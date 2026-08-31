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    31 августа 2026, 18:00 • Новости дня

    Путин прибыл на открытие Всемирных игр кочевников в Бишкеке

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках визита на саммит ШОС президент России Владимир Путин посетил стадион «Бишкек-арена», где стартовали традиционные международные состязания по этноспорту.

    Путин посетил церемонию старта шестых Всемирных игр кочевников в столице Киргизии, передает РИА «Новости». Президент России прилетел в Бишкек в понедельник для участия в мероприятиях саммита ШОС.

    Торжества проходят на масштабном стадионе «Бишкек-арена». Организаторы пригласили на трибуны всех участников и гостей текущего саммита ШОС.

    Масштабные соревнования кочевых народов проводятся каждые два года начиная с 2014 года под эгидой Всемирного союза этноспорта. В спортивную и культурную программу традиционно включены выступления атлетов из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал рабочий визит российского лидера в Киргизию.

    Оргкомитет Всемирных игр кочевников заявил об участии 236 спортсменов из России.

    По прилете местные школьники вручили президенту талисман соревнований в виде плюшевого снежного барса.

    31 августа 2026, 09:55 • Новости дня
    Путин пожелал стойкости экс-президенту Армении Кочаряну
    Путин пожелал стойкости экс-президенту Армении Кочаряну
    @ Sergei Grits/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму с поздравлениями с днем рождения второму президенту Армении Роберту Кочаряну, отметив важность сохранения душевной бодрости и стойкости на фоне происходящих жизненных испытаний.

    Владимир Путин передал наилучшие пожелания Роберту Кочаряну, которому исполнилось 72 года. В послании подчеркивается значимость личного вклада именинника в укрепление союзнических отношений между двумя странами, сообщается в Мах Кремля.

    «Уважаемый Роберт Седракович! Примите сердечные поздравления по случаю дня рождения», – говорится в тексте официальной телеграммы.

    Президент России пожелал бывшему руководителю республики крепкого здоровья и выдержки.

    «В России не забывают о Вашем личном вкладе в развитие дружественных, союзнических связей между нашими странами. Искренне желаю Вам доброго здоровья, душевной бодрости и стойкости перед лицом испытаний, с которыми сейчас сталкиваетесь Вы и члены Вашей семьи», – отметил Путин.

    Роберт Кочарян занимал высший государственный пост в республике на протяжении десяти лет. Его президентские полномочия продлились с 1998 по 2008 год.

    Ранее суд в Армении арестовал бывшего президента страны Роберта Кочаряна на два месяца.

    Прямо во время судебного заседания врачи увезли политика в больницу.

    Днем ранее ереванская инстанция заключила под стражу сына Кочаряна Седрака.

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    31 августа 2026, 15:00 • Новости дня
    Путин встретился с Си Цзиньпином в Бишкеке

    Путин встретился с Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке

    Путин встретился с Си Цзиньпином в Бишкеке
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Бишкеке.

    Российский лидер прибыл в Киргизию в понедельник для участия в саммите ШОС, передает РИА «Новости». В состав представительной российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и ряд других высокопоставленных чиновников.

    Текущая встреча на полях саммита стала вторым очным контактом глав двух государств в этом году. Предыдущие переговоры состоялись во время официального визита российского лидера в Пекин.

    Напомним, Путин прилетел в столицу Киргизии для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков заранее рассказал о запланированных двусторонних переговорах главы государства с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Предыдущая очная встреча политиков состоялась в мае текущего года в Пекине.

    Комментарии (3)
    31 августа 2026, 17:40 • Видео
    И эти туда же: Венгрия объявила Россию угрозой

    Из методичек, разосланных венгерской делегации в ООН перед новым сезоном в Генассамблее, стало известно, что новое правительство Венгрии рассматривает Россию как угрозу для всех. Получается, «голос разума», кем были венгры в ЕС, затих? И что мы теряем?

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 14:06 • Новости дня
    Путин прибыл в Бишкек на саммит ШОС
    Путин прибыл в Бишкек на саммит ШОС
    @ Константин Завражин/POOL/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава российского государства Владимир Путин прилетел в столицу Киргизии для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества и проведения серии важных двусторонних переговоров.

    Самолет Путина приземлился в аэропорту Манас, передает РИА «Новости».

    У трапа высокого гостя встретил председатель кабинета министров и руководитель администрации президента Киргизии Адылбек Касымалиев.

