  • Новость часаРоссийские биржевые индексы резко выросли после слов Путина об Украине
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «История научила Россию быть безграничной»
    Премьер Испании обвинил Россию и Израиль в создании миграционного кризиса
    Известный по мему «Сафонов, оплатить!» помощник Жириновского погиб в зоне СВО
    Педагог назвала главные ошибки родителей при покупках канцелярии для школьников
    Путин назвал отношения России и Китая образцовыми
    Моди на русском языке поблагодарил Путина на саммите ШОС
    Путин расширил штат центрального аппарата ФСО
    США обогнали Россию по поставкам нефти в Турцию
    Депутат Рады сообщил о скором присвоении Киеву статуса прифронтовой зоны
    31 августа 2026, 19:40 • Новости дня

    Польша продлила действие буферной зоны на белорусской границе

    Польша продлила действие буферной зоны на белорусской границе до конца ноября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польские власти приняли решение продлить действие буферной зоны на границе с Белоруссией на три месяца.

    Соответствующее распоряжение было подписано главой министерства внутренних дел и администрации Польши, передает РИА «Новости».

    «Министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский подписал распоряжение, продлевающее действие буферной зоны с 1 сентября до 20 ноября», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    В министерстве подчеркнули, что данный шаг продиктован необходимостью обеспечить безопасность в районе работы специальных служб и усилить охрану государственной границы с соседней республикой.

    Напомним, летом 2024 года польские власти решили создать буферную зону на границе с Белоруссией.

    В конце 2025 года Варшава приступила к возведению второго забора с колючей проволокой в Подляском воеводстве.

    Весной прошлого года МВД Польши завершило модернизацию электронного барьера стоимостью 125 млн злотых.

    31 августа 2026, 10:54 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила за льготные тарифы на перевозку продукции АПК

    Tекст: Вера Басилая

    «Единая Россия» поддержала решение правительства выделить более 9,5 млрд рублей на льготные железнодорожные тарифы для перевозки аграрной продукции, заявил первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.

    «Единая Россия» поддержала решение правительства выделить более 9,5 млрд рублей на льготные железнодорожные тарифы для перевозки аграрной продукции. Снижение издержек аграриев и рост объёмов производства – приоритеты Народной программы партии, следует из сообщения на сайте партии «Единая Россия».

    По словам первого зампреда комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Плотникова, транспортные расходы напрямую влияют на себестоимость и конечную цену товара для сельхозпроизводителей.

    «Их снижение помогает сохранять конкурентоспособность российской продукции и расширять рынки сбыта. Спрос на отечественное зерно, масличные и другие аграрные товары остаётся высоким», – заявил депутат. Он подчеркнул, что надежная логистика становится важной частью устойчивости всего агропромышленного комплекса, так как продукцию необходимо своевременно доставлять потребителям и на экспортные направления.

    Парламентарий добавил, что при возникновении сбоев господдержка должна подключаться без промедления, чтобы проблемы с перевозками не оборачивались потерями для хозяйств. Снижение издержек аграриев и создание стабильных условий для реализации продукции являются одним из приоритетов народной программы партии. Плотников резюмировал, что для сельского хозяйства важен не только урожай, но и путь от поля до рынка, и чем он доступнее и надежнее, тем сильнее позиции российских аграриев.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о росте зарубежного спроса на российские аграрные товары.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 11:24 • Новости дня
    РПЦ объявила Общемосковский крестный ход с мощами Дмитрия Донского

    Легойда: Частицы мощей Донского пронесут на крестном ходе 6 сентября в Москве

    РПЦ объявила Общемосковский крестный ход с мощами Дмитрия Донского
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Частицы мощей святого князя Дмитрия Донского пронесут по улицам столицы в рамках Общемосковского крестного хода, который состоится 6 сентября, сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

    Легойда заявил, что в РПЦ рассчитывают, что частица мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского будет пронесена во время крестного хода 6 сентября, планируется, что так это и произойдет, передает ТАСС.

    Ранее источник в Русской православной церкви сообщил о планах пронести ковчег с мощами по центральным улицам Москвы.

    В середине августа представители РПЦ подтвердили подлинность найденных в Архангельском соборе Кремля останков великого князя.

    Позже специалисты взяли образцы ДНК святого для проведения палеогенетических исследований.

