Путин прибыл на открытие Всемирных игр кочевников в Бишкеке

Путин посетил церемонию старта шестых Всемирных игр кочевников в столице Киргизии, передает РИА «Новости». Президент России прилетел в Бишкек в понедельник для участия в мероприятиях саммита ШОС.
Торжества проходят на масштабном стадионе «Бишкек-арена». Организаторы пригласили на трибуны всех участников и гостей текущего саммита ШОС.
Масштабные соревнования кочевых народов проводятся каждые два года начиная с 2014 года под эгидой Всемирного союза этноспорта. В спортивную и культурную программу традиционно включены выступления атлетов из России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал рабочий визит российского лидера в Киргизию.
Оргкомитет Всемирных игр кочевников заявил об участии 236 спортсменов из России.
По прилете местные школьники вручили президенту талисман соревнований в виде плюшевого снежного барса.