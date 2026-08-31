  • Новость часаМинобороны: БПЛА поразили военные склады «DHL Логистик» и «Заммлер склад» под Киевом
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Африка учится усмирять мятежи без помощи российских военных
    Премьер Испании обвинил Россию и Израиль в создании миграционного кризиса
    Власти разрешили операторам использовать частоты LTE для сетей 5G
    Стартовали продажи обновленной Lada Niva Legend
    Путин назвал отношения России и Китая образцовыми
    СВР: Европа подготовила масштабный план срыва выборов в России
    Эксперт: Иран нащупал болевую точку США на Ближнем Востоке
    Каллас заявила о задержании танкера «теневого флота» России в Средиземном море
    Посол БиГ: Младича Гаага после отказа от эвтаназии лишала лекарств
    31 августа 2026, 18:25 • Новости дня

    Число жертв оползня в Непале приблизилось к тысяче

    Количество погибших при сходе оползня в Непале достигло 951 человека

    Tекст: Денис Тельманов

    Разрушительный оползень на севере Непала унес жизни почти тысячи человек, трагическая статистика продолжает расти по мере проведения спасательных работ.

    Число жертв оползня, сошедшего на севере Непала, достигло 951 человека, передает РИА «Новости». Информацию об этом распространило Центральное телевидение Китая. Журналисты китайского телеканала ссылаются на данные полиции Непала.

    «Согласно последним данным, обнародованным непальской полицией, по состоянию на 17.00 по местному времени 31 августа число погибших в результате оползня в Непале возросло до 951 человека», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Непала сообщил о пропаже 590 иностранцев после мощного наводнения.

    Разрушительное стихийное бедствие унесло жизни более 900 человек. Из-за прорыва берегов озера власти приостановили спасательные операции.

    28 августа 2026, 19:48 • Новости дня
    В Непале сообщили о семи пропавших после наводнения россиянах

    Tекст: Валерия Городецкая

    В зоне бедствия в Непале пропали семь граждан России, сообщили в Совете по туризму страны.

    Местные власти обновили статистику по иностранцам, оказавшимся в зоне стихийного бедствия, передает ТАСС. Согласно официальным документам профильного ведомства, судьба нескольких россиян остается неизвестной.

    «Всего пропали – девять, все еще не найдены – семь, спасены – двое», – говорится в отчете непальского Совета по туризму.

    Накануне в зоне разрушительного наводнения в Непале без вести пропали восемь россиян.

    Позже спасатели благополучно эвакуировали двоих отечественных туристов.

    Комментарии (0)
    29 августа 2026, 08:59 • Новости дня
    Посольство России в Непале попросило помощи в поиске пропавших россиян

    Посольство России призвало родных пропавших в Непале подавать запросы на поиск

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство России обратилось к родным пропавших в Непале россиян с просьбой направлять официальные запросы для организации поисков в зоне сильного наводнения.

    Российская дипломатическая миссия в Непале призвала родственников соотечественников, которые могли оказаться в районе стихийного бедствия и не выходят на связь, направлять официальные обращения, передает РИА «Новости».

    «Посольство хотело бы попросить родственников лиц, которые предположительно находились в зоне бедствия, но не вышли на связь, направить нам официальные обращения с запросом их поиска», – говорится в заявлении дипломатов.

    В посольстве отметили, что на данный момент новых сведений о россиянах в зоне затопления нет. Ранее сообщалось о двух пропавших без вести гражданах России, местонахождение еще троих выяснялось. Восемь россиян смогли самостоятельно эвакуироваться в Катманду.

    В результате разрушительного наводнения в Непале без вести пропали почти 2,5 тыс. человек.

    Число жертв масштабного стихийного бедствия на севере страны возросло до 579 человек.

    В зоне мощного паводка изначально исчезли восемь российских туристов.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 17:40 • Видео
    И эти туда же: Венгрия объявила Россию угрозой

    Из методичек, разосланных венгерской делегации в ООН перед новым сезоном в Генассамблее, стало известно, что новое правительство Венгрии рассматривает Россию как угрозу для всех. Получается, «голос разума», кем были венгры в ЕС, затих? И что мы теряем?