    Комментарии (10)
    31 августа 2026, 21:09 • Видео
    Маск обещал помочь Украине. Но есть нюанс

    Самый богатый человек мира Илон Маск на встрече с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым пообещал разрешить использование спутников Старлинк для наведения ракет по целям в России. Но при одном условии.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 06:47 • Новости дня
    Украинская певица Настя Каменских выступила против дискриминации русского языка

    Украинская певица Настя Каменских: Я родилась и выросла в русскоязычном Киеве

    Украинская певица Настя Каменских выступила против дискриминации русского языка
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Певица Настя Каменских, получившая известность благодаря участию в украинском дуэте «Потап и Настя», публично осудила дискриминацию русского языка на Украине, заявив, что родилась и выросла «в русскоязычном Киеве».

    «Я больше не поддерживаю то, что происходит на Украине, и я не хочу играть в «ура-патриотизм», ходить в вышиваночке и говорить про «мощных, несгибаемых людей», – заявила Каменских в соцсетях.

    Она заявила, что любой человек имеет право говорить на том языке, на котором пожелает, передает РИА «Новости».

    «Почему я говорю на русском языке? Потому что я на нем говорю с детства. Я родилась и выросла в русскоязычном Киеве...» – заявила певица.

    Она также заявила, что ущемление людей по языковому признаку считает равным дискриминации по цвету кожи. По ее мнению, личные качества определяются не языком, на котором разговаривает человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине появилась петиция с требованием лишить экс-партнера Каменских по дуэту Потапа звания заслуженного артиста за отношение к русскому языку.

    В июне украинский лидер Владимир Зеленский исключил русский язык из перечня защищаемых государством.

    Анастасия Каменских в 2022 году вошла в число украинских артистов, которым запретили въезд в Россию.

    Комментарии (18)
    31 августа 2026, 14:08 • Новости дня
    Занко: 140 перинатальных центров оснастят по программе «Единой России»

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках инициатив «Единой России» планируется переоснастить 140 перинатальных центров и расширить поддержку семей ежегодными выплатами и мерами для одиноких родителей, сообщила председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

    Подробности о новых мерах семейной политики привела председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко, пишут «Аргументы и факты».

    Она подчеркнула, что поддержка семей и создание условий для рождения детей остаются одними из главных приоритетов партии и что планируется не только сохранить, но и расширить уже действующие меры.

    Занко заявила: «Предусмотрим и ежегодную семейную выплату для работающих родителей, которые имеют двух и более детей. Второе: поддержка одиноких родителей. Это и дополнительные выплаты. И мы предлагаем изменить график работы детских садиков, чтобы он был более гибким и удобным». Она также отметила важность снижения бумажной нагрузки для родителей.

    По ее словам, в России уже действует комплекс поддержки: единое пособие, материнский капитал, семейная ипотека, развивается инфраструктура в регионах от модернизации роддомов до общественных пространств. Занко добавила, что за счет цифровизации и межведомственного взаимодействия должно сократиться время оформления документов и выплат, а также минимизироваться личное обращение в ведомства. Кроме того, партия предлагает переоснастить новым оборудованием 140 перинатальных центров и роддомов, свыше 180 детских больниц и более 500 детских поликлиник, а также гарантировать качественный детский отдых для пяти миллионов детей ежегодно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по инициативе «Единой России» с 1 июня более 11 млн детей смогут получать семейные выплаты.

    Партия подготовила новые меры поддержки для одиноких родителей, включая круглосуточные группы в детсадах и возможность оставлять детей на полдня по выходным.

    Анна Кузнецова сообщила о планах переоснастить до 2030 года более 500 детских поликлиник и 180 детских больниц.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 08:26 • Новости дня
    Супертанкер подорвался на минах в Ормузском проливе

    Супертанкер столкнулся с двумя морскими минами на юге Ормузского пролива

    Супертанкер подорвался на минах в Ормузском проливе
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Грузовое судно наткнулось на взрывные устройства, попытавшись пройти по неразрешенному маршруту в южной части стратегически важной акватории.

    Крупное коммерческое судно подорвалось на юге Ормузского пролива, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранский канал Press TV.

