Собственника разбившегося на Кубани Ми-2 оштрафовали за незаконный полет

Прокуратура: Владелец рухнувшего на Кубани Ми-2 заплатит 250 тыс. рублей штрафа

Tекст: Валерия Городецкая

Владелец вертолета оштрафован на 250 тыс. рублей за выполнение полета без регистрации и разрешения, сообщается в канале ведомства в Max.

«В связи с тем, что воздушное судно на государственный регистрационный учет поставлено не было, разрешение на выполнение полетов не выдавалось, по инициативе прокуратуры юридическое лицо привлечено к административной ответственности», – пояснили в Южной транспортной прокуратуре.

Прокурор также внес эксплуатанту представление, которое было удовлетворено. В настоящее время приняты необходимые меры для предотвращения подобных нарушений в будущем.

В июне вертолет Ми-2 потерпел крушение на Кубани во время сельскохозяйственных работ.

Управлявший воздушным судном пилот скончался от полученных травм.

После смертельной аварии следователи возбудили уголовное дело.