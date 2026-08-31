Ростовского студента решили наградить за спасение ребенка после атаки БПЛА

Слюсарь: Ростовского студента наградят за спасение ребенка после атаки БПЛА

Tекст: Валерия Городецкая

Слюсарь в своем канале в Max сообщил, что дал соответствующее поручение. Молодой человек оказал критически важную первую помощь тяжелораненому ребенку и помог доставить его в медицинское учреждение.

«Дал поручение представить к региональной награде Леонида Липовича – студента-медика 5-го курса РостГМУ. Благодаря его грамотным и оперативным действиям удалось спасти жизнь девочке», – написал глава региона.

Напомним, число пострадавших при атаке ВСУ на Ростовскую область увеличилось до 11 человек. Двое детей получили тяжелые минно-взрывные травмы и переломы.

Месяцем ранее власти ввели режим ЧС в Ростове-на-Дону из-за налета беспилотников.