    Журналисты ссылаются на информацию Корпуса стражей исламской революции. «Супертанкер столкнулся с двумя морскими минами на «незаконном» маршруте на юге Ормузского пролива», – говорится в официальном сообщении.

    Иранские и оманские власти уже достигли договоренности о совместном разминировании вод и создании временного коридора для торговых судов. При этом окончательные условия соглашения еще находятся на стадии обсуждения. Тегеран готов полностью открыть пролив только после снятия американских санкций и прекращения блокады своих портов.

    На данный момент движение морского транспорта через Ормузский пролив остается серьезно ограниченным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби сообщил о минировании южного маршрута Ормузского пролива.

    Позже иранские военные атаковали два следовавших по несогласованному пути судна.

    В конце августа представители Ирана и Омана обсудили совместный проект по очистке акватории от мин.

    Комментарии (12)
    31 августа 2026, 13:17 • Новости дня
    СВР: Европа подготовила масштабный план срыва выборов в России
    СВР: Европа подготовила масштабный план срыва выборов в России
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз и ведущие страны Европы реализуют масштабную стратегию по дестабилизации ситуации в России накануне сентябрьского единого дня голосования, сообщила Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР).

    Западные страны развернули масштабную кампанию по срыву предстоящего единого дня голосования в России, планируя дискредитировать результаты выборов и организовать кибератаки, сообщает Служба внешней разведки.

    Для достижения этой цели на июльской встрече в Париже европейские представители ориентировали власти Украины на усиление диверсионно-террористических атак на российские объекты. По замыслу организаторов, это должно посеять панику среди населения и отвлечь ресурсы государственных органов. Кроме того, представители европейских спецслужб обсуждают с Киевом планы кибератак на избирательную инфраструктуру.

    Зарубежным структурам российской несистемной оппозиции поручено распространять тезисы о нелегитимности голосования. Так, на июньской встрече в Вильнюсе и Берлине организация «Платформа ПАСЕ для диалога с российскими демократическими силами» получила задание призывать россиян к бойкоту выборов, а международное сообщество – к отказу от признания их результатов. От перебежчиков из формата «Брюссельский диалог» ожидают призывов к активному гражданскому неповиновению.

    По данным СВР, после завершения электорального цикла ПАСЕ и Европарламент готовятся выпустить заявления о непризнании результатов выборов в России. В ведомстве подчеркнули, что ни власти Украины, ни политэмигранты, ни западные круги не смогут помешать российским гражданам сделать свой выбор.

    «Россия умеет давать отпор – не только агрессорам на внешнем фронте, но и их безнадежным попыткам подорвать нашу страну изнутри», – подчеркнули в СВР.

    Ранее в Госдуме сообщили, что западные спецслужбы пытаются получить персональную информацию граждан России для подготовки диверсий.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о стремлении недружественных стран спровоцировать панику перед голосованием.

    Глава думской комиссии Василий Пискарев заявил об активной подготовке Запада к вмешательству в выборы.

    Комментарии (32)
    31 августа 2026, 03:51 • Новости дня
    Мерц предрек «огромные проблемы» для Саксонии-Анхальт при победе АдГ на выборах

    Tекст: Антон Антонов

    Приход партии «Альтернатива для Германии» к власти в Саксонии-Анхальт грозит региону серьезными экономическими последствиями, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    «Я просто не могу себе представить, чтобы международные инвесторы приехали закладывать первый камень, основывать новые заводы и открывать предприятия в Саксонии-Анхальт, если там будет премьер-министр от АдГ. Однако это решение должны принять сами избиратели Саксонии-Анхальт», – сказал Мерц в интервью телеканалу ARD.

    Канцлер отметил, что власти сделают все возможное в оставшиеся до выборов дни, чтобы предупредить избирателей о рисках такого сценария. По его данным, около 20% голосующих до сих пор не определились с выбором. Вопрос о возможных коалициях с другими фракциями Мерц оставил без комментариев, передает ТАСС.

    Выборы в Саксонии-Анхальт пройдут 6 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, согласно опросам, АдГ лидирует в Саксонии-Анхальт с большим отрывом от ХДС.

    Мерц ранее исключил возможность коалиции ХДС с «Альтернативой для Германии».

    Власти Германии на случай победы АдГ уже прорабатывают варианты изоляции Саксонии-Анхальт от чувствительной информации на федеральном уровне.