    Заседание Совета лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества пройдет 1 сентября в Бишкеке.

    На полях саммита Владимир Путин проведет девять двусторонних встреч. В период с 31 августа по 1 сентября запланированы переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и председателем КНР Си Цзиньпином.

    Также состоятся встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал рабочий визит российского лидера в Киргизию.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о множестве запланированных двусторонних переговоров.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков подтвердил предстоящие встречи с председателем КНР и президентом Ирана.

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    31 августа 2026, 09:57 • Новости дня
    Aksam сообщил о вылете Эрдогана на переговоры с Путиным

    Эрдоган вылетел в Бишкек на саммит ШОС для переговоров с Путиным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где также во вторник ожидаются его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщила газета Aksam.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости».

    Ожидается, что на полях мероприятия пройдут его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

    «Эрдоган отправился из аэропорта Анкары в столицу Киргизии Бишкек для участия в саммите ШОС», – отмечает турецкая газета Aksam. В поездке главу государства сопровождает супруга Эмине Эрдоган.

    Накануне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Эрдогана в Бишкеке запланирована на 1 сентября. Стороны намерены обсудить ситуацию на Украине и обстановку в Черном море. В рамках саммита турецкий лидер также проведет ряд других двусторонних встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал поездку Владимира Путина на саммит ШОС в Киргизию.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал о запланированных двусторонних встречах главы государства.

    Ранее турецкий лидер высоко оценил позицию Москвы по дипломатическому урегулированию украинского конфликта.

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    31 августа 2026, 16:35 • Новости дня
    Путин назвал отношения России и Китая образцовыми

    Путин: Партнерство России и КНР является образцом межгосударственных отношений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке назвал партнерство двух стран образцом межгосударственных отношений.

    Стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина строится на прочных традициях дружбы, уважении суверенитета и взаимной выгоде в условиях сложной геополитической обстановки, отметил Путин, передает РИА «Новости».

    «Сегодня в условиях сложной геополитической обстановки всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем являются образцом межгосударственных отношений. В основе – прочные традиции дружбы, уважение суверенитета, равенства, взаимной выгоды», – подчеркнул глава государства.

    По словам российского лидера, сотрудничество Москвы и Пекина успешно развивается по всем направлениям, включая экономику. Стороны реализуют крупные совместные проекты в энергетической, промышленной, космической, транспортной и логистической сферах.

    Путин также отметил запуск первого регулярного рейса китайского контейнеровоза по Северному морскому пути, который состоялся в середине августа. Кроме того, президент обратил внимание на значительный рост взаимных поставок сельскохозяйственной продукции, составивший 34%.

    В мае Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений Москвы и Пекина.

    Официальные переговоры лидеров двух государств в китайской столице продлились почти три часа.

    Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам встречи отметил выход двустороннего взаимодействия на новую высоту.

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    31 августа 2026, 09:26 • Новости дня
    Путин поздравил Жапарова с 35-летием независимости Киргизии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с 35-летием независимости Киргизии, подчеркнув успешное развитие двусторонних отношений и тесное сотрудничество.

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Садыру Жапарову в связи с 35-летием независимости Киргизии, сообщается на сайте Кремля.

    «Отношения между нашими странами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Москва и Бишкек плодотворно сотрудничают на различных направлениях, активно взаимодействуют в рамках ОДКБ, ЕвразЭС, СНГ, ШОС и других многосторонних структур. И мы, конечно, продолжим самую тесную совместную работу по двусторонней, региональной и международной повестке дня», – говорится в послании главы государства.

    Путин выразил уверенность, что предстоящая встреча в Бишкеке будет способствовать дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества.

    Российский лидер также подчеркнул, что под руководством Жапарова Киргизия успешно решает социально-экономические задачи и укрепляет международные позиции.

    «Желаю Вам, уважаемый Садыр Нургожоевич, крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а всем Вашим согражданам – мира и процветания», – заявил Путин.

    Президент России Владимир Путин назвал энергетику важнейшей отраслью сотрудничества Москвы и Бишкека.

    Весной глава Киргизии Садыр Жапаров поблагодарил российского лидера за неизменную поддержку двусторонних отношений.

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    31 августа 2026, 14:49 • Новости дня
    Путина встретили в Бишкеке танцами и почетным караулом

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин прилетел в столицу Киргизии на саммит ШОС, где у трапа самолета его торжественно встретили национальными танцами и традиционными угощениями.

