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    29 августа 2026, 15:00 • Новости дня
    Посольство сообщило о восьми пропавших россиянах в зоне бедствия в Непале

    Посольство: В зоне бедствия на границе Непала и Китая пропали восемь россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    В зоне масштабного стихийного бедствия на границе Китая и Непала бесследно исчезли восемь российских граждан, сообщили в посольстве России в Китае.

    «По состоянию на вечер 29 августа восемь россиян числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия на китайско-непальской границе», – заявили в дипломатическом представительстве, передает РИА «Новости».

    В посольстве добавили, что информация об обнаружении граждан России к настоящему моменту не поступала.

    Ранее российское посольство призвало родственников пропавших туристов направлять официальные запросы на поиск.

    Число жертв масштабного наводнения на севере Непала достигло 538 человек.

    Местные спасатели приостановили поисковые операции из-за резкого подъема уровня воды в реке.

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    29 августа 2026, 08:40 • Новости дня
    Власти Непала назвали стоимость восстановления после разрушительного наводнения

    Власти Непала оценили затраты на восстановление после паводка в пять млрд долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    От 4 до 5 млрд долларов потребуется Непалу на восстановление после разрушительного наводнения, обрушившегося на приграничные районы страны, сообщил агентству Reuters министр финансов республики Сварним Вагле.

    Министр финансов республики Сварним Вагле сообщил агентству Reuters, что на преодоление последствий стихии в приграничных районах уйдет от четырех до пяти млрд долларов, передает ТАСС. «Это лишь предварительная оценка. В настоящее время идет подсчет ущерба и потерь», – отметил глава ведомства.

    Мощная волна обрушилась на северные территории страны в среду утром. По предварительной информации, причиной бедствия стала снежно-каменная лавина на границе с Китаем, сошедшая примерно в 20 километрах от пограничного перехода «Расувагадхи».

    Огромная масса воды, грязи и камней пронеслась по руслу реки на расстояние не менее 70 километров. Стихия затопила обширные территории и полностью разрушила несколько прибрежных поселений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за разлива горной реки на севере Непала погибли 538 человек.

    После мощного паводка без вести пропала почти тысяча местных жителей и туристов.

    Из-за прорыва берегов образовавшегося после оползня озера спасатели приостановили поисковые операции.

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    30 августа 2026, 11:43 • Новости дня
    Шестилетний ребенок провел трое суток под завалами в Непале

    Tекст: Вера Басилая

    Шестилетняя девочка провела трое суток под обломками зданий в районе Расува в Непале после разрушительного паводка, унесшего жизни сотен людей, сообщает издание India Today.

    Вооруженная полиция Непала вызволила ребенка из-под завалов в районе Расува после разрушительного наводнения, передает РИА «Новости».

    После спасения пострадавшую экстренно доставили на вертолете в одну из больниц Катманду, где она сейчас проходит лечение.

    «В пятницу спасатели в Непале совершили чудо, обнаружив шестилетнюю девочку живой под землей и обломками в районе Расува, спустя три дня после того, как разрушительное наводнение обрушилось на эту гималайскую страну», – отмечает издание India Today.

    Стихийное бедствие обрушилось на северные регионы страны утром 26 августа. Мощный поток воды со стороны Китая хлынул в реку Бхоте-Коши из-за землетрясения и последовавшего за ним оползня.

    Число жертв наводнения на севере Непала достигло 734 человек.

    Китай сообщил, что после схода мощного селя на границе Китая и Непала связь потеряна с 261 иностранцем из 23 стран, в том числе с тремя гражданами России.

    Посольство России в Китае сообщило, что восемь россиян числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия.

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    30 августа 2026, 16:57 • Новости дня
    Число жертв наводнения в Непале достигло 781 человека

    Tекст: Денис Тельманов

    Стихийное бедствие на севере Непала унесло жизни 781 жителя, при этом более двух тысяч человек продолжают числиться пропавшими без вести.

    Количество погибших при масштабном паводке в Непале увеличилось до 781, передает РИА «Новости». Ранее ведомства заявляли о 734 жертвах стихии.

    «Число погибших в результате наводнения в Непале выросло до 781», – говорится в публикации.

    Катастрофа произошла утром 26 августа в северных регионах государства. Мощный поток воды хлынул с китайской территории в реку Бхоте-Коши.

    Трагедии предшествовало сильное землетрясение, спровоцировавшее сход крупного оползня. В настоящий момент две тысячи человек числятся пропавшими без вести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших на севере Непала достигло 734 человек. В результате разрушительного наводнения без вести пропали почти две с половиной тысячи человек.

    В зоне стихийного бедствия пропали восемь российских туристов.

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    30 августа 2026, 14:40 • Новости дня
    Число жертв наводнения на севере Непала возросло до 788

    Жертвами разрушительного паводка в северных районах Непала стали 788 человек.

    Масштабное наводнение произошло в минувшую среду в северной части страны, передает ТАСС. Согласно последним данным правоохранительных органов, количество погибших значительно увеличилось по сравнению с утренней сводкой, когда власти официально заявляли о 734 жертвах стихии.

    «Найдено 788 тел, ранены и спасены 2 752 человека», – отмечается в последнем отчете непальской полиции. В настоящее время поисково-спасательные операции в пострадавших регионах продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром спасательные службы зафиксировали гибель 734 человек.

    Накануне в результате разрушительного наводнения без вести пропали почти две с половиной тысячи человек.

    В зоне стихийного бедствия исчезли семь граждан России.

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