    После голосования земля может столкнуться с патовой ситуацией при формировании правительства, поскольку все партии, кроме BSW (ранее партия «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость»), отказываются работать с АдГ.

    Комментарии (9)
    31 августа 2026, 13:48 • Новости дня
    Эксперт: Иран нащупал болевую точку США на Ближнем Востоке

    Политолог Сажин: Конфликт США и Ирана ужесточится после выборов в Конгресс

    Эксперт: Иран нащупал болевую точку США на Ближнем Востоке
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Белый дом делает ставку на экономическое давление на Иран. Впрочем, также сохраняется риск отдельных вооруженных инцидентов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Сажин. Так он объяснил новый обмен ударами между США и Ираном в ночь на 31 августа. Эксперт допустил возможность эскалации конфликта после выборов в Конгресс, отметив успешные ракетные удары Ирана по авиабазам США в Иордании.

    «Политика администрации Дональда Трампа по отношению к Ирану напоминает выражение «ни войны, ни мира». Дело в том, что полномасштабная военная операция, равно как и переговорный процесс, невыгодны президенту в преддверии выборов в Конгресс. Ведь весь иранский вопрос на сегодня воспринимается как проигрыш главы Белого дома», – считает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    На этом фоне Вашингтон объявил «День Д» для иранской экономики и анонсировал ужесточение экономического давления на Исламскую Республику. В частности, речь о санкциях, которые должны препятствовать торговому обмену между Тегераном и основными потребителями нефти – прежде всего Китаем и Индией, добавил собеседник. «Но в то же время ружье заряжено, и оно, как известно, иногда стреляет. Именно это и произошло в ночь на 31 августа», – пояснил политолог.

    Он допускает, что в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) действительно могли готовить установку мин в Ормузском проливе с острова Ларак, а американская разведка получила об этом сведения. «Дело в том, что военно-политическая ситуация в Иране очень сложная. После того как в марте там произошел переворот, все рычаги управления страной оказались в руках радикально настроенных генералов КСИР. Я не исключаю, что они планировали дополнительно заминировать водный маршрут в Персидском заливе», – рассуждает эксперт.

    Сажин напомнил, что на минувшей неделе Пентагон отчитался о полной очистке Ормуза от мин. Однако, как полагает аналитик, военные поспешили в своих оценках. «Да, американцы провели определенную работу по разминированию. Но это не значит, что судоходство стало на 100% безопасным», – уточнил спикер, напомнив, что на Балтике до сих пор находят мины времен Второй мировой войны. В связи с этим сообщения о подрыве супертанкера на минах в Ормузском проливе не вызывают удивления, считает собеседник.

    Также политолог обратил внимание на удары Ирана по авиабазам США в Иордании, которые повторяются уже не в первый раз. По его словам, это «болевая точка Штатов». А успех Тегерана на данном направлении он связал с развитием ракетной программы Исламской Республики. «У иранцев хорошие ракеты: постоянно возрастает их точность и дальность действия. Поэтому, кстати, Израиль ставит первоочередной задачей решение не ядерного, а именно ракетного вопроса в Иране», – пояснил Сажин.

    По прогнозам эксперта, до выборов в Конгресс обстановка в Персидском заливе сохранится примерно на нынешнем уровне: Вашингтон продолжит оказывать экономическое давление на Тегеран, возможны редкие обмены ударами, как это произошло в ночь на понедельник.

    «При этом после 3 ноября ситуация в регионе может развиваться по эскалационному сценарию. Я не исключаю не только более интенсивных ударов по Исламской Республике, но и десантных операций на ее территории, а также очередного участия Израиля. Впрочем, многое будет зависеть от внутриполитического положения в самом Иране», – заключил политолог.

    В ночь на 31 августа американские военные нанесли удар по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак. Центральное командование США (CENTCOM) обосновало атаку угрозой со стороны Тегерана. «ВС предприняли ограниченные точечные действия против сил КСИР, осуществлявших установку мин, которые представляли непосредственную угрозу Ормузскому проливу», – говорится в сообщении ведомства.

    Эта операция стала первой с конца июля, когда глава Белого дома Дональд Трамп распорядился прервать двухнедельную серию ударов по Исламской Республике. По данным агентства Tasnim, в результате атаки на остров Ларак погибли два человека, еще двое получили ранения. Среди них есть иранские военнослужащие.