    Комментарии (0)
    30 августа 2026, 06:38 • Новости дня
    Китай назвал гражданство 261 пропавшего после селя иностранца

    После селя на границе с Непалом в Китае пропал 261 иностранец из 23 стран

    Tекст: Антон Антонов

    После схода мощного селя на границе Китая и Непала связь потеряна с 261 иностранцем из 23 стран, сообщили китайские власти.

    «На настоящий момент в результате проверки после схода селя в уезде Гьиронг выявлено, что потеряна связь с 261 иностранным гражданином… в том числе с тремя гражданами России», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Помимо россиян, пропали 104 гражданина Непала, 49 граждан Индии, 33 гражданина Латвии, 18 граждан США и 15 граждан Британии.

    В списке потерявшихся также по шесть человек из Канады и Австралии, четыре из ЮАР, по три из Малайзии и Германии, по два из Ирландии, Эстонии, Франции, Нидерландов и Новой Зеландии. Еще по одному пропавшему числится за Казахстаном, Финляндией, Литвой, Португалией, Украиной, Испанией и Венгрией.

    Китайская сторона уже уведомила дипломатические представительства всех перечисленных стран о ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на китайско-непальской границе из-за наводнения и селя пропали свыше 550 человек.

    Посольство России в Китае сообщило, что восемь россиян числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия.

    Комментарии (0)
    29 августа 2026, 13:00 • Новости дня
    Более 930 работников ГЭС пропали без вести после наводнения в Непале

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате мощного наводнения на севере Непала бесследно исчезли сотни работников местных гидроэлектростанций, многие объекты оказались заблокированы.

    После разрушительного наводнения в Непале без вести пропали более 930 сотрудников объектов гидроэнергетики, передает РИА «Новости». Стихийное бедствие затронуло 11 проектов, включая строящиеся станции.

    «Пропавшими без вести по-прежнему числятся 934 человека, связанные с 11 проектами в сфере гидроэнергетики, включая строящиеся», – отмечает газета Kathmandu Post со ссылкой на ассоциацию энергопроизводителей IPPAN.

    Точное количество заблокированных людей на каждой станции пока неизвестно. При этом министерство энергетики отчиталось о спасении 350 человек. В поисковых операциях задействованы непальские военные.

    Наводнение произошло утром 26 августа из-за мощного потока воды, хлынувшего со стороны Китая в реку Бхоте-Коши.

    Паводку предшествовало землетрясение, вызвавшее оползень. Жертвами стихии стали 626 человек, еще свыше двух тыс. числятся пропавшими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате разрушительного наводнения в Непале без вести пропали почти 2,5 тыс. человек.

    Совет по туризму Непала заявил о спасении 184 туристов. Посольство России призвало родственников пропавших россиян направлять официальные запросы для организации поисков.

    Комментарии (0)
    30 августа 2026, 07:35 • Новости дня
    Жертвами наводнения в Непале стали 734 человека

    Tекст: Антон Антонов

    Число погибших в результате наводнения на севере Непала достигло 734 человек, сообщило национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий страны.

    Спасательные службы Непала продолжают поисковую операцию после катастрофического наводнения, обрушившегося на северные районы страны в среду, передает ТАСС.

    По данным управления, спасены 8 186 человек, среди них 227 иностранных граждан, вывезенных на вертолетах. Почти 2,5 тыс. человек до сих пор считаются пропавшими без вести, включая 588 иностранцев.

    К поисково-спасательным работам привлечены почти 20 тыс. человек. Неопознанные тела размещены в 11 больницах разных округов, их фотографируют и регистрируют, а данные публикуют на официальных ресурсах полиции. Из-за нехватки мест в моргах в некоторых районах приняли решение захоронить неопознанных погибших.

