Путин расширил штат центрального аппарата ФСО до 812 человек

Tекст: Денис Тельманов

Глава государства утвердил новые нормативы, согласно которым максимальное число сотрудников охранного ведомства возросло на 27 позиций, передает РИА «Новости».

«Установить с 1 июля 2026 года предельную численность военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы охраны Российской Федерации в количестве 812 человек», – отмечается в тексте указа президента.

До этого штатное расписание ведомства корректировалось 1 января 2025 года. Тогда лимит был установлен на уровне 785 служащих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2024 года президент России расширил штат центрального аппарата Федеральной службы охраны.

В декабре 2024 года ведомство запланировало изменение цвета меховых шапок-ушанок военнослужащих с серого на иссиня-черный.

В июле текущего года глава государства увеличил штатную численность Вооруженных сил страны до 2,42 млн единиц.