    МИД Ирана обвинил Вашингтон в военной агрессии и нарушении суверенитета страны. В ответ на удар США КСИР атаковал две американские авиабазы в Иордании – короля Хусейна и Аль-Азрак. «Уничтожена инфраструктура технического обслуживания и точки размещения истребителей», – говорится в заявлении Корпуса. На фоне нового витка эскалации цены на нефть марки Brent превысили 89 долларов за баррель.

    Теперь вопрос заключается в том, что дальше предпримут Штаты. Трамп уже пригрозил Ирану ударами по острову Харк. Он опубликовал в Truth Social сгенерированное ИИ видео, на котором иранский остров горит в огне на фоне взрывов. «Остров Харк разносят на кусочки!» – гласит подпись к ролику. Между тем министр финансов США Скотт Бессент анонсировал санкции против еще одного банка для давления на Исламскую Республику.

    Примечательно, что за несколько дней до атаки на остров Ларак командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер объявил, что американские военные обезвредили все иранские морские мины вдоль признанных транзитных маршрутов в Ормузском проливе. Однако в понедельник стало известно, что супертанкер подорвался на минах, пытаясь незаконно пройти через южную часть Ормуза. «ВМС КСИР вновь предупреждают, что нарушающие нормы безопасного прохода через Ормузский пролив суда ждет именно такая судьба», – подчеркнули в Корпусе.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 12:26 • Новости дня
    Стубб поведал об обещании Китая не допустить ядерный удар по Украине

    Стубб: Китай гарантировал недопущение ядерного удара по Украине

    Стубб поведал об обещании Китая не допустить ядерный удар по Украине
    @ IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что министр иностранных дел Китая Ван И лично пообещал ему не допустить ядерной эскалации со стороны Москвы в конфликте с Украиной.

    Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что Китай пообещал не допустить применения Россией ядерного оружия в конфликте на Украине. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на эксклюзивное интервью финского лидера сети Axel Springer Global Reporters Network.

    «У меня этим летом был министр иностранных дел Китая, и я поднял этот вопрос. И он сказал: мы никогда не позволим этому случиться. И я думаю, что это довольно хорошее сдерживание», – заявил Стубб.

    Речь идет о встрече с главой китайской дипломатии Ван И, которая прошла в Хельсинки 5 июля и была посвящена спецоперации на Украине и европейской безопасности.

    По словам Стубба, Москва якобы заинтересована в том, чтобы европейцы постоянно обсуждали возможность ядерной эскалации или прямого удара по НАТО. Финский президент призвал сохранять спокойствие и готовиться к худшему сценарию, чтобы избежать его.

    Стубб также отметил, что попытки Москвы прощупать альянс больше похожи на «поддразнивание», чем на подготовку к войне, поскольку российские войска задействованы на Украине, а сдерживание НАТО делает прямое нападение крайне маловероятным.

    При этом он заявил, что Европе скоро потребуется возобновить прямой политический диалог с Москвой, хотя пока для этого «еще не время» – приоритетом остается поддержка Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб счел бездоказательными заявления о подготовке Россией нападения на НАТО.

    Ранее финский лидер признал необходимость поддержания политических отношений с Россией, несмотря на изменившийся характер этих отношений.

    Также он допустил возможность начала переговоров Европы с президентом России Владимиром Путиным, если политика США перестанет отвечать интересам европейцев.

    Комментарии (28)
    31 августа 2026, 06:15 • Новости дня
    Мерц анонсировал ответ Германии на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига

    Мерц: Берлин согласует ответ на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига с ЕС и НАТО

    Мерц анонсировал ответ Германии на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига
    @ IMAGO/Andreas Gora/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Германии согласуют с партнерами по НАТО и Евросоюзу ответ на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

    Мерц в интервью ARD подчеркнул, что реакция последует от Берлина, однако партнеры будут заранее проинформированы. «Она в эти дни также окончательно согласовывается с Европейским союзом, с партнерами по НАТО», – приводит его слова ZDF.

    Он отказался комментировать, кто стоял за попыткой нападения, добавил, что расследование близится к завершению.

    Политик отметил, что правительство ФРГ достигло широкого согласия по поводу предстоящей реакции, о которой будет объявлено в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии планируют обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига.

    Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов атаки.

    При этом немецкие правоохранители подозревали Украину в инсценировке нападения для получения военной помощи.

    Комментарии (9)
    31 августа 2026, 08:39 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о провале попытки прорыва ВСУ в Донбассе

    Марочко: Провал в Донбассе вынудил ВСУ использовать ракеты Британии и Франции

    Tекст: Вера Басилая

    Провал главнокомандующего украинскими войсками Михаила Драпатого в Донбассе вынудил ВСУ перейти на удары крылатыми ракетами из Британии и Франции, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко уточнил, что украинское командование пыталось прорвать российскую оборонительную линию силами батальонно-тактической группы в зоне ответственности группировки войск «Центр», передает РИА «Новости».

    По его словам, замысел был раскрыт, и большая часть личного состава противника уничтожена.

    Марочко добавил, что поражение тщательно скрывается от украинцев и мировой общественности. Чтобы отвлечь внимание от проигрышей на фронте, боевики нарастили удары управляемыми авиабомбами и начали активнее применять крылатые ракеты, поставленные западными странами.

    На прошлой неделе Минобороны России сообщало об освобождении Анновки и Кучерова Яра, где были уничтожены более 2,5 тыс. военнослужащих.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о восьми пострадавших при ударе ракетами Storm Shadow по торговому центру в Донецке.

    Военный эксперт Андрей Марочко рассказал о потере украинским главкомом Михаилом Драпатым почти 10 тыс. солдат за неделю.

    Ранее главнокомандующий ВСУ оскорбительно назвал жителей Донбасса «жаждущими халявы».

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 12:35 • Новости дня
    В Грузии возмутились нудистами из России

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Ряд инцидентов с нудистами из России зафиксирован на общественных пляжах Аджарии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

    По данным издания «Батумелеби» («Батумцы»), в одном из случаев отдыхающие сами заставили нудиста надеть плавки, в другом – вызвали полицию.

    Наконец, одного туриста-нудиста местные подростки сначала оскорбили словесно, а затем забросали его автомобиль камнями, сообщила газета.

    Газета отмечает, что нудизм подпадает под административный кодекс Грузии как неподобающее поведение в общественных местах и карается штрафом до 200 лари (около 77 долларов).

    Нудистских пляжей в Грузии нет.

    В конце июля на российскую туристку напали в Телави во время свадьбы в местном отеле.

    Между тем граждане России лидируют в списке посетивших Грузию в первом полугодии иностранных туристов с показателем 610 825, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    На втором месте – граждане Турции (525 380), на третьем – Армении (360 050).

    Комментарии (16)
    31 августа 2026, 09:47 • Новости дня
    Самолет Ил-114-300 прилетел на Восточный экономический форум
    Самолет Ил-114-300 прилетел на Восточный экономический форум
    @ Нина Паршина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российский турбовинтовой пассажирский лайнер Ил-114-300 успешно выполнил демонстрационный полет в рамках Восточного экономического форума, сообщает Минпромторг.

    Во Владивостоке состоялась презентация нового регионального самолета Ил-114-300, который прибыл для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), преодолев более шести тысяч километров, передает РИА «Новости».

    С возможностями самолета ознакомились зампред правительства, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

    В Минпромторге добавили, что в ближайшее время планируется подписание твердых контрактов на поставку этих самолетов для Дальнего Востока, пишет ТАСС. Источники льготного финансирования первой партии уже определены.

    Ожидается, что Ил-114-300 заменит устаревшие Ан-24 на местных воздушных линиях. Лайнер рассчитан на 66 пассажиров, а его дальность полета составляет 1450 км. Сертификат типа самолет получил в июне 2026 года.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров анонсировал начало первых поставок региональных пассажирских самолетов Ил-114-300.

    Ранее правительство направило на достройку трех серийных лайнеров 2,6 млрд рублей.

    Вице-премьер Виталий Савельев подчеркнул высокую востребованность этой техники на Дальнем Востоке.

    Комментарии (4)
    31 августа 2026, 16:30 • Новости дня
    Премьер Испании обвинил Россию и Израиль в создании миграционного кризиса
    Премьер Испании обвинил Россию и Израиль в создании миграционного кризиса
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Испанский премьер-министр Педро Санчес заявил о якобы причастности России к миграционному кризису в Испании.