    В долине, через которую прошла волна паводка, скопилось около 14-15 м ила и обломков, угроза повторного наводнения сохраняется. В отдельных районах страны начались дожди, вызвавшие новые подтопления и оползни, нарушено движение на основных автомагистралях, особенно сильно пострадал округ Расува. Метеорологи прогнозируют на ближайшие сутки обильные дожди и снегопады в горах, власти призывают жителей проявлять осторожность на дорогах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай сообщил, что после схода мощного селя на границе Китая и Непала связь потеряна с 261 иностранцем из 23 стран, в том числе с тремя гражданами России.

    Посольство России в Китае сообщило, что восемь россиян числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия.

    Комментарии (0)
    29 августа 2026, 08:21 • Новости дня
    В Непале из-за паводка пропали 2,5 тыс. человек

    Tекст: Вера Басилая

    В результате разрушительного наводнения в Непале пропали без вести почти 2,5 тыс. человек, среди которых оказались 213 иностранных граждан.

    После мощного паводка в Непале без вести пропали почти 2,5 тыс. человек, в том числе 213 иностранцев, передает ТАСС. Такие данные приводит Национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий страны.

    «Пропавшими без вести числятся 2 456 человек», – отметило ведомство. По официальным данным, к спасательной операции привлечены почти 15 тыс. специалистов. Наземные службы смогли спасти более 4,3 тыс. пострадавших.

    Поисковые отряды обнаружили тела 626 погибших. Масштабная поисково-спасательная операция в зоне стихийного бедствия продолжается.

    Накануне число жертв наводнений на севере Непала возросло до 579 человек.

    В зоне стихийного бедствия пропали семь граждан России. Ученые назвали этот разрушительный паводок каскадной катастрофой.

    Комментарии (0)
    29 августа 2026, 15:00 • Новости дня
    Посольство сообщило о восьми пропавших россиянах в зоне бедствия в Непале

    Посольство: В зоне бедствия на границе Непала и Китая пропали восемь россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    В зоне масштабного стихийного бедствия на границе Китая и Непала бесследно исчезли восемь российских граждан, сообщили в посольстве России в Китае.

    «По состоянию на вечер 29 августа восемь россиян числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия на китайско-непальской границе», – заявили в дипломатическом представительстве, передает РИА «Новости».

    В посольстве добавили, что информация об обнаружении граждан России к настоящему моменту не поступала.

    Ранее российское посольство призвало родственников пропавших туристов направлять официальные запросы на поиск.

    Число жертв масштабного наводнения на севере Непала достигло 538 человек.

    Местные спасатели приостановили поисковые операции из-за резкого подъема уровня воды в реке.

    Комментарии (0)
    29 августа 2026, 08:40 • Новости дня
    Власти Непала назвали стоимость восстановления после разрушительного наводнения

    Власти Непала оценили затраты на восстановление после паводка в пять млрд долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    От 4 до 5 млрд долларов потребуется Непалу на восстановление после разрушительного наводнения, обрушившегося на приграничные районы страны, сообщил агентству Reuters министр финансов республики Сварним Вагле.

    Министр финансов республики Сварним Вагле сообщил агентству Reuters, что на преодоление последствий стихии в приграничных районах уйдет от четырех до пяти млрд долларов, передает ТАСС. «Это лишь предварительная оценка. В настоящее время идет подсчет ущерба и потерь», – отметил глава ведомства.

    Мощная волна обрушилась на северные территории страны в среду утром. По предварительной информации, причиной бедствия стала снежно-каменная лавина на границе с Китаем, сошедшая примерно в 20 километрах от пограничного перехода «Расувагадхи».

    Огромная масса воды, грязи и камней пронеслась по руслу реки на расстояние не менее 70 километров. Стихия затопила обширные территории и полностью разрушила несколько прибрежных поселений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за разлива горной реки на севере Непала погибли 538 человек.

    После мощного паводка без вести пропала почти тысяча местных жителей и туристов.

    Из-за прорыва берегов образовавшегося после оползня озера спасатели приостановили поисковые операции.