    Российский лидер прибыл в столицу Киргизии для участия в саммите ШОС, передает РИА «Новости». Самолет главы государства успешно приземлился в аэропорту Манас.

    У трапа высокого гостя лично приветствовал руководитель администрации президента республики Адылбек Касымалиев. Девушки в традиционных нарядах преподнесли Владимиру Путину мед и национальное угощение в виде пампушек – боорсоки, которые президент с удовольствием попробовал.

    На красной дорожке главу государства ждал почетный караул и национальные герои – баатыры.

    Юные исполнительницы в ярких платьях станцевали для российского лидера под народную мелодию «Маш ботой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал визит российского лидера в Киргизию на 31 августа.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о насыщенной программе двусторонних контактов в Бишкеке.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков подтвердил предстоящую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

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    31 августа 2026, 14:56 • Новости дня
    Путину в Бишкеке подарили талисман Игр кочевников

    Путину в Бишкеке вручили игрушечного барса перед саммитом ШОС

    Tекст: Мария Иванова

    Прибывшего в Бишкек на саммит ШОС президента России Владимира Путина встретили школьники и преподнесли ему талисман Всемирных игр кочевников – плюшевого снежного барса.

    Президент России прибыл в столицу Киргизии для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости». Самолет главы государства совершил посадку в международном аэропорту Манас.

    Во время торжественной церемонии встречи 11-летняя Айбийке Асамидинова и 15-летний Нурислан Оболбеков вручили российскому лидеру плюшевого снежного барса. Этот символ приурочен к VI Всемирным играм кочевников.

    «Этот подарок для вас», – обратилась к главе государства школьница.

    В ответ президент поблагодарил детей, произнеся слова признательности на русском и киргизском языках, а затем приобнял их.

    Масштабные соревнования традиционных видов спорта стартуют в Бишкеке сегодня и соберут участников со всего мира, включая российских атлетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прилетел в столицу Киргизии для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества.

    В рамках визита российский лидер проведет серию двусторонних встреч с главами других государств.

    На проходящие в Бишкеке Всемирные игры кочевников приедут более 230 спортсменов из России.

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    31 августа 2026, 18:15 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия движется по пути к завершению конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва движется в направлении завершения украинского конфликта. Об этом российский лидер сказал во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС.

    В ходе беседы глава индийского правительства затронул ситуацию на Украине. Моди отметил необходимость мирного урегулирования и призвал продолжать движение в этом направлении, передает РИА «Новости».

    Кроме того, премьер-министр Индии предложил обсудить связанные с этим вопросы и поделился ожиданиями от предстоящего визита Путина в Нью-Дели. В сентябре российский президент должен принять участие в саммите БРИКС.

    В ответ Путин заявил, что Россия придерживается обозначенного направления.

    «Спасибо большое, уважаемый премьер-министр. Мы по этому пути и двигаемся», – сказал президент России после выступления Моди.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на приближение финала украинского кризиса. Путин заявил о скором завершении этого конфликта.

    В конце прошлого года премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил за скорейшее установление мира.

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    31 августа 2026, 16:45 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин перед переговорами поприветствовали друг друга по-китайски

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись приветствиями на китайском языке перед началом двусторонних переговоров в Бишкеке.

    «Нихао», – сказал Путин, направляясь к китайскому лидеру и протягивая ему руку для приветствия, передает ТАСС. В ответ председатель КНР также произнес это слово, добавив, что очень рад встрече.

    После рукопожатия лидеры двух государств сделали совместную фотографию на фоне флагов России и Китая. Затем главы стран направились на официальные переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер прибыл в Киргизию для участия в саммите ШОС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал большое количество двусторонних встреч на полях мероприятия.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин отметил высокий уровень связей Москвы и Пекина.

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    31 августа 2026, 16:55 • Новости дня
    Путин встретился с Моди в Бишкеке

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России и премьер-министр Индии Владимир Путин и Нарендра Моди провели двустороннюю беседу в государственной резиденции «Ала-Арча» на полях бишкекского саммита ШОС.

    Переговоры российского лидера и руководителя индийского правительства состоялись на полях саммита ШОС в Бишкеке, передает РИА «Новости». Местом проведения беседы стала государственная резиденция «Ала-Арча».