    Санчес заявил, что не исключает участия Москвы в ухудшении миграционной обстановки в государстве, передает РИА «Новости». Политик обратил внимание на «резкий всплеск недостоверных публикаций в интернете».

    «После 30 и 31 июля участились случаи распространения фейковых новостей соцсетями, связанных как с Россией, так и с Израилем, а также с международным ультраправым движением, которое всегда использует тему миграции для атак не только на Испанию, но и на Европу», – заявил он в интервью радиостанции Cadena SER.

    Напомним, 30 июля 60 тыс. мигрантов прорвали забор на границе с испанской Сеутой.

    Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал действия властей Испании главной причиной миграционного кризиса.

    В середине августа Мадрид и Рабат экстренно увеличили число правоохранителей на пограничных пунктах.

    Комментарии (35)
    31 августа 2026, 11:05 • Новости дня
    Названы шесть главных проблем фон дер Ляйен

    Politico назвало шесть вызовов для главы Еврокомиссии фон дер Ляйен

    Названы шесть главных проблем фон дер Ляйен
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен предстоит определить свое политическое наследие за оставшиеся три года полномочий, решая сразу шесть острых проблем континента, пишет Politico.

    Второй срок фон дер Ляйен завершится в 2029 году, к этому моменту она проведет на посту главы Еврокомиссии десять лет. По данным Politico, третий срок она занимать не планирует, и оставшиеся три года станут решающими для ее политического наследия.

    Первым испытанием остается промышленный спад Европы. Экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад, в котором призвал инвестировать дополнительно 800 млрд евро ежегодно, чтобы вывести регион из застоя и не отстать от США и Китая. При этом европейские компании страдают от высоких цен на энергию, сложного регулирования и конкуренции с китайскими производителями электромобилей, батарей и солнечных панелей.

    Вторая проблема – противостояние с администрацией Дональда Трампа из-за регулирования технологических гигантов. Штрафы против Apple, Meta и Google уже вызвали недовольство Вашингтона, а планы Брюсселя ограничить доступ детей младше 13 лет к соцсетям способны обострить конфликт еще больше.

    Третий вызов – климатическая политика. «Зеленый курс» стал главным проектом первого срока фон дер Ляйен, но теперь она вынуждена частично сворачивать собственные инициативы под давлением фермеров и правых сил. Французский депутат Европарламента Мари Туссен признала, что часть экологических мер принималась без учета социальных последствий для граждан.

    Четвертая задача – безопасность Европы и поддержка Украины. Евросоюз увеличивает расходы на оборону и продвигает программу SAFE стоимостью 150 млрд евро, однако страны-члены расходятся во мнениях о размерах и способах финансирования. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил: «Мы знаем, как разговаривать с русскими: давление, никаких компромиссов и только с позиции силы».

    Пятый пункт – расширение блока за счет Украины, Молдавии и стран Западных Балкан, которым предстоит завершить реформы в сфере верховенства закона.

    Шестая проблема – финансирование всех этих планов: Еврокомиссия предложила бюджет почти в два трлн евро на 2028–2034 годы, но страны-получатели и «экономные» государства продолжают спорить о структуре расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Еврокомиссии начали задаваться вопросом о самостоятельности Марио Драги, чьи реформаторские инициативы вышли из-под контроля Брюсселя.

    Ранее Еврокомиссия сообщила о подготовке 21-го пакета антироссийских санкций, призванного ударить по уровню жизни граждан России.

    Также Урсула фон дер Ляйен пообещала Киеву новое финансирование на производство беспилотников после ударов по украинским оборонным предприятиям.

    Комментарии (12)
    Главное
    Силуанов и Бессент провели встречу в США
    Киев экстренно запросил у Нидерландов два млрд евро на оружие
    Минобороны: БПЛА поразили склады «DHL Логистик» и «Заммлер склад» под Киевом
    Глава Россельхознадзора допустил отзыв лицензии у производителя вакцины «Мультикан-8»
    Посол БиГ: Младича Гаага после отказа от эвтаназии лишала лекарств
    Ученые раскрыли причину необратимого разрушения печени у алкоголиков
    Песня Эллы Лэнгли установила рекорд по числу недель на первом месте Billboard Hot 100