    Комментарии (0)
    30 августа 2026, 11:43 • Новости дня
    Шестилетний ребенок провел трое суток под завалами в Непале

    Tекст: Вера Басилая

    Шестилетняя девочка провела трое суток под обломками зданий в районе Расува в Непале после разрушительного паводка, унесшего жизни сотен людей, сообщает издание India Today.

    Вооруженная полиция Непала вызволила ребенка из-под завалов в районе Расува после разрушительного наводнения, передает РИА «Новости».

    После спасения пострадавшую экстренно доставили на вертолете в одну из больниц Катманду, где она сейчас проходит лечение.

    «В пятницу спасатели в Непале совершили чудо, обнаружив шестилетнюю девочку живой под землей и обломками в районе Расува, спустя три дня после того, как разрушительное наводнение обрушилось на эту гималайскую страну», – отмечает издание India Today.

    Стихийное бедствие обрушилось на северные регионы страны утром 26 августа. Мощный поток воды со стороны Китая хлынул в реку Бхоте-Коши из-за землетрясения и последовавшего за ним оползня.

    Число жертв наводнения на севере Непала достигло 734 человек.

    Китай сообщил, что после схода мощного селя на границе Китая и Непала связь потеряна с 261 иностранцем из 23 стран, в том числе с тремя гражданами России.

    Посольство России в Китае сообщило, что восемь россиян числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия.

    Комментарии (0)
    28 августа 2026, 19:00 • Новости дня
    Число жертв наводнений на севере Непала возросло до 579 человек

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Стихийное бедствие в северных регионах Непала унесло жизни 579 человек, при этом почти 2 тыс. местных жителей числятся пропавшими без вести.

    Масштабные катаклизмы нанесли серьезный ущерб инфраструктуре страны, передает РИА «Новости». Центральное телевидение КНР со ссылкой на спасательные ведомства республики уточняет текущую статистику потерь.

    «По состоянию на 28 августа число погибших в результате наводнений в северных районах Непала возросло до 579 человек, а число пропавших достигло 1924 человек», – сообщили в Национальном управлении по снижению риска стихийных бедствий Непала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее число жертв масштабного наводнения на севере Непала достигло 538 человек.

    Власти страны получили информацию о прорыве берегов образовавшегося после оползня озера.

    Ученые назвали это разрушительное природное явление каскадной катастрофой.

    Комментарии (0)
    30 августа 2026, 16:57 • Новости дня
    Число жертв наводнения в Непале достигло 781 человека

    Tекст: Денис Тельманов

    Стихийное бедствие на севере Непала унесло жизни 781 жителя, при этом более двух тысяч человек продолжают числиться пропавшими без вести.

    Количество погибших при масштабном паводке в Непале увеличилось до 781, передает РИА «Новости». Ранее ведомства заявляли о 734 жертвах стихии.

    «Число погибших в результате наводнения в Непале выросло до 781», – говорится в публикации.

    Катастрофа произошла утром 26 августа в северных регионах государства. Мощный поток воды хлынул с китайской территории в реку Бхоте-Коши.

    Трагедии предшествовало сильное землетрясение, спровоцировавшее сход крупного оползня. В настоящий момент две тысячи человек числятся пропавшими без вести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших на севере Непала достигло 734 человек. В результате разрушительного наводнения без вести пропали почти две с половиной тысячи человек.

    В зоне стихийного бедствия пропали восемь российских туристов.

    Комментарии (0)
    30 августа 2026, 14:40 • Новости дня
    Число жертв наводнения на севере Непала возросло до 788

    Жертвами разрушительного паводка в северных районах Непала стали 788 человек.

    Масштабное наводнение произошло в минувшую среду в северной части страны, передает ТАСС. Согласно последним данным правоохранительных органов, количество погибших значительно увеличилось по сравнению с утренней сводкой, когда власти официально заявляли о 734 жертвах стихии.

    «Найдено 788 тел, ранены и спасены 2 752 человека», – отмечается в последнем отчете непальской полиции. В настоящее время поисково-спасательные операции в пострадавших регионах продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром спасательные службы зафиксировали гибель 734 человек.

