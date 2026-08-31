Немцы освистали Мерца на курорте и потребовали его отставки

Tекст: Ольга Иванова

Мерца встретили свистом и оскорблениями во время его предвыборной поездки на балтийский курорт Кюлунгсборн в земле Мекленбург-Передняя Померания, передает РИА «Новости». Местные жители выразили резкое недовольство политиком из ХДС.

«На набережной некоторые люди называли политика из ХДС «разжигателем войны», «Пиноккио» или скандировали «Уходи в отставку!», – отмечает издание T-online. До начала инцидента Мерц успел посетить ресторан, где попробовал рыбный бутерброд, назвав его превосходным.

Из-за протестов запланированное заявление канцлера для прессы пришлось отменить. Политик лишь кратко пообщался с избирателями через ограждения, после чего поспешно уехал. Далее он направился в Саксонию-Анхальт для участия в следующем предвыборном мероприятии. Выборы в ландтаг Мекленбурга-Передней Померании назначены на 20 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Христианско-демократического союза допустило отставку канцлера после сентябрьских выборов.

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Весной участники Дня католиков в Вюрцбурге прервали выступление главы правительства неодобрительным свистом.