    В составе делегации из Москвы присутствовали глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук и пресс-секретарь Дмитрий Песков. Также во встрече участвовали помощник главы государства Юрий Ушаков и ряд федеральных министров, включая руководителей Минтранса, Минэкономразвития и Минэнерго.

    Предыдущая встреча лидеров двух стран прошла в конце прошлого года в Нью-Дели. Тогда президент России посещал Индию с государственным визитом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в столицу Киргизии для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков заранее анонсировал двусторонние переговоры главы государства с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    В декабре прошлого года политики завершили официальную встречу в Нью-Дели.

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    31 августа 2026, 16:50 • Новости дня
    Путин выразил Си Цзиньпину соболезнования в связи с трагедией в Тибете

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поддержал семьи погибших и пострадавших в результате разрушительного природного катаклизма на китайско-непальской границе.

    Путин направил слова поддержки в связи с гибелью людей при сходе селей в Тибетском автономном районе Китая, сообщает Кремль в Max. Соответствующее заявление прозвучало во время встречи российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке.

    «Хотел бы начать с трагических событий, которые недавно произошли в Тибетском автономном районе Китая возле границы с Непалом – сошел, как известно, мощный сель, повлекший человеческие жертвы. Прошу принять самые искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский лидер направил телеграмму со словами поддержки председателю КНР Си Цзиньпину.

    На китайско-непальской границе из-за схода селя без вести пропали свыше 550 человек.

    Жертвами разрушительного наводнения на севере Непала стали 734 человека.

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    31 августа 2026, 16:40 • Новости дня
    Путин сообщил о резком росте турпотока между Россией и Китаем

    Путин: Турпоток между Россией и Китаем вырос на 43% за полгода

    Tекст: Денис Тельманов

    Введение безвизового режима привело к увеличению туристического обмена между Россией и Китаем на 43% за первые шесть месяцев текущего года, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС сообщил о значительном росте туристического обмена между странами, передает РИА «Новости».

    «Турпоток между странами увеличился за первое полугодие сразу на 43%», – отметил российский лидер. По его словам, столь заметный рост стал возможен благодаря успешной практике применения безвизового режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин рассказал об увеличении количества китайских гостей в России.

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила положительную роль обоюдного безвизового режима.

    Минтранс сообщил о росте пассажирских авиаперевозок между странами почти наполовину.

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    31 августа 2026, 17:05 • Новости дня
    Песков назвал переговоры Путин и Си Цзиньпина дружественными и конструктивными

    Песков: Переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли в дружественной атмосфере

    Tекст: Ольга Иванова

    Встреча глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в Бишкеке отличилась высоким уровнем взаимного доверия и была посвящена преимущественно вопросам двустороннего торгово-экономического сотрудничества, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в максимально конструктивной обстановке, передает РИА «Новости». Песков подчеркнул особый характер общения двух лидеров.

    «Встреча традиционно в очень конструктивной, дружественной атмосфере. И Си, и Путин доверяют друг другу и используют это взаимное доверие для того, чтобы затрагивать самые сложные вопросы», – заявил представитель Кремля.

    Основной темой обсуждения в Бишкеке стали двусторонние отношения стран и весь спектр торгово-экономического взаимодействия. Песков уточнил, что эти детали не подлежат публичной огласке по вполне понятным причинам.

    При этом международная повестка дня затрагивалась лишь кратко и не являлась главной темой дискуссии. Украинский кризис лидеры упомянули по касательной, без глубокого и детального обсуждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер прибыл в столицу Киргизии для участия в саммите ШОС.

    Во время майского визита в Пекин президент России назвал переговоры с китайским коллегой содержательными.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь оценил прошедшую весеннюю встречу глав государств как плодотворную.

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    31 августа 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин сообщил о мощном международном партнерстве Москвы и Пекина

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином высоко оценил уровень дипломатического взаимодействия Москвы и Пекина.

    Путин отметил, что Москва и Пекин активно взаимодействуют на международной арене, передает РИА «Новости».

    «Помимо ШОС мы активно работаем в ООН, БРИКС, «Группе двадцати», в асеаноцентричных форматах и, конечно, продолжим оказывать содействие китайскому председательству в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества», – подчеркнул президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке.

    Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал большое количество двусторонних переговоров во время этого визита в Киргизию.

    В мае текущего года глава государства отметил важную стабилизирующую роль стратегической связки Москвы и Пекина на мировой арене.

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