    Накануне в результате разрушительного наводнения без вести пропали почти две с половиной тысячи человек.

    В зоне стихийного бедствия исчезли семь граждан России.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 07:23 • Новости дня
    Мощное наводнение в Большом каньоне привело к гибели человека

    Жертвой наводнения в Большом каньоне стал один человек, 15 пропали

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один человек погиб, еще 15 пропали без вести в результате наводнения, произошедшего в районе Большого каньона (штат Аризона). Об этом сообщает телекомпания CNN.

    Трагедия развернулась в районе Большого каньона, где спасатели обнаружили тело 46-летнего мужчины недалеко от реки Колорадо. На данный момент неизвестна судьба еще 15 человек, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

    Из-за разгула стихии серьезно пострадала водопроводная система одноименного парка. Эта инфраструктура критически важна, так как обеспечивает подачу питьевой воды и используется для тушения возможных пожаров.

    Власти штата уже эвакуировали 62 человека из наиболее опасных районов. Специалисты продолжают оценивать масштабы разрушений, при этом синоптики предупреждают, что проливные дожди могут продлиться еще несколько часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне из-за проливных дождей в американском штате Кентукки погибли четыре человека.

    Накануне масштабный паводок на севере Непала унес жизни 781 человека.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 08:12 • Новости дня
    Число жертв наводнения в Непале достигло 903 человек

    Жертвами наводнения после землетрясения на севере Непала стали 903 человека

    Tекст: Мария Иванова

    Разрушительное наводнение на севере Непала, вызванное землетрясением и оползнем, унесло жизни более 900 человек, при этом тысячи остаются пропавшими без вести.

    Число погибших в результате наводнения на севере Непала превысило 900 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер.

    «Число жертв возросло до 903», – говорится в сообщении агентства, которое ссылается на национальное управление по снижению риска стихийных бедствий.

    Стихия обрушилась на северные районы страны в среду утром. Мощный поток воды хлынул со стороны Китая в реку Бхоте-Коши. Паводок стал следствием землетрясения и спровоцированного им оползня. Ранее сообщалось о 781 погибшем, при этом более 2 тыс. человек числились пропавшими без вести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне количество жертв разрушительного паводка увеличилось до 788 человек.

    Спасательные службы спасли из зоны бедствия более 8 тыс. пострадавших.

    Власти Непала оценили затраты на восстановление приграничных районов в 5 млрд долларов.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 13:41 • Новости дня
    МИД Непала сообщил о пропаже 590 иностранцев после мощного наводнения

    Tекст: Мария Иванова

    Жертвами мощного наводнения и оползня на севере Непала стали 919 человек, более 10 тысяч спасены, сотни иностранных граждан до сих пор не найдены.

    Порядка 590 иностранцев числятся пропавшими без вести после разрушительного наводнения в Непале, передает РИА «Новости».

    Стихийное бедствие обрушилось на северные районы страны в среду утром.

    «Порядка 590 иностранных граждан все еще числятся пропавшими без вести, из 39 стран», – говорится в заявлении на официальном сайте МИД Непала. Мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши после землетрясения и вызванного им оползня.

    Число погибших в результате трагедии возросло до 919 человек. Спасателям удалось эвакуировать более 10 тыс. пострадавших, среди которых свыше 323 граждан других государств. Ранее сообщалось о 781 жертве и более 2000 пропавших без вести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших в результате наводнения на севере Непала превысило 900 человек. Спасатели вывезли из зоны бедствия более восьми тысяч пострадавших.

    Во время разрушительного паводка без вести пропали восемь граждан России.

    Комментарии (0)
    Главное
    Раскрыто содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС
    Экспорт украинской сельхозпродукции сократился почти вдвое за месяц
    Канадские госагентства случайно переименовали озеро Онтарио в «озеро Америка»
    Глава МИД Германии поддержал расширение ЕС на Исландию и Норвегию
    Госдолг Украины вырос почти в 3,5 раза с февраля 2022 года
    В Грузии возмутились нудистами из России
    Гидрометцентр сообщил о наступлении бабьего лета в Москве