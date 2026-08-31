Минэнерго сообщило о возвращении бензина низких экологических классов на АЗС

Минэнерго: На АЗС с 1 сентября появится горючее пониженных экоклассов

Tекст: Денис Тельманов

Правительство России приняло решение допустить к розничной продаже бензин и дизель пониженных экологических классов, передает РИА «Новости». Мера начнет действовать с 1 сентября 2026 года и продлится до 30 июня 2027 года.

«Правительством Российской Федерации принято постановление, разрешающее временную реализацию на российских АЗС автомобильных бензинов и дизельного топлива экологических классов К2, К3, К4 и К5, именуемых также терминами Евро 2, Евро 3, Евро 4 и Евро 5. Решение будет действовать с 1 сентября 2026 года до 30 июня 2027 года», – сообщило министерство.

В ведомстве пояснили, что этот шаг необходим для синхронизации правил розничной торговли с ранее принятыми нормами выпуска горючего.

Раньше нефтеперерабатывающие заводы поставляли такие марки по внутренним контрактам, но их свободная реализация на заправках ограничивалась. Теперь топливо будет поступать в розницу на единых рыночных условиях.

При этом станции продолжат информировать водителей об экологическом классе продукции, оставляя за ними право выбора.

Временная мера призвана оперативно отреагировать на текущие вызовы топливного рынка, повысить надежность поставок и предотвратить дефицит отдельных марок бензина.

Долгосрочная политика государства в сфере экологических стандартов нефтепереработки останется неизменной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России утвердило постановление о допуске на рынок бензина низких экологических классов до июля 2027 года.

Министерство энергетики объяснило данную меру необходимостью предотвращения дефицита горючего.

Заместитель председателя правительства Александр Новак сообщил о продлении действия обязательных биржевых продаж топлива.